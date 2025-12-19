Трудовые проверки: к чему готовиться кадровику и как избежать штрафов в 2026 году

В 2026 году подход к проверкам ГИТ останется прежним: мораторий на плановые проверки действует, но количество оснований для внеплановых визитов и «профилактических» мероприятий увеличится.

Чтобы ваша компания была готова к визиту, а документы не стали основанием для крупного штрафа, разберем самые частые нарушения и дадим рекомендации по их устранению.