Чего боятся кадровые специалисты при переходе на КЭДО и как к нему подготовиться 

Страх 1. КЭДО — это слишком сложно

Если вы слышите от сотрудников: «Это же слишком сложно!» — значит, они представляют себе гору нового ПО, месяцы обучения и постоянные технические сбои, с которыми нужно бороться. Так ли это на самом деле?

Переход можно сделать плавным. Для этого нужно выбрать нескольких контрагентов, с которыми налажены отношения. После — перевести с ними на электронную форму один тип документов, например, счета-фактуры.

В том числе руководители нередко боятся, что внедрение КЭДО станет долгим и дорогостоящим процессом.

Решение: не нужно нанимать программистов и покупать дорогостоящие сервисы. Услуга операторов КЭДО – как аренда автомобиля с постоянным обслуживанием в гараже: вы оплачиваете абонентскую плату и получаете готовый, безопасный и юридический грамотный инструмент. Все сложности оператор берет на себя.

Пример: некоторые КЭДО, построенные на базе 1С-платформы, как, например, EmplDocs работают в контуре привычной 1С-программы для кадровика и доступен в современном веб‑кабинете сотрудникам, без освоения новых программ и долгого внедрения, расширение подключается прямо в 1С.