Ключевые тенденции рекрутинга 2026–2027: что говорят зарубежные исследования и как оптимизировать подбор

Рекрутинг вступает в новый этап, где все определяют скорость изменений, увеличение затрат и новые ожидания как со стороны бизнеса, так и со стороны кандидатов. Растущие бюджеты на найм, развитие технологий и более строгие требования к качеству рекрутинга вынуждают компании малого и среднего бизнеса пересматривать стратегии привлечения и адаптации специалистов.​

Чтобы помочь бизнесу оставаться конкурентоспособным, ниже рассмотрены четыре ключевых тренда в подборе персонала в 2026 году, на которые стоит ориентироваться при принятии более взвешенных и экономически эффективных решений о найме.​

Согласно отчету Capterra «Тенденции развития HR-программного обеспечения: трансформация талантов на основе ИИ за 2025 год», почти половина HR-руководителей по всему миру считают привлечение, оценку и найм квалифицированных специалистов одной из ключевых задач на ближайший год, при этом 60% ожидают роста расходов на ПО для HR-сферы, а 59% — увеличения затрат на рекрутинг.​

Capterra — это международная аналитическая платформа и маркетплейс софта для бизнеса.

Выводы основаны на данных глобального исследования Capterra о тенденциях развития HR-программного обеспечения за 2025 год, в котором участвовали более 3000 HR-руководителей из 11 стран, а также на аналитических материалах Capterra по рекрутингу и управлению человеческим капиталом.​

Какова тенденция? Возможности ИИ в процессах подбора персонала

Технологический ландшафт рекрутинга быстро меняется, и в центре этих изменений сегодня находятся автоматизация и искусственный интеллект.​

Поставщики HR- и рекрутинговых решений активно наращивают функциональность своих продуктов, чтобы автоматизировать рутинные задачи, усиливать вовлеченность кандидатов и предоставлять более глубокую аналитику по найму. Capterra прогнозирует, что к 2027 году практически все провайдеры рекрутинговых технологий встроят в свои решения функции искусственного интеллекта, что еще сильнее переформатирует рынок подбора персонала.​

ИИ-технологии постепенно становятся стандартной частью процесса найма, помогая улучшать поиск кандидатов, их оценку и общий опыт взаимодействия с работодателем. Более половины HR-руководителей уже отмечают, что именно внедрение ИИ стало причиной покупки новых HR-систем в последние 12 месяцев, и ожидается, что такая динамика сохранится.​

Что нам говорят руководители HR-отделов

  • Ожидания в отношении ИИ растут: 60% HR-руководителей по всему миру фиксируют усиление ожиданий к тому, какой вклад искусственный интеллект должен внести в HR-процессы.​

  • ИИ влияет на стратегии закупок: 85% руководителей HR-служб заявляют, что наличие и качество ИИ-функционала прямо влияет на принятие решений о покупке HR-программного обеспечения.​

  • Риски ИИ вызывают серьезные опасения: 46% HR-лидеров считают, что оценка пользы и рисков ИИ станет одной из главных тем при использовании HR-технологий в 2026 году.​

Почему сейчас важно «встать на рельсы» внедрения ИИ

Искусственный интеллект радикально меняет подход к рекрутингу: организации, которые уже используют ИИ в HR-системах, отмечают сокращение времени и бюджетов на скрининге, улучшение результатов подбора и более качественный опыт кандидатов, развитие аналитики по талантам.​

В отчете Capterra об оценке сценариев применения ИИ в рекрутинге приводится перечень ИИ-возможностей, которые помогают повышать вовлеченность кандидатов, автоматизировать процессы и улучшать отдачу от работы с талантами.​

Ниже приведены практические сценарии применения ИИ в рекрутинге, которые уже можно внедрять и которые дают ощутимый эффект для HR-службы и бизнеса:

  • Поиск кандидатов: ИИ-системы сопоставляют требования к должности с навыками в разных пулах талантов, помогая быстрее находить подходящих соискателей.​

  • Подбор кандидатов: алгоритмы ранжируют резюме по заданным критериям, уменьшая предвзятость и повышая точность отбора.​

  • Аналитика найма: ИИ обрабатывает данные о рекрутинге, выявляет тенденции и прогнозирует результаты для более обоснованных решений.​

  • Программная реклама вакансий: инструменты на базе ИИ автоматически размещают и оптимизируют объявления, фокусируясь на качестве закрытия позиций, а не только на количестве откликов.​

  • Маркетинг в рекрутинге: генеративный ИИ персонализирует сообщения и рекомендации по вакансиям, масштабируя вовлеченность кандидатов и улучшая конверсию воронки.​

Что предпринять:

  • Подберите подходящее решение на рынке, убедившись, что ИИ-модули поставщика закрывают ваши ключевые задачи и вписываются в долгосрочную HR-стратегию компании.​

  • Снизьте риск скрытых расходов, заранее проверяя соответствие поставщика юридическим требованиям и оценивая дополнительную сложность, которую несут новые инструменты или модули для текущих процессов подбора.​

Найм на основе навыков. Какова тенденция

Подход к найму, основанный на проверке ключевых навыков, а не только формального образования, набирает обороты и помогает HR-командам расширять пул кандидатов и закрывать роли, связанные с ИИ, и другими новыми направлениями.​

Новый формат рекрутинга меняет привычные критерии отбора: вместо акцента на образование, дипломы и стаж в центре оказываются практические компетенции и способность приносить конкретный результат.

Работодатели все чаще обновляют требования к вакансиям, чтобы сделать упор на нужных навыках и тем самым открыть путь соискателям с нестандартным опытом. 

Capterra оценивает, что к 2028 году половина крупных компаний будет инвестировать в несколько решений по управлению талантами, основанных на подходе в основе навыков.​

Что говорят руководители HR-отделов

  • Найти квалифицированных специалистов все сложнее: 44% HR-руководителей указывают, что поиск, оценка и найм квалифицированных специалистов станут одной из ключевых задач в следующем году.​

  • Команды продолжают расти: 63% HR-лидеров ожидают увеличение численности сотрудников в своих организациях.​

  • Навыковый разрыв в ИИ тормозит внедрение: 43% руководителей HR-подразделений признают, что нехватка компетенций в области ИИ — один из главных барьеров для эффективного использования HR-систем с ИИ-функционалом.​

Подход к подбору персонала на основе навыков помогает компаниям быстрее реагировать на изменение бизнес-приоритетов, переключая фокус с формальных требований на способность решать реальные задачи.​

Такой формат найма облегчает планирование потребности в персонале, помогает закрывать дефицит специалистов в сферах, связанных с искусственным интеллектом и цифровизацией, и дает доступ к более разнообразным талантам, лучше выстраивая связь между сильными сторонами кандидатов и целями организации.​

Что можно сделать

  • Четко сформулируйте потребности в найме, начиная от необходимых навыков и ожидаемых результатов, а не только списка формальных требований к кандидату.​

  • Обучите HR-менеджеров методикам навыковой оценки и обеспечьте их инструментами для более объективной проверки компетенций.​

  • Прежде чем выходить на внешний рынок, оцените внутренний кадровый резерв и возможности в повышении навыков и переобучения текущих сотрудников для закрытия критичных ролей.​

  • Используйте программное обеспечение для управления талантами или системы отслеживания кандидатов, чтобы стандартизировать оценку всех соискателей на базе единого набора навыковых критериев.​

Например: в КЭДО EmplDocs этот подход поддержан новым HR-модулем «Управление талантами» (подробнее), который позволяет выстроить системную работу с компетенциями и потенциалом сотрудников уже внутри КЭДО и кадрового контура.

  • Наладьте взаимодействие HR с профильными командами, чтобы совместно уточнять требования и проверять, демонстрируют ли новые сотрудники действительно нужные навыки.​

Акцент на опыте кандидата. Какова тенденция

Опыт кандидата по всему пути найма становится одним из главных приоритетов для компаний, которые хотят повысить вовлеченность соискателей и их удовлетворенность процессом.​

Организации детально продумывают каждый этап пути кандидата — от первой точки контакта до онбординга, персонализируют коммуникации, упрощают взаимодействие и развивают бренд работодателя, поскольку современные соискатели ожидают большей гибкости, прозрачности в оплате труда и живого человеческого общения.​

В то же время новые технологии, делая рекрутинг более быстрым и персонализированным, несут риск «обезличивания» взаимодействия, чего кандидаты стараются избегать. 

Негативный опыт в процессе найма приводит к тому, что соискатели чаще отзывают отклики, отказываются от офферов или больше не рассматривают компанию как потенциального работодателя.​

Что говорят кандидаты по исследованиям

В отчете Capterra говорится

«Первое впечатление имеет значение: негативный опыт кандидатов, которого следует избегать» и отмечается, что:

  •  более 80% кандидатов, столкнувшихся с плохим опытом найма, предпринимают хотя бы одно негативное действие в ответ.​

  • более 70% соискателей реагируют негативно, когда процесс подачи заявки оказывается чрезмерно сложным, затягивается и требует слишком много усилий.​

Сегодня кандидаты ожидают, что процесс найма будет быстрым, понятным и комфортным

Если коммуникация выстроена плохо или отклик на вакансию становится слишком сложным, компании рискуют потерять сильных специалистов из-за падения вовлеченности и понимания, что в этой компании так устроены все процессы.​

Продуманный опыт кандидата способствует росту количества заявок и улучшению конверсии принятых офферов, а также укрепляет репутацию работодателя: довольные соискатели чаще рекомендуют компанию другим и возвращаются к новым вакансиям в будущем.​

На практике ключевую роль в формировании первого впечатления играет цифровая среда, в которой кандидат взаимодействует с работодателем.

Совет: подберите цифровой модуль удаленного найма. Например, в КЭДО EmplDocs эту задачу решает «Портал кандидата» — онлайн точка входа для соискателя, где он может заполнить Анкету, загрузить документы с функцией распознавания (OCR), отслеживать статус рассмотрения, получать уведомления и вести коммуникацию с рекрутером в понятном формате. 

Такой подход снижает фрустрацию от сложных и разрозненных процессов, сокращает время отклика и позволяет выстроить последовательный, удобный и профессиональный опыт взаимодействия с кандидатом.

Зачем описывать и оптимизировать путь кандидата

В условиях конкуренции за таланты картирование пути кандидата помогает выявить проблемные точки, устранить разрывы и выстроить последовательный, привлекательный опыт на всех этапах рекрутинга.​

Такой подход позволяет организациям выделиться среди конкурентов и создать более сильный эмоциональный отклик у кандидатов, выделяя бренд работодателя на насыщенном рынке.​

Рекомендации, что можно сделать:

  • Сформируйте кросс-функциональную команду (HR, рекрутинг, маркетинг, бизнес-заказчики), которая будет отвечать за управление инициативами по улучшению опыта кандидата.

  • Постройте карту пути кандидата с ключевыми точками контакта, типами персон и основными болевыми точками, чтобы понимать, где требуются изменения.​

  • Применяйте ИИ-инструменты для оптимизации планирования интервью и коммуникаций: организации, использующие ИИ-функции в HR-системах, чаще добиваются более высокого качества взаимодействия с кандидатом.​

  • Используйте программное обеспечение для рекрутинга или управления талантами, чтобы персонализировать коммуникацию и поддерживать высокий уровень вовлеченности.​

  • Регулярно собирайте обратную связь от соискателей, улучшайте процесс подачи заявок и инвестируйте в развитие рекрутеров, чтобы обеспечить стабильный, ориентированный на кандидата подход.​

Консолидация рынка рекрутинговых технологий. Какова тенденция

Рынок технологий для подбора персонала переживает заметную волну консолидации, и ожидается, что в ближайшие годы это движение усилится.

Capterra прогнозирует, что к 2027 году число поставщиков в этой сфере сократится примерно на 20%, а компании будут чаще выбирать из меньшего количества комплексные платформы.​

Поставщики расширяют продуктовые линейки, добавляя модули для кандидатов, ATS, инструменты онбординга и автоматизации, однако глубина и зрелость этих функций могут сильно отличаться.

Например, в КЭДО есть веб-портал — Личный кабинет сотрудников, который объединяет все кадровые процессы в одной системе: заявки на отпуск и командировки, согласование документов, доступ к договорам и внутренним инструкциям. 

Возможности ИИ становятся стандартом во всех этапах рекрутингового цикла, но модели лицензирования и соответствие международным требованиям варьируются, что влияет на стоимость и риски.​

Что говорят руководители HR-отделов

  • HR-стеки перегружены: HR-лидеры сообщают, что средний технологический стек в HR включает около четырех разных продуктов.​

  • Выбрать правильный инструмент непросто: 43% HR-руководителей ожидают, что подбор подходящего HR-программного обеспечения станет одной из ключевых задач в следующем году.​

  • Интеграция становится драйвером закупок: 56% HR-лидеров отмечают, что именно необходимость лучшей интеграции систем подтолкнула их к покупке нового HR-ПО в течение предыдущего года.​

Консолидация рынка означает, что организациям предстоит работать с меньшим числом поставщиков, но с более широким функциональным покрытием, что позволяет уменьшить количество отдельных HR-продуктов и упростить управление разными модулями.​

Такой переход помогает снизить технологическую сложность, перераспределить ресурсы в пользу стратегических задач. В то же время компаниям важно сохранять гибкость и внимательно подходить к инвестициям, чтобы обеспечить баланс между инновационностью решений и долгосрочными потребностями бизнеса.​

Интегрированные платформы с развитым ИИ-функционалом могут заметно улучшить аналитику по талантам, поддержать более обоснованные решения о найме и усилить общее впечатление кандидатов от взаимодействия с работодателем.​

Рекомендации

  • Регулярно анализируйте свой рекрутинговый технологический ландшафт, выявляя дублирующие решения и слабые места, и собирайте отзывы пользователей, чтобы убедиться, что ваш HR-софт поддерживает стратегию компании.​

  • Создайте руководящий «комитет» с участием ИТ и HR, чтобы централизованно управлять решением о смене поставщиков и внедрении новых систем.​

  • Используйте смену провайдера как возможность улучшить условия договоров, в том числе при продлении или добавлении новых продуктов.​

  • Следите за рыночными трендами и новыми технологиями, сохраняя гибкость договоренностей с поставщиками для быстрой адаптации к изменениям и снижения рисков.​

Переосмысление подбора персонала

В 2026–2027 году ландшафт рекрутинга будет формироваться под влиянием технологических инноваций, навыков подхода к найму, фокуса на опыте кандидата и консолидации рынка HR-технологий.​

В условиях роста затрат и усиления конкуренции за таланты именно компании малого и среднего бизнеса, которые своевременно адаптируются к этим трендам и опираются на данные, получат преимущество в привлечении и удержании ключевых специалистов и смогут превратить текущие вызовы рекрутинга в драйвер роста.

