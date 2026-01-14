Ключевые тенденции рекрутинга 2026–2027: что говорят зарубежные исследования и как оптимизировать подбор

Чтобы помочь бизнесу оставаться конкурентоспособным, ниже рассмотрены четыре ключевых тренда в подборе персонала в 2026 году, на которые стоит ориентироваться при принятии более взвешенных и экономически эффективных решений о найме.​

Согласно отчету Capterra «Тенденции развития HR-программного обеспечения: трансформация талантов на основе ИИ за 2025 год», почти половина HR-руководителей по всему миру считают привлечение, оценку и найм квалифицированных специалистов одной из ключевых задач на ближайший год, при этом 60% ожидают роста расходов на ПО для HR-сферы, а 59% — увеличения затрат на рекрутинг.​

Capterra — это международная аналитическая платформа и маркетплейс софта для бизнеса.

Выводы основаны на данных глобального исследования Capterra о тенденциях развития HR-программного обеспечения за 2025 год, в котором участвовали более 3000 HR-руководителей из 11 стран, а также на аналитических материалах Capterra по рекрутингу и управлению человеческим капиталом.​