ТОП–10 систем КЭДО в 2026 году: рейтинг решений для автоматизации КДП

Ниже подготовили рейтинг КЭДО 2026, который поможет сориентироваться на перенасыщенном рынке и выбрать решение, подходящее под ваши задачи.
Почему система КЭДО стала фундаментом в процессах кадрового делопроизводства
КЭДО сегодня — это не просто способ заменить бумагу на электронный архив. Это основа сквозных кадровых процессов: от приема сотрудника и подписания трудового договора до отпусков, переводов, командировок и увольнения. Система связывает в единую цепочку кадровые события, маршруты согласования, электронные подписи, архив и личный кабинет сотрудника, обеспечивая управляемость, контроль сроков и юридическую значимость каждого документа.
На заметку: легитимность КЭДО строго регулируется законами № 63-ФЗ «Об электронной подписи», № 377-ФЗ, № 152-ФЗ и Трудовым кодексом. Юридическую значимость гарантирует усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП).
Принципы и выгоды подключения КЭДО
Профессиональная система КЭДО — это цифровая экосистема взаимодействия с отделом кадров. Она позволяет автоматизировать движение документов в КДП в соответствии с кадровыми событиями, решать задачи, контролировать сроки и хранить данные в защищенном контуре.
Почему кадровые службы переходят на КЭДО на практике:
Снижение операционной нагрузки. Автоматическое формирование документов и заполнение данных из учетной системы (1С) сокращают ручной труд и количество рутинных операций.
Сокращение сроков оформления. Приказы, допсоглашения и заявления подписываются за часы, а не за дни, без физического перемещения документов.
Контроль и управляемость. Система отслеживает статусы, дедлайны и ответственных, что снижает риск просрочек и потери документов.
Юридическая и регуляторная безопасность. Электронные подписи, архив и защищенный контур хранения позволяют соответствовать требованиям ТК и 152-ФЗ.
Интеграция с 1С. Работа в привычной учетной среде без дублирования данных и разрыва процессов.
Совет: даже базовые функции КЭДО должны соответствовать законам РФ. При выборе решения – оцените безопасность и хранение данных. Система поддерживает усиленную квалифицированную ЭЦП (УКЭП)? Где хранятся данные: на сервере компании или в облаке? Как обеспечена защита персональных данных (ПДн)? Есть ли архивирование и поиск документов с юридической значимостью?
Вопрос к вендору: «Какие сертификаты безопасности есть у системы и как реализована защита ПДн?»
ТОП–10 рейтинга систем КЭДО в России на 2026 год
Составили обзор сервисов КЭДО, оценив функциональность от 1 до 5 по типовым сценариям (да — 1 балл, нет — 0 баллов).
Таблица сравнения КЭДО по параметрам:
№
Система
Готовый модуль интеграция с 1С
Мобильный доступ
Личный кабинет
Автоматизация стандартных процессов
Прямой обмен данными КЭДО с 1С и Личным кабинетом (без синхронизации)
Уведомления и контроль сроков
Гибкость маршрутов
HR-модуль для приема кандидатов и трудоустройства
ИИ‑ассистент (цифровой кадровик), ИИ-агенты сотрудникам
Итог
1
EmplDocs
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
9
2
Directum HR Pro
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
7
3
HRLink
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
6
4
VK HR Tek
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
5
5
Saby Staff
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
6
6
LDM.КЭДО
Да
Нет
Да
Да
Нет
Да
Да
Да
Нет
6
7
EasyDocs
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Нет
Нет
4
8
Nopaper
Нет
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
3
9
ELMA365 КЭДО
Да
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
6
10
SmartКЭДО
Нет
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Нет
5
1. EmplDocs
Российская платформа кадрового электронного документооборота, закрывающая полный цикл КДП в едином контуре с учетными системами 1С. Решение ориентировано на компании, которым важны не только юридически значимые электронные документы, но и сквозная автоматизация кадровых процессов, высокая безопасность ПДн и отсутствие разрыва между КЭДО и учетной системой. Ключевая особенность EmplDocs — бесшовная интеграция с 1С.
Функциональные возможности:
работа в среде 1С:ЗУП, 1С:ERP, 1С:ЗГУ, 1С:Бухгалтерия 8 с двусторонним обменом данными;
автоматизация полного жизненного цикла кадровых документов: прием, переводы, отпуска, командировки, увольнение, дополнительные соглашения, приказы, ознакомления;
поддержка всех видов электронных подписей, включая УКЭП и подписание через Госключ;
личный кабинет сотрудника для подачи заявлений, подписания документов, получения справок и уведомлений;
ИИ-ассистент для кадровиков и сотрудников, интеллектуальное распознавание и классификация документов (OCR);
электронный архив с юридически значимым хранением, поиском и контролем сроков;
модуль «Портал кандидата» для удаленного оформления и подписания документов при приеме на работу;
гибкая настройка маршрутов согласования, ролей и прав доступа;
Плюсы: бесшовная интеграция с 1С без дублирования данных, полная функциональность КЭДО enterprise-уровня, высокая безопасность, возможность кастомизации под процессы компании и развертывания в собственном ИТ-контуре.
Ограничения: стоимость для малого бизнеса может быть высокой, подключение и настройка требуют участия ИТ-специалистов и времени;
2. ELMA365 КЭДО
Платформенное решение для кадрового электронного документооборота на базе BPM и ECM. Подходит компаниям, которым важно не только перевести кадровые документы в электронный вид, но и выстроить сквозные бизнес-процессы вокруг них.
Функциональные возможности:
автоматизация кадровых процессов: прием, перевод, увольнение, отпуска, командировки, изменения условий труда;
настройка маршрутов согласования и подписания документов с использованием усиленной и неквалифицированной ЭП;
электронный архив кадровых документов с классификацией, версиями, поиском и контролем сроков хранения;
личные кабинеты сотрудников и руководителей для подачи заявлений, ознакомления и подписания документов;
no-code / low-code конструктор процессов, позволяющий настраивать логику КДП без программирования;
интеграция с 1С и другими учетными системами для обмена данными по сотрудникам и кадровым событиям;
инструменты управления задачами, SLA и контролем исполнения в рамках кадровых процессов;
поддержка on-premise и облачного размещения, разграничение прав доступа и средства защиты ПДн.
поддержка размещения on-premise в контуре заказчика и соответствие требованиям по защите персональных данных.
Плюсы: универсальная BPM/ECM-платформа, позволяющая объединить КЭДО, согласование документов и автоматизацию смежных HR- и управленческих процессов в едином контуре.
Ограничения: требует навыков работы с BPM/ECM-платформой для настройки процессов; внедрение и адаптация под уникальные процессы могут занять время.
3. HRLink
Облачная система КЭДО, ориентированная на быстрый запуск и покрытие базовых кадровых процессов: подписание документов, личный кабинет сотрудника, типовые маршруты согласования. Подходит для малого и среднего бизнеса без сложных регламентов.
Функциональные возможности:
электронное подписание кадровых документов (УКЭП, НЭП);
личный кабинет сотрудника для ознакомления и подписания;
типовые маршруты согласования приказов и заявлений;
электронный архив кадровых документов;
базовые шаблоны документов КДП;
интеграция с 1С по основным кадровым данным;
уведомления и контроль статусов подписания;
облачное размещение и веб-доступ.
Плюсы: быстрый старт, понятный интерфейс, минимальные требования к ИТ-инфраструктуре.
Ограничения: ограниченная гибкость настройки бизнес-процессов и интеграций, сложности при масштабировании и автоматизации нетиповых сценариев КДП.
4. VK HR Tek
Система КЭДО от холдинга VK, ориентированная на быстрый старт и типовые кадровые процессы. Решение особенно удобно для компаний, которые ценят мобильный доступ и облачное управление без сложной ИТ-инфраструктуры.
Возможности платформы:
оформление и подписание кадровых документов в электронном виде (приказы, заявления, допсоглашения);
мобильное приложение для сотрудников и руководителей: подача заявлений, согласование и ознакомление с документами «на ходу»;
личный кабинет сотрудника с доступом к справкам, отпускам, командировкам и уведомлениям;
маршруты согласования и подписание документов с использованием электронной подписи (УКЭП и НЭП);
базовый электронный архив с хранением и поиском кадровых документов;
интеграция с учетными системами для синхронизации основных кадровых данных;
уведомления о статусе документов, контроль сроков согласования;
облачная масштабируемость и централизованное администрирование без необходимости локального сервера.
Плюсы: облачная архитектура, мобильный доступ, быстрый старт внедрения.
Ограничения: ограниченные возможности кастомизации процессов, «коробочный» функционал, который может не подходить для крупных корпоративных сценариев.
5. Directum HR Pro
Модульная система КЭДО, входящая в экосистему Directum, ориентированная на компании среднего и крупного бизнеса. Решение подходит для организаций, которым важна гибкость настроек и возможность автоматизировать как стандартные, так и нестандартные кадровые процессы без программирования.
Возможности платформы:
формирование, согласование и подписание кадровых документов в электронном виде (приказы, заявления, допсоглашения);
поддержка усиленной и квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для юридической значимости документов;
личный кабинет сотрудника и руководителя для подачи заявлений, ознакомления и подписания документов;
no-code / low-code конструктор маршрутов согласования и бизнес-процессов, позволяющий адаптировать систему под уникальные процессы компании;
автоматический контроль сроков исполнения и уведомления ответственных лиц;
электронный архив с классификацией, поиском, версиями документов и соблюдением требований по хранению;
интеграция с 1С и другими учетными системами для синхронизации кадровых данных;
управление ролями, правами доступа и разграничение полномочий внутри кадровой службы;
инструменты для отчетности и анализа KPI по кадровым процессам;
облачное и on-premise размещение, обеспечивающее гибкость ИТ-инфраструктуры.
Плюсы: высокая гибкость и адаптивность процессов, возможность без программной настройки, модуль интеграции с 1С и корпоративными системами.
Ограничения: внедрение требует времени и понимания структуры бизнес-процессов; базовый функционал без доработок может быть избыточен для малого бизнеса.
6. Saby Staff
Система КЭДО, ориентированная на работу в экосистеме СБИС и интеграцию с государственными сервисами. Решение подходит компаниям, которым важны соответствие нормативам, юридическая значимость документов и автоматизация стандартных кадровых процессов.
Возможности платформы:
оформление, согласование и подписание кадровых документов в электронном виде (приказы, заявления, допсоглашения);
поддержка усиленной и квалифицированной электронной подписи (УКЭП) с юридической значимостью;
личный кабинет сотрудника и руководителя для подачи заявлений, ознакомления и подписания документов;
интеграция с государственными системами (ФНС, ПФР, Росстат) для автоматизации отчетности и обмена данными;
электронный архив кадровых документов с контролем сроков хранения, поиском и версионностью;
автоматизация стандартных кадровых процессов: прием, переводы, отпуска, командировки, увольнения;
контроль исполнения задач и уведомления ответственных, SLA по кадровым процессам;
возможность настройки ролей и прав доступа внутри компании;
модуль «Портал сотрудника» для удаленной работы и подачи заявлений;
облачная и гибкая архитектура, возможность интеграции с учетными системами, включая 1С.
Плюсы: собственный удостоверяющий центр (УЦ), актуальная нормативная база, интеграция с госуслугами.
Ограничения: ограниченные возможности для гибкой кастомизации сложных бизнес-процессов и нестандартных сценариев крупного бизнеса.
7. EasyDocs
Облегченная система КЭДО, ориентированная на малый бизнес и компании с небольшим количеством кадровых операций. Отличается простотой внедрения и быстрым стартом работы без сложной ИТ-инфраструктуры. Особенность — возможность подписания документов через популярные мессенджеры, включая Telegram, что ускоряет процесс согласования для удаленных сотрудников.
Возможности платформы:
создание, согласование и подписание кадровых документов в электронном виде (приказы, заявления, допсоглашения);
поддержка электронной подписи (УКЭП и НЭП) для юридической значимости документов;
подписание документов через мессенджеры, мобильные устройства и веб-интерфейс;
личный кабинет сотрудника для подачи заявлений, ознакомления с документами и получения справок;
электронный архив с поиском и хранением кадровых документов;
типовые маршруты согласования кадровых документов;
уведомления о статусе документов и контроль сроков подписания;
облачное размещение, отсутствие необходимости в локальном сервере;
базовая интеграция с учетными системами для синхронизации данных сотрудников.
Плюсы: быстрый запуск, удобство для малого бизнеса, возможность удаленного подписания документов.
Ограничения: ограниченный функционал для сложных кадровых процессов и масштабных компаний.
8. LDM.КЭДО
Система КЭДО с акцентом на безопасность данных и архивное хранение кадровых документов. Решение подходит компаниям, которым важен контроль ИТ-инфраструктуры и размещение системы на собственных серверах (on-premise).
Возможности платформы:
оформление, согласование и подписание кадровых документов в электронном виде (приказы, заявления, допсоглашения);
поддержка усиленной и квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для юридической значимости документов;
личный кабинет сотрудника для подачи заявлений, ознакомления с документами и получения справок;
безопасное хранение документов в зашифрованном архиве с контролем сроков хранения;
автоматизация стандартных кадровых процессов: прием, переводы, отпуска, увольнения;
контроль статусов исполнения и уведомления ответственных;
базовая интеграция с учетными системами, включая 1С;
возможность локального развертывания на инфраструктуре компании с полным контролем над данными;
управление ролями и правами доступа внутри организации.
Плюсы: высокий уровень безопасности, архивное хранение, on-premise-развертывание.Ограничения: зависимость от вендора при доработках и обновлениях, ограниченные возможности функционала.
9. Nopaper
Облачное решение КЭДО для небольших и распределенных команд, ориентированное на быстрый старт и минимальные затраты на внедрение. Подходит компаниям, которым важна простота и доступность без сложной ИТ-инфраструктуры.
Возможности платформы:
формирование, согласование и подписание базовых кадровых документов в электронном виде;
личный кабинет сотрудника для подачи заявлений и ознакомления с документами;
электронный архив с базовым поиском и хранением кадровых документов;
стандартные маршруты согласования для типовых кадровых процессов;
уведомления о статусе документов и контроль сроков;
облачное размещение, доступ с веб-браузера и минимальные требования к ИТ;
базовая интеграция с учетными системами для синхронизации ключевых данных сотрудников.
Плюсы: простота, низкая стоимость, быстрый старт для малого бизнеса.Ограничения: функционал ограничен базовыми процессами, подходит для компаний с минимальной сложностью КДП.
SmartКЭДО
Облачная система КЭДО, разработанная с прицелом на практические задачи HR‑служб и удобство повседневной работы. Платформа с фокусом на устранение рутинных операций и обеспечение юридической значимости документов в цифровом формате.
Возможности платформы:
оформление, согласование и подписание кадровых документов в электронном виде с использованием усиленной и квалифицированной электронной подписи;
удобный электронный архив с управлением сроками хранения, классификацией и быстрым поиском кадровых документов;
интеграция с 1С, SAP, БОСС‑Кадровиком и другими учетными системами для синхронизации баз данных сотрудников и событий;
интуитивный интерфейс для кадровиков, руководителей и сотрудников, обеспечивающий быстрый доступ к подаче, согласованию и подписанию документов;
управление сроками, этапами и статусами кадровых документов с прозрачным трекингом на всех стадиях жизненного цикла;
Плюсы: быстрое внедрение без сложной ИТ‑инфраструктуры, автоматизация типовых кадровых процессов (приказы, согласования, отпуска).
Ограничения: нет on‑premise варианта (локального развертывания), фокус на типовых сценариях.
Рекомендации: как выбрать систему КЭДО
При выборе КЭДО важно отталкиваться от масштаба вашего бизнеса и реальных задач отдела кадров. Универсального решения нет, но есть ориентиры, которые помогут сделать правильный выбор, и данный рейтинг систем КЭДО может служить примером оценки параметров КЭДО-систем.
Для малого бизнеса:
Не нужны тяжелые корпоративные платформы.
В приоритете скорость внедрения, простота и низкая стоимость.
Лучше выбирать облачные решения, которые запускаются «из коробки».
Интерфейс должен быть понятным и без обучения.
Для среднего бизнеса:
Появляются филиалы и потребность в интеграции с 1С или ERP.
Важен модуль для удаленного трудоустройства кандидатов.
Требуется мобильный доступ, чтобы сотрудники могли оформлять справки и заявления онлайн.
Система должна обеспечивать контроль сроков, маршруты согласования и уведомления для кадровиков.
Для крупного бизнеса (1000+ сотрудников):
Нужна Enterprise‑платформа с высокой отказоустойчивостью.
Критичны: безопасность персональных данных, гибкая кастомизация процессов (no‑code) и сквозная автоматизация КДП.
Если компания работает в 1С, лучшим выбором станет EmplDocs: бесшовная интеграция, возможность установки оn‑premise, единый контур с учетной системой.
Совет: определите приоритетные функции, прежде чем сравнивать системы КЭДО, что для вашего отдела кадров критично: нужно ли вам работать прямо в 1С без дублирования данных? Нужен ли личный кабинет сотрудника для заявлений, справок и отпуска онлайн?
Вопрос к вендору: «Можно ли работать сквозным процессом прямо из 1С и переносить данные автоматически в КЭДО и ЛКС?».
Все готово для быстрого старта
Пакет необходимых ЛНА, преднастроенные заявки и маршруты согласований — мы подготовили все, чтобы вы могли сразу приступить к работе
Записаться на демо:
Резюмируем. Какие лучшие КЭДО подойдут для цифровизации КДП
EmplDocs подходит для крупных организаций и корпораций, где важна бесшовная интеграция с 1С, сквозная автоматизация кадровых процессов и высокий уровень безопасности данных. Эта система станет логичным продолжением учетной системы, позволяя управлять всеми кадровыми операциями в едином интерфейсе — от приема на работу до приказов и отпуска, без ручного дублирования и с минимальной нагрузкой на отдел кадров за счет ИИ-агентов.
Directum HR Pro и ELMA365 КЭДО хорошо подходят среднему и крупному бизнесу, где нужны модульность, гибкие маршруты согласования и возможности настройки бизнес-процессов. Они позволяют автоматизировать большинство кадровых операций, но работают чаще через отдельные интерфейсы, поэтому требуют некоторого обучения и настройки.
HRLink, VK HR Tek, Saby Staff, LDM.КЭДО, EasyDocs, Nopaper — удобные решения для среднего бизнеса, где важны скорость запуска, простота интерфейса, мобильный доступ и возможность удаленного трудоустройства сотрудников с типовым функционалом. Они закрывают базовые процессы КДП и позволяют быстро организовать работу отдела кадров без сложной ИТ-инфраструктуры.
Совет: прежде чем внедрять любую систему, обязательно протестируйте демо‑версию. Убедитесь, что интерфейс удобен для вас и ваших коллег, маршруты согласования понятны, а сотрудники легко оформят заявки онлайн. Так вы точно выберете платформу, которая будет работать на ваши задачи, а не усложнять их решение.
Реклама: ООО «Эмплдокс», ИНН: 9721242901, erid: 2W5zFKAH9t4
Начать дискуссию