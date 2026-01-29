ТОП–10 систем КЭДО в 2026 году: рейтинг решений для автоматизации КДП

Принципы и выгоды подключения КЭДО

Профессиональная система КЭДО — это цифровая экосистема взаимодействия с отделом кадров. Она позволяет автоматизировать движение документов в КДП в соответствии с кадровыми событиями, решать задачи, контролировать сроки и хранить данные в защищенном контуре.

Почему кадровые службы переходят на КЭДО на практике:

Снижение операционной нагрузки. Автоматическое формирование документов и заполнение данных из учетной системы (1С) сокращают ручной труд и количество рутинных операций.

Сокращение сроков оформления. Приказы, допсоглашения и заявления подписываются за часы, а не за дни, без физического перемещения документов.

Контроль и управляемость. Система отслеживает статусы, дедлайны и ответственных, что снижает риск просрочек и потери документов.

Юридическая и регуляторная безопасность. Электронные подписи, архив и защищенный контур хранения позволяют соответствовать требованиям ТК и 152-ФЗ.

Интеграция с 1С. Работа в привычной учетной среде без дублирования данных и разрыва процессов.

Совет: даже базовые функции КЭДО должны соответствовать законам РФ. При выборе решения – оцените безопасность и хранение данных. Система поддерживает усиленную квалифицированную ЭЦП (УКЭП)? Где хранятся данные: на сервере компании или в облаке? Как обеспечена защита персональных данных (ПДн)? Есть ли архивирование и поиск документов с юридической значимостью?

Вопрос к вендору: «Какие сертификаты безопасности есть у системы и как реализована защита ПДн?»