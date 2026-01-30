Перевод сотрудника на неполный рабочий день

Основания для перевода на 0,5 ставки

Оформление труда с пониженной нагрузкой (например, на 0,5 ставки) требует документального закрепления и может быть инициировано по двум основным сценариям . Первый — перевод на 0,5 ставки по инициативе работника, чье право на это закреплено в ТК , и наниматель обязан его удовлетворить. Второй — по инициативе компании, которая в таком случае обязана уведомить персонал о предстоящих изменениях не менее чем за два месяца.

Порядок перевода работника на полставки по его собственной инициативе

Стремление к балансу между работой и личной жизнью, семьей, здоровьем или учебой — вот те причины, которые могут подтолкнуть сотрудника сократить рабочую нагрузку. Законодательство позволяет закрепить право перейти на частичную занятость. Как оформить перевод на неполный рабочий день, чтобы он был выгоден для обеих сторон?

Шаг 1. Первый и ключевой шаг — это подача работником письменного заявления на имя работодателя с просьбой установить неполный рабочий день. В заявлении необходимо указать:

желаемый график (например. «прошу перевести меня на режим неполного рабочего дня с продолжительностью 4 часа в день по причине…»);

дату, с которой режим должен вступить в силу;

Причину (по желанию). Это может помочь работодателю понять ситуацию и принять решение;

При этом работодатель обязан удовлетворить просьбу определенных сотрудников (беременных, одного из родителей ребенка до 14 лет или инвалида). Для остальных перевод осуществляется по согласию двух сторон.

Шаг 2. Достижение договоренности. Ключевую роль играет соглашение: руководитель должен уведомить сотрудника об изменениях и дождаться подписи. Это означает, что после заявления работника следует обсудить следующие детали:

конкретное рабочее время;

продолжительность рабочей недели;

вопрос оплаты труда (она будет на уменьшение или пропорционально отработанному времени);

Шаг 3. Когда договоренность достигнута, кадровая служба может подготовить допсоглашение. Это основной документ, который фиксирует все изменения: график, объем заработной платы и измененные должностные обязанности.

Шаг 4. Издание приказа. На основе подписанного дополнительного соглашения издается приказ. Он может быть оформлен по унифицированной форме или по форме, утвержденной в организации.