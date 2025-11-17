Чек-лист для бухгалтера: что нужно сделать до конца 2025 года

✅ Проверить налоговое резидентство работников

Налоговый резидент — это человек, который провел в России в течение двенадцати следующих подряд месяцев 183 дня и больше.

Поэтому, если в компании работают люди, недавно приехавшие из-за рубежа, бухгалтеру в конце года нужно проверить, не произошла ли у него смена статуса. Например, он был нерезидентом, а теперь стал им.

Это нужно для того, чтобы успеть произвести перерасчет НДФЛ и при необходимости подать сообщение в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ, если работник перестал быть резидентом.

Для расчета срока пребывания в России используйте копии загранпаспорта с отметками о пересечении границы, билеты, визы, посадочные талоны и прочее.