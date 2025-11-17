Чек-лист для бухгалтера: что нужно сделать до конца 2025 года

Самое главное:
Инвентаризация и сверки — основа достоверной бухгалтерской отчетности.
Конец года — время для принятия решений о смене системы налогообложения, уведомления об этом в ФНС и корректировки учетной политики на 2026 год.
Проверка налоговых статусов работников и пересчет НДФЛ — возможность успеть скорректировать расчеты с работником.
Агентский НДФЛ за последнюю декаду декабря нужно заплатить в декабре.
✅ Провести инвентаризацию
Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчетности — это требование законодательства и элемент добросовестного ведения бухгалтерского учета и обеспечения достоверности отчетности.
Кроме того, годовая инвентаризация позволяет:
подтвердить фактическое наличие активов и обязательств, например, наличие товаров на складе, денежных средств в кассе и т. д.;
выявить недостачи, излишки, порчу имущества и своевременно принять меры;
предотвратить ошибки и злоупотребления, помогает избежать возможных финансовых потерь и улучшить внутренний контроль.
Напомним, что в 2025 году годовую инвентаризацию нужно проводить с учетом требований ФСБУ 28/2025 «Инвентаризация». Новый стандарт отчасти упростил жизнь бухгалтеру, так как он разрешил привлекать к инвентаризации внешних исполнителей, а также использовать фото- и видеосъемку для сличения наличия имущества.
Entera — это еще один способ снизить нагрузку на бухгалтера, так как сервис распознает номенклатуру даже при низком качестве первичного документа с точностью 98%. Это поможет ускорить оприходование материальных ценностей и подготовку к годовой инвентаризации.
О чем еще новый стандарт и как его применить на практике, рассказали здесь.
✅ Проверить налоговое резидентство работников
Налоговый резидент — это человек, который провел в России в течение двенадцати следующих подряд месяцев 183 дня и больше.
Поэтому, если в компании работают люди, недавно приехавшие из-за рубежа, бухгалтеру в конце года нужно проверить, не произошла ли у него смена статуса. Например, он был нерезидентом, а теперь стал им.
Это нужно для того, чтобы успеть произвести перерасчет НДФЛ и при необходимости подать сообщение в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ, если работник перестал быть резидентом.
Для расчета срока пребывания в России используйте копии загранпаспорта с отметками о пересечении границы, билеты, визы, посадочные талоны и прочее.
✅ Провести сверки с контрагентами
Когда говорим о сверке с контрагентами в конце года, подразумеваем не только поставщиков и подрядчиков, но и расчеты с ФНС и СФР. Они важны для корректного формирования бухгалтерской отчетности и предотвращения налоговых рисков.
Сверка с контрагентами:
Подтверждает взаимные обязательства. Это помогает бухгалтеру убедиться, что суммы в учете обеих сторон совпадают с договором, счетами-фактурами и актами.
Помогает найти и исправить ошибки в документах, суммы которых влияют на финансовые результаты года. Например, кредиторскую и дебиторскую задолженность, стоимость запасов.
Предотвращает споры за счет своевременного урегулирования разногласий и снижает вероятность судебных разбирательств.
Сверка с ФНС и СФР:
Помогает проверить, все ли налоги, сборы и взносы, подлежащие уплате за год, были перечислены в бюджет.
Выявляет задолженности по налогам, пени или излишне уплаченные суммы.
Помогает своевременно обнаружить и погасить недоимки, избавить от начисления штрафов, минимизировать и остановить начисление пени.
Обеспечивает корректность налоговой отчетности, так как гарантирует, что данные, представленные в налоговые органы, соответствуют фактическим расчетам.
Когда понимаете, что до сверки далеко из-за большого объема необработанных первичных документов, подключитесь к Entera. Мультисервис распознает акты, накладные, УПД, чеки и другие документы, полученные по ЭДО, электронной почте, QR-кодам, со сканера и даже фото. Сервис справится со своей задачей, даже если качество исходника низкое, а шрифт мелкий. За один раз можно запустить обработку 150 документов.
✅ Проверить лимиты для применения льготного режима налогообложения
Если бизнес использует льготный режим налогообложения, проверьте, не превышены ли лимиты и сможет ли компания и в 2026 году работать на спецрежиме.
Например, юрлица и ИП сохраняют право на УСН в 2026 году, если укладываются в следующие лимиты с учетом коэффициента-дефлятора 1,09:
максимальный доход — не более 490,5 млн рублей;
балансовая стоимость основных средств — не более 218 млн рублей;
доля участия сторонних юридических лиц в уставном капитале — не более 25%;
численность работников — не более 130 человек.
Для применения АУСН ограничения такие (ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):
доходы — не более 60 млн рублей;
работники — максимум 5 человек;
расчеты с работниками — через онлайн-банк.
Если изменения к налоговому кодексу будут приняты, то лимит доходов для применения патентной системы налогообложения снизится до 20 млн рублей в 2026 году.
✅ Подать уведомление о выборе системы налогообложения
Здесь возможны варианты:
1. ИП, которые по-прежнему вправе применять ПСН, могут его продлить. Для этого они должны подать заявление до 16 декабря 2025 года, чтобы продолжить работу с 1 января 2026 года. Если подать позже, патент начнет действовать через 10 рабочих дней после подачи заявления, что с учетом длительных новогодних каникул поставит бизнес на паузу.
2. ИП, которые с 2026 года лишатся права патента из-за превышения нового лимита по доходам или отмены ПСН для стационарных торговых точек и охранного бизнеса, должны перейти на другую систему налогообложения. Чтобы по-умолчанию не попасть на ОСНО, нужно в срок до 31 декабря 2025 года подать уведомление о переходе (п. 2 ст. 346.14 НК) на:
УСН «Доходы»;
УСН «Доходы, уменьшенные на расходы»;
АУСН «Доходы»;
АУСН «Доходы, уменьшенные на расходы».
3. Юридические лица и ИП на УСН, которые попадут с 2026 года в число плательщиков НДС могут перейти на режимы, для которых в 2026 году сохранится освобождение от НДС:
АУСН «Доходы»;
АУСН «Доходы, уменьшенные на расходы».
Если условия спецрежимов выполняются, уведомление нужно подать до 31.12.2025 (п. 2 ст. 346.14 НК).
4. Бизнес на УСН и АУСН, который в 2026 году сменить объект налогообложения должен направить в ФНС уведомление об этом до 31.12.2025 (п. 2 ст. 346.14 НК).
✅ Перейти на электронные УПД 5.03
Если оформляете реализацию товаров, работ или услуг с оформлением актов или накладных через ЭДО, не ждите начала 2026 года и уже в 2025 перейдите на электронный УПД формата 5.03, так как загрузить в ЭДО после 1 января 2026 года любой отгрузочный документ по форме отличной от УПД формата 5.03, у вас не получится (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@).
Для этого обновите учетную программу, внесите изменения в учетную политику, обучите работников, при необходимости скорректируйте внутренние регламенты, и обязательно протестируйте обмен УПД формата 5.03 в 2025 году. Так вы сможете избежать заминки с выставлением документов контрагентам и, как следствие, получением оплаты от них.
✅ Заплатить налоги
В декабре 2025 года действуют особые в отличие от остальных месяцев года сроки уплаты налогов и взносов:
ИП обязаны до 29.12.2025 заплатить фиксированные взносы за себя за 2025 год, если не сделали этого раньше.
Налоговые агенты, которые выплатят доход физлицам в период с 23 по 31 декабря 2025 года, обязаны отправить в ФНС уведомление об удержанном налоге и перечислить его на ЕНС не позднее 30.12.2025.
✅ Создать резервы
Резервы позволяют равномерно распределять расходы в течение года и избежать единовременных крупных списаний. Это предотвращает искусственное занижение прибыли или возникновение убытка в отчетном периоде. Резервы создают:
В бухгалтерском учете. Основной обязательный резерв — это резерв по сомнительным долгам. Резервы под обесценение активов, на отпуска и гарантийный ремонт формируют в основном средние и крупные организации. ИП резервы не используют.
В налоговом учете организации на ОСНО формируют резервы добровольно и могут отказаться от них в будущем.
Поэтому в конце года проведите проверку остатков всех резервов. Недостающие суммы доначислите, а излишки признайте прочими доходами. Для корректировки или создания резервов по сомнительным долгам сформируйте проводку Дт 91 Кт 63, под обесценивание активов — Дт 91 Кт 14.
✅Скорректировать учетную политику на 2026 год
Учетную политику нужно утверждать перед началом каждого финансового года, если в учете произошли изменения. А в 2026 году бухгалтеров ждут много нововведений:
снижение с 60 до 20 млн рублей лимита для освобождения от НДС на УСН;
перенос срока уплаты налогов, который выпадает на нерабочий день, на более ранний срок;
оформление бухгалтерской отчетности за 2025 год по ФСБУ 4/2023;
право учесть материальную помощь при рождении ребенка в составе расходов по налогу на прибыль;
до 1 млн рублей будет увеличена не облагаемая НДФЛ сумма материальной помощи при рождении ребенка и другие.
Кроме того в учетную политику на 2026 год внесите сведения о применяемом режиме налогообложения, если направите в ФНС уведомление о смене.
✅ Сделать проводки по завершению года
Ключевая процедура, завершающая годовой цикл учета — это реформация баланса.
До реформации убедитесь в том, что:
все операции учтены;
проведена годовая инвентаризация;
исправлены все ошибки;
сформированы проводки по закрытию счета 90 за декабрь:
Дебет
Кредит
Содержание операции
90.01
90.09
Закрытие сальдо по доходам от основной деятельности
90.09
90.02, 90.03, 90.07
Закрытие сальдо по расходам от основной деятельности
сформированы проводки по закрытию счета 91 за декабрь:
Дебет
Кредит
Содержание операции
91.01
91.09
Закрытие сальдо по прочим доходам
91.09
91.02
Закрытие сальдо по прочим расходам
Далее бухгалтер полученный финансовый результат переносит на счета капитала, то есть в состав:
нераспределенной прибыли проводкой Дт 99 Кт 84;
или непокрытого убытка проводкой Дт 84 Кт 99.
Чек-лист: что сделать бухгалтеру до конца 2025 года
Провести инвентаризацию.
Провести сверки с поставщиками, подрядчиками и ФНС.
Проверить налоговые статусы работников.
Проверить лимиты для применения спецрежимов.
Подать уведомление о применении в 2026 году ПСН или смене налогового режима на отличный от используемого в 2025 году.
Перейти на электронные УПД.
Подать уведомление и заплатить НДФЛ за работников.
ИП заплатить фиксированные взносы за себя.
Сформировать резервы.
Обновить учетную политику.
Сделать проводки по завершению года.
Мультисервис Entera можно настроить под учетную политику компании и полностью интегрируется с 1С, Мое дело и 1С Fresh. А для работы в сервисе нет ограничений по количеству пользователей и баз. Можно использовать для нескольких юридических лиц и ИП.
