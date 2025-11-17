ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Entera
Бухгалтерия
Чек-лист для бухгалтера: что нужно сделать до конца 2025 года

Чек-лист для бухгалтера: что нужно сделать до конца 2025 года

Завершение одного финансового года напрямую влияет на успехи бизнеса в следующем, особенно в период активных налоговых реформ и изменений законодательства. Даем чек-лист важных дел для бухгалтера до конца 2025 года.

Самое главное:

  • Инвентаризация и сверки — основа достоверной бухгалтерской отчетности.

  • Конец года — время для принятия решений о смене системы налогообложения, уведомления об этом в ФНС и корректировки учетной политики на 2026 год.

  • Проверка налоговых статусов работников и пересчет НДФЛ — возможность успеть скорректировать расчеты с работником.

  • Агентский НДФЛ за последнюю декаду декабря нужно заплатить в декабре.

✅ Провести инвентаризацию

Проведение инвентаризации перед составлением годовой отчетности — это требование законодательства и элемент добросовестного ведения бухгалтерского учета и обеспечения достоверности отчетности.

Кроме того, годовая инвентаризация позволяет:

  • подтвердить фактическое наличие активов и обязательств, например, наличие товаров на складе, денежных средств в кассе и т. д.;

  • выявить недостачи, излишки, порчу имущества и своевременно принять меры;

  • предотвратить ошибки и злоупотребления, помогает избежать возможных финансовых потерь и улучшить внутренний контроль.

Напомним, что в 2025 году годовую инвентаризацию нужно проводить с учетом требований ФСБУ 28/2025 «Инвентаризация». Новый стандарт отчасти упростил жизнь бухгалтеру, так как он разрешил привлекать к инвентаризации внешних исполнителей, а также использовать фото- и видеосъемку для сличения наличия имущества.

Entera — это еще один способ снизить нагрузку на бухгалтера, так как сервис распознает номенклатуру даже при низком качестве первичного документа с точностью 98%. Это поможет ускорить оприходование материальных ценностей и подготовку к годовой инвентаризации.

Попробовать бесплатно

О чем еще новый стандарт и как его применить на практике, рассказали здесь.

✅ Проверить налоговое резидентство работников

Налоговый резидент — это человек, который провел в России в течение двенадцати следующих подряд месяцев 183 дня и больше.

Поэтому, если в компании работают люди, недавно приехавшие из-за рубежа, бухгалтеру в конце года нужно проверить, не произошла ли у него смена статуса. Например, он был нерезидентом, а теперь стал им.

Это нужно для того, чтобы успеть произвести перерасчет НДФЛ и при необходимости подать сообщение в ИФНС о невозможности удержать НДФЛ, если работник перестал быть резидентом.

Для расчета срока пребывания в России используйте копии загранпаспорта с отметками о пересечении границы, билеты, визы, посадочные талоны и прочее.

✅ Провести сверки с контрагентами

Когда говорим о сверке с контрагентами в конце года, подразумеваем не только поставщиков и подрядчиков, но и расчеты с ФНС и СФР. Они важны для корректного формирования бухгалтерской отчетности и предотвращения налоговых рисков.

Сверка с контрагентами:

  • Подтверждает взаимные обязательства. Это помогает бухгалтеру убедиться, что суммы в учете обеих сторон совпадают с договором, счетами-фактурами и актами.

  • Помогает найти и исправить ошибки в документах, суммы которых влияют на финансовые результаты года. Например, кредиторскую и дебиторскую задолженность, стоимость запасов.

  • Предотвращает споры за счет своевременного урегулирования разногласий и снижает вероятность судебных разбирательств.

Сверка с ФНС и СФР:

  • Помогает проверить, все ли налоги, сборы и взносы, подлежащие уплате за год, были перечислены в бюджет.

  • Выявляет задолженности по налогам, пени или излишне уплаченные суммы.

  • Помогает своевременно обнаружить и погасить недоимки, избавить от начисления штрафов, минимизировать и остановить начисление пени.

  • Обеспечивает корректность налоговой отчетности, так как гарантирует, что данные, представленные в налоговые органы, соответствуют фактическим расчетам.

Когда понимаете, что до сверки далеко из-за большого объема необработанных первичных документов, подключитесь к Entera. Мультисервис распознает акты, накладные, УПД, чеки и другие документы, полученные по ЭДО, электронной почте, QR-кодам, со сканера и даже фото. Сервис справится со своей задачей, даже если качество исходника низкое, а шрифт мелкий. За один раз можно запустить обработку 150 документов.

✅ Проверить лимиты для применения льготного режима налогообложения

Если бизнес использует льготный режим налогообложения, проверьте, не превышены ли лимиты и сможет ли компания и в 2026 году работать на спецрежиме.

Например, юрлица и ИП сохраняют право на УСН в 2026 году, если укладываются в следующие лимиты с учетом коэффициента-дефлятора 1,09:

  • максимальный доход — не более 490,5 млн рублей;

  • балансовая стоимость основных средств — не более 218 млн рублей;

  • доля участия сторонних юридических лиц в уставном капитале — не более 25%;

  • численность работников — не более 130 человек.

Для применения АУСН ограничения такие (ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ):

  • доходы — не более 60 млн рублей;

  • работники — максимум 5 человек;

  • расчеты с работниками — через онлайн-банк.

Если изменения к налоговому кодексу будут приняты, то лимит доходов для применения патентной системы налогообложения снизится до 20 млн рублей в 2026 году.

✅ Подать уведомление о выборе системы налогообложения

Здесь возможны варианты:

1. ИП, которые по-прежнему вправе применять ПСН, могут его продлить. Для этого они должны подать заявление до 16 декабря 2025 года, чтобы продолжить работу с 1 января 2026 года. Если подать позже, патент начнет действовать через 10 рабочих дней после подачи заявления, что с учетом длительных новогодних каникул поставит бизнес на паузу.

2. ИП, которые с 2026 года лишатся права патента из-за превышения нового лимита по доходам или отмены ПСН для стационарных торговых точек и охранного бизнеса, должны перейти на другую систему налогообложения. Чтобы по-умолчанию не попасть на ОСНО, нужно в срок до 31 декабря 2025 года подать уведомление о переходе (п. 2 ст. 346.14 НК) на:

  • УСН «Доходы»;

  • УСН «Доходы, уменьшенные на расходы»;

  • АУСН «Доходы»;

  • АУСН «Доходы, уменьшенные на расходы».

3. Юридические лица и ИП на УСН, которые попадут с 2026 года в число плательщиков НДС могут перейти на режимы, для которых в 2026 году сохранится освобождение от НДС:

  • АУСН «Доходы»;

  • АУСН «Доходы, уменьшенные на расходы».

Если условия спецрежимов выполняются, уведомление нужно подать до 31.12.2025 (п. 2 ст. 346.14 НК).

4. Бизнес на УСН и АУСН, который в 2026 году сменить объект налогообложения должен направить в ФНС уведомление об этом до 31.12.2025 (п. 2 ст. 346.14 НК).

✅ Перейти на электронные УПД 5.03

Если оформляете реализацию товаров, работ или услуг с оформлением актов или накладных через ЭДО, не ждите начала 2026 года и уже в 2025 перейдите на электронный УПД формата 5.03, так как загрузить в ЭДО после 1 января 2026 года любой отгрузочный документ по форме отличной от УПД формата 5.03, у вас не получится (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@).

Для этого обновите учетную программу, внесите изменения в учетную политику, обучите работников, при необходимости скорректируйте внутренние регламенты, и обязательно протестируйте обмен УПД формата 5.03 в 2025 году. Так вы сможете избежать заминки с выставлением документов контрагентам и, как следствие, получением оплаты от них.

✅ Заплатить налоги

В декабре 2025 года действуют особые в отличие от остальных месяцев года сроки уплаты налогов и взносов:

  1. ИП обязаны до 29.12.2025 заплатить фиксированные взносы за себя за 2025 год, если не сделали этого раньше.

  2. Налоговые агенты, которые выплатят доход физлицам в период с 23 по 31 декабря 2025 года, обязаны отправить в ФНС уведомление об удержанном налоге и перечислить его на ЕНС не позднее 30.12.2025.

✅ Создать резервы 

Резервы позволяют равномерно распределять расходы в течение года и избежать единовременных крупных списаний. Это предотвращает искусственное занижение прибыли или возникновение убытка в отчетном периоде. Резервы создают:

  1. В бухгалтерском учете. Основной обязательный резерв — это резерв по сомнительным долгам. Резервы под обесценение активов, на отпуска и гарантийный ремонт формируют в основном средние и крупные организации. ИП резервы не используют.

  2. В налоговом учете организации на ОСНО формируют резервы добровольно и могут отказаться от них в будущем.

Поэтому в конце года проведите проверку остатков всех резервов. Недостающие суммы доначислите, а излишки признайте прочими доходами. Для корректировки или создания резервов по сомнительным долгам сформируйте проводку Дт 91 Кт 63, под обесценивание активов — Дт 91 Кт 14.

✅Скорректировать учетную политику на 2026 год

Учетную политику нужно утверждать перед началом каждого финансового года, если в учете произошли изменения. А в 2026 году бухгалтеров ждут много нововведений:

  • снижение с 60 до 20 млн рублей лимита для освобождения от НДС на УСН;

  • перенос срока уплаты налогов, который выпадает на нерабочий день, на более ранний срок;

  • оформление бухгалтерской отчетности за 2025 год по ФСБУ 4/2023;

  • право учесть материальную помощь при рождении ребенка в составе расходов по налогу на прибыль;

  • до 1 млн рублей будет увеличена не облагаемая НДФЛ сумма материальной помощи при рождении ребенка и другие.

Кроме того в учетную политику на 2026 год внесите сведения о применяемом режиме налогообложения, если направите в ФНС уведомление о смене.

✅ Сделать проводки по завершению года

Ключевая процедура, завершающая годовой цикл учета — это реформация баланса. 

До реформации убедитесь в том, что:

  • все операции учтены;

  • проведена годовая инвентаризация;

  • исправлены все ошибки;

  • сформированы проводки по закрытию счета 90 за декабрь:

Дебет

Кредит

Содержание операции

90.01

90.09

Закрытие сальдо по доходам от основной деятельности

90.09

90.02, 90.03, 90.07

Закрытие сальдо по расходам от основной деятельности

  • сформированы проводки по закрытию счета 91 за декабрь:

Дебет

Кредит

Содержание операции

91.01

91.09

Закрытие сальдо по прочим доходам

91.09

91.02

Закрытие сальдо по прочим расходам

Далее бухгалтер полученный финансовый результат переносит на счета капитала, то есть в состав:

  • нераспределенной прибыли проводкой Дт 99 Кт 84;

  • или непокрытого убытка проводкой Дт 84 Кт 99.

Чек-лист: что сделать бухгалтеру до конца 2025 года

  • Провести инвентаризацию.

  • Провести сверки с поставщиками, подрядчиками и ФНС.

  • Проверить налоговые статусы работников.

  • Проверить лимиты для применения спецрежимов.

  • Подать уведомление о применении в 2026 году ПСН или смене налогового режима на отличный от используемого в 2025 году.

  • Перейти на электронные УПД.

  • Подать уведомление и заплатить НДФЛ за работников.

  • ИП заплатить фиксированные взносы за себя.

  • Сформировать резервы.

  • Обновить учетную политику.

  • Сделать проводки по завершению года.

Мультисервис Entera можно настроить под учетную политику компании и полностью интегрируется с 1С, Мое дело и 1С Fresh. А для работы в сервисе нет ограничений по количеству пользователей и баз. Можно использовать для нескольких юридических лиц и ИП.

Желаете попробовать?

Оставьте заявку и бесплатно внесите в 1С любые 10 документов во время тестового периода пользования Entera

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Читайте также:

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: 2W5zFHbiV7n

Информации об авторе

Entera

Entera

6 646 подписчиков29 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет