Налог на криптовалюту для юрлиц

Для организаций порядок налогообложения цифровой валюты установлен ст. 282.3 НК и нормами главы 25 НК.

Доходы от криптовалютных активов можно получить, например, при ее добыче (майнинге). Такие доходы включаются во внереализационные на дату возникновения права распоряжаться активом. Это следует из п. 32 ч. 2 ст. 250 и подп. 20 п. 4 ст. 271 НК.

Затраты, связанные с майнингом, признаются косвенными независимо от состава (п. 5 ст. 282.3 НК). Переоценка криптовалюты не проводится, и курсовые разницы не формируются (п. 6 ст. 282.3 НК).

При продаже криптоактивов компания тоже получает доход. Если организация продает цифровую валюту, ей нужно заранее закрепить в учетной политике метод списания стоимости — ФИФО или по стоимости единицы (п. 4 ст. 282.3 НК).

Налоговая база по операциям с криптовалютой, кроме майнинга, как правило, рассчитывается отдельно. Исключение предусмотрено для случаев, когда криптовалютой производятся расчеты по внешнеторговым обязательствам в рамках экспериментального правового режима цифровых инноваций. Тогда соответствующие доходы и расходы включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль (п. 1 и п. 8 ст. 282.3 НК).

Налоговая база при продаже или безвозмездной передаче крипты = доход от реализации криптовалюты – затраты на реализацию – стоимость крипты Налоговая база при майнинге = рыночная котировка цифровой валюты на дату фактического получения права распоряжаться активом.

При продаже или безвозмездной передаче доходом считается цена реализации либо, если она ниже 80% рыночной котировки на дату сделки, величина котировка × 0,8 (п. 3 и п. 4 ст. 282.3 НК).

Для безвозмездной передачи доход определяется исходя из рыночной котировки на дату передачи.

Стоимость криптовалюты, используемая при определении налоговой базы, устанавливается по правилам п. 3 и п. 4 ст. 282.3 НК и ст. 6 закона от 29.11.2024 № 418-ФЗ.

Основные варианты следующие:

Для криптовалюты, полученной при майнинге , стоимость равна рыночной котировке на дату возникновения права распоряжаться ею. Для активов, учтенных до 1 января 2025 года, стоимость может определяться как сумма фактических расходов на майнинг, если они ранее не учитывались в расходах.

Для приобретенной криптовалюты стоимостью считается цена покупки, но не выше 120% рыночной котировки на дату приобретения. Если фактическая цена превышает эту величину, в учете применяется котировка × 1,2.

При реализации цифровой валюты организация вправе признать документально подтвержденные расходы, связанные с ее продажей или безвозмездной передачей, например комиссию иностранной торговой площадки. Убытки от операций с криптовалютой прошлых периодов можно перенести на будущие периоды и уменьшить текущую налоговую базу по операциям, которые рассчитываются отдельно.

Для организаторов майнинг-пулов и операторов майнинговой инфраструктуры действует иной принцип. Налог рассчитывается не с полученных в рамках майнинга цифровых активов, а с доходов от оказания услуг, то есть в общем порядке налогообложения прибыли.