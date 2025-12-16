Самое главное:
Для расчета налогов нужно определять рыночную котировку криптовалюты на дату операции.
Организации на ОСНО уплачивают налог на прибыль с доходов от операций с цифровой валютой. Физлица (не ИП) и ИП на ОСНО платят НДФЛ.
Операции с криптовалютой не облагаются НДС.
Плательщики УСН и ЕСХН не вправе заниматься майнингом, но могут покупать и продавать криптовалюту.
Плательщики на НПД и АУСН не могут совершать операции с криптой.
Общий принцип: крипта = имущество
Государство не признает криптовалюту законным средством платежа для внутренних расчетов. Нельзя официально «рассчитаться биткоином» за товар или услугу. Но для целей налогообложения цифровая валюта — это имущество.
Отсюда следуют базовые принципы:
Физлица и ИП на ОСНО платят НДФЛ с дохода от операций с криптой.
Организации платят налог на прибыль.
Организации и ИП на спецрежимах учитывают доходы от реализации крипты по правилам своего режима, если такие операции вообще разрешены.
❗️При этом операции с криптовалютой не облагаются НДС. Это относится ко всем видам операций: майнингу, покупке и продаже криптовалюты.
Налог на криптовалюту для юрлиц
Для организаций порядок налогообложения цифровой валюты установлен ст. 282.3 НК и нормами главы 25 НК.
Доходы от криптовалютных активов можно получить, например, при ее добыче (майнинге). Такие доходы включаются во внереализационные на дату возникновения права распоряжаться активом. Это следует из п. 32 ч. 2 ст. 250 и подп. 20 п. 4 ст. 271 НК.
Затраты, связанные с майнингом, признаются косвенными независимо от состава (п. 5 ст. 282.3 НК). Переоценка криптовалюты не проводится, и курсовые разницы не формируются (п. 6 ст. 282.3 НК).
При продаже криптоактивов компания тоже получает доход. Если организация продает цифровую валюту, ей нужно заранее закрепить в учетной политике метод списания стоимости — ФИФО или по стоимости единицы (п. 4 ст. 282.3 НК).
Налоговая база по операциям с криптовалютой, кроме майнинга, как правило, рассчитывается отдельно. Исключение предусмотрено для случаев, когда криптовалютой производятся расчеты по внешнеторговым обязательствам в рамках экспериментального правового режима цифровых инноваций. Тогда соответствующие доходы и расходы включаются в общую налоговую базу по налогу на прибыль (п. 1 и п. 8 ст. 282.3 НК).
Налоговая база при продаже или безвозмездной передаче крипты = доход от реализации криптовалюты – затраты на реализацию – стоимость крипты
Налоговая база при майнинге = рыночная котировка цифровой валюты на дату фактического получения права распоряжаться активом.
При продаже или безвозмездной передаче доходом считается цена реализации либо, если она ниже 80% рыночной котировки на дату сделки, величина котировка × 0,8 (п. 3 и п. 4 ст. 282.3 НК).
Для безвозмездной передачи доход определяется исходя из рыночной котировки на дату передачи.
Стоимость криптовалюты, используемая при определении налоговой базы, устанавливается по правилам п. 3 и п. 4 ст. 282.3 НК и ст. 6 закона от 29.11.2024 № 418-ФЗ.
Основные варианты следующие:
Для криптовалюты, полученной при майнинге, стоимость равна рыночной котировке на дату возникновения права распоряжаться ею. Для активов, учтенных до 1 января 2025 года, стоимость может определяться как сумма фактических расходов на майнинг, если они ранее не учитывались в расходах.
Для приобретенной криптовалюты стоимостью считается цена покупки, но не выше 120% рыночной котировки на дату приобретения. Если фактическая цена превышает эту величину, в учете применяется котировка × 1,2.
При реализации цифровой валюты организация вправе признать документально подтвержденные расходы, связанные с ее продажей или безвозмездной передачей, например комиссию иностранной торговой площадки. Убытки от операций с криптовалютой прошлых периодов можно перенести на будущие периоды и уменьшить текущую налоговую базу по операциям, которые рассчитываются отдельно.
Для организаторов майнинг-пулов и операторов майнинговой инфраструктуры действует иной принцип. Налог рассчитывается не с полученных в рамках майнинга цифровых активов, а с доходов от оказания услуг, то есть в общем порядке налогообложения прибыли.
Рыночная котировка криптовалюты для расчета налога
Рыночная котировка определяется по цене закрытия сделок у иностранного организатора торговли, через которого в конкретный день проходили операции с этой криптовалютой. Цена закрытия пересчитывается в рубли по курсу ЦБ на эту дату (п. 2 ст. 282.3 НК).
Иностранный организатор торговли может использоваться для расчета только при соблюдении двух условий, установленных п. 2 ст. 282.3 НК:
Суточный объем торгов по соответствующей криптовалюте превышает 100 млрд рублей.
На его сайте опубликована история рыночных котировок минимум за три предшествующих года.
Если в день сделки этим требованиям соответствует несколько организаторов торговли, компания вправе выбрать котировку любого из них. Закреплять выбор площадки или критерии ее определения в учетной политике не требуется. Но если у выбранного организатора отсутствуют данные о цене закрытия за нужную дату, нужно использовать сведения другого организатора (письмо Минфина от 26.03.2025 № 03-03-07/30265).
Если сделки проводились сразу в нескольких торговых парах, можно использовать цену закрытия в любой из них (п. 2 ст. 282.3 НК).
ФНС публикует информацию о доступных организаторах торговли, об их объемах ежедневных сделок и актуальных котировках цифровых валют в специальном разделе сайта.
Особенности налогообложения для юрлиц на УСН и ЕСХН
Для организаций, применяющих УСН или ЕСХН, майнинг криптовалюты запрещен. Но законодательство не ограничивает такие компании в праве приобретать или продавать цифровую валюту. При реализации криптовалюты возникает обязанность уплаты налога в рамках выбранного спецрежима.
Доход от реализации определяется исходя из фактической цены продажи. Если цена сделки ниже 80% рыночной котировки на дату операции, доход для целей налогообложения считают по формуле рыночная котировка × 0,8 (п. 3 ст. 282.3 НК).
При УСН с объектом «доходы минус расходы» и при ЕСХН в расходах учитывается стоимость реализованной валюты. В общем случае она равна цене приобретения, но ее размер не может превышать значение рыночная котировка × 1,2 на дату приобретения. Если фактическая стоимость криптовалюты превышает доход от ее реализации, в расходах можно учитывать цену реализации. Если криптовалюта была получена ранее без затрат на покупку, за ее стоимость принимается рыночная котировка на дату получения.
Убытки по операциям с цифровой валютой при УСН и ЕСХН налогоплательщик учитывать не может — они не уменьшают налоговую базу (пп. 2 п. 5 ст. 346.5 и пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК).
Особенности налогообложения для юрлиц на АУСН
Для организаций, применяющих автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН), любые операции с цифровой валютой — майнинг, приобретение или реализация — прямо запрещены. Это установлено подп. 35 ч. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Если компания, работающая на АУСН, все же совершает такие действия, она нарушает условия применения спецрежима и теряет право на его использование. В этом случае налоговый орган вправе произвести перерасчет налоговых обязательств по общему режиму, начислить недоимку, пени и штрафы.
Особенности налогообложения для физлиц и ИП
Физические лица (не ИП) и ИП на ОСНО уплачивают НДФЛ со всех доходов, полученных от операций с цифровой валютой. Это касается майнинга, покупки и последующей продажи, обмена и любого другого выбытия криптовалюты (пп. 8.3 п. 2.1 и пп. 13 п. 6 ст. 210 НК). Операции с криптовалютой НДС не облагаются.
Если физлицо получило цифровую валюту в дар, налог также возникает — за исключением случаев, когда даритель — член семьи или близкий родственник (п. 18.1 ст. 217 НК). При получении криптовалюты по наследству НДФЛ не взимается (пп. 18 ст. 217 НК).
Физлица на УСН и ЕСХН учитывают такие операции по тем же правилам, что и организации.
Для АУСН, ПСН и НПД действуют ограничения, которые не позволяют совершать операции с цифровой валютой.
Налогообложение доходов от майнинга
Доход в виде криптовалюты, добытой в результате майнинга, считается доходом в натуральной форме. Его стоимость определяется по рыночной котировке на дату фактического получения дохода (п. 1 ст. 211 НК), то есть на день, когда физлицо получает право распоряжаться монетами.
Доходы от майнинга включаются в совокупность баз, облагаемых прогрессивными ставками НДФЛ — 13, 15, 18, 20 или 22% в зависимости от размера годового дохода (пп. 8.3 п. 2.1 ст. 210, п. 1 ст. 224, п. 1 ст. 225 НК).
Физлицо вправе уменьшить доход от майнинга на имущественный вычет — в сумме документально подтвержденных расходов, связанных с добычей криптовалюты. К таким расходам относятся, например, затраты на оборудование, электроэнергию и инфраструктуру.
ИП могут применить профессиональный налоговый вычет (п. 2.3 ст. 210 НК).
Пример расчета НДФЛ с доходов от майнинга: в 2025 году гражданин Иванов А. А. (не ИП) получил следующие доходы:
заработную плату — 1 800 000 руб.;
криптовалюту, добытую майнингом, стоимостью 300 000 руб.;
расходы на электроэнергию, использованную для майнинга, составили 30 000 руб.
Налоговая база Иванова А. А. составит: 1 800 000 + 300 000 – 30 000 = 2 070 000 руб.
До суммы 2,4 млн руб. применяется ставка 13%, превышения у Иванова нет, поэтому весь доход облагается по ставке 13%.
НДФЛ с зарплаты — 234 000 руб. — был удержан работодателем. Налог с доходов от майнинга Иванов рассчитывает сам:
2 070 000 × 13% – 234 000 = 35 100 руб.
Это сумма НДФЛ, которую Иванов А.А. должен перечислить в бюджет по итогам 2025 года.
НДФЛ с доходов физлиц от продажи криптовалюты и от материальной выгоды при ее приобретении
Доходы физлиц от продажи крипты, а также материальная выгода при покупке криптовалюты у взаимозависимых лиц облагаются НДФЛ по прогрессивной ставке — 13% или 15%. Ставка зависит от совокупного годового дохода, определяемого по правилам п. 6 ст. 210 НК.
К таким доходам относятся, в частности, доходы от операций с ценными бумагами и процентами по банковским вкладам. НДФЛ рассчитывается так:
при совокупном доходе до 2,4 млн руб. применяется ставка 13%;
с суммы превышения — 15%.
При этом доходы от долевого участия в расчет предельной величины не включаются (п. 1.1 ст. 224 и п. 1.1 ст. 225 НК).
Физлицо имеет право уменьшить доход от продажи криптовалюты на документально подтвержденные расходы, связанные с ее покупкой. Если продается криптовалюта, полученная в результате майнинга, доход можно уменьшить на сумму, уже включенную в налоговую базу при майнинге.
Материальная выгода при покупке криптовалюты у взаимозависимого лица определяется по правилам ст. 211 и ст. 212 НК. Она рассчитывается на дату сделки исходя из рыночной котировки криптовалюты.
Частые вопросы о налогообложении операций с криптовалютой
Могут ли физлица на АУСН или НПД совершать операции с криптовалютой?
Нет. Физлица, применяющие НПД — самозанятые, а также налогоплательщики на АУСН, не вправе заниматься майнингом, приобретать или продавать цифровую валюту. Нарушение этих ограничений приводит к утрате права на спецрежим и перерасчету налоговых обязательств с доначислением налога, пеней и штрафов.
Что будет, если не заплатить налог с доходов от операций с цифровой валютой?
Если у физлица или организации возник налогооблагаемый доход от операций с цифровой валютой и налог не уплачен вовремя, налоговый орган начислит:
сумму недоимки;
пени за каждый день просрочки;
штраф в зависимости от характера нарушения (20% при неумышленной ошибке и 40% при умышленном занижении).
Отдельная ответственность предусмотрена для операторов майнинговой инфраструктуры: за непредставление сведений о майнинге — штраф 40 000 руб. (ст. 129.16 НК).
Что делать, если расходы на покупку криптовалюты не подтверждены документами?
Если налогоплательщик не может подтвердить расходы на приобретение криптовалюты, при ее продаже налог будет рассчитан со всей суммы дохода, без уменьшения налоговой базы. Это особенно важно для сделок «из рук в руки» или покупки криптовалюты за наличные — такие операции практически невозможно подтвердить.
Для криптовалюты, полученной в результате майнинга и ранее облагаемой НДФЛ, расходом при продаже может быть признана сумма, с которой ранее был уплачен налог.
Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ, если криптовалюту не продавали?
Если за год не было операций, которые приводят к налогооблагаемому доходу (продажа, обмен, получение криптовалюты в дар от неродственника, майнинг и др.), подавать 3-НДФЛ не требуется. Хранение цифровой валюты само по себе не образует налоговых обязательств. Декларация нужна только при наличии дохода, подлежащего обложению НДФЛ.
Как физлицу задекларировать доходы от криптовалюты?
Отчитаться о доходах за 2025 год нужно до 30 апреля 2026 года, а уплатить налог — до 15 июля 2026 года.
Подать декларацию 3-НДФЛ можно тремя способами:
через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС;
в бумажном виде в инспекцию по месту учета;
по почте письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
Реквизиты для уплаты налога автоматически можно посмотреть на сайте ФНС.
Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта
Начать дискуссию