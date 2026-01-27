8101 ОК МП моб
Цифровые валюты БРИКС: как страны создают финансовую независимость от доллара

Мировая финансовая система, сформировавшаяся во второй половине XX века, переживает этап глубокой трансформации. Механизмы, десятилетиями обеспечивающие стабильность международных расчетов, все чаще демонстрируют уязвимость к политическим факторам. Доминирование доллара США превратилось из гаранта ликвидности в инструмент глобального диктата.

1. Крах долларовой системы и поиск финансовой независимости

Усиление санкционного давления, заморозка суверенных резервов и ограничение доступа к системе SWIFT поставили под вопрос саму суть финансовой безопасности. Для России и стран БРИКС стало очевидно: финансовая интеграция в западную модель более не является залогом процветания. Напротив, она становится источником стратегических рисков. В этих условиях формирование суверенной финансовой архитектуры — это не просто экономическая задача, а вопрос сохранения государственной субъектности.

2. БРИКС как центр формирования новой парадигмы

БРИКС сегодня — это не только 35% мирового ВВП (по ППС), но и союз государств, обладающих реальным сектором экономики и колоссальными ресурсами. Расширение объединения подтверждает: вектор развития сместился в сторону многополярности.

Важной особенностью БРИКС является отсутствие стремления к жесткой институциональной унификации по образцу ЕС. Это позволяет странам-участницам сохранять независимую денежно-кредитную политику, координируя лишь технологические стандарты расчетов. Цифровые валюты в этой системе рассматриваются не как попытка создать «единую монету», а как цифровая «надстройка», позволяющая торговать напрямую, минуя западные фильтры.

3. Государственные цифровые валюты (CBDC): технологическая база

Центральным элементом новой системы являются цифровые валюты центральных банков (CBDC). В отличие от частных криптовалют, CBDC — это законное платежное средство, обеспеченное государством.

Использование технологии распределенного реестра (DLT) и смарт-контрактов позволяет осуществлять платежи мгновенно и без посредников. Это не просто «электронные деньги», а программируемые активы, которые автоматически выполняют условия торговых контрактов, снижая транзакционные издержки почти до нуля.

4. Цифровой юань как технологический бенчмарк

Китайский проект e-CNY сегодня выступает главным ориентиром для всего блока. Народный банк Китая создал самую продвинутую инфраструктуру CBDC в мире:

  • Масштаб: миллионы кошельков и интеграция в национальные платежные сервисы.

  • Трансграничный опыт: КНР уже успешно тестирует цифровой юань в расчетах с ОАЭ и Таиландом. Для стран БРИКС успех e-CNY служит доказательством того, что государственные цифровые валюты способны заменить доллар в реальных торговых операциях, обеспечивая высокую скорость и безопасность транзакций.

5. Проект mBridge: реальный прототип новой системы

Наиболее перспективным техническим решением для БРИКС является модель платформы mBridge. Этот проект, реализуемый под эгидой BIS Innovation Hub при участии КНР и ОАЭ, демонстрирует, как может выглядеть финансовый мост будущего.

  • Техническая суть: платформа позволяет центральным банкам разных стран обмениваться своими цифровыми валютами напрямую.

  • Преимущества: исключается необходимость в банках-корреспондентах в США или Европе. Транзакция, которая раньше занимала 3–5 дней и стоила десятки долларов комиссии, теперь проходит за секунды и стоит копейки. Именно архитектура mBridge рассматривается как прообраз будущего расчетного контура БРИКС, к которому Россия планирует подключить платформу цифрового рубля.

6. Россия: стратегический маневр и легализация криптоактивов

В условиях гибридной финансовой войны Россия демонстрирует исключительную гибкость. Особое значение имеет формирование правовой базы для использования криптовалют во внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Криптовалюта как «имущество» и инструмент ВЭД

Признание криптоактивов в качестве имущества в российском правовом поле — это не просто юридическая формальность, а мощный стимул для бизнеса:

  1. Легализация расчетов: юридические фирмы и промышленные предприятия получили право приобретать криптовалюту (USDT, BTC) для оплаты импортных поставок.

  2. Бухгалтерский и налоговый учет: криптоактивы теперь можно ставить на баланс предприятия и проводить через официальную отчетность ФНС. Это выводит огромный объем платежей из «серой зоны» и позволяет бизнесу работать в правовом поле, обходя санкции.

  3. Технологический суверенитет: Россия активно создает «экспериментальные правовые режимы» для майнинга и криптобирж, что превращает страну в одного из ключевых игроков цифрового финансового мира.

7. Риски и ограничения: путь через тернии

Несмотря на лидерство России и Китая, процесс формирования архитектуры БРИКС сталкивается с вызовами:

  • Технологическая неоднородность: разный уровень цифровизации в Индии, Бразилии и странах Африки требует создания сложных «шлюзов» для совместимости систем.

  • Кибербезопасность: отсутствие единого наднационального регулятора требует беспрецедентного уровня координации между центральными банками для защиты от кибератак.

  • Давление извне: США и ЕС будут пытаться дискредитировать цифровые инициативы БРИКС, вводя санкции против провайдеров инфраструктуры.

8. Экспертный анализ: эволюция вместо революции

Ведущие аналитики сходятся во мнении, что БРИКС не ставит целью моментальный крах доллара. Речь идет о создании параллельной, антихрупкой инфраструктуры.

«Цифровые валюты БРИКС — это не средство экспансии, а страховой полис для мирового большинства», — отмечают эксперты.

Эволюционный подход позволяет минимизировать макроэкономические риски и постепенно выстраивать систему, которая будет привлекательнее западной за счет своей прозрачности и отсутствия политических условий.

9. Что это значит для России

Для нашего государства участие в цифровых проектах БРИКС — это возможность занять лидирующие позиции в формировании новых «правил игры».

  • Возможности торговли: свобода от SWIFT и долларовых корсчетов позволяет диверсифицировать экспортные потоки.

  • Технологический рывок: разработка платформы цифрового рубля стимулирует развитие отечественной криптографии и IT-сектора.

  • Лидерство: Россия выступает не просто участником, а идеологом финансовой многополярности.

10. Заключение: окно возможностей

Цифровые валюты БРИКС — это не просто технологическое обновление, это фундамент нового миропорядка. Формирование этой системы является закономерным ответом на злоупотребление Запада своим монопольным положением.

Россия, легализуя криптоактивы как имущество и развивая цифровой рубль, создает уникальный прецедент сочетания государственного контроля и рыночной гибкости. Итоговый успех проекта будет зависеть от способности участников БРИКС выстроить долгосрочное доверие. Будущее мировой финансовой системы — за многополярностью, где цифровые технологии становятся гарантом справедливости и суверенитета.

Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.

