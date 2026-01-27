Цифровые валюты БРИКС: как страны создают финансовую независимость от доллара

2. БРИКС как центр формирования новой парадигмы

БРИКС сегодня — это не только 35% мирового ВВП (по ППС), но и союз государств, обладающих реальным сектором экономики и колоссальными ресурсами. Расширение объединения подтверждает: вектор развития сместился в сторону многополярности.

Важной особенностью БРИКС является отсутствие стремления к жесткой институциональной унификации по образцу ЕС. Это позволяет странам-участницам сохранять независимую денежно-кредитную политику, координируя лишь технологические стандарты расчетов. Цифровые валюты в этой системе рассматриваются не как попытка создать «единую монету», а как цифровая «надстройка», позволяющая торговать напрямую, минуя западные фильтры.