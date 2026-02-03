Регулирование криптовалют в России в 2026 году: новые законы, лицензирование и налоги

Если в 2024–2025 годах государство сосредоточилось на легализации майнинга и тестировании экспериментальных правовых режимов (ЭПР), то следующий этап направлен на закрытие системных пробелов — в лицензировании, внутреннем обороте, налогообложении и защите финансовой системы. Фактически речь идет о переходе от фрагментарного регулирования к построению полноценного рынка цифровых активов под надзором Банка России.
Лицензирование криптоплатформ и переходный период
Центральным элементом реформы станет закон о регулировании деятельности криптобирж и обменников, который дополняет ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Концепция Банка России предполагает двухуровневую модель лицензирования: более жесткие требования будут предъявляться к биржам, осуществляющим организованную торговлю, и упрощенные — к криптообменникам, работающим исключительно в сегменте обмена без доступа к рынку ценных бумаг.
Такой подход позволяет избежать резкого вытеснения малого и среднего бизнеса, сохранив при этом контроль над ключевыми точками входа в криптоэкономику. Обязательными станут регистрация российского юридического лица, внедрение процедур KYC/AML, хранение данных на территории РФ, использование инструментов блокчейн-аналитики и соответствие требованиям информационной безопасности.
Законодательно предусмотрен переходный период, в течение которого действующие участники серого рынка смогут подать документы на лицензирование либо прекратить деятельность без санкций. После его завершения операции вне лицензированного контура будут квалифицироваться как незаконное предпринимательство, что создает прямые риски применения ст. 171 УК.
Майнинг: от легализации к экономической интеграции
С вступлением в силу ФЗ-449 майнинг получил правовой статус, однако до 2026 года отсутствовал легальный механизм реализации намайненной криптовалюты внутри страны. Новый этап регулирования устраняет этот разрыв.
Банк России допускает создание специализированных торговых сегментов на базе существующей биржевой инфраструктуры, включая Московскую и СПБ биржи, где майнеры смогут продавать цифровые активы лицензированным покупателям. Это формирует внутренний рынок ликвидности и снижает зависимость от зарубежных площадок.
В налоговой части обсуждается двухэтапная модель: фиксация дохода при получении криптовалюты и налогообложение при ее реализации. Такой подход сближает режим майнинга с классическим налогообложением финансовых активов и устраняет правовую неопределенность, существовавшую ранее.
Сегрегация инвесторов и ограничение розничного доступа
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения в требованиях к квалифицированным инвесторам: минимальный порог активов увеличивается до 24 млн руб. Это фактически ограничивает массовый доступ к сложным криптопродуктам и смещает рынок в сторону институциональных участников.
Для неквалифицированных инвесторов вводится лимит на инвестиции в криптоактивы — не более 300 тыс. руб. в год через одного посредника, при обязательном тестировании на понимание рисков. Регулятор рассматривает криптовалюты как высокорисковый инструмент, сопоставимый с деривативами, что объясняет введение дополнительных барьеров входа для розницы.
Стейблкоины и трансграничные расчеты
В 2026 году ожидается закрытие правового вакуума вокруг стейблкоинов, которые планируется закрепить как отдельную категорию цифровых активов — цифровые валюты с эмитентом. Поправки к ФЗ-259 должны разрешить их использование в расчетах по внешнеэкономическим контрактам без необходимости получения индивидуальных разрешений в рамках ЭПР.
Это решение имеет стратегическое значение для бизнеса, поскольку позволяет использовать стейблкоины в трансграничных платежах в условиях ограниченного доступа к традиционной банковской инфраструктуре. В перспективе возможен выпуск рублевых и товарных стейблкоинов, что расширит инструментарий расчетов внутри страны и за ее пределами.
Борьба с дропами и технологический контроль
Параллельно с легализацией рынка усиливается контроль за неформальным оборотом. Система «Антидроп», разрабатываемая в рамках ФЗ-161 «О национальной платежной системе», к 2026 году должна стать полностью автоматизированной. Банки получат доступ к единой базе подозрительных счетов, а p2p-переводы, характерные для серого обмена криптовалюты, будут блокироваться на уровне банковских скоринговых систем.
Таким образом, p2p-модель как основной канал покупки криптовалюты для физических лиц фактически утратит экономический смысл.
Итоговые выводы
Регулирование 2026 года приведет к структурной трансформации рынка. Серые обменники и мелкие участники либо покинут рынок, либо будут поглощены лицензированными структурами. Криптовалюта окончательно утратит статус анонимного инструмента и станет частью регулируемой финансовой системы.
Рост затрат на комплаенс, налоги и технологическую инфраструктуру приведет к увеличению комиссий на 2–5%, однако взамен рынок получит легитимность, предсказуемость и институциональное доверие. Российская модель крипторегулирования формируется как закрытая, контролируемая, но экономически жизнеспособная система, интегрированная в национальный финансовый контур.
