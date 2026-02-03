Регулирование криптовалют в России в 2026 году: новые законы, лицензирование и налоги

Лицензирование криптоплатформ и переходный период

Центральным элементом реформы станет закон о регулировании деятельности криптобирж и обменников, который дополняет ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Концепция Банка России предполагает двухуровневую модель лицензирования: более жесткие требования будут предъявляться к биржам, осуществляющим организованную торговлю, и упрощенные — к криптообменникам, работающим исключительно в сегменте обмена без доступа к рынку ценных бумаг.

Такой подход позволяет избежать резкого вытеснения малого и среднего бизнеса, сохранив при этом контроль над ключевыми точками входа в криптоэкономику. Обязательными станут регистрация российского юридического лица, внедрение процедур KYC/AML, хранение данных на территории РФ, использование инструментов блокчейн-аналитики и соответствие требованиям информационной безопасности.

Законодательно предусмотрен переходный период, в течение которого действующие участники серого рынка смогут подать документы на лицензирование либо прекратить деятельность без санкций. После его завершения операции вне лицензированного контура будут квалифицироваться как незаконное предпринимательство, что создает прямые риски применения ст. 171 УК.