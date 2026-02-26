Операции с цифровым рублем 2026: как отражать в учете и отчетности

Цифровой рубль: правовые основы и ограничения

Цифровой рубль — это деньги в электронной форме, выпускаемые Банком России. Цифровой рубль признается разновидностью безналичных денежных средств и считается законным средством платежа на территории России наряду с наличными и безналичными рублями (ст. 128 ГК, ст. 30.7 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).

Использовать цифровой рубль можно исключительно для расчетов. Разместить его на вкладе или получить кредит не получится. Также не предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете цифрового рубля (ч. 2 ст. 30.7, ч. 5 ст. 30.8 Закона № 161-ФЗ).

Операции с цифровыми рублями происходят через платформу цифрового рубля Банка России. Расчеты производятся путем перевода денег со счета плательщика на счет получателя на этой платформе. Обязательство по оплате считается исполненным в момент зачисления цифровых рублей получателю (ч. 3 ст. 30.7 закона № 161-ФЗ).

Для работы с цифровым рублем организация или ИП получают доступ к платформе через банк — участник платформы цифрового рубля. Счет открывается на основании договора с Банком России через такого участника. Счет цифрового рубля — это отдельный вид банковского счета (ст. 30.8 закона № 161-ФЗ, ч. 8 ст. 5 закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).

Закон устанавливает ограничение: пользователь вправе открыть только один счет цифрового рубля. Нельзя открыть совместный счет с другими пользователями, счет в драгоценных металлах или сформировать группу счетов.