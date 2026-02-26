Операции с цифровым рублем 2026: как отражать в учете и отчетности

Самое главное:
Цифровой рубль — это форма безналичных денежных средств. Рассчитываться им можно через платформу Банка России.
Открывается один счет цифрового рубля; проценты на остаток не начисляются, вклады или кредиты в цифровых рублях недоступны.
Обязанность принимать оплату цифровыми рублями вводится поэтапно с 1 сентября 2026 года — в зависимости от выручки и условий договоров с банками.
В бухучете цифровой рубль отражается как денежные средства: возможны варианты учета на счете 53, 55 или 51 (при упрощенном учете).
Цифровой рубль: правовые основы и ограничения
Цифровой рубль — это деньги в электронной форме, выпускаемые Банком России. Цифровой рубль признается разновидностью безналичных денежных средств и считается законным средством платежа на территории России наряду с наличными и безналичными рублями (ст. 128 ГК, ст. 30.7 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»).
Использовать цифровой рубль можно исключительно для расчетов. Разместить его на вкладе или получить кредит не получится. Также не предусмотрено начисление процентов на остаток средств на счете цифрового рубля (ч. 2 ст. 30.7, ч. 5 ст. 30.8 Закона № 161-ФЗ).
Операции с цифровыми рублями происходят через платформу цифрового рубля Банка России. Расчеты производятся путем перевода денег со счета плательщика на счет получателя на этой платформе. Обязательство по оплате считается исполненным в момент зачисления цифровых рублей получателю (ч. 3 ст. 30.7 закона № 161-ФЗ).
Для работы с цифровым рублем организация или ИП получают доступ к платформе через банк — участник платформы цифрового рубля. Счет открывается на основании договора с Банком России через такого участника. Счет цифрового рубля — это отдельный вид банковского счета (ст. 30.8 закона № 161-ФЗ, ч. 8 ст. 5 закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»).
Закон устанавливает ограничение: пользователь вправе открыть только один счет цифрового рубля. Нельзя открыть совместный счет с другими пользователями, счет в драгоценных металлах или сформировать группу счетов.
Когда нужно будет принимать цифровой рубль
С 2026 года для отдельных категорий продавцов, исполнителей или владельцев агрегатора вводится обязанность обеспечить потребителям возможность оплаты товаров, работ и услуг цифровыми рублями. Порядок и сроки установлены ч. 19–24 ст. 30.7 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ.
Обязанность принимать цифровые рубли вводится поэтапно — в зависимости от выручки за предыдущий год и наличия договора о приеме электронных средств платежа:
С 1 сентября 2026 года — при выручке свыше 120 млн руб., если по состоянию на 1 января 2026 года заключен договор о приеме электронных средств платежа с системно значимой кредитной организацией или с кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг.
С 1 сентября 2027 года — при выручке свыше 30 млн руб., если на 1 января 2026 года действует договор о приеме электронных средств платежа с системно значимой кредитной организацией, кредитной организацией, признанной Банком России значимой на рынке платежных услуг.
С 1 сентября 2028 года — если выручка превышает 20 млн руб.
Параллельно вводятся сроки, в которые кредитные организации должны обеспечить своим клиентам техническую возможность совершать операции с цифровыми рублями. Такая обязанность установлена ч. 18.1 ст. 30.7 закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ и ч. 2–5 ст. 4 закона от 23.07.2025 № 248-ФЗ.
Сроки, когда операторы по переводу денежных средств обязаны обеспечить проведение операций:
С 1 сентября 2026 года — если кредитная организация относится к системно значимым или признана Банком России значимой на рынке платежных услуг.
С 1 сентября 2027 года — если оператор — банк с универсальной лицензией.
С 1 сентября 2028 года — в остальных случаях.
Типовые операции с цифровым рублем и порядок их проведения
Открытие счета цифрового рубля. Чтобы открыть счет цифрового рубля, нужно направить обращение через приложение банка — участника платформы, и заключить договор счета цифрового рубля с Банком России. Форма договора определяется Банком России (ч. 2 ст. 30.8 закона № 161-ФЗ, п. 3.5 Положения о платформе цифрового рубля). Банк России вправе в одностороннем порядке изменить условия договора счета цифрового рубля.
Порядок направления распоряжений. Операции совершаются на основании распоряжений или заявлений на перевод в зависимости от вида операции.
Распоряжения нужно направлять в электронном виде через приложение участника платформы. Их реквизиты заполняются по правилам, установленным Альбомом распоряжений для платформы цифрового рубля (ч. 5 ст. 7.1, ч. 6 ст. 30.7 закона № 161-ФЗ, п. 4.4 Положения о платформе цифрового рубля).
На платформе применяются формы безналичных расчетов платежными поручениями. С 7 апреля 2026 года дополнительно будут использоваться расчеты инкассовыми поручениями и переводы по требованию получателя средств (прямое дебетование).
Пополнение счета цифрового рубля. Чтобы пополнить счет, нужно направить участнику платформы распоряжение о списании денежных средств:
с банковского счета, открытого у этого участника;
или за счет уменьшения остатка электронных денежных средств, которыми можно распоряжаться с использованием персонифицированного или корпоративного электронного средства платежа (ПЭСП или КЭСП).
Расчеты с контрагентами. Оплата товаров, работ и услуг производится переводом цифровых рублей на счет цифрового рубля получателя.
Основанием считается распоряжение плательщика, распоряжение Банка России или участника платформы, составленное от имени плательщика. Обязательство по оплате считается исполненным с момента зачисления цифровых рублей на счет получателя (п. 4 ст. 861 ГК, ч. 22 ст. 7.1 закона № 161-ФЗ).
С 1 сентября 2026 года при оплате товаров (работ, услуг) физическое лицо использует универсальный платежный код, если иное не предусмотрено правилами платформы (ч. 3.1 ст. 7.1 закона № 161-ФЗ). Аналогичный порядок применяется при переводах нотариусам, адвокатам, медиаторам, арбитражным управляющим, оценщикам, патентным поверенным и иным лицам, ведущим частную практику, а также физлицам-самозанятым.
Вывод средств со счета цифрового рубля. Цифровые рубли можно:
зачислить на банковский счет;
направить на увеличение остатка электронных денежных средств (ПЭСП или КЭСП).
Для вывода нужно направить распоряжение или подать бумажное заявление через участника платформы. Бумажные документы вправе подать и представитель пользователя при наличии подтверждающих полномочий.
Списания и ограничения. Списание возможно без участия пользователя в случаях, предусмотренных законодательством, например на основании постановления судебного пристава-исполнителя (ч. 5.4 ст. 70 закона об исполнительном производстве, п. 5.2, 5.4 Положения о платформе цифрового рубля).
Банк России вправе не исполнять распоряжения пользователя или приостановить доступ к платформе при наличии оснований, в том числе при наличии сведений о банкротстве (п. 4.12, 4.14 Положения о платформе цифрового рубля).
Бухгалтерский учет операций с цифровым рублем
Счет цифрового рубля — отдельный вид банковского счета (ч. 2 ст. 30.8 закона № 161-ФЗ).
Для обобщения информации о наличии и движении цифровых рублей организация вправе ввести дополнительный синтетический счет, например 53 «Счет цифрового рубля»(п. 2 информационного сообщения Минфина от 18.09.2023 № ИС-учет-47). Такой вариант подходит, если операции с цифровыми рублями носят регулярный характер или остатки по счетам существенны.
Если остатки цифровых рублей и операции по счету несущественны, можно применять счет 55 «Специальные счета в банках» с открытием отдельного субсчета «Счет цифрового рубля». Критерий существенности организация определяет самостоятельно и закрепляет его в учетной политике.
Организации, имеющие право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, могут использовать счет 51 «Расчетные счета». К нему открывается отдельный аналитический счет для учета цифрового рубля.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности остаток на счете цифрового рубля и операции с ними отражаются в общем порядке, установленном для денежных средств и расчетов.
Если информация существенна, она подлежит обособленному раскрытию:
в бухгалтерском балансе — в составе денежных средств (пп. «б» п. 10, пп. «е» п. 69 ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»);
в отчете о движении денежных средств — по правилам, установленным ПБУ 23/2011 (п. 22 ПБУ 23/2011).
Ниже — основные операции и бухгалтерские записи.
Операция
Дебет
Кредит
Перечислены средства с расчетного счета на счет цифрового рубля
53
51
Переведены средства со счета цифрового рубля на расчетный счет
51
53
Получена оплата от покупателя в цифровых рублях
53
62
Перечислена оплата поставщику цифровыми рублями
60
53
Перевод цифровых рублей в электронные денежные средства
55
53
Пополнение счета цифрового рубля за счет ЭДС
53
55
Уплата налога (увеличение сальдо ЕНС) цифровыми рублями
68
53
Выплачена заработная плата цифровыми рублями
70
53
Удержана комиссия оператора платформы
91-2
53
Пример отражения в бухгалтерском учете операций с цифровым рублем
Предположим, у ООО «Вектор» открыт счет цифрового рубля. Согласно учетной политике наличие и движение денег отражаются на счете 53 «Счет цифрового рубля». Электронные денежные средства учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».
В течение месяца по счету цифрового рубля произошли следующие операции.
Поступления:
с расчетного счета — 720 000 руб.;
за счет уменьшения остатка электронных денежных средств — 380 000 руб.;
от покупателей за реализованные товары, работы и услуги — 5 980 000 руб.
Выбытия:
на расчетный счет — 210 000 руб.;
на увеличение остатка электронных денежных средств — 190 000 руб.;
на оплату поставщикам — 2 450 000 руб.;
на уплату налогов (увеличение сальдо ЕНС) — 520 000 руб.;
на выплату заработной платы — 2 860 000 руб.;
на оплату услуг оператора платформы — 2 400 руб.
Записи в бухучете будут такими:
Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Перечислены средства с расчетного счета на счет цифрового рубля
53
51
720 000
Увеличен остаток цифровых рублей за счет уменьшения ЭДС
53
55
380 000
Поступила оплата от покупателей цифровыми рублями
53
62
5 980 000
Переведены средства со счета цифрового рубля на расчетный счет
51
53
210 000
Увеличен остаток ЭДС за счет цифровых рублей
55
53
190 000
Оплачены поставщики цифровыми рублями
60
53
2 450 000
Уплачены налоги (увеличено сальдо ЕНС)
68
53
520 000
Выплачена заработная плата
70
53
2 860 000
Оплачены услуги оператора платформы
91-2
53
2 400
Цифровой рубль в отчетности
В бухгалтерской (финансовой) отчетности остаток цифровых рублей на счете цифрового рубля и операции с ними отражаются по правилам, установленным для учета денежных средств и расчетов. Если информация о цифровых рублях существенна, ее нужно раскрывать обособленно в составе показателей бухгалтерской отчетности.
В налоговом учете доходы и расходы, выраженные в таких денежных средствах, учитываются в общем порядке — так же, как при расчетах наличными или безналичными денежными средствами.
Форма расчетов не влияет на порядок признания доходов и расходов при исчислении налога на прибыль организаций и НДФЛ. При этом обращение цифровых рублей как денежных средств не признается реализацией и не облагается НДС.
Появление цифрового рубля — часть более широкой трансформации финансовой инфраструктуры. При работе с международными контрагентами и зарубежными счетами компании сталкиваются с дополнительными требованиями к расчетам и налоговому сопровождению.
Exchagent оказывает консультационную поддержку по вопросам международных транзакций и открытию счетов за рубежом, помогая выстроить законную и прозрачную модель расчетов.
Что в итоге
Цифровой рубль в 2026 году становится инструментом расчетов для широкого круга организаций. С точки зрения бухгалтерского и налогового учета он рассматривается как разновидность денежных средств.
Для начала работы с цифровым рублем организации нужно определить порядок учета и закрепить его в учетной политике. Существенных изменений в порядке признания доходов, расходов, налоговых обязательств цифровой рубль не вносит, но требует внимательности к документообороту и контролю операций.
