Реально ли продавать двери онлайн? Как мы построили федеральный маркетплейс дверей с партнеркой на 84 города

Как раз в начале 2010-х в России начала развиваться культура франчайзинга. Появились первые франшизы, а предприниматели в регионах узнали, что можно построить бизнес, используя готовые решения и схемы, опыт и поддержку франчайзера. Франшизы становились всё более популярными. Директор «Фабрики дверей» Сергей Грунтов принял решение развиваться именно в этом направлении — продавать товарную франшизу.

В чём суть товарной франшизы. Собственники одного-двух магазинов дверей в небольших городах (80 000 — 600 000 человек) не могли заказывать двери по низким ценам напрямую у производителей: они бы просто не переварили такие объемы товара.

К тому же у производителей не было складов в Сибири, они просто не могли привезти магазинам двери — ну не везти же их из Москвы или Кирова в условный Ленинск-Кузнецкий? Нам же эти поставщики продавали товар на отличных условиях, так как мы регулярно брали большие объемы для нашей сети. Еще мы наладили логистику и сами могли доставлять товар потенциальным партнерам в другие города.

Мы решили продавать товарную франшизу. Франчайзи работает под нашим брендом, обучает персонал магазина продажам по нашей технологии и стандартам, получает готовый сайт, рекомендации по организации торгового пространства и рекламе. Но товар при этом предприниматель может закупать только у нас, никаких сторонних поставщиков.

Слайды из презентации, которую бренд-менеджеры рассылали магазинам, предлагая подключиться к товарной франшизе

Бренд-менеджеры обзванивали дверные магазины по всей Западной Сибири, рассказывали про франшизу, выезжали на встречи и заключали договоры.

Паушальный взнос и роялти партнеры не платили вообще. Мы зарабатывали на марже — разнице между ценой закупки двери у поставщика и ценой, по которой мы продавали эту дверь партнеру.

Продажи франшизы продвигались довольно успешно, ведь условия мы предлагали хорошие: адекватные цены, доставка прямо до магазина, где бы он ни находился.

Кстати, еще тогда мы установили важное правило нашей франшизы: один город — один партнер. Без исключений. Это связано со спецификой ниши: конкурировать в дверном бизнесе можно только за счет цены, партнерам пришлось бы демпинговать, соответственно, снижать уровень обслуживания клиентов. Это убило бы доверие к «Фабрике дверей», уменьшило поток покупателей и навредило репутации франшизы.

Так мы прекратили открывать филиалы и стали подключать магазины к товарной франшизе. К 2020 году у нас было 56 партнеров по всей Сибири.

Производители из Центральной России пришли в Сибирь и всё нам обломали. Мы поняли, что нужно думать в сторону онлайна

В 2019-м в Сибирь начали активно заходить крупные производители дверей из европейской части страны. Они стали строить целые хабы в крупных городах вроде Новосибирска и Красноярска и налаживать собственное производство, склады, логистику. Местные производители тоже развивались: начали возить товар в Восточную Сибирь и на Дальний Восток, открывать там представительства.

Конечно, это всё повлияло на цены. Нашим партнерам стало невыгодно покупать двери только у нас, они стали задавать неудобные вопросы, говорили, что хотят работать и с другими поставщиками. Но по правилам нашей франшизы они не имели права этого делать — мы бы сразу их отключили.

В итоге возникла патовая ситуация. Партнеры понимали, что их бизнес не выдержит конкуренции и просто-напросто закроется, если они продолжат закупать товар только у нас и по нашим ценам. Мы, в свою очередь, понимали, что, если закроются магазины партнеров, придет конец и нашей франшизе.

Вопрос встал особенно остро весной 2020 года, в пандемию, когда почти все розничные магазины закрыли офлайн-продажи и не имели права работать. Это уже был вопрос выживания — и нашего, и партнеров.

Пандемия поменяла поведение покупателей, а нам дала стимул быстро сделать и запустить полноценный маркетплейс дверей

Еще в 2019 году у нас появилась задумка сделать интернет-магазин по продаже дверей — для себя и для партнеров. Но в нашей нише все считали, что онлайн-продажи дверей — это утопия и миф, вот почему:

Люди привыкли смотреть и щупать двери, прежде чем их купить. Невозможно было представить, что кто-то готов купить дверь по картинке.

Практически нереально правильно выбрать дверь на сайте, если в этом не разбираешься. Определить оптимальный вид покрытия, размер полотна и коробки, вид и количество фурнитуры — тут не обойтись без помощи консультанта.

Но мы видели, что пандемия меняет покупательские привычки: онлайн и с доставкой на дом в России можно купить всё больше и больше вещей — от лекарств до квартиры в новостройке. За этим будущее — пандемия приучила потребителей воспринимать онлайн-покупки как норму.

Поэтому, несмотря на все сомнения и глубокий минус в весенние месяцы, мы решили, что будем развивать онлайн-продажи. Наняли новых разработчиков, перенесли сайт на другой движок, сделали ребрендинг и начали расширять функционал.

Главная страница нового сайта

Мы понимали, что нужно сделать именно маркетплейс вроде Ozon или Wildberries, удобный и понятный. Поэтому добавили с десяток фильтров для поиска и сильно улучшили карточку товара — например, сделали переключатель цветов, возможность посмотреть дверь со стеклом и без, добавили отзывы реальных покупателей с фотографиями, а еще крупные фото и видео, чтобы покупатель мог изучить дверь в деталях.

Так выглядит раздел каталога «Межкомнатные двери». Слева — фильтры, чтобы клиент мог максимально точно подобрать дверь под свой запрос

А вот карточка товара. Можно посмотреть, как выглядит серебристая дверь с черным стеклом или дверь цвета ясеня с белым стеклом

Ниже в карточке — подробные характеристики и отзывы, похожие товары. Всё как мы привыкли видеть на WB и Ozon

Но сайт — это лишь полдела. Главное, что нам удалось построить систему онлайн-продаж, которая полностью закрывала два возражения, о которых я писала в начале раздела.

Сравните, как люди покупают двери офлайн, а как на сайте фабрикадверей.рф — и почему второй вариант получается для клиента быстрее и комфортнее.

Офлайн:

Смотрите каталог дверей в интернете либо сразу едете в магазин или специализированный ТЦ, где проходите с десяток разных отделов. Смотрите реальные образцы дверей, консультируетесь с продавцом, выбираете двери. Если в магазине много покупателей — ждете своей очереди, иногда 20–30 минут. После выбора дверей садитесь на стул возле продавца и ждете, пока он оформит все документы, узнает и предложит свободные даты монтажа. Оплачиваете двери, их доставку и установку. Двери привозят, монтируют. Успех, но половина (а то и больше) выходного дня убита поездкой в магазин.

Онлайн:

Заходите на сайт, выбираете в каталоге вид двери, которая нужна. Ставите нужные фильтры: например, цвет, тип полотна, стиль, система открывания, количество створок и т. д. Смотрите карточку выбранной двери: фотографии в разных ракурсах, характеристики, отзывы и видеообзор. Всё это — сидя дома на диване, спокойно и без спешки. Отправляете дверь в корзину, нажимаете «Перейти к оформлению». Вам звонит продавец и уточняет детали: почему выбрали именно эту дверь (возможно, вам больше подойдет другой вариант), уточняет размеры проема, адрес доставки и т. д. Помогает выбрать фурнитуру. В удобное для вас время домой приезжает замерщик, чтобы сделать точные замеры и привезти образцы покрытия. Так вы смотрите сразу несколько вариантов дверей, не выходя из дома. После ухода замерщика вам в мессенджер присылают точную смету под ключ. Если всё ок — в личном кабинете на сайте появляется ссылка на оплату. Двери привозят и монтируют. Весь процесс выбора может занять в совокупности не более часа, а ездить вообще никуда не нужно.

Замерщик привозит с собой образцы дверей. Можно вживую увидеть цвет, пощупать покрытие и прикинуть, как дверь будет смотреться в вашем интерьере

Итак, осенью 2020-го мы запустили обновленный сайт и весь 2021-й тестировали онлайн-продажи в филиалах Томска, Красноярска и магазине-партнере в Новосибирске. Сначала у нас была оплата с помощью QR-кодов, чуть позже наладили интернет-эквайринг. Мы выделили для онлайн-продаж специальных продавцов, которые не занимались офлайн-продажами в торговом зале. Научили их правильно объяснять по телефону то, что раньше покупатель смотрел в офлайне.

Интересный момент: методом проб и ошибок мы поняли, что онлайн-продавцы обязательно должны быть местными. Местный продавец хорошо знает город и сразу может сориентировать по цене доставки и выезда замерщика, понимает, какие размеры проема в домах 75-й серии или домах-«сталинках» и многие другие нюансы. Это сильно повысило качество сервиса, доверие клиентов и конверсию в сделку.

В каждом городе продавцы фабрикадверей.рф работают офлайн, но в отдельных кабинетах, не в торговом зале

Параллельно с построением процессов продаж в интернет-магазине мы перевели и всех партнеров на новый сайт, поначалу в режиме «сайт = офлайн-магазин». А еще разрешили франчайзи работать не только с нами и подключать дополнительных поставщиков дверей.

Так мы ослабили требования к товарной франшизе и дали время партнерам подготовиться к интернет-торговле: набрать пул поставщиков с большим ассортиментом дверей и привлекательными ценами.