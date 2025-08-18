Лучшие компании по банкротству физических лиц в России: обзор и рейтинг

Почему стоит рассмотреть банкротство

1. Полное списание долгов. После завершения процедуры все непогашенные обязательства (за исключением алиментов, возмещения вреда жизни и здоровью, некоторых налогов) аннулируются. Даже если у вас несколько кредитов, микрозаймов и долгов по ЖКХ, суд может признать вас банкротом и освободить от выплат.

2. Защита от коллекторов и банков. С момента подачи заявления в суд вводится мораторий на требования кредиторов: звонки, письма и визиты коллекторов становятся незаконными. Все общение происходит через финансового управляющего, а имущество защищено от изъятия (за исключением случаев мошенничества).

3. Сохранение имущества. Многие ошибочно полагают, что банкротство означает потерю всего. Однако закон позволяет оставить:

Единственное жилье (если оно не в ипотеке).

Бытовая техника, предметы обихода.

Личные вещи, инструменты для профессиональной деятельности.

Доход в пределах прожиточного минимума.

4. Остановка начисления пеней и штрафов. С момента запуска процедуры проценты, неустойки и штрафы по долгам перестают начисляться, что предотвращает рост задолженности.

5. Возможность реструктуризации долга. Если у вас есть стабильный доход, суд может утвердить план реструктуризации — тогда вы будете выплачивать долги в комфортном графике в течение 3 лет, а оставшаяся сумма спишется.

6. Легальный выход из финансового тупика. Банкротство — это альтернатива бесконечным перекредитованиям, жизни в стрессе и судебным приставам. После завершения процедуры вы сможете:

Восстановить кредитную историю через 5 лет.

Официально трудоустраиваться, вести бизнес (без ограничений, кроме некоторых должностей в финансовой сфере).

Свободно распоряжаться доходами без удержаний.

В наш рейтинг фирм по банкротству физических лиц входят: