Как работают судебные приставы: что они могут забрать и когда бессильны

Полномочия судебных приставов

Федеральная служба судебных приставов — это государственная структура, которая исполняет судебные решения. Приставы-исполнители сначала дают должнику пять дней на добровольное погашение долга. Если человек не реагирует, начинается принудительное взыскание.

Что могут делать приставы:

Арестовать любое имущество: квартиры, машины, счета в банках, ценные бумаги.

Конфисковать арестованное имущество и продать его с торгов.

Списать со счета всю сумму долга или удерживать до 50% с зарплаты ежемесячно.

Временно лишить водительских прав при долге свыше 30 тысяч рублей.

Запретить выезд за границу по тем же основаниям.

При этом у приставов есть обязанности: уведомлять должника обо всех действиях, рассматривать жалобы и ходатайства, давать разъяснения по исполнительным листам.