Заберут ли квартиру и машину: какое имущество теряют банкроты

Какое имущество точно продадут

Финансовый управляющий действует по принципу максимального удовлетворения требований кредиторов. Он обязан найти и реализовать все ценное имущество должника. Под раздачу попадает практически все, что можно продать за приличные деньги.

Если у вас есть вторая или третья квартира, дача, коммерческая недвижимость — их продадут без вариантов. То же самое касается земельных участков, гаражей, машиномест. Неважно, нужны ли вам эти объекты или нет — закон не делает исключений.

Автомобили забирают почти всегда. Причем не важно, старая это машина или новая, дорогая или дешевая. Даже если вашей десятилетней иномарке цена 150 тысяч рублей, ее все равно продадут. Исключения крайне редки и касаются только автомобилей, специально оборудованных для инвалидов.

Мотоциклы, катера, яхты — все это тоже уйдет с торгов. Если есть доли в ООО, акции, ценные бумаги, инвестиционные счета — и их реализуют. Дорогие украшения, антиквариат, коллекции — тоже попадут под продажу.

Особо болезненно люди переживают потерю семейных реликвий и памятных вещей. Но если бабушкины драгоценности или дедушкины часы имеют значительную стоимость, их тоже включат в конкурсную массу.