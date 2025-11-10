Как работает закон о списании долгов по кредитам физлиц

Экономические кризисы делают свое дело — многие не справляются с денежными обязательствами. Однако ситуация не безвыходная. У должников существуют законные способы временно приостановить выплаты или полностью аннулировать задолженности. Разберемся, действительно ли существует закон о списании долгов и как решить проблему с кредитами в 2025 году.
Банкротство физлиц: законный путь к освобождению от долгов
Закон № 127-ФЗ освобождает неплатежеспособных заемщиков от кредитных и прочих обязательств через суд или многофункциональные центры. Процедура избавляет граждан от просуженных долгов, непогашенных обязательств по жилищно-коммунальным услугам, микрозаймов, налогов, задолженностей индивидуальных предпринимателей, долгов по распискам.
Некоторые долги списанию не подлежат, но большинство обязательств после признания физического лица банкротом аннулируются. Сама процедура возможна как через арбитражные суды, так и в упрощенном порядке через многофункциональные центры предоставления государственных услуг.
Судебное банкротство: пошаговый процесс
Рассмотрим, как происходит списание долгов населению при банкротстве физических лиц через суд.
Шаг первый: подача заявления. Должник подает заявление и документы в арбитраж, предоставляет свидетельства и справки, доказывающие финансовую несостоятельность и наличие долгов.
Шаг второй: рассмотрение дела. Суд рассматривает дело и выносит решение. В случае признания банкротом запускается процедура продажи имущества или реструктуризации долга. На протяжении всего процесса человек может продолжать работать и получать часть зарплаты, а в некоторых случаях — весь доход.
Реструктуризация долга. Если доходы гражданина позволяют погасить долги за пять лет, финансовый управляющий составляет график расчетов. Судья утверждает план платежей, и человек в течение этого периода выплачивает долги в льготном режиме — без процентов, с снятыми арестами, без безакцептных списаний.
Реализация имущества должника. Когда реструктуризация невозможна из-за отсутствия денег, продают имущество банкрота. Даже если выручки недостаточно для погашения всех задолженностей (чаще так и бывает), гражданина объявляют банкротом, а остатки долгов списывают.
Если имущества нет уже на старте банкротства, управляющий проверит, было ли оно, куда делось, и если должник не совершал никаких махинаций — долги спишут без изъятия имущества. При этом наступят последствия банкротства: снова подать заявление на повторную процедуру можно после пяти лет по завершении предыдущей, не раньше.
В процессе признания несостоятельности все текущие исполнительные производства приостанавливаются. Они возобновятся по окончании дела только в отношении тех долгов, которые суд аннулировать не имеет права — например, по алиментам.
Внесудебное банкротство через МФЦ: бесплатная процедура
С 1 сентября 2020 года заработал закон № 127-ФЗ о списании долгов по кредитам во внесудебном порядке через многофункциональные центры. Теперь граждане могут признавать себя банкротами без суда. Спустя три года президент подписал закон с обновленными поправками, и 3 ноября 2023 года заработала новая редакция № 127-ФЗ, смягчившая требования к людям, желающим обанкротиться без обращения в суд.
Новый закон о внесудебном банкротстве разработан для упрощенной схемы:
Процедура доступна, если сумма долгов от 25 000 до 1 000 000 рублей, а исполнительные производства либо окончены за невозможностью взыскания, либо начаты давно. Документы на взыскание должны быть получены за год до банкротства для пенсионеров и получающих ежемесячное детское пособие или за семь лет до подачи заявления для прочих граждан.
Все проходит через многофункциональный центр по месту прописки или временной регистрации гражданина. Списание долгов без суда осуществляется бесплатно. Длительность процедуры — ровно шесть месяцев.
Изначально предполагалось, что условия банкротства через МФЦ подойдут для социально уязвимых категорий граждан. Однако на практике приставы не закрывают исполнительные производства людям, имеющим постоянный доход (пенсию), поскольку из этих денег может регулярно производиться списание.
Последние годы законодатели активно работают над облегчением положения должников. С 2022 года судебные приставы по заявлению неплательщика сохраняют прожиточный минимум должника в неприкосновенности — после удержания с зарплаты или пенсии прожиточный минимум должен сохраняться человеку ежемесячно.
Относительно новый закон о списании долгов по кредитам пенсионерам и родителям, получающим ежемесячное пособие на ребенка, дает право списать долги бесплатно в МФЦ невзирая на наличие пусть маленького, но дохода. Это возможно с ноября 2023 года.
Для списания долгов нужно подать в многофункциональный центр заявление и список кредиторов с точными суммами долгов под списание. МФЦ опубликует эту информацию на сайте Федресурс, чтобы банки могли узнать о намерении объявить банкротство. Если в течение полугода у них не найдется возражений, долги спишут — официально и безвозвратно.
Закон о списании долгов: ключевые положения
Закон № 127-ФЗ — ключевой нормативный акт, регулирующий процедуру банкротства граждан и организаций. На сегодняшний момент банкротство — единственный способ освободиться от непогашенных задолженностей. Только через банкротство закон позволяет полностью списать долги по кредитам и займам, если финансовое положение больше не оставляет возможности вносить платежи.
Заняться процедурой можно самостоятельно, но при судебном банкротстве разумнее сразу обратиться к юристам, чтобы списать долги без рисков.
Списание долгов без банкротства: реальные варианты
Теперь поговорим о других гипотетических способах, как списать кредиты по закону в 2025–26 году.
Отмена кредитного договора в суде
Заемщик может оспорить в суде некорректный кредитный договор. На основании пункта 1 статьи 166 Гражданского кодекса можно отменить кредитный договор, если сделка заключена под воздействием угроз или насилия, заемщика обманули или ввели в заблуждение, нет четкой информации об итоговой переплате и процентной ставке.
Кредитный договор составляется в письменной (печатной или электронной) форме. Сумма, которую вы в итоге заплатите, и размер процентов должны быть на первой странице.
Если кредит выдан с нарушениями со стороны банка или микрофинансовой организации, договор можно расторгнуть. Когда суд признает кредит недействительным, клиент обязан вернуть банку основной долг.
Однако это скорее теоретическая вероятность: сейчас банки тщательно подходят к оформлению договоренностей, и нарушений давно уже не происходит.
Срок исковой давности
Согласно статье 196 Гражданского кодекса, общий срок исковой давности составляет 36 месяцев. По истечении трех лет должник может заявить о том, что сроки на взыскание уже прошли, если кредитор решит обратиться в суд за принудительным взысканием долга. Тогда судья откажет в иске. Это не значит, что задолженность простят — просто через суд взыскать деньги не получится.
Намеренно скрываться от кредиторов на протяжении трех лет нет смысла — банк подаст в суд в ваше отсутствие. Главная сложность: кредиторы давно уже не ждут годами. Если не платить, они просудят задолженность уже в первый год неуплаты. Даже если предположить, что кредитный долг будет списан, останется негативная запись в кредитной истории, что исключит вероятность еще раз кредитоваться в ближайшем будущем.
Изменение условий кредитного договора
Когда списать долг не представляется возможным, стоит попробовать варианты с изменением размера платежей. Для этого существуют опции рефинансирования кредитов и их реструктуризация.
Реструктуризация кредита позволяет поменять условия кредитного договора в более выгодную для плательщика сторону. Кредитор пересматривает условия и может снизить платеж за счет увеличения общего срока кредитования. Для человека, чьи доходы упали, такой расклад может стать спасительным.
Долгое время существенно облегчить задачу могла программа рефинансирования. Долги с ее помощью списать невозможно, а вот снизить платеж при одобрении услуги можно было.
Если реструктуризация предполагает изменение условий действующего договора с банком, то рефинансирование — это оформление новой целевой ссуды для погашения предыдущей. Оно работает за счет снижения процентов. Например, вы оформили кредит под 19%, а спустя два года ставки упали, и вы смогли рефинансировать непогашенный остаток под 15%.
К сожалению, в конце 2024 года ключевая ставка Центрального банка выросла до 21%, и сейчас, когда ставка составляет 16,5%, рефинансирование не сулит никакого послабления.
Ни реструктуризация, ни рефинансирование не предполагают списания долга. Это лишь возможности для более доступных вариантов расчета с кредитором.
Использование материнского капитала и господдержки
Материнский капитал — это не списание долгов, не обнуление кредита, а уменьшение размера задолженности за счет государственной поддержки. Сертификат можно использовать для оплаты долга по ипотеке. Сумма остатка по жилищному кредиту уменьшится, размер ежемесячного платежа сократится.
Помимо материнского капитала, единоразовая помощь предоставляется малоимущим, молодым специалистам, военным, заемщикам, попавшим в тяжелую финансовую ситуацию. Есть и региональные программы поддержки заемщиков, узнать о которых можно в администрации области.
Оформление кредитных каникул
Еще один способ выбраться из затруднительного положения — взять небольшую паузу в платежах. Согласно закону, заемщик один раз за срок действия кредитного договора может запросить кредитные каникулы. Услуга представляет собой отсрочку платежа до шести месяцев. По выбору заемщика выплаты на этот период полностью приостановят либо уменьшат платеж. Проценты при этом продолжат начисляться.
С осени 2022 года законом № 377-ФЗ предоставляются специальные кредитные каникулы для участников специальной военной операции. В 2025 году возможность их оформления продлена до конца года. Для оформления отсрочки необходимо подать заявку в банк. Такие каникулы доступны не только самим участникам СВО, но и близким членам их семей.
Мобилизованные военнослужащие на сегодняшний день — единственная категория людей, которым доступно полное списание кредитов без банкротства. Но основание для избавления от долгового ярма самое трагическое — от кредитов освободят только при гибели мобилизованного при исполнении воинского долга или в случае наступления инвалидности первой группы как последствия контузии.
Выводы
Вышеперечисленные программы — это способы лишь облегчить ситуацию. Фактически существует только два варианта полностью списать кредиты и больше не быть должником: банкротство через суд или аналогичная процедура во внесудебном порядке через МФЦ.
Банкротство — единственный законный способ избавиться от долгов, если нечем платить банкам, микрофинансовым организациям и прочим кредиторам. Признание несостоятельности должника подразумевает продажу имущества, чтобы погасить долги хотя бы частично, или реструктуризацию с последующим списанием непогашенного остатка.
