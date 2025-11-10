Как работает закон о списании долгов по кредитам физлиц

Внесудебное банкротство через МФЦ: бесплатная процедура

С 1 сентября 2020 года заработал закон № 127-ФЗ о списании долгов по кредитам во внесудебном порядке через многофункциональные центры. Теперь граждане могут признавать себя банкротами без суда. Спустя три года президент подписал закон с обновленными поправками, и 3 ноября 2023 года заработала новая редакция № 127-ФЗ, смягчившая требования к людям, желающим обанкротиться без обращения в суд.

Новый закон о внесудебном банкротстве разработан для упрощенной схемы:

Процедура доступна, если сумма долгов от 25 000 до 1 000 000 рублей, а исполнительные производства либо окончены за невозможностью взыскания, либо начаты давно. Документы на взыскание должны быть получены за год до банкротства для пенсионеров и получающих ежемесячное детское пособие или за семь лет до подачи заявления для прочих граждан. Все проходит через многофункциональный центр по месту прописки или временной регистрации гражданина. Списание долгов без суда осуществляется бесплатно. Длительность процедуры — ровно шесть месяцев.

Изначально предполагалось, что условия банкротства через МФЦ подойдут для социально уязвимых категорий граждан. Однако на практике приставы не закрывают исполнительные производства людям, имеющим постоянный доход (пенсию), поскольку из этих денег может регулярно производиться списание.

Последние годы законодатели активно работают над облегчением положения должников. С 2022 года судебные приставы по заявлению неплательщика сохраняют прожиточный минимум должника в неприкосновенности — после удержания с зарплаты или пенсии прожиточный минимум должен сохраняться человеку ежемесячно.

Относительно новый закон о списании долгов по кредитам пенсионерам и родителям, получающим ежемесячное пособие на ребенка, дает право списать долги бесплатно в МФЦ невзирая на наличие пусть маленького, но дохода. Это возможно с ноября 2023 года.

Для списания долгов нужно подать в многофункциональный центр заявление и список кредиторов с точными суммами долгов под списание. МФЦ опубликует эту информацию на сайте Федресурс, чтобы банки могли узнать о намерении объявить банкротство. Если в течение полугода у них не найдется возражений, долги спишут — официально и безвозвратно.