Вызов к судебному приставу: полное руководство

Почему пристав вызывает на личный прием

Вопреки распространенному мнению, личные встречи с должниками — не самый частый инструмент в работе ФССП. Судебные приставы обычно действуют путем оформления и направления документов, иногда выезжают по адресу проживания неплательщика. Тем не менее, вызов на личный прием — законное право пристава, которое возникает после возбуждения исполнительного производства.

Основные причины вызова: проведение беседы для выяснения причин неуплаты долга, вручение важных документов по производству (например, копий постановлений), предупреждение о последствиях неуплаты задолженности или невыполнения предписаний пристава, проведение действий, требующих личного присутствия должника.

Интересный факт: пристав может вызвать должника даже по так называемым «глухим» делам, где шансы на взыскание минимальны. Это делается для фиксации в документах выполнения всех необходимых мероприятий.