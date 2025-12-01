Просрочка по ипотеке в Сбербанке: что будет с вашей квартирой и как сохранить жилье

Оформляя ипотечный кредит в Сбербанке, мало кто задумывается о возможных финансовых трудностях в будущем. Большинство заемщиков сосредоточены на радостных мыслях о новом жилье, планировании ремонта и обустройстве интерьера. Однако жизнь непредсказуема, и даже самый надежный заемщик может столкнуться с ситуацией, когда выплачивать ипотеку становится невозможно.
Этапы работы Сбербанка с просрочкой по ипотеке
Информирование. Сбербанк отправляет СМС о просрочке. Сотрудники банка звонят, чтобы выяснить причины неплатежа. Несмотря на кажущуюся мягкость, банк уже начинает принимать меры.
Штрафные санкции. С первого дня просрочки начисляются пени в размере 20% годовых. Эта сумма добавляется к основному долгу и должна быть погашена вместе с очередным платежом.
Досудебное взыскание. Длится до трех месяцев. Банк продолжает звонить и писать заемщику, пытаясь урегулировать ситуацию.
Требование досрочного возврата кредита. Обычно происходит после 90 дней просрочки, но может быть и позже. Основано на законе и условиях кредитного договора. Если заемщик начинает погашать долг на этом этапе, банк может приостановить процедуру.
Судебное разбирательство. Если должник не идет на контакт или продолжает нарушать график платежей, банк требует через суд вернуть всю сумму долга, включая проценты, неустойку и судебные расходы. Одновременно заявляется требование об обращении взыскания на залог — квартиру.
Исполнительное производство. После решения суда дело передается судебным приставам. Квартира выставляется на торги. Это точка невозврата — на этом этапе уже практически ничего нельзя сделать.
Выселение. После продажи квартиры новый владелец регистрируется в Росреестре. Прежние жильцы снимаются с регистрационного учета. При необходимости выселение производится принудительно силами ФССП.
Узнайте, как сохранить жилье при просрочке
Специалисты ФЦБГ проанализируют вашу ситуацию и расскажут о способах защиты единственного жилья
Что происходит, если квартира не продается на торгах
Оценка имущества. Производится новая оценка, так как старая (при оформлении ипотеки) уже не актуальна.
Первые торги. Квартира выставляется на аукцион по начальной цене.
Повторные торги. Если первые торги не состоялись, квартира выставляется повторно с дисконтом 15%.
Предложение банку. Если и вторые торги не удались, банку предлагают оставить квартиру за собой с дисконтом 25% от начальной цены. У банка есть месяц на принятие решения.
Редкий сценарий. Если банк отказывается принять квартиру, залог утрачивает силу. Заемщик остается должен только деньги, но квартира уже не под угрозой.
Может ли банк забрать единственное жилье
Да, если квартира находится в залоге у банка, он имеет право обратить на нее взыскание при невозврате кредита. Многие ошибочно полагают, что статья 446 ГПК защищает единственное жилье от взыскания. Однако в случае ипотеки эта норма не работает.
Банк может забрать квартиру, даже если это единственное жилье заемщика и его семьи, независимо от наличия детей, инвалидов или пожилых родственников.
Что делать, если вы не можете платить ипотеку
Если вы понимаете, что не справляетесь с выплатами, есть несколько вариантов действий.
Обратиться в банк за реструктуризацией долга. Банк может пересмотреть условия кредитного договора, снизить ежемесячный платеж за счет увеличения срока кредитования.
Рассмотреть вариант рефинансирования. Оформление нового целевого кредита для погашения предыдущего может снизить процентную ставку.
Запросить ипотечные каникулы. Отсрочка платежа до шести месяцев дает время на решение финансовых проблем.
Рассмотреть возможность банкротства. Если другие варианты не помогают, процедура банкротства может стать оптимальным выходом.
Проверьте возможность сохранения жилья
Специалисты ФЦБГ оценят перспективы реструктуризации или банкротства с сохранением единственного жилья
Почему банкротство может быть лучшим решением
Если вы понимаете, что не сможете справиться с выплатами по ипотеке, процедура банкротства может стать оптимальным выходом. Появляется возможность сохранить единственное жилье, полностью списать долги, включая ипотеку, получить защиту от коллекторов и судебных приставов, начать финансовую жизнь с чистого листа.
Как банкротство помогает с ипотекой
При банкротстве физического лица приостанавливаются все исполнительные производства, прекращается начисление штрафов и пеней, появляется возможность реструктуризации долга на выгодных условиях. В случае невозможности реструктуризации долг может быть списан.
С осени 2024 года действуют новые правила: единственную квартиру в ипотеке при банкротстве не продадут, если залоговый банк и должник заключат мировое соглашение. При грамотном проведении процедуры банкротства есть реальный шанс сохранить ипотечное жилье, если оно является единственным.
Почему не стоит затягивать с решением проблемы
Долг растет за счет штрафов и пеней, увеличивается риск потери жилья, ухудшается кредитная история, растет психологическое напряжение, сокращается время на принятие взвешенного решения.
Получите план спасения вашего жилья
Юристы ФЦБГ разработают стратегию сохранения жилья и помогут выбрать оптимальный способ решения проблемы с ипотекой
Не позволяйте ситуации выйти из-под контроля. Если вы столкнулись с трудностями в выплате ипотеки, обратитесь за профессиональной помощью как можно раньше. Чем быстрее вы начнете действовать, тем больше шансов сохранить свою квартиру и решить проблему с долгами. Специалисты проведут анализ вашей ситуации и помогут выбрать оптимальное решение, включая возможность сохранения жилья через процедуру банкротства.
Реклама: ООО «ФЦБГ», ИНН: 9704087237, erid: 2W5zFGysg4g
Начать дискуссию