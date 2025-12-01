Просрочка по ипотеке в Сбербанке: что будет с вашей квартирой и как сохранить жилье

Информирование. Сбербанк отправляет СМС о просрочке. Сотрудники банка звонят, чтобы выяснить причины неплатежа. Несмотря на кажущуюся мягкость, банк уже начинает принимать меры.

Штрафные санкции. С первого дня просрочки начисляются пени в размере 20% годовых. Эта сумма добавляется к основному долгу и должна быть погашена вместе с очередным платежом.

Досудебное взыскание. Длится до трех месяцев. Банк продолжает звонить и писать заемщику, пытаясь урегулировать ситуацию.

Требование досрочного возврата кредита. Обычно происходит после 90 дней просрочки, но может быть и позже. Основано на законе и условиях кредитного договора. Если заемщик начинает погашать долг на этом этапе, банк может приостановить процедуру.

Судебное разбирательство. Если должник не идет на контакт или продолжает нарушать график платежей, банк требует через суд вернуть всю сумму долга, включая проценты, неустойку и судебные расходы. Одновременно заявляется требование об обращении взыскания на залог — квартиру.

Исполнительное производство. После решения суда дело передается судебным приставам. Квартира выставляется на торги. Это точка невозврата — на этом этапе уже практически ничего нельзя сделать.