Когда можно пользоваться картой после банкротства: что происходит со счетами на практике

Важно понимать, что само по себе признание должника банкротом не означает автоматического восстановления всех финансовых прав в ту же минуту. До момента фактического снятия ограничений банки продолжают исполнять ранее полученные постановления и определения суда. Поэтому даже после решения суда о завершении банкротства человек может столкнуться с тем, что карта по-прежнему не работает.
Что происходит со счетами во время банкротства
Пока идет процедура банкротства, к собственным банковским картам и счетам доступ для гражданина ограничен на стадии реализации имущества. Карты сдаются финансовому управляющему и запечатываются в конверте, соответственно, ими нельзя пользоваться.
При этом закон не оставляет должника без средств к существованию. Для него открывается специальный счет, на который перечисляют защищенные от включения в конкурсную массу социальные выплаты, а также часть его заработка в размере прожиточного минимума на него самого и его иждивенцев. Эти средства человек получает наличными либо переводом на отдельный счет с ограниченным функционалом. При процедуре реструктуризации банкроту открывают спецсчет с возможностью расходовать до 50 000 рублей в месяц.
Таким образом, любые поступления на счета контролируются финансовым управляющим. Цель такого режима — защита интересов кредиторов и исключение сокрытия доходов. В этот период действуют следующие практические ограничения: дебетовые и кредитные карты временно блокируются, переводы между своими счетами запрещены, большинство онлайн-платежей становится недоступным.
Без формального указания финансового управляющего через публикацию на «Федресурсе» банк не имеет права самостоятельно снимать блокировки, даже если судебное дело уже завершено.
В рамках процедуры важно помнить несколько принципиальных моментов: блокировки накладываются не решением банка, а во исполнение судебных актов; банк не может по собственной инициативе разблокировать счет; разблокировка запускается только после получения официальных документов; ошибки и задержки на стороне банков — не редкость.
Как снимают арест со счетов после завершения процедуры
Снятие ареста после завершения процедуры на практике означает целую цепочку юридических и технических действий. Арбитражный суд выносит определение о завершении процедуры банкротства, затем данный документ направляется в адрес финансового управляющего и самого банкрота. Последнему возвращаются запечатанные в конверте банковские карты.
Финансовый управляющий в течение 10 дней после окончания процедуры публикует соответствующую информацию на «Федресурсе». После этого его обязанности завершаются. В принципе банкам рекомендуется отслеживать такие изменения и разблокировать счета в течение 5 дней, но на практике такое происходит далеко не всегда. Соответственно, наилучшей тактикой будет направиться в отделение банка самостоятельно, подать заявление о разблокировке счета, приложив копию определения суда.
Один банк может снять ограничения за 2–3 рабочих дня, другой — за 2–3 недели. Это зависит от внутренних регламентов и загруженности подразделений. Кроме того, бывают и технические сбои. Если прошло достаточно много времени, а доступ к счетам так и не вернулся, обратитесь в банк повторно.
При внесудебном банкротстве блокировки карт и счетов не происходит, должник по-прежнему ими может пользоваться. Однако данная упрощенная процедура доступна далеко не всем. В частности, у должника не может быть имущества и доходов, кроме пенсии или единого пособия на детей.
Когда реально можно пользоваться картами
Фактически можно оплачивать покупки и пользоваться картой только после того, как банк физически снимет блокировку со счета. До этого любые попытки оплаты — в магазине, в интернете или через переводы — будут отклоняться. Терминалы покажут отказ операции, а мобильное приложение по-прежнему будет отображать статус «счет заблокирован».
На практике от даты завершения процедуры до полной разблокировки проходит в среднем от 7 до 30 дней. Именно в этот период у людей чаще всего возникает вопрос: на что жить, если прежние карты еще не работают.
Пока идет техническая разблокировка, возможны временные решения: получение наличных через кассу по паспорту, открытие счета в другом банке после завершения процедуры, использование социальных выплат, если они поступают отдельным каналом.
Только после снятия всех ограничений человек сможет полноценно пользоваться банковскими услугами: оплачивать коммунальные платежи, делать переводы, расплачиваться картой в магазинах и онлайн.
Особенности восстановления доступа к кредитным картам
Отдельного внимания заслуживает кредитная карта. Даже после снятия блокировки это не означает автоматического восстановления кредитного лимита. С точки зрения банковского риск-менеджмента банкрот остается клиентом с повышенным уровнем риска.
После процедуры банк закрывает старые кредитные договоры, аннулирует лимиты по картам, отражает сведения о банкротстве в кредитной истории, пересматривает статус клиента в скоринговых системах.
Соответственно, старая кредитка почти всегда подлежит закрытию. Оформить новую можно, но на практике ее одобрят не ранее чем через несколько месяцев, а чаще — через 1–3 года после завершения банкротства, при условии формирования новой положительной финансовой истории.
При подаче заявки в банк на оформление новой кредитной карты или кредита гражданин обязан сообщать о пройденной процедуре банкротства в течение 5 лет после ее завершения. Об этом говорится в статье 213.30 закона № 127-ФЗ. Скрыть это в любом случае не получится, поскольку банки будут проверять кредитную историю потенциального клиента, в которой точно будет запись о пройденном банкротстве.
Можно ли сразу открыть новый счет после банкротства
Закон не запрещает открывать новый счет после завершения процедуры. Однако на практике банки проверяют клиента по внутренним базам и кредитным историям. Сам факт признания должника банкротом не является основанием для отказа в открытии дебетового счета, но порой влияет на условия обслуживания.
Как правило, после полной разблокировки человек может открыть новый дебетовый счет, получить новую карту, подключить онлайн-банк, пользоваться стандартными платежными сервисами.
Иногда именно открыть новую дебетовую карту оказывается быстрее, чем получить доступ к имеющимся счетам после завершения банкротства. Кредитные продукты остаются недосягаемыми в течение длительного времени, особенно в крупных банках с жесткими скоринговыми моделями.
Что делать, если доступ к счетам не восстановили
Если прошло более месяца после окончания процедуры, а счета и карты так разблокировать и не удалось, необходимо действовать пошагово. Просто ждать дальше — неэффективно. В большинстве случаев проблема решается только через официальные обращения.
Практика показывает, что эффективны следующие меры: письменное обращение в банк с копией судебного акта, подача жалобы в Банк России через официальный сайт, обращение к финансовому уполномоченному, в крайнем случае можно подать иск в суд, но до этого, как правило, не доходит.
Чем быстрее человек начнет действовать, тем меньше риск, что ситуация затянется на месяцы и приведет к новым финансовым трудностям.
Банкротство физических лиц — это законный способ освободиться от долгов по большинству обязательств, но только при грамотном сопровождении оно действительно приводит к финансовому перезапуску, а не к новым проблемам.
Специалисты ФЦБГ имеют богатый опыт сопровождения должников на всех этапах процедуры банкротства.
