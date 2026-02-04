Когда можно пользоваться картой после банкротства: что происходит со счетами на практике

Что происходит со счетами во время банкротства

Пока идет процедура банкротства, к собственным банковским картам и счетам доступ для гражданина ограничен на стадии реализации имущества. Карты сдаются финансовому управляющему и запечатываются в конверте, соответственно, ими нельзя пользоваться.

При этом закон не оставляет должника без средств к существованию. Для него открывается специальный счет, на который перечисляют защищенные от включения в конкурсную массу социальные выплаты, а также часть его заработка в размере прожиточного минимума на него самого и его иждивенцев. Эти средства человек получает наличными либо переводом на отдельный счет с ограниченным функционалом. При процедуре реструктуризации банкроту открывают спецсчет с возможностью расходовать до 50 000 рублей в месяц.

Таким образом, любые поступления на счета контролируются финансовым управляющим. Цель такого режима — защита интересов кредиторов и исключение сокрытия доходов. В этот период действуют следующие практические ограничения: дебетовые и кредитные карты временно блокируются, переводы между своими счетами запрещены, большинство онлайн-платежей становится недоступным.

Без формального указания финансового управляющего через публикацию на «Федресурсе» банк не имеет права самостоятельно снимать блокировки, даже если судебное дело уже завершено.

В рамках процедуры важно помнить несколько принципиальных моментов: блокировки накладываются не решением банка, а во исполнение судебных актов; банк не может по собственной инициативе разблокировать счет; разблокировка запускается только после получения официальных документов; ошибки и задержки на стороне банков — не редкость.