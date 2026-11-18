Спикер

Юлия Николаевна Лещук, начальник отдела консалтинга и сопровождения закупочной деятельности федеральной площадки «ТЭК-Торг».

Эксперт в сфере закупок, специализирующийся на делах о картелях и антиконкурентных соглашениях, антимонопольных рисках бизнеса и сопровождении проверок ФАС. Специалист по защите бизнеса и индивидуальных предпринимателей от картельных рисков. Юрист-практик по защите интересов заказчиков и поставщиков в ФАС и судах.

Спикер отраслевых форумов, автор практических вебинаров по защите бизнеса при работе с госзаказом, опытный бизнес-аналитик и автор статей для деловых медиа.