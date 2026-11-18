Программа мероприятия
В программе вебинара пять практических тем:
«Границы предварительного взаимодействия заказчика и поставщика: какие вопросы можно обсуждать до объявления закупки».
«Коммерческие предложения: запрос, подготовка, проверка происхождения и сопоставимости, а также действия при просьбах изменить стоимость или предоставить документы от других компаний».
«Техническое задание: использование каталогов, спецификаций и технических решений поставщика без формирования необоснованных преимуществ».
«Переписка и рабочие документы: рискованные формулировки и фиксация оснований изменения цен, характеристик и условий».
«Внутренние правила работы: распределение полномочий, согласование материалов, разграничение доступа к информации и определение ситуаций, требующих юридической проверки».
Кому будет полезен вебинар
За два часа заказчики разберутся, как безопасно организовать предварительное взаимодействие с потенциальными поставщиками, выявлять сомнительные способы сбора коммерческих предложений, проверить обоснованность технических требований и сохранять документы, объясняющие принятые решения.
Поставщики поймут, как оценивать просьбы заказчика до закупки, определять допустимый объем помощи при подготовке технических материалов и работать с ценовой информацией без признаков согласованных действий.
Спикер
Эксперт в сфере закупок, специализирующийся на делах о картелях и антиконкурентных соглашениях, антимонопольных рисках бизнеса и сопровождении проверок ФАС. Специалист по защите бизнеса и индивидуальных предпринимателей от картельных рисков. Юрист-практик по защите интересов заказчиков и поставщиков в ФАС и судах.
Спикер отраслевых форумов, автор практических вебинаров по защите бизнеса при работе с госзаказом, опытный бизнес-аналитик и автор статей для деловых медиа.
Время и место проведения
26 ноября 2026 года с 10.00 до 12.00. Онлайн.
Антикартельные риски для поставщика и заказчика по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Коммерческие предложения, переписка и техническое задание
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