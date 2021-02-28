Десять лет спустя, или какие мои прогнозы о коллекторстве сбылись и какие нет

Оглядываюсь на своё творчество десятилетней давности (а всё было написано специально для портала Клерк.ру), и радуюсь возможности оценить, как сбылись прогнозы, изменились мысли и взгляды, что осталось прежним.

Так, например, материал «Взгляд в будущее» позволяет проверить, какие прогнозы оправдались.

Вот на какие изменения я рассчитывал почти 10 лет назад.

Расширение полномочий коллекторских агентств по принудительному взысканию долгов

Прогноз. Яговорил о таком расширении параллельно с законодательным ужесточением ответственности должников за неисполнение своих обязательств.

Например, коллекторам может быть предоставлена инициатива моментального наложения ареста на имущество должника в качестве обеспечения исполнения обязательств, право ограничить выезд должника за пределы России и др.

При этом необходимые распорядительные действия должны будут совершать судебные приставы, но делать это в безусловном порядке, на основании документально подтвержденных данных, предоставленных коллекторами.

Итог.По факту, сегодня мы имеем улучшенную работу с судебными приставами: они чаще и быстрее стали реагировать на запрет выезда и прочие ограничения, только до безусловного порядка так и не дошло. В общем, у коллекторов прав не прибавилось, а приставы стали работать немного лучше.

Оказание коллекторскими агентствами кредитных консультаций для должников на профессиональной основе

Прогноз. Сегодня этим пытаются заниматься антиколлекторы. И получается у них из рук вон плохо! Если мы сможем любому желающему должнику оказать консультацию и помощь в выплате долга (это предполагает найти реальную возможность рефинансирования задолженности, реструктуризацию, рассрочку, отсрочку и т.д. и контролировать все договоренности до их исполнения), тогда антиколлекторы исчезнут сами собой: к ним просто некому будет обращаться.

Итог. В этом плане тоже есть небольшой сдвиг. С должниками, которые идут на контакт, проводятся консультации, делаются попытки поиска выхода из сложившейся ситуации. Особенно в этом заинтересованы агентства, купившие долги. Но только это не стало потоковым занятием. И да, жуликов среди антиколлекторов стало меньше, чему способствовало развитие личного банкротства физических лиц.

Проведение громких PR-акций против недобросовестных должников

Прогноз. Например, можно ходить рядом с ним с большим плакатом, на котором написано имя и фамилия должника, сумма долга и кредитор. Правда будет необходимо модернизировать некоторые правовые нормы, чтобы можно было бы проводить такие акции до обращения в суд.

В любом случае, более важным здесь является вопрос рентабельности и целесообразности, поэтому нужно внимательно отсеивать должников, чтобы выбрать именно таких адресатов акции, на которых она произведет эффект.

Итог. А вот с этим 100% попадание. Самое широкое распространение получила такая практика в среде долгов ЖКХ. Сами снабжающие организации используют подобные методы для борьбы с должниками. И, безусловно, рядом громких акций запомнился основатель корпоративного коллекторства — Дмитрий Жданухин, как и другие члены Ассоциации корпоративного коллекторства.

Наращивание коллекторского лобби и популяризация коллекторской деятельности

Прогноз. Обществу (в особенности — должникам) должен быть дан недвусмысленный сигнал о том, что с коллекторами необходимо считаться, требования коллекторов — законны и обоснованы, а игнорирование этих требований только усугубит положение тех, к кому они предъявлены.

Одновременно у саморегулирующейся коллекторской организации должны быть реальные механизмы для модернизации и совершенствования необходимых правовых норм. Как минимум, с такой организацией должны считаться субъекты права законодательной инициативы.

Итог. Считаю, что здесь тоже 100% попадание. Участники коллекторского рынка входят в группу законотворческой деятельности при Правительстве РФ, коллекторов перестали «полоскать» на государственном уровне, рынок коллекторских услуг подошел к саморегулированию вплотную.

Специальное образование для коллекторов

Прогноз. Сегодня специалистов по сбору долгов не готовят ни в одном учебном заведении. Коллекторы сами разрабатывают собственные стандарты и методики обучения. В будущем эту проблему предстоит исправить и обучать коллекторов как самостоятельных профильных специалистов в юридических или экономических ВУЗах.

Итог. Здесь пока 50/50. С одной стороны, появились проекты образовательного курса для руководителей отделов взысканий, как профессии, и подобные проекты были запущены при содействии одного из крупнейших кредиторов, с другой стороны, для рядовых сотрудников пока ничего не изменилось. Ни образования, ни сертификации.

Подводя итог, хочу поблагодарить редакцию Клерк.ру за возможность вернуться к творческой работе, а также выразить надежду, что мои материалы заинтересуют уважаемых читателей портала.