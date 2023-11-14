Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов в соответствии с требованиями Роскомнадзора и 152-ФЗ

После внесения правок в 152-ФЗ большинство организаций и ИП должны уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных. Расскажем, когда и как нужно уведомлять уполномоченный орган, как организовать работу с персональными данными в компании, чтобы не нарушить требования 152-ФЗ.

До вступления поправок в 152-ФЗ в ряде случаев компании могли обрабатывать персональные данные и не уведомлять Роскомнадзор.

Теперь есть только одно исключение — это обработка персональных данных без использования средств автоматизации, то есть на бумажном носителе, без применения компьютерной техники. Только в этом случае можно не уведомлять Роскомнадзор при обработке личной информации.

Каждый раз, когда компания будет обрабатывать новые данные, например, фамилию, номер телефона, образование, страницу в социальных сетях или ИНН придется уведомлять об указанном факте уполномоченный орган. При этом у бизнеса возникает ряд вопросов:

В какой форме можно направить уведомление об обработке персональных данных? О каких еще значимых фактах нужно уведомлять Роскомнадзор? В какие сроки нужно направлять уведомления? Кто должен отвечать в компании за обработку персональных данных? Какая локальная документация должна регламентировать работу с персональными данными? Какие штрафы грозят бизнесу за нарушение порядка работы с персональными данными?

Чтобы избежать негативных последствий, смотрите видео, где эксперты «Консалтинг онлайн» подробно рассказывают о правилах обработки персональных данных.

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