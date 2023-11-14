Персональные данные 2023: обработка, учет и ведение документов в соответствии с требованиями Роскомнадзора и 152-ФЗ

До вступления поправок в 152-ФЗ в ряде случаев компании могли обрабатывать персональные данные и не уведомлять Роскомнадзор.
Теперь есть только одно исключение — это обработка персональных данных без использования средств автоматизации, то есть на бумажном носителе, без применения компьютерной техники. Только в этом случае можно не уведомлять Роскомнадзор при обработке личной информации.
Каждый раз, когда компания будет обрабатывать новые данные, например, фамилию, номер телефона, образование, страницу в социальных сетях или ИНН придется уведомлять об указанном факте уполномоченный орган. При этом у бизнеса возникает ряд вопросов:
В какой форме можно направить уведомление об обработке персональных данных?
О каких еще значимых фактах нужно уведомлять Роскомнадзор?
В какие сроки нужно направлять уведомления?
Кто должен отвечать в компании за обработку персональных данных?
Какая локальная документация должна регламентировать работу с персональными данными?
Какие штрафы грозят бизнесу за нарушение порядка работы с персональными данными?
Чтобы избежать негативных последствий, смотрите видео, где эксперты «Консалтинг онлайн» подробно рассказывают о правилах обработки персональных данных.
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