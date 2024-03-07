Консалтинг Онлайн
Защита персональных данных

Обработка персональных данных в туризме 2024

Под действие закона о персональных данных №152-ФЗ попадают все турфирмы и индивидуальные предприниматели (далее — ИП), осуществляющие обработку и распространение персональных данных (далее — ПДн и персданные) своих клиентов-туристов.
27 6
Обработка персональных данных в туризме 2024
Иллюстрация: freepik/freepik

Большинство туроператоров и турагентов (далее — оператор) наивно полагают, что для соблюдения закона о персданных достаточно получить согласие на обработку ПДн от туриста.

Такое заблуждение грозит не только получением многомиллионных штрафов на имя турфирмы, но и на ее должностных лиц — генерального директора или ответственного сотрудника за обработку персданных.

В настоящей статье рассмотрим актуальные правила обработки ПДн с учетом всех последних изменений законодательства.

Что такое персональные данные туриста

Персданными туриста выступает любая информация, которая прямо или косвенно относится к нему, а также необходима для реализации туристического продукта. Чаще всего к таким данным относятся: ФИО; данные гражданского и загранпаспорта; пол; дата рождения; фотография; информация о трудовой деятельности и другие персональные данные.

Уведомление Роскомнадзора при обработке персональных данных

Уведомлять ведомство придется о всех значимых фактах при обработке персданных туристов-клиентов:

  • о намерении осуществлять обработку персональных данных;

  • об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных данных;

  • о прекращении оператором обработки персональных данных;

  • об осуществлении трансграничной передачи персональных данных;

  • о факте неправомерной или случайной передачи персональных данных.

Указанные уведомления могут быть направлены как в бумажном, так и в электронном виде. Для электронной подачи потребуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи или средства аутентификации ЕСИА (Госуслуги).

Сама форма уведомлений представлена на портале персданных Роскомнадзора, которая заполняется и подается там же. Можно выбрать и другой способ, заполнить на портале форму, затем распечатать и подписать ее. Последним шагом останется нарочно направить уведомление в уполномоченный орган.

Если вы хотите получить пакет документов, которые необходимы для исполнения требований законодательства в части обработки персональных данных, оставляйте заявку на этом сайте!

О трансграничной передаче данных субъектов персданных

Турагентства, которые отправляют личную информацию своих клиентов-граждан РФ на территорию стороннего государства, осуществляют трансграничную передачу персональных данных.

В качестве примера приведем процедуру бронирования номера в египетском и турецком отелях для российского гражданина. Чаще всего для регистрации постояльца требуется предоставить сведения в отношении его паспортных данных, пола, гражданства, номера телефона и т.д.

Указанная информация может быть передана иностранному государству только после определения его «адекватности» по порядку защиты прав субъекта ПДн.

Что это значит

С 01.03.2023 вступил в законную силу приказ Роскомнадзора от 05.08.2022 № 128, которым установлен перечень зарубежных стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъекта ПДн. Часть стран из этого перечня является стороной Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, а другая часть, хоть и не является стороной Конвенции, но имеет в наличии уполномоченный орган по защите прав субъектов ПДн, да и в целом налаженную нормативно-правовую сферу защиты персональных данных.

В список «адекватных государств» входят такие популярные туристические направления, как Кипр, Турция, Таиланд, Китай, Грузия, Индия, Армения, Азербайджан, Беларусь. Но что насчет путешествий в полюбившиеся всем россиянам ОАЭ, Египет, Мальдивы, Шри-Ланку, Кубу, Сейшелы, Вьетнам? Как быть оператору, отправляющему сведения о туристах-гражданах РФ в отели, перечисленных стран?

Возвращаясь к бронированию номера в египетском и турецком отелях, разберем на их примере порядок предварительных действий туркомпании, направленных на защиту персональных данных.

Вам нужен пакет документов для соблюдения требований законодательства в части обработки персональных данных? Оставляйте заявку на этой странице, и наш менеджер свяжется с вами.

Бронирование номера в египетском отеле или в стране с «неадекватной» защитой прав субъекта персональных данных

Отсутствие Египта или любой другой страны в списке Роскомнадзора не подразумевает запрет на передачу им персональных данных, но накладывает обязанность на турбизнес по совершению следующих действий:

1. Провести оценку соблюдения иностранным партнером мер по адекватной защите прав субъектов ПДн

От отеля или гостиницы потребуется запросить сведения:

  • о мерах по защите ПДн и об условиях прекращения их обработки;

  • о правовом регулировании в области ПДн иностранного государства;

  • о самом лице, которому планируется трансграничная передача персональных данных (наименование либо ФИО, номера телефона, почтовый или электронный адрес).

Сделать такую оценку придется, поскольку Роскомнадзор может запросить ее или иные подтверждающие документы, если у него возникнут сомнения относительно достоверности сведений, указанных в уведомлении о намерении провести трансграничную передачу данных.

Предоставляется оценка или иные подтверждающие документы в течение 10 рабочих дней с даты получения запроса Роскомнадзора предоставить запрашиваемые сведения. А если потребуется больше времени, то можно увеличить срок не более чем на 5 рабочих дней путем направления мотивированного уведомления с указанием уважительной причины такого продления.

2. Подготовить и направить уведомление в Роскомнадзор о намерении провести трансграничную передачу данных

Направление уведомления возможно как в бумажном, так и в электронном виде, с обязательным указанием сведений, предусмотренных п. 3 ст. 12 закона № 152.

3. Дождаться ответа от Роскомнадзора

Если в течение 10 рабочих дней не поступит запрет или ограничение на передачу персональных данных туриста, то все в порядке — передача разрешена с соблюдением правил защиты информации.

В случае направления Роскомнадзором запроса рассмотрение уведомления приостанавливается до даты предоставления оператором запрошенной информации. До истечения срока проверки уведомления трансграничная передача персональных данных за границу запрещена.

4. Направление ПДн или их уничтожение при запрете или ограничении

В случае если оператор, не дожидаясь ответа от ведомства, все-таки направил ПДн туриста для бронирования номера, а потом и вовсе получил запрет или ограничение на передачу, то он будет обязан обеспечить уничтожение иностранным контрагентом полученных данных, иначе больших штрафов не избежать.

Новые требования законодательства достаточно объемны и сложны. Если вы хотите получить бесплатную консультацию профильного юриста, оставляйте заявку на этом сайте.

Бронирование номера в турецком отеле или в стране с «адекватной» защитой прав субъекта персданных

Существенной разницей при работе с контрагентами, т.е. отелями из «адекватных стран», является возможность осуществление трансграничной передачи сразу после отправки уведомления в Роскомнадзор без ожидания ответа, т.е. срока в 10 рабочих дней. В остальном алгоритм действий аналогичный вышеуказанному:

  1. Проводится оценка соблюдения иностранным контрагентом конфиденциальности и безопасности ПДн при их обработке;

  2. Уведомляется Роскомнадзор;

  3. При получении запрета или ограничения обеспечивается уничтожении иностранным контрагентом полученных данных.

Сколько уведомлений о трансграничной передаче подается в Роскомнадзор

Ограничений по количеству и частоте подачи уведомлений не предусмотрено (письмо Роскомнадзора от 09.11.2022 № 08ВМ-98928).

По выбору оператора может быть отправлено как одно уведомление сразу на все цели трансграничной передачи и на все страны, так и заполняться форма на каждую отдельную цель и страну.

В случае каких-либо изменений в трансграничной передаче уведомление подается повторно с новыми вводными.

Как не нарваться на штрафы, работая с персональными данными?

Бесплатная памятка для юридических лиц

Забирайте памятку по соблюдению законодательства о персональных данных бесплатно!

Оставьте контакты, вышлем памятку на ваш e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Документы, требуемые оператору для обработки персональных данных

Количество локальных документов, обязательных для обработки ПДн (клиентов, работников, соискателей), зависит в большей степени от объема целей, определенных в уведомлении о начале или осуществлении любой обработки персданных, в том числе при уведомлении о намерении провести трансграничную передачу данных.

В связи с чем перечислим документы, которые подготавливаются в обязательном порядке для обработки ПДн независимо от выбранных целей в уведомлении.

Первым документом, без которого турагентство не вправе начинать обработку ПДн субъекта, является согласие на обработку персональных данных.

Получить письменное согласие придется от соискателей, работников, клиентов и т.д. Причем на каждого субъекта составляется отдельное согласие, поскольку в нем всегда указывается конкретная цель в единственном числе (например, для оформления трудовых отношений и т.д.).

Если обработка ПДн осуществляется в целях исполнения договора, одной из сторон которого является субъект ПДн, то согласие не потребуется.

Для продвижения своих услуг и повышения доверия новых клиентов турагентство на своем сайте публикует отзывы клиентов, содержащие ФИО, фотографию и другую личную информацию. Или помогает от имени клиента отправить заявку на бронирование билетов, номера и т.п. В таких случаях речь идет о раскрытии персданных, на что требуется получить отдельное согласие субъекта на распространение ПДн.

В случае если турист отказывается дать согласие на обработку, оператор обязан будет проинформировать его в письменной форме о последствиях такого отказа.

Вторым документом, определяющим правила работы со всей конфиденциальной информацией, не только с персданными турфирмы, является политика в отношении обработки персональных данных.

Политика не только обязательна к размещению на сайте, она должна размещаться на каждой электронной странице/вкладке сайта турагентства.

Кроме того, при составлении проекта указанного документа следует полностью соблюдать требования законодательства в части субъектов ПДн, без содержания условий, ущемляющих права работников турагентства и клиентов-туристов.

Третьим документом, которым устанавливается порядок обработки ПДн, а также происходит закрепление сотрудника, осуществляющего внутренний контроль за соблюдением законодательства РФ о персональных данных, является приказ о назначении ответственного за работу с персданными. Документ внутренний, поэтому публикации или представлению в общем доступе не подлежит. Однако его наличие может проверить Роскомнадзор.

Существуют и другие административно-распорядительные документы, определяющие права сотрудников по работе с ПДн (например, приказ об утверждении места хранения информации с личными данными; список или журнал лиц, обрабатывающих ПДн; иные положения, регламенты, инструкции и т.д.)

Кроме того, в настоящее время почти не встретишь компанию или ИП, осуществляющих обработку персданных на бумажном носителе, без использования компьютерной техники. Поэтому операторы, использующие средства автоматизации, должны заботиться и о технических мерах защиты.

Как минимум, в компании должны быть приняты: модель угроз безопасности ПДн при их обработке в информационных системах; матрица доступа к техническим, программным средствам информационной системы ПДн и т.п.

Вышеперечисленные документы — это лишь малая часть из общего количества документов, которые составляются в целях правильной и законной деятельности при обработке персданных.

Не стоит забывать, что туристические фирмы работают с огромным массивом конфиденциальной информации, поступающей от клиентов. Обязанность не раскрывать третьим лицам и не распространять данные без согласия клиента — должна фиксироваться не только в Агентском договоре, но и в обязательстве о неразглашении ПДн, которое подписывается всеми сотрудниками, у которых есть доступ к сведениям о клиентах.

Таким образом, объем документов, составляемых для обеспечения безопасности хранения и передачи ПДн, достаточно велик, и их подготовка требует не только квалифицированных сотрудников в этой области, но и большого запаса во времени, которого может и не быть при внеплановой проверке Роскомнадзора. С непростой задачей в подготовке необходимых документов ПДн вряд ли турагентство справится самостоятельно.

Рекомендуется в целях экономии времени и избежания больших штрафов обращаться за помощью к специализированным организациям, которые представляют пакет готовых документов для обработки персданных в туротрасли.

Если вы не хотите столкнуться с претензиями Роскомнадзора, оставляйте заявку на пакет документов для соблюдения всех законодательных требований в чести персональных данных — на этой странице.

Документы для организации работы с персональными данными

Получите 60 документов и организуйте в своей компании работу с персональными данными согласно требованиям Роскомнадзора и ФЗ №152

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8Jximt

Начать дискуссию

НДФЛ

64% россиян считают справедливым ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Только 17% жителей страны опасаются, что пересмотр НДФЛ приведет к возвращению серых зарплат, а каждый пятый заявил, что налоги нужно отменить для всех, кто получает меньше 5 млн рублей.

8

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Санкции 2022-2024

С основателя газовой фирмы «Итера» сняли санкции

Великобритания сняла санкции с Игоря Макарова, который основал нефтегазовую компанию «Итера», а сейчас занимается инвестициями на Кипре.

14
Управление персоналом

Как организовать системный отдел продаж: ключевые принципы и секреты

Системный отдел продаж -- ключ к росту прибыли компании. Как грамотно организовать его структуру и настроить бизнес-процессы, рассказываем в статье.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
27

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Криптовалюта

Обзор Bitget 2024

Основанная в 2018 году, Bitget собрала глобальную базу пользователей, превышающую 20 миллионов зарегистрированных учетных записей по всему миру. Она выделяется как крупнейшая платформа для копирования криптовалют и третья по величине биржа криптовалютных деривативов.

Иллюстрация: Shubham Dhage/unsplash
22
Чеки

ФНС просит хранить электронные кассовые чеки в своем бесплатном сервисе

Пользователи могут скачать два мобильных приложения «Мои чеки онлайн» и «Проверка чеков», где удобно хранить и проверять кассовые документы, а потом использовать их для возврата покупки или для того, чтобы подать жалобу на продавца.

39
ФСБУ Основные средства

Как по ФСБУ 6/2020 учитывать дорогой ремонт основного средства

Дорогостоящий ремонт основного средства можно считать отдельным основным средством. Например, если купили дорогую деталь для замены и срок ее использования – больше 12 месяцев.

30

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Зарплата

Больше 60% работодателей поднимут сотрудникам зарплату в 2024 году

В 37% компаний планируют увеличить оклад сотрудников, 22% работодателей поднимут премиальную часть, а 14% хотят повысить и премии, и оклад.

5
472
Юрий Михайлов
Маркетинг

Как назначать встречи в b2b с крупным бизнесом. Выжимка из опыта без воды

В данной статье собрал свой актуальный опыт назначения встреч-презентаций для продаж ИТ-продукта в b2b. Применимо для продаж в enterprise-сегменте.

Как назначать встречи в b2b с крупным бизнесом. Выжимка из опыта без воды
7
48
НДС

Необразовательные услуги образовательных НКО облагаются НДС

Некоммерческие организации не платят НДС за лицензируемые услуги в сфере образования. Но все остальные непрофильные услуги облагаются НДС.

30
CRM

Читатели «Клерка» смогут поближе познакомиться с работой CRM-сервисов

На «Клерке» появится новый блог, который будут вести специалисты ПланФикс — компании, которая занимается разработкой системы управления взаимоотношениями с клиентами.

Читатели «Клерка» смогут поближе познакомиться с работой CRM-сервисов
32
Клерк
Кадровый учет

Кто может вести воинский учет в организации? Стоит ли бухгалтеру брать на себя эту обязанность

В среднем работодатель готов доплачивать бухгалтерам и кадровикам 10-15% от оклада за ведение воинского учета, хотя не каждый может справиться с этой задачей. Разбираемся, кто имеет право вести воинский учет в организации, сколько человек должны этим заниматься и какие компетенции им необходимо иметь.

Кто может вести воинский учет в организации? Стоит ли бухгалтеру брать на себя эту обязанность
78
ПрощеБизнес
Охрана труда

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании

Электробезопасность — один из основных разделов системы охраны труда. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны контролировать, чтобы требования электробезопасности и инструкции по охране труда неукоснительно соблюдались. Нарушение требований влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании
47

Разборы законов

1 194
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
MasterTMS
Перевозка

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 

В текущих условиях, когда себестоимость перевозок растет, вопрос оптимизации издержек становится особенно актуальным для грузоотправителей. Перестройка логистических схем также вносит свои коррективы: необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, внимательно относиться к расходам и избегать ненужных затрат.

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 
2
52
Банки

Сбер: минимальная сумма перевода в Индию снизилась до 100 рупий

Если раньше клиенты Сбера могли отправлять в Индию минимум 50 тысяч рупий, то теперь эту сумму снизили до 100 рупий. Комиссия за перевод — 1%.

25
ЯЗАНЯТ
Трудовые отношения

Несовершеннолетний исполнитель. Нюансы сотрудничества  

Привлекать к сотрудничеству несовершеннолетних лиц по гражданско-правовым договорам (ГПД) законодательно не запрещено. Но есть некоторые нюансы, которые нужно знать заказчику, прежде чем начинать сотрудничать с подростком. В частности, нужно получить согласие законных представителей и указать корректные формулировки в договоре.

Несовершеннолетний исполнитель. Нюансы сотрудничества  
26
Модульбанк
Валютный контроль

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году

Для расчетов с иностранными партнерами экспортеры и импортеры обязаны предоставлять в обслуживающий банк сведения, чтобы пройти валютный контроль, даже если расчеты по контракту ведутся в рублях. Характер информации и состав пакета документов зависит от вида и суммы сделки.

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году
66
НДС

Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

В Минфин в очередной раз поступило новое предложение отменить авансовый НДС. Но ведомство идею не поддержало.

9
202
DAS Group
Трудовые отношения

Привлечение к дисциплинарной ответственности

Если работник совершил дисциплинарный проступок, его можно привлечь к нематериальной — дисциплинарной ответственности. Однако и ТК, и судебная практика ориентируется на защиту трудящихся, поэтому работодатель, который нарушает процедуру применения этих санкций, рискует сам оказаться виноватым, получить штрафы от ГИТ или судебное решение.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
30

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
QRService
Система быстрых платежей

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят

Оплата через СБП — вид безналичного платежа, альтернатива банковскому эквайрингу. Сегодня подробнее разберем, как настроить оплату с помощью СБП, какой вариант лучше выбрать и почему.

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят
38

Интересные материалы

Фиксированные взносы ИП

Адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они военные пенсионеры и у них нет дохода

Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС (по заявлению), но взносы на ОМС они должны платить.

33