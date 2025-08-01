Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Как организациям или ИП правильно пройти регистрацию?

1. Что такое уведомление об обработке персональных данных

Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных — это процедура подачи заявления (уведомления) на сайте Роскомнадзора. Уведомление обязана подать каждая организация или ИП, поскольку согласно закону №152 они являются операторами персональных данных (например, данных сотрудников или клиентов/ пациентов/ учащихся и т.д.).

В настоящее время, только регистрация уведомления в Роскомнадзоре — делает работу с персональными данными легальной. При ее отсутствии — оператор нарушает закон и его ждут огромные штрафные санкции.

Весь перечень новых штрафов приведен в ст. 13.11 КоАП. С 30 мая 2025 года штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре составляет 300 000, а за иные нарушения достигает 18 000 000 рублей. С 30.05.2025 было введено 9 новых составов административных нарушений, а в УК введена уголовная ответственность.

Уведомление содержит сведения о:

Виде деятельности оператора.

Целях обработки персональных данных.

Категориях персональных данных.

Способах обработки.

Правовых основаниях.

Мерах защиты информации.

Использовании иностранных сервисов (при наличии).

Контактных данных оператора.

Получить бесплатную консультацию по подаче уведомления в Роскомнадзор Отправить

Этот документ должен быть заполнен в электронном виде через официальный сайт Роскомнадзора. Поля, которые будет необходимо заполнить при регистрации уведомления, должны содержать большое количество документов и сведений, составляющих систему работы оператора с персональными данными.

Однако важно понимать: уведомление не является первым шагом! Перед его подачей необходимо подготовить внутренние документы, которые регулируют обработку персональных данных.