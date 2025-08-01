Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных. Как организациям или ИП правильно пройти регистрацию?

В этой статье мы подробно разберем, что нужно делать при подаче уведомления в Роскомнадзор.
Получить бесплатную консультацию по подаче уведомления в Роскомнадзор
1. Что такое уведомление об обработке персональных данных
Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных — это процедура подачи заявления (уведомления) на сайте Роскомнадзора. Уведомление обязана подать каждая организация или ИП, поскольку согласно закону №152 они являются операторами персональных данных (например, данных сотрудников или клиентов/ пациентов/ учащихся и т.д.).
В настоящее время, только регистрация уведомления в Роскомнадзоре — делает работу с персональными данными легальной. При ее отсутствии — оператор нарушает закон и его ждут огромные штрафные санкции.
Весь перечень новых штрафов приведен в ст. 13.11 КоАП. С 30 мая 2025 года штраф за отсутствие регистрации в Роскомнадзоре составляет 300 000, а за иные нарушения достигает 18 000 000 рублей. С 30.05.2025 было введено 9 новых составов административных нарушений, а в УК введена уголовная ответственность.
Уведомление содержит сведения о:
Виде деятельности оператора.
Целях обработки персональных данных.
Категориях персональных данных.
Способах обработки.
Правовых основаниях.
Мерах защиты информации.
Использовании иностранных сервисов (при наличии).
Контактных данных оператора.
Получить бесплатную консультацию по подаче уведомления в Роскомнадзор
Этот документ должен быть заполнен в электронном виде через официальный сайт Роскомнадзора. Поля, которые будет необходимо заполнить при регистрации уведомления, должны содержать большое количество документов и сведений, составляющих систему работы оператора с персональными данными.
Однако важно понимать: уведомление не является первым шагом! Перед его подачей необходимо подготовить внутренние документы, которые регулируют обработку персональных данных.
2. Кто обязан подавать уведомление в Роскомнадзор
Согласно ФЗ №152, оператором персональных данных считается любое лицо, которое собирает, обрабатывает или хранит информацию о физических лицах. Это может быть:
Организация (ООО, АО, ПАО, НКО, МУП, ГУП и иные).
Индивидуальный предприниматель.
Самозанятый.
Физическое лицо, если оно занимается обработкой персональных данных в профессиональной деятельности.
Обработка персональных данных может касаться как внутренних данных в отношении сотрудников, так и клиентов, пациентов, учащихся и других внешних субъектов. Независимо от масштаба деятельности, если вы работаете с личной информацией, вы обязаны зарегистрироваться в Роскомнадзоре.
3. Какие документы нужны перед регистрацией в Роскомнадзоре
Организации и ИП должны разработать и утвердить «локально-нормативные акты» (ЛНА), которые регулируют обработку персональных данных. Обычно это:
Политика обработки персональных данных.
Инструкции по защите информации.
Регламенты обработки данных.
Приказы о назначении ответственного лица.
Журналы учета обращений.
Положения о конфиденциальности.
Договоры с подрядчиками (если они участвуют в обработке данных).
Документы по трансграничной передаче данных (при использовании иностранных сервисов).
Объем необходимых документов может варьироваться от 35 до 70 и более, в зависимости от масштаба деятельности, количества сотрудников, наличия сайтов и использования иностранных сервисов.
Получить бесплатную консультацию по подготовке документов для регистрации в Роскомнадзоре
4. Как правильно заполнить уведомление в Роскомнадзоре
1. Цели обработки данных. В уведомлении необходимо четко указать цели, для которых собираются и используются персональные данные. Каждая цель должна быть отдельно прописана, с указанием категорий данных, субъектов, способов обработки и правовых оснований. Цель, ни в коем случае нельзя указывать «от балды».
2. Меры защиты персональных данных. В соответствии с требованиями законодательства, оператор обязан применять меры защиты, как технические, так и организационные. Это включает:
Шифрование данных.
Ограничение доступа.
Регламенты и инструкции.
Обучение сотрудников.
Регулярный аудит.
В уведомлении необходимо отразить, какие меры были приняты, и как они соответствуют требованиям законодательства.
3. Трансграничные передачи. Если организация использует иностранные сервисы (например, Google Analytics, WhatsApp, Telegram), это должно быть открыто указано в уведомлении. В противном случае это может быть расценено как нарушение закона.
4. Контактная информация. В уведомлении обязательно указываются контактные данные оператора — юридический адрес, телефон, электронная почта, а также данные о представителе (если он есть).
Забирайте бесплатно инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!
Все основные этапы соблюдения законодательства о персональных данных для юридических лиц
5. На что обращать внимание при подаче уведомления в Роскомнадзор
Соответствие реальной деятельности. Уведомление должно отражать реальные цели и способы обработки данных. Если в уведомлении указаны несуществующие цели или неоправданные меры защиты, это может быть расценено как нарушение.
Полнота и точность информации. Все поля уведомления должны быть заполнены корректно. Особенно внимательно стоит подходить к таким разделам, как «цели обработки», «категории данных», «способы обработки» и «меры защиты».
Согласованность с внутренними документами. Уведомление должно быть согласовано с Политикой обработки персональных данных и другими локальными актами. Любые изменения в уведомлении должны сопровождаться обновлением внутренних документов и наоборот.
6. Как избежать ошибок и штрафов Роскомнадзора
Проведите внутренний аудит. Проверьте, какие данные вы собираете, как они обрабатываются и защищены. Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы.
Обучите сотрудников. Работники должны понимать, как правильно обрабатывать персональные данные и соблюдать внутренние регламенты.
Обратитесь к специалистам. Подготовка уведомления и внутренних документов — это сложный процесс. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется проконсультироваться со специалистами по защите персональных данных Всероссийского сервиса «РОСКОМ ОНЛАЙН». Консультации бесплатны.
Забирайте бесплатно инструкцию по регистрации в Роскомнадзоре!
Все основные этапы соблюдения законодательства о персональных данных для юридических лиц
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHLfTn8
Начать дискуссию