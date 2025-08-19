Федресурс: как разместить сообщение на сайте реестра?
В условиях регулярно возрастающих штрафов и в целом ужесточения политики государства в отношении бизнеса, для отдельных компаний или ИП получение крупной санкции может вообще поставить вопрос о дальнейшем существовании организации, и ее возможности существовать на рынке.
Одной из таких обязанностей, о которой регулярно забывают или не знают вовсе, является раскрытие информации в Федеральном ресурсе. Под последним понимается государственный реестр Федресурс, существующий с 2013 года. В него все субъекты предпринимательства (а это абсолютно каждое юридическое лицо страны и все индивидуальные предприниматели) должны публиковать определенный законодательством набор сведений о своей деятельности.
Неисполнение обязанности или ее некорректная реализация способны привести к негативным правовым последствиям, которые могут ударить по бизнесу в самый неожиданный момент и оттуда, откуда не ждали.
В статье ниже мы рассмотрим ключевые нюансы исполнения обязанности и ответим на самый главный вопрос — как разместить сообщение на сайте реестра Федресурс корректно и без юридических последствий для организации?
Нюансы публикации сообщений в Федеральный реестр Федресурс
В первую очередь, разбираясь в нюансах совершения публикаций в упомянутый реестр, необходимо обратить внимание на способы исполнения обязанности. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются два:
самостоятельный;
при помощи сторонних порталов.
Большинство представителей компаний и ИП, надеясь на бо́льшую экономию, прибегают к первому способу. Однако до 70% сталкивается с типичными ошибками при попытках опубликовать сообщение в реестре:
Внесение в публикацию недостоверной информации. Даже если вы внесли в сообщение один неправильный символ в наименовании компании, ее идентификаторах или любых числовых показателях, это является основанием недействительности сообщения. Впоследствии его придется аннулировать и переопубликовать — но уже с действительными сведениями.
Неправильное заполнение полей. Часть из них являются обязательными — проигнорировать их не получится. Другие же, напротив, можно не заполнять. Здесь также следует обращать внимание на то, что к разным типам уведомлений предъявляются разные требования. Поэтому выработать одну универсальную схему составления текста нельзя.
Внесение в уведомление избыточной информации. Не стоит перегружать текст ненужными сведениями. Сообщение должно быть составлено четки и по делу — как того требует закон.
Также в процессе исполнения обязанности придется столкнуться со следующими сложностями:
необходимость выпускать КЭП;
установка КЭП и ПО на компьютер;
оплата госпошлины и длительное зачисление средств на счет;
необходимость перепроверки уведомления после того, как оно будет занесено в реестр.
Опубликуйте сообщение в Федресурсе дистанционно через удобный онлайн-сервис
за 30 минут или скан копии двух документов
Более простой выход — это обращение за помощью в сервис Федресурс Онлайн. При их помощи перед вами открывается возможность совершения публикаций в реестр всего лишь за 1 час. Для этого вам нужно будет оставить заявку на сайте и дождаться звонка менеджера. После уточнения деталей запустится процесс исполнения обязанности, и ваше сообщение будет опубликовано в Федеральном реестре спустя 60 минут. При этом вся работа будет выполнена опытными специалистами — вам не придется даже оплачивать госпошлину и выпускать КЭП, это все уже будет включено в стоимость извещения.
Чтобы уже сегодня внести обязательные сведения в реестр, оставляйте заявку на сайте Федресурс Онлайн!
