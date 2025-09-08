Регистрация в Роскомнадзоре: инструкция для организаций и ИП по проведению процедуры без нарушений

1. Что необходимо знать перед регистрацией в Роскомнадзоре
Перед тем как направить уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор, организация или ИП должны разработать и утвердить внутренние документы, регулирующие обработку персональных данных. Это не формальная процедура, а обязанность, несоблюдение которой приведет к огромным штрафам.
Перечень ключевых документов для регистрации в Роскомнадзоре:
Политика оператора в отношении обработки персональных данных — основной документ, регулирующий цели, объем, способы и сроки обработки данных.
Инструкции по обработке персональных данных — для каждого подразделения (бухгалтерия, кадры, продажи и др.).
Положения и правила — о порядке хранения, передачи, обезличивания данных.
Журналы учета — для фиксации действий с персональными данными.
Приказы и акты — для утверждения внутренней системы и контроля за ее выполнением.
Обычно полный перечень таких документов составляет от 30 до 60 позиций. Важно, чтобы они были реальными, актуальными и отражали реальные процессы вашей организации. Использование шаблонов без адаптации под специфику бизнеса может привести к выявлению таковых автоматизированными алгоритмами Роскомнадзора и наложению штрафов.
2. Пошаговая инструкция по регистрации в Роскомнадзоре
Разработка и утверждение Политики оператора персональных данных. Политика должна содержать информацию о целях обработки данных, используемых методах, сроках хранения, а также о правах субъектов персональных данных.
Создание и утверждение внутренней системы документов. Включая инструкции, положения, акты, журналы и другие документы, регулирующие обработку персональных данных в рамках деятельности компании.
Составление уведомления о начале обработки персональных данных. Уведомление — это официальный документ, направляемый в Роскомнадзор. Он должен содержать полные сведения о целях, объеме, способах обработки данных и мерах защиты.
Подача Уведомления в Роскомнадзор. После подготовки всех документов уведомление направляется в Роскомнадзор. Только после этого организация может считаться законно зарегистрированной оператором персональных данных.
Регистрация в реестре операторов персональных данных. После рассмотрения уведомления, Роскомнадзор вносит организацию в реестр операторов. Это подтверждает законность обработки персональных данных.
Регулярный контроль и обновление документов. Законодательство в области персональных данных регулярно обновляется. Важно обновлять внутренние документы, чтобы они соответствовали работе оператора и требованиям Роскомнадзора.
Обучение сотрудников. Все подразделения компании (бухгалтерия, кадры, продажи, IT и др.) должны быть обучены правилам работы с персональными данными. Это снижает риск ошибок и нарушений.
3. Новые требования Роскомнадзора к сайтам организаций и ИП
Если организация или ИП владеет сайтом, они обязаны обеспечить его соответствие требованиям Роскомнадзора. На сайте должны быть размещены:
Политика оператора обработки персональных данных.
Политика конфиденциальности сайта.
Согласия на обработку персональных данных в формах обратной связи.
Согласия на использование cookie, со ссылкой на Политику.
Контактные данные юридического лица, владельца сайта.
Соответствие сайта ОКВЭДу — иначе сайт может быть заблокирован.
Важно! Технический аудит сайта
Помимо правовой подготовки, необходимо провести технический аудит сайта. Алгоритмы Роскомнадзора могут выявить:
Нарушения трансграничной передачи данных (например, использование Google Analytics и любых иностранных сервисов и мессенджеров, прикрученных к сайту).
Несоответствие кода сайта требованиям закона.
Неправильную реализацию cookie-политики и согласий.
Отсутствие Политики обработки персональных данных и иных документов, обязательных к размещению на сайте.
4. Что делать, чтобы избежать нарушений при регистрации в Роскомнадзоре
Не направлять уведомление в Роскомнадзор без полной подготовки Политики обработки персональных данных и иных обязательных документов.
Разрабатывать реальные, а не шаблонные документы.
Проводить внутренний аудит перед подачей уведомления.
Обеспечить обучение сотрудников новым требованиям законодательства.
Регулярно обновлять документы.
Провести технический аудит сайта и устранить нарушения.
