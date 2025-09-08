ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Регистрация в Роскомнадзоре: инструкция для организаций и ИП по проведению процедуры без нарушений

После 30.05.2025 года отсутствие регистрации в Роскомнадзоре влечет за собой штраф 300 000 рублей для всех организаций и ИП. А за ряд сопутствующих нарушений в работе с персональными данными — санкции могут составлять до 15 000 000 рублей. В статье разбираем: как зарегистрироваться в Роскомнадзоре без ошибок и нарушений нового законодательства.

1. Что необходимо знать перед регистрацией в Роскомнадзоре 

Перед тем как направить уведомление о начале обработки персональных данных в Роскомнадзор, организация или ИП должны разработать и утвердить внутренние документы, регулирующие обработку персональных данных. Это не формальная процедура, а обязанность, несоблюдение которой приведет к огромным штрафам. 

Перечень ключевых документов для регистрации в Роскомнадзоре:

  1. Политика оператора в отношении обработки персональных данных — основной документ, регулирующий цели, объем, способы и сроки обработки данных.

  2. Инструкции по обработке персональных данных — для каждого подразделения (бухгалтерия, кадры, продажи и др.).

  3. Положения и правила — о порядке хранения, передачи, обезличивания данных.

  4. Журналы учета — для фиксации действий с персональными данными.

  5. Приказы и акты — для утверждения внутренней системы и контроля за ее выполнением.

Обычно полный перечень таких документов составляет от 30 до 60 позиций. Важно, чтобы они были реальными, актуальными и отражали реальные процессы вашей организации. Использование шаблонов без адаптации под специфику бизнеса может привести к выявлению таковых автоматизированными алгоритмами Роскомнадзора и наложению штрафов.

2. Пошаговая инструкция по регистрации в Роскомнадзоре

  1. Разработка и утверждение Политики оператора персональных данных. Политика должна содержать информацию о целях обработки данных, используемых методах, сроках хранения, а также о правах субъектов персональных данных.

  2. Создание и утверждение внутренней системы документов. Включая инструкции, положения, акты, журналы и другие документы, регулирующие обработку персональных данных в рамках деятельности компании.

  3. Составление уведомления о начале обработки персональных данных. Уведомление — это официальный документ, направляемый в Роскомнадзор. Он должен содержать полные сведения о целях, объеме, способах обработки данных и мерах защиты.

  4. Подача Уведомления в Роскомнадзор. После подготовки всех документов уведомление направляется в Роскомнадзор. Только после этого организация может считаться законно зарегистрированной оператором персональных данных.

  5. Регистрация в реестре операторов персональных данных. После рассмотрения уведомления, Роскомнадзор вносит организацию в реестр операторов. Это подтверждает законность обработки персональных данных.

  6. Регулярный контроль и обновление документов. Законодательство в области персональных данных регулярно обновляется. Важно обновлять внутренние документы, чтобы они соответствовали работе оператора и требованиям Роскомнадзора.

  7. Обучение сотрудников. Все подразделения компании (бухгалтерия, кадры, продажи, IT и др.) должны быть обучены правилам работы с персональными данными. Это снижает риск ошибок и нарушений.

3. Новые требования Роскомнадзора к сайтам организаций и ИП

Если организация или ИП владеет сайтом, они обязаны обеспечить его соответствие требованиям Роскомнадзора. На сайте должны быть размещены:

  • Политика оператора обработки персональных данных.

  • Политика конфиденциальности сайта.

  • Согласия на обработку персональных данных в формах обратной связи.

  • Согласия на использование cookie, со ссылкой на Политику.

  • Контактные данные юридического лица, владельца сайта.

  • Соответствие сайта ОКВЭДу — иначе сайт может быть заблокирован.

Важно! Технический аудит сайта

Помимо правовой подготовки, необходимо провести технический аудит сайта. Алгоритмы Роскомнадзора могут выявить:

  • Нарушения трансграничной передачи данных (например, использование Google Analytics и любых иностранных сервисов и мессенджеров, прикрученных к сайту).

  • Несоответствие кода сайта требованиям закона.

  • Неправильную реализацию cookie-политики и согласий.

  • Отсутствие Политики обработки персональных данных и иных документов, обязательных к размещению на сайте.

4. Что делать, чтобы избежать нарушений при регистрации в Роскомнадзоре

  1. Не направлять уведомление в Роскомнадзор без полной подготовки Политики обработки персональных данных и иных обязательных документов.

  2. Разрабатывать реальные, а не шаблонные документы.

  3. Проводить внутренний аудит перед подачей уведомления.

  4. Обеспечить обучение сотрудников новым требованиям законодательства.

  5. Регулярно обновлять документы.

  6. Провести технический аудит сайта и устранить нарушения.

