Для чего нужны средства криптографической защиты

Что такое СКЗИ
СКЗИ — это средства, предназначенные для повышения уровня безопасности информации с использованием различных методов. Они обеспечивают подлинность, целостность и конфиденциальность сведений, а также защищают их от несанкционированного доступа и изменений. Кроме того, СКЗИ используют для безопасного хранения и передачи данных. Важно учитывать, что именно владелец информации или оператор информационной системы отвечает за безопасность данных по ФЗ от 27.07.2006 №149-ФЗ.
Основные функции СКЗИ включают:
Шифрование и дешифрование данных: преобразование информации в нечитаемый вид и ее восстановление.
Создание и проверка электронной подписи (ЭП): подтверждение подлинности и целостности электронных документов.
Генерация и управление ключами: создание, хранение и защита криптографических ключей.
СКЗИ применяются в различных сферах, включая государственные информационные системы, финансовые учреждения и иные коммерческие организации.
Важно! Для защиты информации должны использоваться только СКЗИ, сертифицированные ФСБ.
Какие бывают СКЗИ
Программные
Такие СКЗИ представляют собой приложения или комплексы программ, которые реализуют алгоритмы шифрования, генерации ключей и создания ЭП без использования отдельного физического устройства. По сути, вся информация защищается на уровне ПО, установленного на сервере, компьютере или мобильном устройстве.
Принципы работы программных СКЗИ строятся на математических алгоритмах: данные преобразуются в зашифрованный вид с использованием ключей. Без соответствующего ключа расшифровать информацию невозможно. Также программные средства проверяют подлинность и целостность сведений — при попытке изменения файла или документа система фиксирует нарушение и сигнализирует об этом.
Наиболее эффективны программные СКЗИ в следующих случаях:
защита корпоративной информации на рабочих станциях и серверах;
шифрование документов и переписки внутри компании;
подписание электронных документов и договоров через защищенные сервисы.
Программные СКЗИ удобны тем, что не требуют дополнительных устройств и легко масштабируются. Однако их безопасность напрямую зависит от защиты самой операционной системы и надежности ключей. Поэтому для критически важных данных в крупных компаниях часто применяют комбинированный подход — программные решения вместе с аппаратными.
Аппаратные
Аппаратные СКЗИ — это физические устройства, которые обеспечивают безопасное шифрование, хранение ключей и подпись данных. В отличие от программных СКЗИ, все критически важные операции выполняются внутри защищенного оборудования, что снижает риск утечки информации даже при компрометации компьютера или сети.
Принципы работы аппаратных СКЗИ основаны на аппаратной изоляции ключей и выполнении криптографических операций внутри устройства. Наиболее распространенные форматы — это токены, смарт-карты, модули USB и HSM (Hardware Security Module). Эти устройства сами генерируют ключи, хранят их в защищенном виде и не позволяют их открыто извлекать, предотвращая незаконное использование.
Аппаратные СКЗИ применяются в ситуациях, когда требуется высокий уровень защиты:
банковские и финансовые операции, включая электронные платежи;
обработка конфиденциальной информации государственных органов и крупных компаний;
подписание официальных документов и договоров, где критична юридическая сила ЭП.
Использование аппаратных средств особенно важно для компаний, работающих с персональными данными клиентов. В соответствии со ст.19 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ, организации обязаны принимать меры для защиты информации от утечки — аппаратные СКЗИ позволяют выполнить эти требования надежно и с доказуемой безопасностью.
Программно-аппаратные
Шифровальные криптографические средства защиты, комбинирующие эти две технологии, обеспечивают высокий уровень безопасности информации. В таких системах критические операции — генерация ключей, шифрование и подпись, — выполняются аппаратно, а управление, настройка и интеграция с корпоративными системами осуществляется через ПО.
Принцип работы программно-аппаратных СКЗИ строится на разделении функций:
Аппаратная часть защищает ключи и выполняет основные криптографические операции.
Программная часть обеспечивает интерфейс для пользователей, интеграцию с приложениями и администрирование.
Такой подход позволяет получить преимущества обеих технологий: надежную защиту от аппаратных угроз и удобство управления через программные интерфейсы.
Программно-аппаратные СКЗИ оптимальны для:
банков и крупных финансовых организаций, где требуется масштабируемая защита транзакций;
государственных и корпоративных систем, обрабатывающих большие объемы конфиденциальной информации;
предприятий, где важно одновременно обеспечить удобство работы сотрудников и юридическую силу ЭП.
Криптографические средства защиты информации (СЗКИ)
Это обязательный элемент информационной безопасности для любой компании, которая работает с персональными данными, коммерческой тайной
Методы шифрования
Симметричное
СКЗИ на основе симметричного шифрования применяют один и тот же ключ для шифрования и расшифровки информации. Можно представить это как замок, который открывается одинаковым ключом и у отправителя, и у получателя.
Симметричное шифрование удобно для защиты данных, хранящихся на носителях — например, файлов на сервере или локальных дисках. Такой метод обеспечивает быстрый процесс шифрования и низкую нагрузку на систему.
Главная уязвимость — необходимость безопасной передачи ключа. Если злоумышленник получит к нему доступ, вся информация станет открытой. Поэтому симметричное шифрование редко используют для передачи данных между пользователями или организациями. Чаще его комбинируют с асимметричными методами: симметричное шифрование защищает сами данные, а асимметричное — безопасно передает ключ.
Асимметричное
СКЗИ на основе такого шифрования применяют открытый и закрытый ключи. Открытый можно безопасно передавать любому контрагенту, а закрытый ключ хранится в секрете и используется только владельцем.
Принцип работы прост: любой, у кого есть открытый ключ, может зашифровать информацию. Расшифровать ее сможет исключительно владелец соответствующего закрытого ключа. Это обеспечивает высокий уровень защиты данных, так как перехват открытого ключа не позволяет злоумышленнику получить доступ к содержимому сообщения.
Асимметричные методы удобны для обмена конфиденциальной информацией между организациями, подписания электронных документов и защиты каналов связи. Однако стоит учитывать, что такие алгоритмы требуют больше вычислительных ресурсов и работают медленнее, чем симметричные. Поэтому в реальных системах часто используют комбинированный подход — асимметричное шифрование для обмена ключами и симметричное для быстрой защиты больших объемов данных.
Гибридное
Такое шифрование сочетает в себе преимущества двух подходов: симметричного и асимметричного. Сначала сообщение кодируется быстрым симметричным методом, а средства передачи ключа используют асимметричное шифрование.
Получатель сначала расшифровывает ключ с помощью своего закрытого ключа, а затем применяет его для восстановления исходного сообщения. Такой метод ускоряет шифрование больших объемов данных, одновременно обеспечивая высокий уровень безопасности при передаче.
Использование шифровальных СКЗИ в гибридном режиме особенно эффективно для корпоративных систем и онлайн-сервисов, где требуется одновременно скорость и надежность защиты конфиденциальных данных.
Хеш-функции
Хеш-функции не шифруют данные, но создают их уникальный цифровой отпечаток — хеш. Этот процесс необратим: по хешу невозможно восстановить исходную информацию.
Если в исходных данных произойдут любые изменения, хеш полностью поменяется. Это свойство используется для проверки целостности информации — например, при формировании ЭП.
Хеш-функции также применяются для безопасного хранения паролей. Сервисы сохраняют не сами пароли, а их хеши. При входе в систему введенный пароль преобразуется в хеш и сравнивается с хранимым значением. Если они совпадают, доступ разрешен. Даже при утечке базы данных злоумышленники увидят только набор хешей, а реальные пароли останутся защищенными.
Что дают бизнесу СКЗИ
Применение средств криптографической защиты приносит компаниям не только безопасность, но и конкретные бизнес-преимущества:
Защита конфиденциальной информации — предотвращение утечек данных сотрудников, клиентов и коммерческих секретов.
Соответствие законодательству — выполнение требований ФЗ №152-ФЗ и других актов.
Юридическая значимость электронных документов — электронные подписи, защищенные СКЗИ, признаются равнозначными бумажным документам.
Снижение рисков финансовых потерь — предотвращение мошенничества и незаконного доступа к банковским операциям.
Повышение доверия клиентов и партнеров — гарантированная защита информации укрепляет репутацию компании.
Упрощение работы с удаленными сотрудниками и сервисами — безопасный обмен данными и работа в облачных сервисах.
Криптографические средства защиты информации (СЗКИ)
Это обязательный элемент информационной безопасности для любой компании, которая работает с персональными данными, коммерческой тайной
Как выбрать СКЗИ
При выборе СКЗИ важно ориентироваться на надежность, соответствие законодательству и удобство использования. Для предпринимателей это особенно важно, чтобы защитить бизнес и минимизировать риски.
Что важно учитывать:
Проверяйте сертификацию. СКЗИ должны быть сертифицированы ФСБ для работы с персональными данными и критически важной информацией.
Определите тип СКЗИ под задачи бизнеса. Программные подходят для защиты рабочих файлов и электронной переписки, аппаратные — для банковских операций и электронных подписей, программно-аппаратные — для комплексных корпоративных систем.
Оцените производительность. Для больших объемов данных выбирайте решения, способные обрабатывать информацию без задержек.
Учитывайте интеграцию с существующими системами. СКЗИ должны легко встраиваться в корпоративные приложения, сервисы документооборота и облачные платформы.
Обеспечьте удобство управления и администрирования. Наличие понятного интерфейса и инструментов для контроля ключей и пользователей снижает риск ошибок.
Проверяйте поддержку обновлений и сопровождения. Регулярные обновления защищают от новых угроз и уязвимостей.
Следуя этим рекомендациям, выберите то СКЗИ, которое соответствует требованиям к средствам криптографической защиты, обеспечивает безопасность данных и удобство работы.
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFJojiUG
Начать дискуссию