Для чего нужны средства криптографической защиты

Какие бывают СКЗИ

Программные

Такие СКЗИ представляют собой приложения или комплексы программ, которые реализуют алгоритмы шифрования, генерации ключей и создания ЭП без использования отдельного физического устройства. По сути, вся информация защищается на уровне ПО, установленного на сервере, компьютере или мобильном устройстве.

Принципы работы программных СКЗИ строятся на математических алгоритмах: данные преобразуются в зашифрованный вид с использованием ключей. Без соответствующего ключа расшифровать информацию невозможно. Также программные средства проверяют подлинность и целостность сведений — при попытке изменения файла или документа система фиксирует нарушение и сигнализирует об этом.

Наиболее эффективны программные СКЗИ в следующих случаях:

защита корпоративной информации на рабочих станциях и серверах;

шифрование документов и переписки внутри компании;

подписание электронных документов и договоров через защищенные сервисы.

Программные СКЗИ удобны тем, что не требуют дополнительных устройств и легко масштабируются. Однако их безопасность напрямую зависит от защиты самой операционной системы и надежности ключей. Поэтому для критически важных данных в крупных компаниях часто применяют комбинированный подход — программные решения вместе с аппаратными.