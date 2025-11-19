ЦОК ОК АУСН 17.11 Мобильная
Вебинар на тему: «Информационная безопасность на пороге 2026: переломный 2025-й и что изменится завтра в сфере защиты данных?»

Современный бизнес стоит на пороге нового этапа цифровой ответственности. 2025 год стал переломным для сферы защиты персональных данных и информационной безопасности — формирование новых правил, по которым компании будут работать начиная с 2026 года, происходит прямо сейчас.
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

И ситуация меняется очень стремительно — важно успеть адаптироваться к меняющимся реалиям, иначе многомилионные штрафы с разрушительной силой ударят по бизнесу.

4 декабря в 10:00 (МСК) ООО «Кейс Групп» проведет бесплатный вебинар на тему «Информационная безопасность на пороге 2026: переломный 2025-й и что изменится завтра в сфере защиты данных?». Онлайн-мероприятие позволит бизнесу:

  • Адаптировать систему защиты к новым требованиям регуляторов.

  • Избежать штрафов по статьям 13.11 КоАП.

  • Предотвратить приостановку обработки данных и деятельности организации.

  • Минимизировать репутационные и финансовые потери.

На вебинаре будут разобраны ключевые изменения законодательства в сфере защиты данных 2025 года. Также будут даны практические рекомендации о том, как бизнесу в 2026 году организовать систему работы с персональными данными и информационной безопасностью и не столкнуться с претензиями надзорных органов.

Программа вебинара также включает в себя следующие блоки:

  1. Ключевые новшества в практике проверок.

  2. Реальный кейс из практики 2025 года.

  3. Как работать по-новому: три критических направления.

  4. Координальные изменения в требованиях к документам.

  5. Обновленные требования к системам мониторинга.

  6. Детализированная дорожная карта на I квартал 2026 года.

