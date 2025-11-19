Вебинар на тему: «Информационная безопасность на пороге 2026: переломный 2025-й и что изменится завтра в сфере защиты данных?»
И ситуация меняется очень стремительно — важно успеть адаптироваться к меняющимся реалиям, иначе многомилионные штрафы с разрушительной силой ударят по бизнесу.
4 декабря в 10:00 (МСК) ООО «Кейс Групп» проведет бесплатный вебинар на тему «Информационная безопасность на пороге 2026: переломный 2025-й и что изменится завтра в сфере защиты данных?». Онлайн-мероприятие позволит бизнесу:
Адаптировать систему защиты к новым требованиям регуляторов.
Избежать штрафов по статьям 13.11 КоАП.
Предотвратить приостановку обработки данных и деятельности организации.
Минимизировать репутационные и финансовые потери.
На вебинаре будут разобраны ключевые изменения законодательства в сфере защиты данных 2025 года. Также будут даны практические рекомендации о том, как бизнесу в 2026 году организовать систему работы с персональными данными и информационной безопасностью и не столкнуться с претензиями надзорных органов.
Программа вебинара также включает в себя следующие блоки:
Ключевые новшества в практике проверок.
Реальный кейс из практики 2025 года.
Как работать по-новому: три критических направления.
Координальные изменения в требованиях к документам.
Обновленные требования к системам мониторинга.
Детализированная дорожная карта на I квартал 2026 года.
Регистрируйтесь на вебинар по этой ссылке!
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: 2W5zFHzJ7kt
