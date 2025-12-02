ЦОК ОК МП 02.12 Мобильный
Новые требования к сайтам ИТ-организаций 

С 21 ноября 2025 года некоторые IT-компании рискуют лишиться аккредитации. Рассказываем, какие требования к сайтам теперь применяются и как их внедрить.
Иллюстрация: cottonbro studio/pexels

Все аккредитованные организации должны разместить на своих сайтах полную информацию о деятельности, в том числе и о стоимости услуг. Несоблюдение этих правил приведет к потере аккредитации, поэтому важно уже сейчас начать подготовку и адаптацию сайта. Рассказываем, какие именно данные необходимо опубликовать и как правильно выполнить все требования Минцифры.

О каких требованиях идет речь

С 21 ноября 2025 года вступает в силу приказ Минцифры от 02.06.2025 №511, устанавливающий новые требования к сайтам ИТ-компаний. Согласно обновленным правилам, все аккредитованные ИТ-организации обязаны разместить на своих официальных сайтах комплекс информации:

  1. Полное официальное наименование организации.

  2. Адрес.

  3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

  4. Основной код ОКВЭД организации.

  5. Адрес электронной почты (при наличии).

  6. Контактный телефон (при наличии).

  7. Коды видов деятельности в сфере информационных технологий.

  8. Подробное описание товаров, работ и услуг организации.

  9. Достоверные сведения о стоимости продукции и услуг с учетом требований законодательства о защите государственной и коммерческой тайны.

Специализированные требования:

  1. Для правообладателей исключительных прав на программное обеспечение — информация о правах и условиях лицензирования (например, в рамках лицензионного договора).

  2. Для разработчиков ПО — информация о языках программирования, программном обеспечении и наборах правил и инструментов, которые организации используют для разработки ПО или построения процессов в программировании. 

  3. Для пользователей специализированного инструментария — данные о применяемых языках программирования и средствах разработки.

  4. Для правообладателей ПО из российского реестра — реквизиты для идентификации в реестре и условия предоставления прав использования.

  5. Для операторов фискальных данных — сведения о наличии разрешения на обработку фискальной информации.

Есть и технические требования. Сайт должен функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивать беспрепятственный доступ ко всей информации без необходимости регистрации, не требовать предоставления персональных данных для ознакомления с материалами. Все размещенные сведения должны быть актуальными и общедоступными для неограниченного круга лиц.

Для удобства размещения рекомендуется создать специальный раздел «Сведения об ИТ-деятельности» в подвале сайта или подготовить отдельный информационный документ в формате PDF, соответствующий всем перечисленным требованиям.

Важно! Если не выполнить требования к сайтам аккредитованных ИТ-компаний, аккредитацию могут аннулировать. 

Как адаптироваться к новым требованиям

Мы рекомендуем ИТ-компаниям уже сейчас провести комплексный аудит своих сайтов:

1. Проверьте полноту информации:

  • убедитесь в наличии всех обязательных сведений;

  • особое внимание уделите кодам видов ИТ-деятельности;

  • проверьте корректность описаний продуктов и услуг. 

2. Опубликуйте информацию о ценах в удобном формате:

  • прайс-лист с актуальными ценами;

  • калькулятор стоимости услуг;

  • вилку цен с сохранением достоверности данных.

3. Укажите используемый технологический стек:

  • языки программирования;

  • фреймворки и библиотеки;

  • инструменты разработки.

4. Протестируйте доступность сайта:

  • убедитесь в стабильной работе;

  • проверьте доступность обязательных сведений без регистрации.

Каждый пункт этого плана поможет вам подготовиться к новым требованиям к сайтам IT-компаний и сохранить аккредитацию.

Юридический и технический аудит сайта

Проверим ваш сайт на соответствие требованиям Роскомнадзора и законов

