Новые требования к сайтам ИТ-организаций
Все аккредитованные организации должны разместить на своих сайтах полную информацию о деятельности, в том числе и о стоимости услуг. Несоблюдение этих правил приведет к потере аккредитации, поэтому важно уже сейчас начать подготовку и адаптацию сайта. Рассказываем, какие именно данные необходимо опубликовать и как правильно выполнить все требования Минцифры.
О каких требованиях идет речь
С 21 ноября 2025 года вступает в силу приказ Минцифры от 02.06.2025 №511, устанавливающий новые требования к сайтам ИТ-компаний. Согласно обновленным правилам, все аккредитованные ИТ-организации обязаны разместить на своих официальных сайтах комплекс информации:
Полное официальное наименование организации.
Адрес.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
Основной код ОКВЭД организации.
Адрес электронной почты (при наличии).
Контактный телефон (при наличии).
Коды видов деятельности в сфере информационных технологий.
Подробное описание товаров, работ и услуг организации.
Достоверные сведения о стоимости продукции и услуг с учетом требований законодательства о защите государственной и коммерческой тайны.
Специализированные требования:
Для правообладателей исключительных прав на программное обеспечение — информация о правах и условиях лицензирования (например, в рамках лицензионного договора).
Для разработчиков ПО — информация о языках программирования, программном обеспечении и наборах правил и инструментов, которые организации используют для разработки ПО или построения процессов в программировании.
Для пользователей специализированного инструментария — данные о применяемых языках программирования и средствах разработки.
Для правообладателей ПО из российского реестра — реквизиты для идентификации в реестре и условия предоставления прав использования.
Для операторов фискальных данных — сведения о наличии разрешения на обработку фискальной информации.
Есть и технические требования. Сайт должен функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивать беспрепятственный доступ ко всей информации без необходимости регистрации, не требовать предоставления персональных данных для ознакомления с материалами. Все размещенные сведения должны быть актуальными и общедоступными для неограниченного круга лиц.
Для удобства размещения рекомендуется создать специальный раздел «Сведения об ИТ-деятельности» в подвале сайта или подготовить отдельный информационный документ в формате PDF, соответствующий всем перечисленным требованиям.
Важно! Если не выполнить требования к сайтам аккредитованных ИТ-компаний, аккредитацию могут аннулировать.
Как адаптироваться к новым требованиям
Мы рекомендуем ИТ-компаниям уже сейчас провести комплексный аудит своих сайтов:
1. Проверьте полноту информации:
убедитесь в наличии всех обязательных сведений;
особое внимание уделите кодам видов ИТ-деятельности;
проверьте корректность описаний продуктов и услуг.
2. Опубликуйте информацию о ценах в удобном формате:
прайс-лист с актуальными ценами;
калькулятор стоимости услуг;
вилку цен с сохранением достоверности данных.
3. Укажите используемый технологический стек:
языки программирования;
фреймворки и библиотеки;
инструменты разработки.
4. Протестируйте доступность сайта:
убедитесь в стабильной работе;
проверьте доступность обязательных сведений без регистрации.
Каждый пункт этого плана поможет вам подготовиться к новым требованиям к сайтам IT-компаний и сохранить аккредитацию.
