Новые требования к сайтам ИТ-организаций 

С 21 ноября 2025 года некоторые IT-компании рискуют лишиться аккредитации. Рассказываем, какие требования к сайтам теперь применяются и как их внедрить.

Все аккредитованные организации должны разместить на своих сайтах полную информацию о деятельности, в том числе и о стоимости услуг. Несоблюдение этих правил приведет к потере аккредитации, поэтому важно уже сейчас начать подготовку и адаптацию сайта. Рассказываем, какие именно данные необходимо опубликовать и как правильно выполнить все требования Минцифры.

О каких требованиях идет речь

С 21 ноября 2025 года вступает в силу приказ Минцифры от 02.06.2025 №511, устанавливающий новые требования к сайтам ИТ-компаний. Согласно обновленным правилам, все аккредитованные ИТ-организации обязаны разместить на своих официальных сайтах комплекс информации:

Полное официальное наименование организации. Адрес. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Основной код ОКВЭД организации. Адрес электронной почты (при наличии). Контактный телефон (при наличии). Коды видов деятельности в сфере информационных технологий. Подробное описание товаров, работ и услуг организации. Достоверные сведения о стоимости продукции и услуг с учетом требований законодательства о защите государственной и коммерческой тайны.

Специализированные требования:

Для правообладателей исключительных прав на программное обеспечение — информация о правах и условиях лицензирования (например, в рамках лицензионного договора). Для разработчиков ПО — информация о языках программирования, программном обеспечении и наборах правил и инструментов, которые организации используют для разработки ПО или построения процессов в программировании. Для пользователей специализированного инструментария — данные о применяемых языках программирования и средствах разработки. Для правообладателей ПО из российского реестра — реквизиты для идентификации в реестре и условия предоставления прав использования. Для операторов фискальных данных — сведения о наличии разрешения на обработку фискальной информации.

Есть и технические требования. Сайт должен функционировать в круглосуточном режиме, обеспечивать беспрепятственный доступ ко всей информации без необходимости регистрации, не требовать предоставления персональных данных для ознакомления с материалами. Все размещенные сведения должны быть актуальными и общедоступными для неограниченного круга лиц.

Для удобства размещения рекомендуется создать специальный раздел «Сведения об ИТ-деятельности» в подвале сайта или подготовить отдельный информационный документ в формате PDF, соответствующий всем перечисленным требованиям.

Важно! Если не выполнить требования к сайтам аккредитованных ИТ-компаний, аккредитацию могут аннулировать.

Как адаптироваться к новым требованиям

Мы рекомендуем ИТ-компаниям уже сейчас провести комплексный аудит своих сайтов:

1. Проверьте полноту информации:

убедитесь в наличии всех обязательных сведений;

особое внимание уделите кодам видов ИТ-деятельности;

проверьте корректность описаний продуктов и услуг.

2. Опубликуйте информацию о ценах в удобном формате:

прайс-лист с актуальными ценами;

калькулятор стоимости услуг;

вилку цен с сохранением достоверности данных.

3. Укажите используемый технологический стек:

языки программирования;

фреймворки и библиотеки;

инструменты разработки.

4. Протестируйте доступность сайта:

убедитесь в стабильной работе;

проверьте доступность обязательных сведений без регистрации.

Каждый пункт этого плана поможет вам подготовиться к новым требованиям к сайтам IT-компаний и сохранить аккредитацию.

