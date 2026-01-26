Как грамотно оформить Политику по обработке персональных данных после обновления законодательства: советы юристов

Политика обработки персональных данных сегодня — не шаблон «для галочки», а документ, по которому можно оценивать отношение к данным сотрудников, клиентов и других физлиц, поэтому важно оформить ее правильно.
Для чего нужна Политика обработки персональных данных
В первую очередь наличие Политики — прямое требование п. 2 ст. 18.1 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
На практике Политика обработки персональных данных компании выполняет сразу несколько функций:
Регламентирует порядок сбора, хранения, использования, передачи и уничтожения и иных действий с ПДн в соответствии с законом.
Фиксирует меры по обеспечению конфиденциальности и безопасности информации, в том числе по недопущению доступа третьих лиц.
Информирует субъектов ПДн о том, какие сведения обрабатываются и для каких целей. Это снижает риски претензий и повышает доверие к бизнесу.
Какие законы регламентируют оформление Политики
Базовый нормативный акт — ФЗ № 152-ФЗ. Именно он устанавливает обязанности оператора, принципы обработки данных, требования к правовым основаниям, срокам хранения и защите информации.
При разработке документа стоит учитывать и методические рекомендации Роскомнадзора от 31.07.2017 года. На первый взгляд они не обязательны, но на практике именно на них ориентируются проверяющие.
Подготовка документов для работы с персональными данными 2026 для организаций
Как составить Политику в области обработки ПДн: рекомендации
Общие положения
В этом разделе описывают назначение документа и его сферу применения. Здесь же закрепляют ключевые термины: кто является оператором, кто считается субъектом ПДн, что такое обработка ПДн, конфиденциальность данных. Рекомендуется закрепить основные права и обязанности оператора и субъектов, включая право на доступ к информации и отзыв согласия.Этот раздел задает логику всей Политики обработки данных и должен быть сформулирован четко.
Цели сбора
Работа с ПДн допускается только для конкретных, заранее определенных и законных целей. Это требование прямо следует из ст. 5 закона № 152-ФЗ. Нельзя собирать данные «на будущее» или использовать их в целях, не связанных с заявленными.
Цели обработки формируются исходя из законодательства, учредительных документов, фактической деятельности компании и ее бизнес-процессов. Их следует описывать отдельно по категориям субъектов и информационным системам. Например, если вы продаете товары или предоставляете услуги, укажите в качестве цели «заключение и исполнение гражданско-правового договора».
Основания обработки
Каждая цель обработки должна иметь правовое основание. Это может быть закон, подзаконный акт, уставные документы, договор с субъектом или его согласие (ст. 6 ФЗ № 152-ФЗ).
Важно учитывать, что сам ФЗ № 152-ФЗ не является правовым основанием. Он регулирует порядок работы с ПДн, но не дает оператору автоматического права их обрабатывать. Эта ошибка часто встречается при копировании шаблона Политики обработки персональных данных без адаптации под конкретную деятельность.
Объем и категории ПДн, категории субъектов
Содержание и объем данных должны соответствовать заявленным целям работы с ПДн. Избыточные сведения — прямое нарушение принципов ФЗ № 152-ФЗ.
В Политике обычно выделяют несколько категорий субъектов, например:
работников и кандидатов;
клиентов и контрагентов-физлиц;
посетителей сайта;
представителей юрлиц.
По каждой категории рекомендуется перечислить конкретные данные, которые обрабатываются, а также отдельно указать случаи работы со специальными категориями или биометрическими ПДн, если компания их собирает.
Условия и порядок обработки
В этом разделе описывают действия с ПДн, перечисленные в п. 3 ст. 3 ФЗ № 152-ФЗ. Указывают способы обработки — с использованием средств автоматизации или без них, а также сроки обработки и хранения данных.
Если данные передаются третьим лицам, необходимо раскрыть условия такой передачи, включая трансграничную. Рекомендуется указывать наименование и местонахождение получателя, цели передачи и меры защиты информации. Отдельно фиксируется соблюдение требований конфиденциальности по ст. 7 ФЗ № 152-ФЗ и мер защиты по ст.18.1 и 19. Учтите, что данные граждан РФ должны находиться в базах, физически расположенных в России (ч.5 ст.18 ФЗ №152-ФЗ).
Исправление и удаление ПДн
Политика должна содержать порядок актуализации, блокирования и уничтожения ПДн. При выявлении неправомерной работы с данными оператор обязан прекратить обработку, если есть неточности — внести корректировки.
После достижения целей обработки или при отзыве согласия данные подлежат уничтожению, если отсутствуют законные основания для их дальнейшего хранения. Также рекомендуется включить регламент реагирования на запросы субъектов и формы таких обращений. Это снижает риски конфликтов и жалоб в Роскомнадзор.
Как разработать и утвердить Политику
Алгоритм действий выглядит так:
Назначить ответственное лицо за организацию работы с ПДн.
Подготовить текст Политики с учетом требований ФЗ № 152-ФЗ и актуальных рекомендаций Роскомнадзора.
Согласовать и утвердить документ приказом руководителя.
Ознакомить работников с Политикой под личную подпись.
Обеспечить неограниченный доступ к документу. При наличии сайта Политика обработки персональных данных ООО должна быть опубликована там.
Частые ошибки при разработке Политики обработки ПДн
На практике операторы чаще всего допускают следующие ошибки:
Используют универсальный шаблон без учета реальных бизнес-процессов.
Указывают общую информацию о целях без конкретики.
Не разделяют данные по категориям субъектов.
Неправильно определяют правовые основания обработки.
Не обновляют документ после изменений в законодательстве или процессах обработки ПДн.
Не публикуют Политику в открытом доступе.
Дублируют положения закона без указания конкретных обязанностей оператора.
Автоматически проставляют галочку в форме «Соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных» — так делать нельзя, пользователь должен поставить галочку самостоятельно, выражая добровольное согласие.
Каждая из этих ошибок повышает риск штрафов и предписаний.
Если нет Политики обработки персональных данных
Невыполнение обязанности по опубликованию или обеспечению доступа к документу, определяющему Политику оператора, влечет административную ответственность по п. 3 ст. 13.11 КоАП. Штрафы составляют: для граждан — от 1 500 до 3 000 рублей, для должностных лиц — от 6 000 до 12 000 рублей, для ИП — от 10 000 до 20 000 рублей, для юрлиц — от 30 000 до 60 000 рублей.
Политика обработки персональных данных для вашей организации в соответствии с требованиями ФЗ-152
Какие еще документы по ПДн должны быть в организации
Помимо Политики, оператору обычно нужны другие документы по ПДн:
Шаблоны согласий: на обработку, передачу, распространение ПДн; на маркетинговые рассылки.
Приказ о назначении ответственного за ПДн.
Положение о защите ПДн.
Инструкции для работников по работе с ПДн.
Регламенты реагирования на запросы субъектов.
Журналы учета обращений и инцидентов.
Акты уничтожения данных.
Точный перечень документов зависит от категории обрабатываемых данных, их объема, целей обработки и ряда других параметров.
