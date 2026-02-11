Нарушение закона о персональных данных: штрафы и последствия

Обработка персональных данных: штрафы

Большинство штрафов за незаконную обработку персональных данных есть в статье 13.11 КоАП. Составы правонарушений детализированы, а размеры санкций напрямую зависят от характера нарушения, систематичности и ряда других факторов.

Незаконная обработка ПДн

Речь идет о случаях, когда данные обрабатываются без законных оснований или не для тех целей, ради которых они собирались. Это прямое нарушение статьи 5 ФЗ № 152-ФЗ. Какие в этом случае предусмотрены штрафы за персональные данные (ч.1 ст.13.11 КоАП): для граждан — от 10 000 до 15 000 рублей;

для должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей;

для юридических лиц — от 150 000 до 300 000 рублей. При повторном нарушении по этому же составу санкции возрастают: юрлица рискуют получить штраф до 500 000 рублей.

Обработка ПДн без согласия, когда оно требуется

Не всегда согласие обязательно, но если по закону оно должно быть, отсутствие письменного документа — отдельный состав. Обработка персональных данных без согласия — это один из самых распространенных поводов для штрафа: Размеры санкций по ч.2 ст.13.11 КоАП: граждане — от 10 000 до 15 000 рублей;

должностные лица — от 100 000 до 300 000 рублей;

юридические лица — 300 000–700 000 рублей. Повторное нарушение для бизнеса еще более чувствительно (ч.2.1 ст.13.11 КоАП): штраф для организаций достигает 1.5 млн рублей. Именно здесь чаще всего применяются штрафы за персональные данные Роскомнадзором в ходе плановых и внеплановых проверок.

Неопубликование Политики обработки ПДн

Оператор обязан обеспечить свободный доступ к Политике обработки персональных данных (ст. 18.1 ФЗ № 152-ФЗ). Например, если у компании есть свой сайт, документ обязательно должен быть там опубликован так, чтобы с ним можно было ознакомиться без регистрации и ввода ПДн в целом. За отсутствие Политики предусмотрены следующие штрафы (ч.3 ст.13.11 КоАП): для граждан — 1 500–3 000 рублей;

для должностных лиц — 6 000–12 000 рублей;

для ИП — 10 000–20 000 рублей;

для юрлиц — от 30 000 до 60 000 тысяч рублей. Нарушение часто выявляется при первой проверке. Также стоит учитывать, сайты активно проверяются в автоматизированном режиме, в том числе с использованием программного анализа. Поэтому Политика должна быть опубликована обязательно.

Непредоставление информации субъекту

Субъект ПДн вправе знать, какие данные и с какой целью обрабатываются. Если оператор игнорирует запрос, его могут привлечь к ответственности за персональные данные по ч.4 ст.13.11 КоАП. Штрафы составляют: для граждан — от 2 000 до 4 000 рублей;

для должностных лиц — от 8 000 до 12 000 рублей;

для ИП — от 20 000 до 30 000 рублей;

для юрлиц — от 40 000 до 80 000 рублей.

Невыполнение требования субъекта об уничтожении, блокировании или удалении данных

Если данные устарели, неточны или обрабатываются незаконно, оператор обязан прекратить их использование. За игнорирование этого требования предусмотрены штрафы до 90 000 рублей для юрлиц, а при повторном нарушении — до 500 000 рублей (ч.5, ч.5.1 ст.13.11 КоАП)

Неправомерный доступ к материальным носителям ПДн

Даже при бумажном документообороте оператор обязан обеспечить сохранность данных. Нарушение этих условий влечет штраф для юридических лиц до 100 000 рублей, если это стало причиной неправомерного доступа и утечки информации (ч.6 ст.13.11 КоАП).

Невыполнение обязанности по обезличиванию ПДн

Обязанность касается государственных и муниципальных органов. За несоблюдение требований по обезличиванию предусмотрен штраф для должностных лиц от 6 000 до 12 000 рублей (ч.7 ст.13.11 КоАП).

Несоблюдение требования по локализации обработки

Данные граждан РФ должны храниться в базах данных на территории России. Нарушение этого требования — один из самых дорогих составов (ч.8 ст.13.11 КоАП): для граждан — до 50 000 рублей;

для должностных лиц — до 200 000 рублей;

для ИП и организаций — до 6 млн рублей. При повторном нарушении штрафы существенно выше: для граждан они могут достигать 100 000, должностных лиц — до 800 000, для организаций и ИП — до 18 млн рублей.

Отсутствие регистрации в реестре операторов Роскомнадзора

Если оператор не подал уведомление о начале обработки ПДн, ему грозит штраф за нарушение ФЗ № 152-ФЗ — до 300 000 рублей (ч.10 ст.13.11 КоАП). Это касается и ИП, и юридических лиц. Уведомление не подается только в случае, если ПДн обрабатываются только на бумаге, а также если обработка проводится для исполнения законодательства о транспорте или для обеспечения госбезопасности (ст.22 ФЗ № 152-ФЗ).

Нарушение срока подачи уведомления об утечке

Уведомление об утечке нужно подать в Роскомнадзор в течение 24 часов с момента выявления инцидента, а о результатах расследования следует отчитаться в течение 72 часов. Если нарушить срок или вообще ничего не сообщить в РКН, ИП или организацию могут оштрафовать на сумму от 6 до 18 млн рублей (ч.11 ст.13.11 КоАП).

Утечка персональных данных