Собрание акционеров (ГОСА). Проведение годового общего собрания акционеров в 2026 году

Как проводить ГОСА

Как правило, важные решения нельзя принимать через заочное голосование, требуется очное взаимодействие (ст. 47, 50, 54 закона об АО). Исключение сделано для непубличных АО.

Но заочное голосование не под безусловным запретом. Гибридный вариант — сочетание очного и заочного — даже обязателен, если собрание проводят:

ПАО;

непубличное АО, где 50 и более акционеров владеют голосующими акциями;

непубличное АО с меньшим числом таких акционеров, если это прописано в уставе.

Если акционер уже проголосовал заочно, то он вправе присутствовать на очном собрании, но повторно голосовать по тем же вопросам уже не может (п. 7 ст. 50.1 закона об АО).

ГОСА можно провести дистанционно с применением технических средств, позволяющих точно идентифицировать участника, дать ему возможность обсуждать вопросы и голосовать онлайн. На такую возможность должно быть указано в уведомлении о проведении собрания.