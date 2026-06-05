Собрание акционеров (ГОСА). Проведение годового общего собрания акционеров в 2026 году

Самое главное:
ГОСА за 2025 год нужно провести с 1 марта по 30 июня 2026 года, нарушение сроков грозит штрафами до 700 тыс. руб.
Решение о проведении принимает совет директоров (или уполномоченное лицо), в нем фиксируются формат, дата, повестка и порядок уведомления акционеров.
Акционеров необходимо уведомить заранее и обеспечить им доступ к материалам минимум за 20 дней до собрания.
Итоги голосования и решения оформляются протоколом и отчетом в установленные сроки, с обязательным удостоверением через регистратора или нотариуса.
Сроки ГОСА в 2026 году и что будет, если не уложиться в них
Срывать сроки ГОСА нельзя, иначе это может повлечь серьезные финансовые потери. Например, штрафы до 700 тыс. руб. (ч. 5 ст. 15.23.1 КоАП). Есть возможность его снизить, если оплатить не позднее 20 дней с даты вынесения постановления, но лучше не давать повода для санкций. Так что обязательно проведите ГОСА в период с 1 марта по 30 июня года, следующего за отчетным (п. 3 ст. 47 закона от 26.12.95 № 208-ФЗ, далее — закон об АО).
Как проводить ГОСА
Как правило, важные решения нельзя принимать через заочное голосование, требуется очное взаимодействие (ст. 47, 50, 54 закона об АО). Исключение сделано для непубличных АО.
Но заочное голосование не под безусловным запретом. Гибридный вариант — сочетание очного и заочного — даже обязателен, если собрание проводят:
ПАО;
непубличное АО, где 50 и более акционеров владеют голосующими акциями;
непубличное АО с меньшим числом таких акционеров, если это прописано в уставе.
Если акционер уже проголосовал заочно, то он вправе присутствовать на очном собрании, но повторно голосовать по тем же вопросам уже не может (п. 7 ст. 50.1 закона об АО).
ГОСА можно провести дистанционно с применением технических средств, позволяющих точно идентифицировать участника, дать ему возможность обсуждать вопросы и голосовать онлайн. На такую возможность должно быть указано в уведомлении о проведении собрания.
Решение о проведении ГОСА
Подготовка к ГОСА начинается с простого шага — нужно официально решить, что оно состоится и когда именно состоится. Обычно это решает совет директоров. Если такого органа нет, то решение принимает лицо, указанное в уставе.
В решении должны быть указаны:
Формат — заседание, заседание, совмещенное с заочным голосованием, без проведения заседания (заочное голосование).
Дата, время и место. Для дистанционного формата место можно не указывать.
Время начала регистрации участников.
Повестка дня, то есть полный список вопросов, которые нужно решить. Здесь обязательно должны быть вопросы, указанные в п. 2, 3 ст. 54 закона об АО: избрание совета директоров и ревизионной комиссии (если есть такие органы управления), выбор аудитора (если аудит обязателен по закону), утверждение годового отчета и финансовой отчетности и др.
Порядок информирования акционеров, где они найдут материалы для ознакомления;
Бюллетени, если требуются, их форма и текст, способы подписания, а также адреса, куда отправлять заполненные бланки.
Кто имеет право голоса на ГОСА
Этот список нужно запросить у реестродержателя (п. 1 ст. 8.7-1 закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ, п. 1 ст. 51 закона об АО). Список должен быть актуален на дату, указанную в решении о проведении ГОСА, причем:
Дата должна быть не раньше чем через 10 дней после того, как принято решение о собрании.
Как правило, дата не должна быть позднее чем за 25 дней до самой даты ГОСА (п. 1 ст. 51, подп. 4 п. 1 ст. 54 закона об АО).
В список голосующих попадают владельцы:
обыкновенных акций;
привилегированных акций, если они дают право голоса;
привилегированных акций с фиксированным дивидендом, если в повестке есть вопросы, по которым они могут голосовать;
в отдельных случаях — управляющие компании ПИФов и доверительные управляющие.
О чем уведомлять акционеров
Уведомление акционеров — это критически важный этап. Ошибки в содержании, сроках или способе направления сообщения могут стать основанием для оспаривания решений собрания. Сведения, которые должны быть в сообщении, указаны в п. 5 ст. 52, п. 2 ст. 76 закона об АО, п. 3.1 положения, утв. Банком России от 16.11.2018 № 660-П (далее — положение № 660-П).
№
Элемент сообщения
Комментарий
1
Формат проведения
Заседание, заседание, совмещенное с заочным голосованием, заочное голосование. При дистанционном участии надо прописать порядок доступа и способы идентификации участников
2
Дата и время
Время начала заседания. При совмещении с заочным голосованием укажите также дату окончания приема бюллетеней
3
Место проведения
Адрес или указание, что собрание проводится без определения места (при полностью дистанционном формате)
4
Начало регистрации
Время, с которого акционеры могут пройти регистрацию
5
Повестка дня
Полный перечень вопросов для голосования
6
Дата фиксации
Дата на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров
7
Доступ к информации, материалам
Порядок ознакомления с информацией (материалами) к собранию
8
Адрес для отправки заполненных бюллетеней
Почтовый адрес и электронный (если предусмотрен уставом)
9
Правила голосования бюллетенями
Способы подписания бюллетеней (ст. 60 закона об АО), возможность заполнения и направления в электронной форме
Сроки, в которые следует направить сообщение (п. 1 ст. 52, п. 8 ст. 53 закона об АО):
Ситуация
Минимальный срок уведомления, не позднее чем за
Общее правило
21 день до даты заседания
На повестке дня — реорганизация
30 дней
На повестке дня — реорганизация (слияние/выделение/разделение) плюс избрание совета директоров нового общества
50 дней
Способы доведения сообщения до акционеров названы в п. 1–3 ст. 52 закона об АО. По общему правилу это заказное почтовое отправление или вручение под роспись. Возможно, в уставе предусмотрено несколько вариантов вручения. Тогда право выбора принадлежит акционеру. Он указывает его в анкете лица, зарегистрированного в реестре.
Если ни один способ не отмечен, то можно использовать тот, который определен советом директоров при подготовке к собранию (см. п. 4 письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816).
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Как обеспечить акционеров информацией
Это не бюрократическая процедура, а гарантия легитимности решений собрания. Перечень обязательных материалов содержат п. 6 ст. 52 закона об АО, п. п. 3.3–3.6 положения № 660-П (примеры — в таблице).
№
Материал
Когда представляется
1
Годовой отчет
Всегда
2
Годовая бухгалтерская отчетность плюс аудиторское заключение, для ПАО — плюс заключение внутреннего аудита (ст. 87.1 закона об АО)
Если аудит обязателен по закону или принято решение о его проведении
3
Информация о кандидатах в органы АО, их согласие на не
При включении в повестку вопросов об избрании
4
Рекомендации совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов по акциям АО
При рассмотрении вопроса о распределении прибыли
5
Проект изменений в устав или устав в новой редакции
При планировании изменений устава
6
Проекты внутренних документов и решений собрания
По вопросам, требующим утверждения документов
7
Заключения совета директоров о крупных сделках (плюс отчет о сделках с заинтересованностью за год для публичных АО)
При наличии таких сделок
8
(Если есть ревизионная комиссия) Сведения о кандидатах в комиссию плюс ее заключение по итогам проверки отчетности
Если комиссия создана и проводится ее формирование
9
Иные материалы, предусмотренные уставом
Согласно локальным требованиям
Доступ к материалам может быть предоставлен путем размещения (п. 8, 10 ст. 52 закона об АО):
в помещении исполнительного органа общества;
по адресам, указанным в сообщении о проведении собрания;
на сайте, указанном в сообщении (для собраний с дистанционным участием);
на сайте общества, если это предусмотрено уставом или внутренним документом.
Когда нужно обеспечить доступность материалов: по общему правилу — 20 дней до заседания, 30 дней — если в повестке вопрос о реорганизации. Конечно, во время проведения ГОСА материалы также должны быть доступны (п. 8 ст. 52 закона об АО).
Копии документов по запросу акционера представляются в течение семи рабочих дней с даты поступления запроса или с даты, когда возникла обязанность обеспечить доступ, если запрос поступил раньше. Плата за представление не может быть выше фактических затрат на изготовление копий.
Запросить список лиц, имеющих право голоса, может тот, кто включен в этот список, и обладает не менее 1% голосов по любому вопросу повестки (п. 4 ст. 51 закона об АО). Представить список нужно с даты, следующей за днем поступления требования или с даты составления списка, если запрос поступил раньше (п. 3.8 положения № 660-П). Ознакомиться с ним можно в помещении исполнительного органа, а также во время ГОСА в месте его проведения. Копия списка представляется в течение семи рабочих дней с даты запроса или с даты составления списка, если требование поступило до этой даты.
Неокончательный список нельзя предоставить (п. 5 письма ЦБ от 27.05.19 № 28-4-1/2816). Сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, кроме Ф.И.О., можно раскрывать только с их письменного согласия (п. 4 ст. 51 закона об АО).
Как направить и вручить бюллетени для голосования на ГОСА
Если собрание проходит очно с возможностью подключиться онлайн или совмещается с заочным голосованием, то бюллетени нужны обязательно (п. 1 ст. 60 закона об АО). В остальных случаях они понадобятся, если это прописано в уставе компании.
Бюллетень выдается под роспись акционеру, состоящему в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированному на собрании. Номинальные держатели получают бюллетени от регистратора (чаще — в электронном виде).
Если рассылка бюллетеней обязательна (например, при заочном голосовании), то отправить их нужно не позднее чем за 20 дней до даты собрания. Способ отправки обычно указывается в уставе, но если его нет, то оптимальный вариант — отправка заказным письмом.
Устав может позволять заполнение бюллетеней онлайн во время заседания. Если ГОСА проводится с дистанционным участием, то такая возможность должна быть обязательно. Главное, чтобы система фиксировала дату и время отправки каждого электронного бюллетеня и его копии.
Когда в АО более 500 тысяч акционеров и устав требует публикации бюллетеней, то текст бюллетеня нужно опубликовать не позднее чем за 20 дней до собрания.
Иной раз бывает, что адреса акционеров неактуальны, и рассылки не доходят, что приводит к пустой трате ресурсов. Закон позволяет временно приостановить отправку, если зафиксированы следующие факты (п. 1 ст. 52.1 закона об АО):
Систематические возвраты: в течение двух лет подряд вся корреспонденция акционеру возвращалась, и рассылка делалась минимум дважды за этот период.
Сделанное предупреждение. Например, в последнем уведомлении о собрании вы предупредили акционера о возможной приостановке и напомнили о праве передать актуальный адрес регистратору.
От акционера нет ответа. За пять рабочих дней до решения о приостановке регистратор не получил ни нового адреса, ни подтверждения, что старые данные верны.
Приостанавливается рассылка не только бюллетеней, но и любых других документов этому акционеру тем же способом.
Когда этап подготовки завершен, документы разосланы, можно переходить к самому заседанию.
Процедура ГОСА
За порядок и соблюдение регламента на ГОСА отвечает, как правило, председатель совета директоров (п. 2 ст. 67 закона об АО). Если устав разрешает, то участники собрания могут выбрать председательствующего из своего числа.
Основные задачи председателя:
открыть и начать, то есть объявить о старте собрания, озвучить повестку и справочную информацию;
обеспечить доступ к документам с тем, чтобы все участники могли ознакомиться с материалами для голосования;
организовать голосование, в том числе контролировать подачу и подсчет бюллетеней, следить за соблюдением регламента;
модерировать обсуждение, то есть давать слово участникам, поддерживать порядок в дискуссиях.
подвести итоги, после голосования озвучить результаты по каждому вопросу;
зафиксировать результат, подписать итоговый протокол ГОСА.
Председательствующий назначает секретаря. Это можно сделать прямо на заседании, если устав не предусматривает иного. Задача секретаря — подробно фиксировать ход заседания. Это ответственная задача, потому что эти записи лягут в основу протокола. Любые нарушения процедуры могут стать поводом для оспаривания решений собрания.
Счетная комиссия проводит регистрацию участников и подсчет голосов (п. 4 ст. 56 закона об АО). Требования к составу:
минимум три человека;
нельзя включать членов совета директоров, ревизионной комиссии или коллегиального исполнительного органа, гендиректора, управляющего, управляющую организацию. Запрет касается и кандидатов на эти должности (п. 2 ст. 56 закона об АО).
В обычном АО функции счетной комиссии может взять на себя регистратор, в ПАО или в непубличном АО с числом акционеров свыше 500 регистратор обязан это сделать.
Регистрация участников — обязательный этап, так фиксируют участие и проверяют полномочия. Проводится она по адресу проведения заседания или на той же онлайн-платформе (при дистанционном формате), со времени, указанного в уведомлении, и до окончания обсуждения последнего вопроса повестки.
Акционеры, чьи бюллетени (в том числе электронные) поступили в общество не позднее чем за два дня до даты собрания, считаются присутствующими, им не нужно регистрироваться отдельно.
Открытие собрания, кворум и голосование
Проверка кворума — это, по сути, решение вопроса о том, можно ли начинать. Чтобы ГОСА состоялось, нужно собрать акционеров, у которых в сумме более 50% голосов по размещенным голосующим акциям.
В зачет идут те, кто:
присутствует лично;
подключился дистанционно;
проголосовал заочно.
Если кворума нет, то открытие переносят:
на срок, указанный в уставе (но не более чем на два часа);
если в уставе срок не прописан — на час.
Повторно переносить открытие в тот же день нельзя.
Важно. По вопросам, которые требуют единогласного решения, кворум обеспечивает только участие 100% акционеров. Обсуждать можно только те пункты повестки, по которым кворум есть.
Итоги голосования подводит счетная комиссия или регистратор (п. п. 1, 4 ст. 56 закона об АО). Сами итоги могут быть оглашены не только на самом ГОСА, но и после (п. 4 ст. 62 закона об АО). Протокол об итогах голосования составляют не позднее трех рабочих дней после закрытия ГОСА, подписывают документ члены счетной комиссии или лица, уполномоченные регистратором.
Отчет об итогах голосования на заседании ГОСА составляют председательствующий, секретарь или уполномоченное АО. В отчете указываются (п.п. 4.32, 4.37, 4.39, 4.40 положения № 660-П):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ГОСА, по каждому вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ГОСА, по каждому вопросу. Указывается, был ли кворум.
Расшифровка по голосам по каждому из вариантов — «за», «против», «воздержался», — по каждому вопросу, по которому был кворум.
Формулировки принятых решений.
Отчет подписывают председательствующий и секретарь. Документ доводится до акционеров не позднее четырех рабочих дней с даты закрытия ГОСА.
Составление протокола
Протокол — это документ, фиксирующий ход мероприятия и принятые решения. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания. Форма допустима как бумажная, так и цифровая, с использованием УКЭП.
В протоколе фиксируются:
способ принятия решения, дата, время и место проведения;
повестка дня;
данные о кворуме;
основные положения выступлений участников;
результаты голосования и принятые решения по каждому вопросу;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и подписавших протокол;
если собрание не состоялось — причины этого события.
По общему правилу протокол подписывают председательствующий и секретарь. К документу прилагается отчет об итогах голосования, иные утвержденные документы.
Ненадлежащее составление протокола или уклонение от его подписания влечет за собой административную ответственность (ч. 9 ст. 15.23.1 КоАП) и может стать основанием для признания решений недействительными.
Удостоверение решений ГОСА
Факт принятия решений и состав присутствующих должны быть подтверждены независимой стороной (подп. 1, 2 п. 3 ст. 67.1 ГК).
Тип общества
Кто удостоверяет
Особенности
ПАО
Регистратор
Выполняет функции счетной комиссии. Нотариальное удостоверение не требуется
Непубличное АО
Регистратор ИЛИ Нотариус
Регистратор удостоверяет решения, если выполнял функции счетной комиссии.
Нотариус удостоверяет решения, если присутствовал на собрании, и выдает свидетельство
Если что-то пошло не так: оспаривание решений ГОСА
Суд может признать решение собрания недействительным, если доказано серьезное нарушение закона, устава, прав акционеров. Указать на нарушение может акционер, который не участвовал в голосовании или голосовал против оспариваемого решения.
Срок на обращение в суд: три месяца с того дня, когда акционер узнал (или должен был узнать) о решении и о нарушениях. Это срок не восстанавливается, если не доказано, что акционер не обращался за защитой под влиянием насилия или угрозы (п. 7 ст. 49 закона об АО).
Суд оставит в силе оспариваемое решение, если (п. 7 ст. 49 закона об АО):
голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования;
допущенные нарушения несущественны;
решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру,
причем все три обстоятельства должны иметь место одновременно.
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Что в итоге
Проведение ГОСА — это последовательный процесс с закрепленными этапами и сроками. Ошибки на любом из них — от уведомления акционеров до оформления протокола — могут поставить под сомнение легитимность принятых решений и привести к неприятным последствиям.
Поэтому важно не просто «провести собрание», а выстроить процедуру без нарушений: заранее подготовить документы, соблюсти формальные требования и обеспечить прозрачность для всех участников. Это позволяет снизить юридические риски и закрепить результаты собрания в правовом поле.
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