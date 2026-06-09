КИИ в здравоохранении: актуальные правила для больниц и частных клиник в 2026 году

3. Требования к защите информационных систем

К защите информационных систем в здравоохранении предъявляются повышенные требования. Они регулируются тремя ключевыми документами:

1. Приказ ФСТЭК № 21 от 18.02.2013 определяет состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах. Меры включают:

идентификацию и аутентификацию пользователей;

разграничение прав доступа;

регистрацию событий безопасности;

антивирусную защиту;

контроль целостности информации;

обеспечение безопасного межсетевого взаимодействия.

2. Приказ Минздрава № 911н от 24.12.2018 устанавливает обязательный состав функций, которые должны обеспечивать информационные системы в медицинских организациях. Важной составляющей приказа являются требования к защите информации, содержащейся в информационных системах, и к программно-техническим средствам этих систем. В частности, МИС МО должна соответствовать требованиям по защите информации, установленным приказом Минздрава от 24.12.2018 №911н и рядом других законодательных актов.

3. Приказ ФСТЭК № 117 от 11.04.2025 (вступил в силу с 1 марта 2026 года) заменил действовавший ранее приказ № 17 и закрепил риск-ориентированный подход к защите информации в государственных информационных системах. Теперь вы не можете просто внедрить формальный набор мер — необходимо обосновать их выбор с учетом актуальных угроз и архитектуры конкретной системы.

Таким образом, медицинская организация должна:

Провести классификацию информационных систем по уровню защищенности в соответствии с постановлением Правительства № 1119. Разработать модель угроз безопасности персональных данных. Внедрить сертифицированные средства защиты информации. Обеспечить резервное копирование и восстановление данных. Назначить ответственного за организацию обработки ПДн. Обучить персонал правилам работы с конфиденциальной информацией.