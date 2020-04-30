Как финансовому специалисту продать себя работодателю быстрее и дороже

В мире зверствует пандемия, бизнес стоит на паузе и эксперты из всех возможных сфер говорят о грядущих экономических спадах и их последствиях. Не стоит думать, что они вас не коснутся. Возьмитесь за укрепление собственных профессиональных позиций с помощью онлайн-инструментов.

В марте аналитики прогнозировали, что 22 млн американцев останутся безработными. В конце апреля эта цифра выросла до 37 млн. В России число безработных в 2020-м году может достигнуть 8 млн человек, по словам председателя Счетной палаты Алексея Кудрина. А по подсчетам экспертов Центра стратегических разработок, уровень безработицы в стране поднимется до 9,1 млн человек.

С 15 марта, по данным работных сайтов, количество вакансий сократилось на 57%. Зарплаты, которые еще в марте росли, с апреля начали снижаться на 14-20% в большинстве сфер. Исключение составили производство, строительство и недвижимость, автомобильный бизнес и рабочий персонал.

Вас не должны волновать проценты сокращения количества вакансий и рост безработицы сами по себе, если они напрямую не связаны с вашей работой. Стоит только периодически интересоваться, кого и почему сокращают, чтобы более эффективно выстраивать ценность и траекторию собственной карьеры.

Инструменты усиления профессиональных позиций

«Продать» означает показать все выгодные стороны себя-профессионала и то, чем именно они будут полезны работодателю. Они должны быть представлены так, чтобы вас захотели принять в команду, или увидели, насколько вы нужны в собственной компании.

Истории о молчаливом упорном труде и счастливом случае, который приводит героя к вершинам успеха, оставим Голливуду. Всегда стоит помнить об ошибке выжившего и изучать провалы, а не победы.

Новые времена требуют новых решений для карьеры. Благо, сейчас появились десятки инструментов и ресурсов, способных ей значительно помочь.

За годы работы у любого финансового специалиста накапливается практический опыт, навыки взаимодействия с руководством и командой. Мало кто способен емко описать все свои успехи и достижения в профессиональной сфере на 2-х страницах резюме. Но его можно здорово усилить правильной подачей информации, сертификатами о повышении квалификации и коротким портфолио.

«Говорящее» резюме

Чтобы устроиться в одну из IT-компаний Сан-Франциско специалист по маркетингу Лукас Ила прикидывался курьером. Он пробирался в офисы и передавал коробку с пончиками прямо в руки потенциальным руководителям. Внутри было и его резюме со ссылкой на профиль в Linkedin. Его креативность оценили и пригласили на 10 собеседований.

Чтобы устроиться на работу мечты с зарплатой на которую вы заслуживаете, не обязательно пробираться в офисы к потенциальным работодателям. Каждой сфере — свои методы. Финансовому специалисту достаточно подготовить емкое резюме с рядом усилителей:

качественное фото — вашего свежего снимка на нейтральном фоне в деловом стиле будет достаточно. Удивительно, как много людей до сих пор добавляют к своему резюме селфи, фото с букетами, фото в маскарадных костюмах и тому подобное.

— вашего ключевые показатели— список ваших навыков, который будет полезен компании. С 2016 года крупные компании используют искусственный интеллект (ИИ) для рекрутинга. Как это устроено? ИИ по заданному алгоритму отбирает для HR-менеджера базу резюме по определенным параметрам и ключевым словам. Выходит, чтобы пробиться к человеку, вам нужно понравиться машине. И для этого придется оптимизировать свое резюме.

Перед списком предыдущих мест работы и обязанностей, стоит разместить вашу главную ценность и преимущество одним предложением. Например: «нахожу пути снижения налоговой нагрузки и оптимизирую штат бухгалтерии» или «умею систематизировать беспорядок и налаживать управленческий учет с нуля».

Ниже стоит разместить пункт «Компетенции». В нем можно указать перечень ваших реальных компетенций. Пример:

работы по постановке процесса бюджетирования,

защита и увеличение тарифов в ФАС

автоматизации учета

снижение дебиторской задолженности

финансовое моделирование и бизнес-планирование

формирование команды и т.п.

сообщение собственной ценности . Чтобы подкрепить все компетенции из списка выше, нужно указать, как именно вы их использовали и какой это результат принесло. В нем должны быть указаны данные о полученном доходе, сэкономленном времени, улучшении операционной эффективности компании и прочее.

Где взять список компетенций для резюме. Иногда сложно сформулировать в удобоваримые названия весь список работ, которые вы выполняете. Чтобы создать его, можно вспомнить все свои предыдущие роли на рабочем месте и задачи, с которыми приходилось сталкиваться, записать их, а затем отобрать подходящие в список.

Есть еще один способ получить описание своих компетенций. Существует портал Finrabota. Это бесплатный сервис для профессионального тестирования и карьерного развития финансовых специалистов. На нем можно конструировать резюме, а также бесплатно проходить тесты по различным направлениям: бухучет, МСФО, Excel, внутренний аудит, налоги и прочее (всего тестов более 700). Эти тесты превращаются в список знаний и навыков для резюме. Кроме объемного перечня компетенций, на этом портале также можно получить сертификат-подтверждение профессиональных навыков. Он имеет срок действия. Чтобы на нем была гарантия от Финансовой Академии Актив и digital-платформы Finassessment с блокчейн-номером, придется пройти тестирование с прокторингом (проктор — администратор портала, который выступает свидетелем и гарантом того, что вы самостоятельно сдали онлайн-тесты и имеете право получить сертификат).

Дипломы и сертификаты-подтверждения навыков

Лучшей иллюстрацией для 10 строк списка ваших компетенций будут дипломы и сертификаты о повышении квалификации. Сертификат от портала Finrabota — один из десятков ваших возможностей «продать» себя работодателю дороже. Добавьте в соответствующий раздел резюме свои документы о дополнительном повышении квалификации, сертификаты от международных профессиональных организаций, национальных профессиональных организаций.

Чем известнее организация, выдавшая документ, тем выше ваш статус в глазах нанимателя. Но умение эффективно применять знания стоят намного больше всех дипломов, конечно.

Многие описания вакансий содержат названия конкретных дипломов и сертификатов, которые должны быть у кандидата. Поэтому, привычка постоянно учиться и повышать квалификацию — это еще и инвестиции в будущую карьеру. Возможно ваш диплом профессионального финансового менеджера от IPFM однажды даст фору конкурентам на рынке труда.

Где взять дипломы и сертификаты. Эти документы — вершина айсберга и итог вашей работы над собой. Прежде чем получить их, необходимо посвятить обучению несколько месяцев, а также подготовиться и пройти официальные экзамены. Например, диплом профессионального финансового менеджера от IPFMможно получить, после успешной сдачи онлайн-экзамена. А за дипломом ДипИФР-рус по МСФО от АССА придется ехать сдавать экзамен в специализированный центр. Существуют десятки учебных центров и компаний, которые обучают финансовых специалистов. В нынешних условиях стоит выбирать те, которые проводят курсы повышения квалификации онлайн. Также они должны иметь узкую спецификацию и аккредитации в международных профессиональных организациях. А выбрать подходящее направление для развития собственной карьеры помогут все те же бесплатные тесты на портале Finrabota.

Для начала, зарегистрируйтесь и пройдите 2 урока курса «IPFM: Профессиональный финансовый менеджер» бесплатно, чтобы оценить, насколько комфортно повышать квалификацию онлайн!

Фрагмент профессионального портфолио тьютора Финансовой Академии Актив

Профессиональное портфолио

Непривычно слышать, что у финансового специалиста может быть портфолио. Так сложилось, что его составляют и подают вместе с резюме дизайнеры, журналисты, архитекторы. Но именно оно может показать вашу кандидатуру с наилучшей стороны, еще до того, как вы отправитесь на собеседование.

Что должно быть в портфолио финансового специалиста? В нем должно быть расширенное описание того, как вы способны применять ваши компетенции, указанные несколько пунктов выше. Лучшая форма их подачи — кейсы. Кейс — это краткое описание задачи и того, как вы справились с ней.

В каждом кейсе нужно рассказать небольшую историю, содержащую проблему, действие и результат. Пример описания кейса (фрагмент из портфолио эксперта Финансовой Академии Актив Вероники Остапенко):

Название: Постановка управленческого учета.

Клиент: производственное предприятие.

Задача:

Привести финансовую информацию к единой структуре упорядоченных данных

Консолидировать данные в единой системе учета

Внедрить производственный учет и ежедневный расчет достоверной себестоимости выпуска готовой продукции с учетом всех внутренних процессов переработки

Построить оптимальный и эффективный финансовый штат сотрудников

Срок проекта: 12 месяцев.

Решение:

Постановлен управленческий учет с нуля

Все данные объединены в единой системе учета

Бизнес-процессы компании разбиты на центры финансовой ответственности

Каждому ЦФО назначен ответственный руководитель (ЛПР) и ответственный

Формализован бюджетный регламент

Бюджетирование автоматизировано

Результат: Достигнута высокая точность экономических прогнозов

Отклонение плановой прибыли от фактической на протяжении 5 последних лет после сдачи проекта составляет 0,028%

Финансовый блок компании эффективно работает на упреждение рисков

Нет бюджетных люфтов, все имеющиеся средства компании эффективно работают

Затраты компании прозрачны, проверяемы и управляемы

Фрагмент профессионального портфолио тьютора Финансовой Академии Актив

Где создать профессиональное портфолио. Собственное портфолио можно создать, используя шаблоны Google-презентации или ресурсов Canva и Crello. В нем содержание должно превалировать над формой. Лучше всего готовить и подбирать для портфолио конкретные кейсы для компании, в которую хотите устроиться. Каждый кейс должен помещаться на 1-2 слайда.

Google-презентации позволяют публиковать готовые портфолио онлайн и давать к ним доступ по ссылке, остальные ресурсы позволяют скачивать файлы в подходящих форматах (PDF-лучший выбор).

Когда устроитесь на работу, не останавливайте свое профессиональное развитие. Пользуйтесь всеми доступными инструментами и ресурсами для постоянного совершенствования, чтобы прослыть экспертом среди коллег. Тогда уже рекрутеры будут пытаться «продать» вам должность в своей компании.