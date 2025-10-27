Подписаться

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Банковская гарантия по 44-ФЗ: правила, ошибки и быстрый способ оформления

Государственные закупки по 44-ФЗ — один из крупнейших рынков для бизнеса. Участие в тендерах открывает доступ к крупным контрактам, но вместе с тем предъявляет серьезные требования. Одно из ключевых условий — наличие банковской гарантии по 44-ФЗ. Без нее заявку могут не принять, а компания рискует потерять возможность выйти на государственный заказ.