Банковские гарантии
Банковская гарантия: полезные статьи, нормы закона и ответы на вопросы

Банковская гарантия — это способ предоставить обеспечительные меры по государственным и коммерческим контрактам (44-ФЗ, 223-ФЗ) не деньгами бизнеса, а в виде банковского поручительства. Для малого и среднего бизнеса — это возможность не отказываться от выгодных закупок и составить достойную конкуренцию крупным тендерным участникам.   

Самое главное:

  • Банковская гарантия широко используется в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

  • Основные виды БГ в госзаказе и коммерческих тендерах: на обеспечение заявки, на обеспечение исполнения контракта (ОИК), на обеспечение гарантийных обязательств (ОГО), на возврат аванса. 

  • Сроки действия банковской гарантии регламентированы ч. 4 ст. 44 и ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ

  • За выпуск БГ банки берут комиссию до 8% от гарантийной суммы и могут устанавливать требование о залоге или поручительстве.

  • В процессе исполнения контракта можно изменить способ предоставления ОИК: заменить банковскую гарантию на денежные средства и наоборот. 

  • В конце — подборка полезных статей и ссылок.  

Что такое банковская гарантия и где используется

Банковская гарантия — это ситуация, когда банк-гарант обязуется выплатить неустойку за вторую сторону (принципала). Чаще всего банковские гарантии используются в сфере государственных и коммерческих тендеров, которые регулируются законами 44-ФЗ и 223-ФЗ

Например: ИП Побединцев А. А. участвует в государственных закупках. Он находит дорогостоящий контракт стоимостью 20 млн руб., в котором заказчик предусмотрел обязательное условие об обеспечении исполнения контракта (ОИК) в размере 30% от начальной цены (6 млн руб.). До окончания срока подачи заявок остается неделя: за это время предприниматель не успеет найти деньги. Что делать? Отказываться от выгодной сделки?

По закону участники закупочных процедур имеют право погасить обеспечительные меры одним из способов — собственными средствами или банковской гарантией (ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 96 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Второй вариант больше пользуется популярностью, так как бизнесу не нужно изымать деньги из оборота: за него «поручается» банк. 

Банковская гарантия — это инструмент финансовой поддержки для погашения обеспечительных мер в закупках. А для малого и среднего бизнеса — это возможность конкурировать в тендерах с крупными «игроками».   

Какие виды гарантий встречаются в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Вид банковской гарантии зависит от разновидности установленных в контракте обеспечительных мер. Различают следующие виды БГ по 44-ФЗ:

  • На обеспечение заявки. Заказчики обязаны устанавливать обеспечение заявки в размере 0,5–1% при начальной цене контракта до 20 млн руб. и 0,5–5% — для контрактов с начальной ценой более 20 млн руб. В контрактах до 1 млн руб. заказчики могут не устанавливать обеспечение заявки (ч. 2 ст. 44 закона № 44-ФЗ).

  • На обеспечение исполнения контракта (ОИК). Устанавливается в размере от 0,5 до 30% от НМЦК (ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ). Для участников закупок, особенно начинающих поставщиков, — это самая внушительная часть расходов, которая для малого бизнеса может стать причиной отказа от участия в тендере. 

  • На обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечительная сумма не должна превышать 10% от НМЦК (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ). Для заказчика — это страховка, что в случае поставки некачественных товаров или оказания ненадлежащих услуг, гарант возместит сумму обеспечения.  

  • На возврат аванса. Сумма обеспечения зависит от размера установленного в контракте аванса, но не может быть меньше авансового платежа (п. 1, 2 ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ). 

При наступлении гарантийного случая банк-гарант выплачивает заказчику (бенефициару) гарантийную сумму в размере банковской гарантии, а поставщик должен вернуть эту сумму банку. В случае, если поставщик исполняет контракт без нареканий, то раскрытия гарантии не наступает: она аннулируется после окончания срока действия.  

Как работает банковская гарантия

Главные требования к банковской (независимой) гарантии устанавливает ст. 45 закона № 44-ФЗ. Заказчики коммерческих закупок по 223-ФЗ также ориентируются на эти правила, но могут менять условия обеспечительных мер и БГ в Положении о закупке (ст. 2 закона № 223-ФЗ).

В сделке принимают участие три стороны:

  1. Участник закупки (принципал) — инициирует оформление банковской гарантии. Предоставляя гарантию, бизнес показывает свою благонадежность и серьезные намерения на выполнение контракта. 

  2. Заказчик (бенефициар) — получает выплату, если поставщик нарушает обязательства по сделке. Для заказчика БГ — это защитный механизм от недобросовестных исполнителей. 

  3. Банк — гарант сделки. Берет на себя обязательство реализации выплат по гарантийным случаям в пользу бенефициара.   

Главное условие банковской гарантии по 44-ФЗ — она должна быть безотзывной: банк не может ее отозвать. Именно поэтому заказчики предпочитают этот способ внесения обеспечительных мер. 

Оформить БГ можно в одном из банков из списка аккредитованных организаций Минфина. Также кредитная организация должна иметь лицензию от Центробанка. 

Финансово-Консалтинговый Центр сотрудничает с 55 уполномоченными банками. Специалисты предварительно проверят ваш бизнес на соответствие скорингу банков: вы гарантированно получите БГ с первого раза. Максимальная сумма банковской гарантии которую вы можете оформить через ФКЦ — до 5 млрд руб. 

Какой срок действия должен быть у гарантии

Срок действия банковской гарантии — важный аспект, на который следует обращать внимание поставщикам, чтобы не получить отказ от заказчика. 

  • Банковская гарантия на обеспечение заявки должна действовать не менее одного месяца после окончания срока подачи заявок (ч. 4 ст. 44 закона № 44-ФЗ). 

Например, если прием заявок окончен 31 марта 2026 года, а поставщик получил гарантию 20 февраля 2026 года со сроком действия один месяц, то гарантия не подойдет для погашения обеспечительной суммы. Потребуется в срочном порядке оформлять новую БГ, а на это не всегда остается время.   

  • Срок действия банковской гарантии на ОИК должен не меньше чем на один месяц превышать срок исполнения обязательств (ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ).

Обратите внимание, что срок исполнения обязательств и срок действия контракта могут быть разными. Например, по контракту поставщик должен отгрузить стройматериалы до 30 ноября 2026 года, но сам контракт действует до 31 декабря 2026 года. Сроки указываются в проекте контракта и закупочной документации. 

Сколько стоит банковская гарантия

В 2024–2025 годах средняя комиссия банков за выпуск БГ составляла порядка 3% от гарантийной суммы. В 2026 году стоимость выросла: в коммерческих банках размер комиссий доходит до 8%, в банках с госучастием — до 4–5%. 

Банки могут выдавать обеспеченные и необеспеченные гарантии:

  • Обеспеченные БГ — требуют от принципала внести залог или предоставить договор поручительства с третьей стороной. Это дополнительная мера защиты банков от реализации рисков. 

  • Необеспеченные БГ — их выдают без залога и поручительства, но соискатель проходит глубокую проверку: на корректность отчетности, соответствие финансовым показателям, достоверность сведений в предоставленном банку пакете документов. 

Деньги бизнеса — это исчерпаемый ресурс, поэтому к выбору банка с выгодными условиями следует подходить ответственно. Учитывая, что обеспечительные суммы могут составлять десятки миллионов рублей, разница в комиссиях за выпуск БГ может оказаться существенной для малого и среднего бизнеса. 

Можно ли заменить банковскую гарантию на другой способ обеспечения

Законодательство разрешает поставщику в процессе исполнения контракта изменить способ предоставления ОИК или гарантийных обязательств (ч. 7 ст. 96 закона № 44-ФЗ). В коммерческих тендерах по 223-ФЗ замена возможна, если заказчик прописал это условие в Положении о закупке. 

Что подразумевает замена ОИК и ОГО:

  • смена способа предоставления обеспечительных мер с банковской гарантии на денежные средства и наоборот;

  • предоставление новой БГ взамен старой гарантии;

  • уменьшение суммы банковской гарантии.

В случае, если поставщик выполняет контракт поэтапно, то уменьшить размер БГ можно соразмерно выполненной части работ, если у заказчика нет претензий по качеству и срокам. Если по соглашению стороны меняют стоимость контракта в процессе выполнения, то поставщику необходимо увеличить или уменьшить банковскую гарантию пропорционально новой цене. 

В разделе «Блог экспертов» на сайте Финансово-Консалтингового Центра опубликованы полезные материалы и экспертные ответы о банковских гарантиях. ФКЦ помогает бизнесу в получении всех видов БГ по законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ. Специалисты подберут для вас банк с оптимальными условиями: низкой комиссией, без залога и поручительства, одобрение по минимальному пакету документов. 

Нормативная основа: полезные статьи и ссылки

Требования к банковской гарантии регулирует Гражданский Кодекс, Налоговый Кодекс, контрактное законодательство, смежные НПА (приказы, постановления, разъяснения регуляторов).  

  • § 6 ГК (ст. 368–379 ГК). Устанавливает гражданско-правовые основы в отношении банковских (независимых) гарантий. 

  • Ст. 74.1 НК. Раскрывает понятие банковской гарантии в налоговой сфере: требования к банкам и БГ. 

  • Контрактное законодательство. Закон № 44-ФЗ регламентирует правила проведения госзаказа, включая условия к независимым БГ. Заказчики по 223-ФЗ ориентируются на нормы контрактного законодательства при осуществлении коммерческих закупочных процедур. 

  • Постановление Правительства от 20.12.2021 № 2369. Устанавливает требования к финансово-кредитным организациям, которые вправе выдавать БГ по ч. 1 ст. 45 закона № 44-ФЗ

  • Список Минфина уполномоченных банков. Включает банки, в которые поставщики по 44-ФЗ и 223-ФЗ могут обратиться за гарантией по ст. 44 и 96 закона № 44-ФЗ

  • Реестр банковских гарантий на сайте ЕИС. Содержит информацию о банковских гарантиях по состоянию на 30.06.2018 года. С 1 июля 2018 года данные о БГ не размещаются в открытом доступе на Портале закупок. В настоящее время получить сведения о независимой БГ можно по запросу в банк-гарант. Представители СМП — участники закупок по 223-ФЗ, могут сделать запрос в банк-гарант или Центробанк, чтобы проверить гарантию. 

Еще больше полезной информации и практической помощи — на сайте Финансово-Консалтингового Центра:

  1. Материалы в экспертном блоге. Ответы на частые вопросы о банковских гарантиях: по 44-ФЗ и 223-ФЗ, условиях получения, инструкции по выбору кредитных организаций, причины отказа банков и многое другое.

  2. Помощь в получении банковских гарантий. ФКЦ сотрудничает с 55 банками из списка Минфина и помогает получить положительный ответ по выпуску БГ с первого раза. Специалисты ФКЦ проверят ваш бизнес на скоринг банков, что сводит вероятность отказа к нулю. Вы точно получите банковскую гарантию на самых выгодных условиях, без залога и поручительства.   

  3. Консультации специалистов. Финансово-Консалтинговый Центр 14 лет работает на рынке банковских гарантий и кредитования: за это время успешно реализовали более 30 тыс. проектов. Специалисты ответят на ваши вопросы и дадут рекомендации по гарантированному получению независимой БГ.      

Оформление банковской гарантии через «Финансово-Консалтинговый Центр» занимает не более одного часа с момента обращения. Для получения БГ потребуется минимальный пакет документов по вашему бизнесу. На каждом этапе вас сопровождает личный менеджер.  

