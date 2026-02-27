Банковская гарантия: полезные статьи, нормы закона и ответы на вопросы

Самое главное:
Банковская гарантия широко используется в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Основные виды БГ в госзаказе и коммерческих тендерах: на обеспечение заявки, на обеспечение исполнения контракта (ОИК), на обеспечение гарантийных обязательств (ОГО), на возврат аванса.
Сроки действия банковской гарантии регламентированы ч. 4 ст. 44 и ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ.
За выпуск БГ банки берут комиссию до 8% от гарантийной суммы и могут устанавливать требование о залоге или поручительстве.
В процессе исполнения контракта можно изменить способ предоставления ОИК: заменить банковскую гарантию на денежные средства и наоборот.
В конце — подборка полезных статей и ссылок.
Что такое банковская гарантия и где используется
Банковская гарантия — это ситуация, когда банк-гарант обязуется выплатить неустойку за вторую сторону (принципала). Чаще всего банковские гарантии используются в сфере государственных и коммерческих тендеров, которые регулируются законами 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Например: ИП Побединцев А. А. участвует в государственных закупках. Он находит дорогостоящий контракт стоимостью 20 млн руб., в котором заказчик предусмотрел обязательное условие об обеспечении исполнения контракта (ОИК) в размере 30% от начальной цены (6 млн руб.). До окончания срока подачи заявок остается неделя: за это время предприниматель не успеет найти деньги. Что делать? Отказываться от выгодной сделки?
По закону участники закупочных процедур имеют право погасить обеспечительные меры одним из способов — собственными средствами или банковской гарантией (ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 96 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Второй вариант больше пользуется популярностью, так как бизнесу не нужно изымать деньги из оборота: за него «поручается» банк.
Банковская гарантия — это инструмент финансовой поддержки для погашения обеспечительных мер в закупках. А для малого и среднего бизнеса — это возможность конкурировать в тендерах с крупными «игроками».
Какие виды гарантий встречаются в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Вид банковской гарантии зависит от разновидности установленных в контракте обеспечительных мер. Различают следующие виды БГ по 44-ФЗ:
На обеспечение заявки. Заказчики обязаны устанавливать обеспечение заявки в размере 0,5–1% при начальной цене контракта до 20 млн руб. и 0,5–5% — для контрактов с начальной ценой более 20 млн руб. В контрактах до 1 млн руб. заказчики могут не устанавливать обеспечение заявки (ч. 2 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
На обеспечение исполнения контракта (ОИК). Устанавливается в размере от 0,5 до 30% от НМЦК (ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ). Для участников закупок, особенно начинающих поставщиков, — это самая внушительная часть расходов, которая для малого бизнеса может стать причиной отказа от участия в тендере.
На обеспечение гарантийных обязательств. Обеспечительная сумма не должна превышать 10% от НМЦК (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ). Для заказчика — это страховка, что в случае поставки некачественных товаров или оказания ненадлежащих услуг, гарант возместит сумму обеспечения.
На возврат аванса. Сумма обеспечения зависит от размера установленного в контракте аванса, но не может быть меньше авансового платежа (п. 1, 2 ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
При наступлении гарантийного случая банк-гарант выплачивает заказчику (бенефициару) гарантийную сумму в размере банковской гарантии, а поставщик должен вернуть эту сумму банку. В случае, если поставщик исполняет контракт без нареканий, то раскрытия гарантии не наступает: она аннулируется после окончания срока действия.
Финансово-Консалтинговый Центр
Финансовые услуги в сфере обеспечения контрактов и выдачи кредитов
Как работает банковская гарантия
Главные требования к банковской (независимой) гарантии устанавливает ст. 45 закона № 44-ФЗ. Заказчики коммерческих закупок по 223-ФЗ также ориентируются на эти правила, но могут менять условия обеспечительных мер и БГ в Положении о закупке (ст. 2 закона № 223-ФЗ).
В сделке принимают участие три стороны:
Участник закупки (принципал) — инициирует оформление банковской гарантии. Предоставляя гарантию, бизнес показывает свою благонадежность и серьезные намерения на выполнение контракта.
Заказчик (бенефициар) — получает выплату, если поставщик нарушает обязательства по сделке. Для заказчика БГ — это защитный механизм от недобросовестных исполнителей.
Банк — гарант сделки. Берет на себя обязательство реализации выплат по гарантийным случаям в пользу бенефициара.
Главное условие банковской гарантии по 44-ФЗ — она должна быть безотзывной: банк не может ее отозвать. Именно поэтому заказчики предпочитают этот способ внесения обеспечительных мер.
Оформить БГ можно в одном из банков из списка аккредитованных организаций Минфина. Также кредитная организация должна иметь лицензию от Центробанка.
Финансово-Консалтинговый Центр сотрудничает с 55 уполномоченными банками. Специалисты предварительно проверят ваш бизнес на соответствие скорингу банков: вы гарантированно получите БГ с первого раза. Максимальная сумма банковской гарантии которую вы можете оформить через ФКЦ — до 5 млрд руб.
Какой срок действия должен быть у гарантии
Срок действия банковской гарантии — важный аспект, на который следует обращать внимание поставщикам, чтобы не получить отказ от заказчика.
Банковская гарантия на обеспечение заявки должна действовать не менее одного месяца после окончания срока подачи заявок (ч. 4 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
Например, если прием заявок окончен 31 марта 2026 года, а поставщик получил гарантию 20 февраля 2026 года со сроком действия один месяц, то гарантия не подойдет для погашения обеспечительной суммы. Потребуется в срочном порядке оформлять новую БГ, а на это не всегда остается время.
Срок действия банковской гарантии на ОИК должен не меньше чем на один месяц превышать срок исполнения обязательств (ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Обратите внимание, что срок исполнения обязательств и срок действия контракта могут быть разными. Например, по контракту поставщик должен отгрузить стройматериалы до 30 ноября 2026 года, но сам контракт действует до 31 декабря 2026 года. Сроки указываются в проекте контракта и закупочной документации.
Сколько стоит банковская гарантия
В 2024–2025 годах средняя комиссия банков за выпуск БГ составляла порядка 3% от гарантийной суммы. В 2026 году стоимость выросла: в коммерческих банках размер комиссий доходит до 8%, в банках с госучастием — до 4–5%.
Банки могут выдавать обеспеченные и необеспеченные гарантии:
Обеспеченные БГ — требуют от принципала внести залог или предоставить договор поручительства с третьей стороной. Это дополнительная мера защиты банков от реализации рисков.
Необеспеченные БГ — их выдают без залога и поручительства, но соискатель проходит глубокую проверку: на корректность отчетности, соответствие финансовым показателям, достоверность сведений в предоставленном банку пакете документов.
Деньги бизнеса — это исчерпаемый ресурс, поэтому к выбору банка с выгодными условиями следует подходить ответственно. Учитывая, что обеспечительные суммы могут составлять десятки миллионов рублей, разница в комиссиях за выпуск БГ может оказаться существенной для малого и среднего бизнеса.
Финансово-Консалтинговый Центр
Финансовые услуги в сфере обеспечения контрактов и выдачи кредитов
Можно ли заменить банковскую гарантию на другой способ обеспечения
Законодательство разрешает поставщику в процессе исполнения контракта изменить способ предоставления ОИК или гарантийных обязательств (ч. 7 ст. 96 закона № 44-ФЗ). В коммерческих тендерах по 223-ФЗ замена возможна, если заказчик прописал это условие в Положении о закупке.
Что подразумевает замена ОИК и ОГО:
смена способа предоставления обеспечительных мер с банковской гарантии на денежные средства и наоборот;
предоставление новой БГ взамен старой гарантии;
уменьшение суммы банковской гарантии.
В случае, если поставщик выполняет контракт поэтапно, то уменьшить размер БГ можно соразмерно выполненной части работ, если у заказчика нет претензий по качеству и срокам. Если по соглашению стороны меняют стоимость контракта в процессе выполнения, то поставщику необходимо увеличить или уменьшить банковскую гарантию пропорционально новой цене.
В разделе «Блог экспертов» на сайте Финансово-Консалтингового Центра опубликованы полезные материалы и экспертные ответы о банковских гарантиях. ФКЦ помогает бизнесу в получении всех видов БГ по законам № 44-ФЗ и 223-ФЗ. Специалисты подберут для вас банк с оптимальными условиями: низкой комиссией, без залога и поручительства, одобрение по минимальному пакету документов.
Нормативная основа: полезные статьи и ссылки
Требования к банковской гарантии регулирует Гражданский Кодекс, Налоговый Кодекс, контрактное законодательство, смежные НПА (приказы, постановления, разъяснения регуляторов).
§ 6 ГК (ст. 368–379 ГК). Устанавливает гражданско-правовые основы в отношении банковских (независимых) гарантий.
Ст. 74.1 НК. Раскрывает понятие банковской гарантии в налоговой сфере: требования к банкам и БГ.
Контрактное законодательство. Закон № 44-ФЗ регламентирует правила проведения госзаказа, включая условия к независимым БГ. Заказчики по 223-ФЗ ориентируются на нормы контрактного законодательства при осуществлении коммерческих закупочных процедур.
Постановление Правительства от 20.12.2021 № 2369. Устанавливает требования к финансово-кредитным организациям, которые вправе выдавать БГ по ч. 1 ст. 45 закона № 44-ФЗ.
Список Минфина уполномоченных банков. Включает банки, в которые поставщики по 44-ФЗ и 223-ФЗ могут обратиться за гарантией по ст. 44 и 96 закона № 44-ФЗ.
Реестр банковских гарантий на сайте ЕИС. Содержит информацию о банковских гарантиях по состоянию на 30.06.2018 года. С 1 июля 2018 года данные о БГ не размещаются в открытом доступе на Портале закупок. В настоящее время получить сведения о независимой БГ можно по запросу в банк-гарант. Представители СМП — участники закупок по 223-ФЗ, могут сделать запрос в банк-гарант или Центробанк, чтобы проверить гарантию.
Еще больше полезной информации и практической помощи — на сайте Финансово-Консалтингового Центра:
Материалы в экспертном блоге. Ответы на частые вопросы о банковских гарантиях: по 44-ФЗ и 223-ФЗ, условиях получения, инструкции по выбору кредитных организаций, причины отказа банков и многое другое.
Помощь в получении банковских гарантий. ФКЦ сотрудничает с 55 банками из списка Минфина и помогает получить положительный ответ по выпуску БГ с первого раза. Специалисты ФКЦ проверят ваш бизнес на скоринг банков, что сводит вероятность отказа к нулю. Вы точно получите банковскую гарантию на самых выгодных условиях, без залога и поручительства.
Консультации специалистов. Финансово-Консалтинговый Центр 14 лет работает на рынке банковских гарантий и кредитования: за это время успешно реализовали более 30 тыс. проектов. Специалисты ответят на ваши вопросы и дадут рекомендации по гарантированному получению независимой БГ.
Оформление банковской гарантии через «Финансово-Консалтинговый Центр» занимает не более одного часа с момента обращения. Для получения БГ потребуется минимальный пакет документов по вашему бизнесу. На каждом этапе вас сопровождает личный менеджер.
Реклама: ООО «ФКЦ», ИНН 9701169724, erid: 2W5zFHgVUVF
Начать дискуссию