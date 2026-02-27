Банковская гарантия: полезные статьи, нормы закона и ответы на вопросы

Что такое банковская гарантия и где используется

Банковская гарантия — это ситуация, когда банк-гарант обязуется выплатить неустойку за вторую сторону (принципала). Чаще всего банковские гарантии используются в сфере государственных и коммерческих тендеров, которые регулируются законами 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Например: ИП Побединцев А. А. участвует в государственных закупках. Он находит дорогостоящий контракт стоимостью 20 млн руб., в котором заказчик предусмотрел обязательное условие об обеспечении исполнения контракта (ОИК) в размере 30% от начальной цены (6 млн руб.). До окончания срока подачи заявок остается неделя: за это время предприниматель не успеет найти деньги. Что делать? Отказываться от выгодной сделки?

По закону участники закупочных процедур имеют право погасить обеспечительные меры одним из способов — собственными средствами или банковской гарантией (ч. 4 ст. 44, ч. 3 ст. 96 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ). Второй вариант больше пользуется популярностью, так как бизнесу не нужно изымать деньги из оборота: за него «поручается» банк.

Банковская гарантия — это инструмент финансовой поддержки для погашения обеспечительных мер в закупках. А для малого и среднего бизнеса — это возможность конкурировать в тендерах с крупными «игроками».