Банки, предоставляющие банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Список

Банковская гарантия — это финансовый инструмент для предоставления обеспечительных мер по контрактам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Участники закупок выбирают этот способ, когда невозможно погасить обеспечительные суммы собственными средствами.
Реестр уполномоченных банков ведет Минфин совместно с Центробанком. Требования к банкам и гарантиям установлены в постановлении Правительства № 2369 и ст. 74.1 НК.
При самостоятельном обращении бизнеса в банк не исключены риски: отказ в оформлении БГ, включение в стоп-лист, упущенный контракт из-за долгих согласований.
Рассказали, как гарантированно получить положительный ответ от банка и оформить гарантию в течение одного часа.
Что такое банковская гарантия
Банковская гарантия (БГ) — это вид финансовой поддержки участникам государственных и коммерческих тендеров. Получить ее можно в аккредитованных банках и предоставить заказчику в качестве обеспечительных мер.
В контрактном законодательстве закреплено понятие «независимая гарантия» (ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) — оно относится к списку организаций, в которых участники госзаказа могут получить гарантию под обеспечительные меры:
банки, соответствующие требованиям постановления Правительства от 20.12.2021 № 2369;
фонды содействия кредитованию — участники национальных программ поддержки СМСП (малого и среднего бизнеса);
госкорпорация развития «ВЭБ.РФ»;
Евразийский банк развития — выдает гарантии юрлицам, зарегистрированным в странах ЕАЭС и гражданам союза.
На практике в 95% случаев ИП и компании обращаются за гарантией в банк — самостоятельно или через профильные компании-партнеры (сторонних специалистов).
Как работает банковская гарантия
Требование о предоставлении банковской гарантии устанавливают заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Закон № 44-ФЗ регламентирует государственные закупки и устанавливает строгие требования к независимой (банковской) гарантии и кредитным организациям.
Закон № 223-ФЗ регулирует коммерческие закупки. Заказчики тендеров могут устанавливать собственные требования к проведению закупочных процедур в Положении о закупке: то есть, несмотря на свободу действий, требования к банковской гарантии у конкретного заказчика могут быть более строгими, чем по 44-ФЗ.
В зависимости от целей обеспечения выделяют несколько видов банковских гарантий:
Вид гарантии
Примечание
На обеспечение заявки
В закупках стоимостью более 1 млн руб. заказчики обязаны установить требование об обеспечении заявки в размере от 0,5 до 5% от начальной цены контракта (ч. 1, 2 ст. 44 закона № 44-ФЗ)
На обеспечение исполнения контракта (ОИК)
Требование об ОИК заказчики устанавливают в извещении о закупке. Размер обеспечения варьируется от 0,5 до 30% от начальной цены контракта (ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ)
На обеспечение гарантийных обязательств (ОГО)
Не более 10% от начальной цены контракта. Банк обязывается уплатить заказчику гарантийную сумму, если исполнитель контракта окажет некачественые услуги или поставит товар ненадлежащего качества
На возврат аванса
Банковская гарантия в этом случае — инструмент страхования заказчиков от риска недобросовестного исполнения контракта: например, если исполнитель использует бюджетные деньги не по целевому назначению
В сделке участвуют три стороны: участник закупки (принципал), заказчик (бенефициар) и банк-гарант.
Какие банки выдают банковские гарантии
Список аккредитованных банков указан в реестре Минфина и Центробанка. В реестре отмечены финансовые учреждения, которые вправе оформлять банковские гарантии для участников закупочных процедур. Например, в перечне:
АО «ТБанк»;
Банк ВТБ (ПАО);
ЗАО «Альфа-Банк»;
ООО «Банк Точка»;
АО “АБ «Россия»”;
ПАО «Банк ПСБ»;
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
АО «МСП Банк»;
ПАО «Банк Уралсиб»;
АО Банк Инго и др.
Перечень уполномоченных банков находится в открытом доступе: любое заинтересованное лицо может проверить банк на соответствие требованиям ст. 74.1 НК и постановления Правительства № 2369. В случае, когда появляется новый банк, отвечающий установленным требованиям, Центробанк в срок не более пяти рабочих дней информирует об этом Минфин для включения организации в реестр.
Примечание: Минфин регулярно актуализирует перечень банков, уполномоченных на выдачу гарантий. Банк могут как включить в реестр, так и исключить из него, если учреждение перестает соответствовать стандартным или количественным условиям (наличие лицензии, размер собственного капитала не менее 1 млрд руб. и т. д.).
При обращении участника закупок напрямую в банки не исключает риски отказа, которые могут привести к более негативным последствиям. Об этом — ниже.
В чем сложность самостоятельного обращения в банк
После обращения в банк участники тендеров проходят стандартную процедуру проверки. Список требований к соискателям банковских гарантий в конкретном банке может отличаться.
На что смотрят кредитные организации:
Наличие полного пакета документов. Например, ИП предоставляют паспортные данные и налоговую декларацию. Организации — паспортные данные руководителя и учредителей, карточку организации, бухгалтерскую отчетность. Банк откажет в предоставлении БГ, если обнаружит в документации ошибки или недостоверные сведения.
Опыт участия в закупках государственных и муниципальных заказчиков. У компании или ИП может быть богатый опыт в бизнесе, хорошие финансовые показатели, но банк откажет в выдаче БГ, если нет опыта участия в закупочных процедурах. Также имеет значение размер банковской гарантии: если соискатель подтвердил свой опыт тендерным контрактом на 1 млн руб., а запрашивает БГ на 10 млн руб., то банк вправе принять отрицательное решение.
Финансовые показатели. Банки анализируют выручку бизнеса — за прошлый год, рост выручки от года к году, размер выручки по отношению к обороту. Например, если размер годовой выручки бизнеса значительно меньше суммы гарантии, выручка низкая при больших оборотах или у заявителя есть долги перед другими банками, то шанс получить БГ почти всегда равен нулю.
Срок регистрации и местоположение бизнеса. Банки выбирают, за кого поручиться: поэтому они могут отказать «молодому» бизнесу, который зарегистрирован всего полгода или год назад. Кредитные организации могут отказывать соискателям на БГ из отдельных регионов.
Кроме того, заказчик может не принять банковскую гарантию, если она не соответствует требованиям ч. 6 ст. 45 закона № 44-ФЗ — сведения о ней отсутствуют в реестре, противоречит нормам контрактного законодательства или не соответствует требованиям контракта.
Почему лучше выбирать банк через Финансово-Консалтинговый Центр
Опытным участникам закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ знакомы ситуации:
находится выгодный контракт в последний момент;
до окончания срока подачи заявок остается несколько дней;
срочно изъять оборотные средства бизнеса для предоставления обеспечительных мер не получается;
один банк отказывает в выдаче банковской гарантии, а на поиск и согласование решений в других финансовых организациях времени совсем не остается.
Банк может добавить ИП или компанию в стоп-лист, и тогда у бизнеса возникнут проблемы с получением банковской гарантии.
Финансово-Консалтинговый Центр исключает риски отказа и помогает участникам тендеров получить БГ в срочном порядке. Рассмотрим, почему участники госзаказа и коммерческих тендеров выбирают ФКЦ.
Сотрудничество более чем с 50 банками
Финансово-Консалтинговый Центр сотрудничает с банками, уполномоченными на выдачу банковских гарантий в рамках закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. В числе банков-партнеров ФКЦ — Банк ВТБ (ПАО), ЗАО «Альфа-Банк», ООО «Банк Точка», АО “АБ «Россия»”, ПАО «Банк ПСБ», АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), АО «МСП Банк», ПАО «Банк Уралсиб», АО Банк Инго и др.
Оформляя заявку через ФКЦ, компании и ИП получают доступ к 50+ кредитным организациям. А также отсутствуют риски попасть в стоп-лист банков и упустить выгодный контракт из-за нарушения сроков предоставления БГ.
Отсутствие долгих согласований
Специалисты анализируют вашу компанию или ИП на соответствие скорингу всех банков. Вы получаете банковскую гарантию с первого раза: риски отказа исключены. Процедура проверки в ФКЦ и оформление БГ занимает не более одного часа, даже если у вас нестандартная ситуация или сложный случай. Персональный менеджер сопровождает вас на каждом этапе, от подачи заявки до получения гарантии.
Опытная команда специалистов
Финансово-Консалтинговый Центр 14 лет помогает бизнесу и организациям в оформлении банковских гарантий и кредитов. В команде работает 15 квалифицированных специалистов, которые успешно реализовали 32+ тыс. проектов. Специалисты проанализируют финансовые показатели вашей компании перед обращением в банк — это позволит получить 100% положительный ответ на предоставление БГ.
Часто задаваемые вопросы
Предоставление банковской гарантии — это обязательное условие в закупках?
У участников закупок есть выбор — предоставить обеспечительные суммы собственными средствами или банковской гарантией. Первый вариант не всегда выгоден бизнесу — изъятые из оборота деньги могут поставить весь бизнес на паузу. А, например, предоставление обеспечения банковской гарантией дает возможность малому бизнесу выйти на дорогостоящие контракты государственных и муниципальных заказчиков, не дестабилизируя финансовое положение бизнеса.
Есть ли ограничения по сумме банковской гарантии?
Законодательство не устанавливает лимиты на БГ: их сумма зависит от стоимости контракта. При этом банки могут вводить внутренние ограничения, что затрудняет выбор кредитной организации уже на этом этапе. Специалисты ФКЦ помогают оформить гарантию на сумму до 5 млрд руб.
На какие закупки можно получить банковскую гарантию?
В Финансово-Консалтинговом Центре у вас есть возможность получить гарантию на закупки по 44-ФЗ (государственный сектор), 223-ФЗ (коммерческие тендеры) и по постановлению Правительства № 615 (закупки на капремонт).
Что такое раскрытие гарантии?
Банки выплачивают заказчикам сумму банковской гарантии, если исполнитель госконтракта не выполнит свои обязательства, выполнит некачественно или нарушит сроки работ — это называется «раскрытие гарантии». При этом, если исполнитель выполняет условия контракта без нарушений, то раскрытие гарантии не наступает: в этом случае гарантия аннулируется после окончания срока ее действия.
Могут ли банки запрашивать залог или поручительство для оформления гарантии?
Банки могут дополнительно включить в договор условие о залоге или поручительстве, если соискатель запрашивает крупную сумму банковской гарантии или компания немного не проходит по финансовым показателям. Если для вас это принципиальный момент, то ФКЦ поможет выбрать банк с подходящими условиями — без залога и поручительства, только по пакету документов.
