Банки, предоставляющие банковские гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Список

Какие банки выдают банковские гарантии

Список аккредитованных банков указан в реестре Минфина и Центробанка. В реестре отмечены финансовые учреждения, которые вправе оформлять банковские гарантии для участников закупочных процедур. Например, в перечне:

АО «ТБанк»;

Банк ВТБ (ПАО);

ЗАО «Альфа-Банк»;

ООО «Банк Точка»;

АО “АБ «Россия»”;

ПАО «Банк ПСБ»;

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);

АО «МСП Банк»;

ПАО «Банк Уралсиб»;

АО Банк Инго и др.

Перечень уполномоченных банков находится в открытом доступе: любое заинтересованное лицо может проверить банк на соответствие требованиям ст. 74.1 НК и постановления Правительства № 2369. В случае, когда появляется новый банк, отвечающий установленным требованиям, Центробанк в срок не более пяти рабочих дней информирует об этом Минфин для включения организации в реестр.

Примечание: Минфин регулярно актуализирует перечень банков, уполномоченных на выдачу гарантий. Банк могут как включить в реестр, так и исключить из него, если учреждение перестает соответствовать стандартным или количественным условиям (наличие лицензии, размер собственного капитала не менее 1 млрд руб. и т. д.).

При обращении участника закупок напрямую в банки не исключает риски отказа, которые могут привести к более негативным последствиям. Об этом — ниже.