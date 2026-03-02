Банковская гарантия по 44-ФЗ: основные разделы, образец формы и пример заполнения

- СкачатьТиповая форма независимой гарантии для обеспечения заявки по 44-ФЗ.docx1 загрузка
Самое главное:
Банковская гарантия — это альтернатива денежным средствам для подтверждения обеспечения в закупках.
Основные разделы типовой независимой БГ: наименование документа, информация о сторонах сделки, сумма поручительства, срок действия гарантии и другие обязательные пункты.
Рассказали, как найти банк с первого раза и оформить БГ за один час.
Банковская гарантия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ
Банковская гарантия — это вид поручительства банка за клиента (принципала), по которому сумму неустойки получает третья сторона (бенефициар). Этот инструмент финансового обеспечения применяется в гражданском, налоговом и контрактном законодательстве.
В госзакупках по 44-ФЗ и коммерческих тендерах по 223-ФЗ банковская гарантия — это законодательно установленный способ предоставления обеспечительных мер по контракту.
В контрактном законодательстве с 1 января 2022 года введен термин «независимая гарантия» вместо «банковской гарантии». Это связано с тем, что с этой даты расширился перечень финансово-кредитных организаций, уполномоченных на выдачу гарантий (ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).
На практике в 95% случаев участники закупок обращаются именно в банки, поэтому понятие банковской гарантии активно используется в профессиональных кругах. Назовем преимущества БГ:
Преимущества БГ
Примечание
Альтернатива денежным средствам
Участники закупки могут предоставить обеспечительные сумму одним из способов — собственными средствами или банковской гарантией
Способ сохранения финансов бизнеса
БГ широко используется, когда у бизнеса отсутствуют свободные оборотные средства на погашение обеспечительных мер. Обязанность по выплате заказчику гарантийной суммы берет на себя банк-гарант, выступая в роли поручителя участника закупки
Страховка для заказчиков
В случае неисполнения контракта или ненадлежащего исполнения работ заказчик гарантированно получает неустойку
Подтверждение благонадежности исполнителя
Соблюдение обеспечительных мер показывает, что участник закупки (исполнитель, подрядчик) настроен на добросовестное исполнение обязательств
Точка входа в крупные проекты для малого и среднего бизнеса
Суммы обеспечений могут доходить до десятков миллионов рублей — это серьезный стоп-фактор для небольших компаний и ИП. Поручительство банка дает возможность СМСП брать дорогостоящие контракты и быть в одном ряду с крупными исполнителями
Обязательные пункты банковской гарантии на обеспечение исполнения контракта (ОИК) и обеспечение заявки указаны в ч. 2 ст. 45 закона № 44-ФЗ. Заказчики коммерческих закупок по 223-ФЗ могут ориентироваться на эти правила, но также им разрешается устанавливать собственные требования в Положении о закупках: например, к сроку действия БГ или сумме.
Основные сведения в банковской гарантии
Типовая форма независимой (банковской) гарантии для обеспечения заявки.
Типовая форма независимой (банковской) гарантии для обеспечения исполнения контракта.
В реестр Минфина и Центробанка включены более 200 банков, уполномоченных на оформление независимых БГ по госконтрактам. У каждой кредитной организации может быть своя структурная форма документа.
Типовые формы банковских гарантий на обеспечение заявки и ОИК закреплены в постановлении Правительства от 09.08.2022 № 1397 (Приложения № 1, 2). Многие банки ориентируются на типовую форму как на образец банковской гарантии.
Основные разделы банковской (независимой) гарантии по ч. 2 ст. 45 закона № 44-ФЗ:
гарантийная сумма в размере обеспечения;
обязательства участника закупки, обеспеченные гарантией;
обязанность банка-гаранта по выплате неустойки заказчику;
условие об исполнении обязанности гаранта (фактическое поступление денежных средств на счет заказчика);
срок действия независимой БГ;
отлагательное условие при возникновении гарантийного случая по ОИК;
список документов, которые заказчик предоставляет банку-гаранту в случае раскрытия гарантии (выплаты гарантийной суммы).
Подробнее остановимся на некоторых основных частях БГ.
Наименование документа
Банковская гарантия выдается по каждому виду обеспечительных мер в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ: на обеспечение заявки, исполнения договора, гарантийных обязательств и возврат авансового платежа (ст. 44, 96 закона № 44-ФЗ). В наименовании документа указывается услуга и вид обеспечения: например «Независимая гарантия для целей обеспечения исполнения контракта».
В большинстве случаев к гарантии банки применяют термин «независимая» в соответствии со ст. 45 закона № 44-ФЗ. Реже — встречаются документы с названием «Банковская гарантия для…». Но нарушением это не считается, так как банки вправе утвердить название форм внутренними локальными документами.
Стороны сделки
В сделке участвуют три стороны:
Банк — гарант сделки. Выполняет обязательство реализации выплаты по гарантийному случаю в пользу бенефициара (заказчика).
Участник закупки (исполнитель, подрядчик) — заявитель и инициатор оформления БГ.
Заказчик — получатель гарантийной суммы в случае раскрытия независимой БГ.
Данные о сторонах сделки указываются в разделе «Информация о гаранте, принципале, бенефициаре»: полное юридическое наименование (ФИО — для принципала-ИП), ИНН, ОГРН (для юрлиц), сведения об уполномоченном лице, адрес по месту нахождения, телефон, электронная почта.
Сумма банковской гарантии
Банк берет на себя обязательство выплатить бенефициару сумму, равную размеру обеспечительных мер. Обратимся к контрактному законодательству:
Обеспечение заявки. Устанавливается в размере от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК). Для контрактов до 20 млн руб. — от 0,5 до 1% от НМЦК, для контрактов свыше 20 млн руб. — от 0,5 до 5% от НМЦК. Заказчики вправе не устанавливать обеспечение заявки по контрактам до 1 млн руб. (ч. 2 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
Обеспечение исполнения контракта. От 0,5 до 30% от НМЦК. В закупках с казначейским сопровождением заказчики могут не устанавливать ОИК или установить в размере до 10% от начальной цены контракта (ч. 6, 6.1 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Обеспечение гарантийных обязательств. Не более 10% от НМЦК. Раскрытие гарантии наступает в случае, если исполнитель поставит товар или услуги ненадлежащего качества (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
На возврат аванса. Сумма обеспечения устанавливается в размере не менее аванса, если по контракту предусмотрен авансовый платеж до 30%. Или в размере аванса, если он превышает 30% от НМЦК (п. 1, 2 ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Например, ООО «Победитель тендеров» заключает контракт с начальной ценой — 100 млн руб. В извещении и проектной документации указаны размеры обеспечительных мер: обеспечение заявки — 5% от НМЦК, ОИК — 30%. Компания-участник оформляет две банковских гарантии — на 5 млн руб. для обеспечения заявки и на 30 млн руб. для ОИК. Эти суммы банк-гарант выплатит заказчику, если компания не исполнит заказ или исполнит с нарушениями.
Срок действия гарантии
Сроки действия независимой БГ четко обозначены в контрактном законодательстве. Например:
Гарантия на обеспечение заявки должна превышать срок окончания подачи заявок не менее чем на один месяц. Например, если заявки принимались заказчиком до 31 мая 2026 года, то БГ должна быть актуальна минимум до 1 июля 2026 года (ч. 4 ст. 44 закона № 44-ФЗ).
Гарантия на ОИК хотя бы на один месяц должна превышать срок исполнения обязательств. По контракту могут быть установлены разные сроки. Например, исполнитель обязан поставить песок до 1 сентября 2026 года, но контракт действует до 31 декабря 2026 года. В расчет нужно брать именно срок исполнения обязательств (ч. 3 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Оформлять БГ лучше с запасом по сроку действия — допустим, на полгода или год. Иначе в случае просрочки заказчик не примет гарантию, а на выпуск новой не всегда остается время.
Другие обязательные пункты
Типовая форма независимой БГ на обеспечение заявки и ОИК включает следующие части:
Дата выдачи гарантии. Этот пункт имеет существенное значение, так как стороны ведут отсчет именно с этой даты, если договор не предусматривает иное.
Условия раскрытия БГ. Раздел устанавливает обязанность по выплате гарантийной суммы для банка по требованию бенефициара. Например, заказчик должен предоставить в банк подтверждающие документы, чтобы получить деньги (акт о нарушении сроков выполнения работ, решение суда, платежное поручение о перечислении аванса). Направить требование о выплате заказчик может в письменном или электронном виде.
Права и обязанности сторон. Например, с даты поступления требования от бенефициара у банка есть 10 рабочих дней на перечисление денежных средств на подконтрольный счет заказчика, предназначенный для данных операций.
Условия прекращения гарантии. БГ прекращает действовать при наступлении ряда условий: срок ее действия подошел к концу, исполнитель выполнил работы без нареканий, банк выплатил сумму обеспечения заказчику или по другим основаниям, зафиксированным в тексте БГ.
Порядок внесения изменений. В случае необходимости корректировок стороны должны их согласовать и закрепить в допсоглашении.
Опционально стороны могут прописать дополнительные условия: например, о страховании рисков, соблюдении конфиденциальности. Документ подписывают уполномоченные представители гаранта и принципала.
