Банковская гарантия по 44-ФЗ: основные разделы, образец формы и пример заполнения

Банковская гарантия в закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ

Банковская гарантия — это вид поручительства банка за клиента (принципала), по которому сумму неустойки получает третья сторона (бенефициар). Этот инструмент финансового обеспечения применяется в гражданском, налоговом и контрактном законодательстве.

В госзакупках по 44-ФЗ и коммерческих тендерах по 223-ФЗ банковская гарантия — это законодательно установленный способ предоставления обеспечительных мер по контракту.

В контрактном законодательстве с 1 января 2022 года введен термин «независимая гарантия» вместо «банковской гарантии». Это связано с тем, что с этой даты расширился перечень финансово-кредитных организаций, уполномоченных на выдачу гарантий (ст. 45 закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

На практике в 95% случаев участники закупок обращаются именно в банки, поэтому понятие банковской гарантии активно используется в профессиональных кругах. Назовем преимущества БГ:

Преимущества БГ Примечание Альтернатива денежным средствам Участники закупки могут предоставить обеспечительные сумму одним из способов — собственными средствами или банковской гарантией Способ сохранения финансов бизнеса БГ широко используется, когда у бизнеса отсутствуют свободные оборотные средства на погашение обеспечительных мер. Обязанность по выплате заказчику гарантийной суммы берет на себя банк-гарант, выступая в роли поручителя участника закупки Страховка для заказчиков В случае неисполнения контракта или ненадлежащего исполнения работ заказчик гарантированно получает неустойку Подтверждение благонадежности исполнителя Соблюдение обеспечительных мер показывает, что участник закупки (исполнитель, подрядчик) настроен на добросовестное исполнение обязательств Точка входа в крупные проекты для малого и среднего бизнеса Суммы обеспечений могут доходить до десятков миллионов рублей — это серьезный стоп-фактор для небольших компаний и ИП. Поручительство банка дает возможность СМСП брать дорогостоящие контракты и быть в одном ряду с крупными исполнителями

Обязательные пункты банковской гарантии на обеспечение исполнения контракта (ОИК) и обеспечение заявки указаны в ч. 2 ст. 45 закона № 44-ФЗ. Заказчики коммерческих закупок по 223-ФЗ могут ориентироваться на эти правила, но также им разрешается устанавливать собственные требования в Положении о закупках: например, к сроку действия БГ или сумме.