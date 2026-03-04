Банковская гарантия простыми словами: как это работает

Самое главное:
Понятие банковской гарантии.
Для чего нужна банковская гарантия.
Виды банковских гарантий.
Сколько стоит банковская гарантия.
Пошаговая инструкция: как получить банковскую гарантию.
Что такое банковская гарантия простым языком
Банковская гарантия — один из самых распространенных способов обеспечения исполнения обязательств в бизнесе (п. 1 ст. 329, п. 3 ст. 368 ГК).
В чем суть? Кредитная организация обещает выплатить определенную сумму бенефициару (кредитору) по первому требованию, если принципал (должник по основному договору) не выполнит свои обязательства.
Например, строительная фирма «СтройГрад» выиграла тендер на ремонт городской поликлиники за 15 млн руб. Для заключения контракта подрядчик предоставил заказчику (районной администрации) банковскую гарантию на 3 млн руб.
Завершить работы в срок не удалось, то есть ООО «СтройГрад» не справилось со своими обязательствами. В ответ на это бенефициар предъявил требование банку, и кредитная организация сразу же выплатила 3 млн руб. заказчику, без судебных разбирательств (ст. 368 ГК). Проблема с ремонтом осталась нерешенной, но гарантийные средства позволят бенефициару (заказчику) компенсировать убытки и найти нового исполнителя. У банка же остается право обратится за взысканием всей суммы и неустойки к «СтройГрад».
По сравнению с залогом или поручительством, гарантия считается более надежным способом обеспечения исполнения обязательств. Потому что залог часто требует суда для реализации и разрешения спора по основному договору, а поручитель может быть связан с должником. Банковская гарантия действует автономно, и ее независимость обеспечивает быструю выплату. Это критично важно, например, для участников госзакупок по 44-ФЗ или 223-ФЗ.
Банковская и независимая гарантия — это одно и то же?
До 2022 года подобные обязательства выдавали только банки, но теперь возможны независимые гарантии и от других организаций: страховых компаний, фондов, крупных госкорпораций (закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ).
Таким образом, независимая гарантия — понятие более широкое, и банковская гарантия является одним из видов.
Для чего нужна банковская гарантия
Для всех сторон сделки банковская гарантия представляет свой интерес.
1. Для бенефициара (кредитора по основному договору) банковская гарантия служит защитным механизмом.
В случае неисполнения должником обязательств ему не нужно вступать в долгие споры, обращаться в суд — достаточно прийти в банк за выплатой по гарантии. Это особенно актуально при работе с новыми партнерами, молодым бизнесом или если сделка на крупную сумму.
2. Принципалу (должнику) гарантия фактически «открывает двери» к сотрудничеству с серьезными контрагентами, к крупным поставкам, в том числе государственным и муниципальным закупкам.
Кроме того, подобная схема позволяет вести бизнес без изъятия оборотных средств. Вместо внесения залога или аванса (то есть живых денег) принципал предоставляет партнеру банковскую гарантию.
3. Как и в любой другой «посреднической» схеме, банк в данном случае зарабатывает на комиссии. Он анализирует финансовое состояние клиента, кредитную историю, оценивает риски и назначает исходя из этого цену своих услуг.
Принципал платит банку за выдачу гарантии или фиксированную цену комиссии, либо процент (обычно 1–5%) от суммы договора, независимо от того, воспользуется ли ей бенефициар.
В случае раскрытия гарантии, помимо возмещения основной суммы, принципал должен будет заплатить также штрафные санкции, которые предусмотрены договором с банком.
Какие есть виды банковских гарантий
Критериев классификации существует несколько. Например, виды банковской гарантии разделяют по тому, с какой целью она выдается, чем обеспечивается и на каких условиях происходит выплата.
В зависимости от цели предоставления бывают:
1. Контрактные гарантии — применяются для обычных договоров гражданско-правового характера. Они выдаются в свою очередь:
На исполнение обязательств по договору (поставку товара или выполнение работ в установленные сроки и надлежащего качества). Принципалом является поставщик, а бенефициаром — покупатель.
На возврат аванса — позволяет вернуть платеж, если подрядчик или поставщик не выполнит условия договора.
На оплату по договору — это гарантия того, что покупатель (заказчик) должным образом исполнит свои платежные обязательства перед поставщиком (исполнителем).
2. Тендерные — используются в рамках государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ для обеспечения заявки, исполнения контракта победителем.
Обратите внимание, что по 223-ФЗ банковскую гарантию может выдать любой банк, без ограничений. А вот для 44-ФЗ — только кредитные организации из специального реестра Минфина.
3. Таможенные — это спасение для импортеров. Если не хватает средств на оплату таможенной пошлины при ввозе товаров на территорию РФ, компания просит ФТС об отсрочке или рассрочке платежа, а взамен предлагает банковскую гарантию от уполномоченного банка.
С гарантией товар проходит границу, предприниматель получает деньги от продажи и погашает долг перед таможней. Но если условия рассрочки будут нарушены, ФТС сможет напрямую обратиться к банку за раскрытием гарантии.
Минимальный срок, на который должна быть выдана такая гарантия — три месяца от момента уплаты пошлины (п. 7 ч. 18, ч. 22 ст. 61 закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ)
4. Налоговые — например, при предъявлении ФНС банковской гарантии налогоплательщик может ускоренно (в заявительном порядке) возместить НДС, даже если возмещаемая сумма выше определенного лимита (п. 2.2 ст. 176.1 НК).
По обеспечению выделяют:
Необеспеченные гарантии — принципал платит только комиссию без обеспечения.
Обеспеченные — подкрепляются депозитом, недвижимостью или векселем, что снижает стоимость комиссии для принципала.
По условиям выплаты бывают:
Безусловные — для получения денег от банка бенефициар не должен подтверждать, что принципал нарушил обязательства. Гарантия раскрывается по первому требованию без доказательств.
Условные — бенефициару придется предъявить банку документы, подтверждающие нарушение. Как правило, их список поименован в тексте самой гарантии (это может быть акт об отказе принять товар, претензии к принципалу, выписка из ЕИС «Закупки» о неисполнении госконтракта и т. д.).
Во сколько обойдется банковская гарантия для принципала
Стоимость банковской гарантии банк рассчитывает индивидуально для каждого клиента. На цену влияют разные факторы:
тип гарантии — тендерная или контрактная;
срок, на который выдается;
сумма гарантии — чем выше, тем больше комиссия;
наличие залога недвижимости или депозита;
надежность принципала, кредитная история, финансовое положение.
Для госзакупок по 44-ФЗ размер гарантии привязан к НМЦК — это 0,5–5% на каждую заявку, до 30% на контракт. По коммерческим договорам сумма в среднем составляет 5–10% от цены сделки.
Во многих банках есть свои онлайн-калькуляторы, с их помощью можно рассчитать примерный размер комиссии. Но точная стоимость будет известна после подачи заявки.
Чек-лист: как бизнесу получить банковскую гарантию
Разберем пошагово, как получить гарантию от банка для обеспечения обязательств по обычному коммерческому договору. Сразу скажем, что сделать это проще, чем для тендера: подойдет любое кредитное учреждение и глубина проверки не такая серьезная как для госзакупок.
Шаг 1. Выберите банк и изучите условия
При выборе обратите внимание на срок обработки заявки, необходимость залога, сумму комиссии. Обсудите с контрагентом, имеет ли он конкретные требования к банку и форме гарантии.
Шаг 2. Соберите документы
Банк запросит минимум, чтобы оценить риски. Базовый набор: учредительные бумаги, финансовая отчетность, справка ФНС об отсутствии долгов. Обязательно приложите проект контракта (в котором прописана сумма, срок, обязательства сторон) и реквизиты контрагента (бенефициара).
Шаг 3. Подайте заявку онлайн
Сделать это можно напрямую или через специализированный сервис. В 2026 году уже редко кто обращается в банк лично, все действия можно провести в электронном виде. Заполните заявку, загрузите сканы документов и подпишите их КЭП.
Банк проведет проверку финансового состояния, платежеспособности, кредитной истории клиента и через 1–2 суток даст ответ.
Шаг 4. Согласуйте текст гарантии с заказчиком
Когда банк пришлет проект документа, обязательно покажите его контрагенту для согласования. Обычно в тексте основного договора уже есть пункт о гарантии:
Например: «Покупатель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Продавцу безотзывную независимую банковскую гарантию. Гарантия должна быть выдана ПАО «Сбербанк» на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей на срок не менее 2 (двух) лет».
Критично проверить совпадение условий: размер суммы, срок действия и обязательство, которое обеспечивает гарантия. Иначе заказчик может отклонить документ, и сделка сорвется.
Шаг 5. Получите гарантию и передайте контрагенту
Подпишите договор с банком о выдаче независимой гарантии. Он выставит счет на уплату комиссии и выпустит гарантию только после получения денежных средств.
Затем передайте документ контрагенту-бенефициару. Он сможет обратититься за раскрытием гарантии в случае, если основной контракт (на поставку товара или выполнение работ) с вашей стороны будет исполнен ненадлежащим образом.
