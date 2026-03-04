Банковская гарантия простыми словами: как это работает

Что такое банковская гарантия простым языком

Банковская гарантия — один из самых распространенных способов обеспечения исполнения обязательств в бизнесе (п. 1 ст. 329, п. 3 ст. 368 ГК).

В чем суть? Кредитная организация обещает выплатить определенную сумму бенефициару (кредитору) по первому требованию, если принципал (должник по основному договору) не выполнит свои обязательства.

Например, строительная фирма «СтройГрад» выиграла тендер на ремонт городской поликлиники за 15 млн руб. Для заключения контракта подрядчик предоставил заказчику (районной администрации) банковскую гарантию на 3 млн руб.

Завершить работы в срок не удалось, то есть ООО «СтройГрад» не справилось со своими обязательствами. В ответ на это бенефициар предъявил требование банку, и кредитная организация сразу же выплатила 3 млн руб. заказчику, без судебных разбирательств (ст. 368 ГК). Проблема с ремонтом осталась нерешенной, но гарантийные средства позволят бенефициару (заказчику) компенсировать убытки и найти нового исполнителя. У банка же остается право обратится за взысканием всей суммы и неустойки к «СтройГрад».

По сравнению с залогом или поручительством, гарантия считается более надежным способом обеспечения исполнения обязательств. Потому что залог часто требует суда для реализации и разрешения спора по основному договору, а поручитель может быть связан с должником. Банковская гарантия действует автономно, и ее независимость обеспечивает быструю выплату. Это критично важно, например, для участников госзакупок по 44-ФЗ или 223-ФЗ.