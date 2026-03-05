О каких изменениях в банковских гарантиях нужно знать участникам закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ и к чему готовиться: ответили на частые вопросы.
Самое главное:
Банковские гарантии популярны среди участников закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ как способ погашения обеспечительных мер.
В 2026 году усиливается кризис доступности банковских гарантий: падает процент одобрений, на согласование крупных сумм уходят месяцы, большое количество отказов по БГ в сфере строительства и смежных отраслях. Статистика ЦБ и крупных банков говорит об обратном, но данные еще не полностью сформированы.
Бизнесу предстоит пересмотреть подход к получению гарантий, чтобы минимизировать риски.
Что такое банковская гарантия
Банковская гарантия — это финансовый продукт, который широко используется в закупках государственных, муниципальных и коммерческих заказчиков. Регулируют эту сферу законы № 44-ФЗ (госзаказ) и № 223-ФЗ (коммерческий сектор).
В чем суть банковской гарантии:
Погашение обеспечительных мер в закупках. Заказчики устанавливают в контрактах требование о предоставлении обеспечительных мер, чтобы быть уверенными в благонадежности поставщика (исполнителя, подрядчика по 44-ФЗ, 223-ФЗ).
Основные виды обеспечений — это обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (ОИК) и обеспечение гарантийных обязательств. Их размер зависит от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).
Сохранение финансов бизнеса. У поставщиков на выбор есть два способа — предоставить обеспечение собственными средствами или оформить гарантию в банке.
На практике бизнесу проще обратиться в банк, чем брать деньги из оборота. В некоторых случаях заказчики требуют предоставлять ОИК именно банковской гарантией: например, это характерно для тендеров по 223-ФЗ, где заказчикам разрешено устанавливать собственные «правила игры» в Положении о закупках.
Регуляторные функции банков. Кредитные организации выступают в роли гарантов: если поставщик нарушит обязательства по контракту, то банк возместит заказчику (бенефициару) стоимость банковской гарантии. Если поставщик добросовестно исполняет контракт, то «раскрытия гарантии» не наступает: по истечении срока действия она аннулируется.
Требования к банкам и условия предоставления банковских (независимых) гарантий установлены в ст. 45 закона № 44-ФЗ. На эти правила также ориентируются заказчики коммерческих закупок по 223-ФЗ. Выдавать банковские гарантии вправе аккредитованные кредитные организации из перечня Минфина.
Какие изменения произошли на рынке банковских гарантий
Крупнейшие СМИ «Ведомости» и «Коммерсантъ» обратили внимание, что в 2026 году рынок банковских гарантий испытывает кризис.
Падает процент одобрения БГ
С декабря 2024 года по декабрь 2025 года этот показатель упал с 39% до 26%. Статистика сформирована по результатам площадки «Теледок», на которой представлены 30 уполномоченных банков. Практически меньше ⅓ заявок в банки на выдачу гарантий получают положительный ответ.
Растет стоимость банковских гарантий
До 2025 года средняя комиссия банков составляла около 3%. К 2026 году наблюдается скачок стоимости: комиссии в коммерческих банках держатся на уровне 8%, в банках с госучастием — 4–5%. На фоне снижения ключевой ставки ЦБ растущая стоимость БГ кажется парадоксальной, — отмечают в «Ведомостях».
Долгие согласования при оформлении БГ на крупные суммы
Сроки рассмотрения заявки в банке могут растянуться до нескольких месяцев: например, если запрашиваемая сумма — более 50 млн руб. Это делает невозможным предоставление обеспечительных сумм в виде банковской гарантии, учитывая, что на заключение госконтракта после подведения итогов отводится не более 10 дней по 44-ФЗ и не более 20 дней по 223-ФЗ.
Удар по конкретным отраслям
Кризис на рынке банковских гарантий в частности затрагивает строительную сферу, особенно строительство инфраструктуры и смежные отрасли. Большинство отказов по БГ в 2025–2026 годах зафиксировано именно в отношении участников этого рынка. О проблеме «Ведомостям» рассказали предприниматели из сферы строительства.
Подорожание страхования рисков
На фоне большого количества раскрытия гарантий и рисков неисполнения контрактов в отдельных отраслях страховые компании вынуждены повышать тарифы. Для некоторых видов малого бизнеса это становится стоп-фактором при заключении госконтрактов, где обязательно наличие банковской гарантии.
С чем связан кризис доступности банковских гарантий и к чему готовиться бизнесу в 2026 году
В интервью изданию «Ведомости» председатель комитета «Опоры России» Павел Самиев отмечает, что ужесточение выдачи банковских гарантий происходит последние 3–4 года. Связано это с большим количеством раскрытий гарантий.
Банкам приходится пересматривать модель предоставления БГ, а некоторые кредитные организации вовсе закрывают это направление, чтобы снизить финансовые потери от реализации рисков.
К развитию кризиса привели и другие причины:
Финансовое положение компаний и ИП. К срыву контрактов ведут санкции, задержки в поставках, запреты и ограничения на некоторые виды импортных товаров. Особенно остро проблема отразилась на бизнесе, который использует закупки по 44-ФЗ и 223-ФЗ как основной источник продаж.
Действия заказчиков. Некоторые заказчики используют раскрытие гарантий, когда контракт исполнен на 80–90%. Необоснованные выплаты в пользу бенефициара становятся критичными для простых поставщиков, среди которых много начинающих ИП и небольших компаний.
Требования банков. Кредитные организации ужесточили условия выдачи банковских гарантий: для оформления услуги бизнесу нужно дополнительно использовать залог или поручительство. Банков с лояльными условиями остается меньше.
По данным издания «Ведомости», Центробанк и крупнейшие банки, среди которых — Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, ПСБ, Т-Банк и другие, не поддерживают упаднических настроений. Например, ЦБ сообщает о росте совокупного портфеля банковских гарантий и поручительств: он вырос с 10 до 11,1 трлн руб. с конца 2023 года до ноября 2025 года.
Банки «Совкомбанк» и «Уралсиб» говорят об увеличении портфеля на 18–20% по состоянию на конец 2025 года. В банке «МСП» отмечают, что по итогам 2025 года количество выпущенных гарантий для малого и среднего бизнеса выросло в 2,5 раза.
«Статистика по итогам 2025 года пока еще формируется, выводы делать рано. Бизнесу точно не стоит отказываться от контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ, если в них есть условие о внесении обеспечительных мер. На тендерном рынке останутся компании и ИП, которые найдут способы поиска лучших условий по банковским гарантиям и минимизации рисков», — Анастасия Саморукова, генеральный директор компании «Финансово-Консалтинговый Центр».
Как бизнесу снизить риски, связанные с банковскими гарантиями
Основные риски для участников закупок — это отказы банков и отклонение банковской гарантии заказчиками. Если сроки заключения контракта небольшие, а оборотных средств на погашение обеспечительных сумм не хватает, то можно упустить выгодный тендер.
Как минимизировать риски:
Заранее найти банк с подходящими условиями и утвердить лимиты. Перечень Минфина насчитывает более 200 банков, которые имеют право выдавать банковские гарантии. На поиск кредитной организации может уйти не один день. Если вы регулярно участвуете в тендерах, то заранее поищите банк и согласуйте лимиты БГ. В рамках утвержденных лимитов банки быстрее одобряют заявки на выдачу гарантий.
Согласовывать проект БГ с заказчиком. Перед заключением контракта заказчики могут проверить текст банковской гарантии по просьбе бизнеса (но не обязаны это делать!): если она не соответствует требованиям контракта, то отклонение неизбежно. Рекомендуем предварительно согласовывать проект гарантии: это даст возможность внести изменения или найти другой банк.
Использовать все доступные способы погашения обеспечительных мер в зависимости от ситуации. Законодательство позволяет поставщикам внести обеспечительную сумму собственными средствами. Допустим, если контракт — до 1 млн руб., то чаще всего обеспечение заявки по нему не устанавливается, а ОИК начинается от 0,5% (но может доходить до 30%). В этом случае внесение обеспечения собственными деньгами может оказаться вполне посильным для бизнеса. Но если сумма обеспечения крупная или обязательное наличие гарантии предусмотрено в Положении о закупке по 223-ФЗ, то оптимальный вариант — все-таки банковская гарантия.
Финансово-Консалтинговый Центр регулярно отслеживает тенденции банков на рынке банковских гарантий и кредитования. ФКЦ сотрудничает с 55 банками из списка Минфина, в числе банков-партнеров — Сбербанк, Т-Банк, Альфа-Банк, Уралсиб, МСП и другие аккредитованные кредитные организации. Какие выгоды это дает вашему бизнесу:
Выбор банка, который согласует БГ с первого раза.
Отсутствие требований по залогу или поручительству.
Положительный ответ по гарантии в нестандартных или сложных ситуациях.
Специалисты ФКЦ гарантированно помогут получить БГ в короткие сроки. Срок оформления — не более 1 часа по минимальному пакету документов.
Часто задаваемые вопросы
В какой банк лучше обратиться за банковской гарантией?
На начало 2026 года в списке Минфина — 210 банков. Все они прошли аккредитацию и соответствуют требованиям постановления Правительства от 20.12.2021 № 2369. У каждого банка своя система скоринга бизнеса — соискателей БГ. Одобрение заявки зависит от многих факторов — суммы БГ, финансовых показателей компании или ИП, региона бизнеса, отрасли.
Дать название «универсального» банка не сможет ни одно консалтинговое агентство. Но точно можно сказать: если вы получили отказ в одном банке, то это не значит, что откажут все кредитные организации. В Финансово-Консалтинговом Центре вам помогут получить одобрение с первого раза.
На какую максимальную сумму банк может оформить БГ?
Законодательство не устанавливает лимиты для банков по размеру банковских гарантий. Получить банковскую гарантию можно в размере установленных в извещении о закупке или контракте обеспечений:
на обеспечение заявки — от 0,5 до 5% от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) (ч. 2 ст. 44 закона № 44-ФЗ);
на обеспечение исполнения контракта (ОИК) — от 0,5 до 30% от НМЦК (ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ);
на обеспечение гарантийных обязательств (ОГО) — не более 10% от НМЦК (ч. 2.2 ст. 96 закона № 44-ФЗ);
на возврат аванса — равно или не менее размера авансового платежа (п. 1, 2 ч. 6 ст. 96 закона № 44-ФЗ).
Сумма БГ зависит от стоимости контракта и размера обеспечительных мер. Специалисты ФКЦ помогают получать гарантии на сумму до 5 млрд руб. по государственным, коммерческим процедурам, закупкам на капремонт по постановлению Правительства № 615, а также по всем видам обеспечительных мер.
По какой причине банк может отказать в выдаче гарантии?
Банк может отклонить заявку бизнеса по нескольким причинам:
Выявлены ошибки в документах или предоставлен неполный пакет.
Финансовые показатели бизнеса не соответствуют внутренним регламентам банка, позволяющим одобрить БГ. Например, банки обращают внимание на размер годовой выручки, ее рост от года к году, размер выручки по сравнению с оборотом.
Компании или ИП созданы недавно: банки могут отказать в оформлении БГ, если бизнес зарегистрирован полгода–год назад или нет опыта исполнения госконтрактов.
Если вы обращаетесь в банк через Финансово-Консалтинговый Центр, то гарантированно получите одобрение заявки и не нарушите срок предоставления банковской гарантии по контракту. Перед подачей заявки специалисты ФКЦ проанализируют ваш бизнес на прохождение скоринга в банках, что исключает риск отрицательного ответа.
