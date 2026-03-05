Что такое банковская гарантия

Банковская гарантия — это финансовый продукт, который широко используется в закупках государственных, муниципальных и коммерческих заказчиков. Регулируют эту сферу законы № 44-ФЗ (госзаказ) и № 223-ФЗ (коммерческий сектор).

В чем суть банковской гарантии:

Погашение обеспечительных мер в закупках. Заказчики устанавливают в контрактах требование о предоставлении обеспечительных мер, чтобы быть уверенными в благонадежности поставщика (исполнителя, подрядчика по 44-ФЗ, 223-ФЗ).

Основные виды обеспечений — это обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта (ОИК) и обеспечение гарантийных обязательств. Их размер зависит от начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК).

Сохранение финансов бизнеса. У поставщиков на выбор есть два способа — предоставить обеспечение собственными средствами или оформить гарантию в банке.

На практике бизнесу проще обратиться в банк, чем брать деньги из оборота. В некоторых случаях заказчики требуют предоставлять ОИК именно банковской гарантией: например, это характерно для тендеров по 223-ФЗ, где заказчикам разрешено устанавливать собственные «правила игры» в Положении о закупках.

Регуляторные функции банков. Кредитные организации выступают в роли гарантов: если поставщик нарушит обязательства по контракту, то банк возместит заказчику (бенефициару) стоимость банковской гарантии. Если поставщик добросовестно исполняет контракт, то «раскрытия гарантии» не наступает: по истечении срока действия она аннулируется.