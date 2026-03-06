Рынок банковских гарантий изнутри: как работают профессионалы, которые помогают бизнесу получить контракт

Что нужно знать о банковской гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ

По 44-ФЗ исполнитель обязуется поставить товар, оказать услуги или выполнить работы государственному или муниципальному органу. По 223-ФЗ у исполнителя те же обязательства, только в роли заказчика — компания, половина и более которой принадлежит государству. Закупки происходят в форме торгов.

При проведении госзакупок заказчик может запрашивать обеспечение исполнения контракта, заявки или гарантийных обязательств. Исполнитель, в свою очередь, вносит обеспечение деньгами или же посредством банковской гарантии.

Банковская гарантия — это обязательство банка выплатить деньги заказчику, если исполнитель нарушит условия контракта. В сделке участвует три стороны — исполнитель, заказчик и банк, выступающий в роли гаранта.