Банковская гарантия: учет в 1С 8.3, бухгалтерские проводки и счета

Разберем, как в программе «1С:Бухгалтерия 8.3» отразить получение и использование банковской гарантии, учесть расходы на ее оформление. Как это правильно сделать, какие счета и бухгалтерские проводки нужно использовать.
Что такое банковская гарантия
Банковская гарантия — это письменное обязательство банка выплатить определенную сумму бенефициару, если принципал не выполнит свои обязательства по договору.
Участниками сделки являются:
Принципал — тот, кто запрашивает гарантию (обычно исполнитель по договору).
Бенефициар — получатель гарантии (заказчик).
Гарант — банк, выдающий гарантию.
Банковская гарантия — частный случай независимой гарантии (ст. 368 ГК), когда в роли гаранта выступает банк или другая кредитная организация.
В каких случаях применяется банковская гарантия:
Для участия в закупках (тендерная) — при госзакупках банк-гарант должен состоять в специальном перечне Минфина, а сама гарантия быть безотзывной и регистрироваться в госреестре.
При заключении сделок с застройщиками, поставщиками, туристическими компаниями — для покрытия рисков.
Таможенная — повышает доверие к компании со стороны таможенных органов, обязательна при отсрочках платежей.
Налоговая — при отсрочке уплаты налогов, сборов, штрафов, освобождении от уплаты акцизов.
Важно! Если необходима отсрочка по налогам более, чем на полгода, с 2025 года подойдет только безотзывная гарантия от банка из специального перечня, утвержденного Минфином (есть на официальном сайте ведомства), со сроком от шести месяцев периода действия отсрочки.
Нормативное регулирование
Учет банковских гарантий регулируется:
Гражданским кодексом (ст. 368–379).
Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 10/99 «Расходы организации».
ФСБУ 10/2025 «Расходы» (вступит в силу с 2027 года, а с 2026 года можно применять в добровольном порядке).
Планом счетов бухгалтерского учета.
Как получить банковскую гарантию
Принципал и гарант (банк или другая кредитная организация) заключают соглашение о выдаче гарантии, где прописывают:
условия предоставления гарантии — срок, отзывная / безотзывная;
сумму вознаграждения гаранта.
Чтобы получить банковскую гарантию, нужно подготовить комплект документов. Его состав зависит от конкретного банка и вида гарантии. Обычно запрашивают:
заявление (по форме банка) о предоставлении гарантии;
копии устава и других учредительных документов;
выписку из ЕГРЮЛ;
копии бумаг о назначении руководителя, скан удостоверения личности;
бухгалтерскую (а иногда и налоговую) отчетность за предшествующий год и последний отчетный период;
справку из ФНС о том, что задолженности нет и другие документы.
Банковские работники рассматривают комплект документов и принимают решение, выдавать принципалу гарантию или нет. Банковская гарантия начинает действовать с момента передачи бланка бенефициару. Допускается как бумажная, так и электронная форма, подписанная ЭП (электронной подписью).
Какие счета и проводки использовать в бухгалтерском учете
Учет банковской гарантии у принципала зависит от цели ее получения и включения условия о гарантии в договор.
Если гарантия связана с покупкой активов:
Основных средств. Если гарантия предусмотрена договором, расходы по ней нужно включать в первоначальную стоимость ОС (счет 08). Если гарантия получена после принятия ОС на учет — отнесите затраты в расходы (91.2).
Материально-производственных запасов (МПЗ). Если гарантия предусмотрена договором, в бухгалтерском учете расходы по ней включают в стоимость МПЗ (счета 10, 41). В налоговом учете — в стоимость запасов или издержки обращения (это прописывается в учетной политике).
До включения гарантии в стоимость активов, ее отражают по дебету счета 97.21.
Если гарантия нужна для других целей:
По основной деятельности — отнесите расходы по гарантии к расходам по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете (счета 20, 44 и др.) и к прочим расходам по производству и реализации в налоговом учете.
Для целей, не связанных с основной деятельностью — включите затраты в прочие расходы в бухгалтерском учете (счет 25, 26, 29) и во внереализационные расходы в налоговом учете.
Выбранный способ учета нужно закрепить в учетной политике.
Если гарантия рассчитана на длительный период и предусмотрена договором, ее отражают по дебету счета 97.21, а затем равными долями списывают на расходы.
Принципал не использует забалансовые счета 008 и 009 для учета банковской гарантии, потому что получает гарантию для кредитора, а не для себя.
Забалансовый учет возникает, только если принципал не выполнил свои обязательства, и его кредитором становится банк-гарант. Тогда сделайте следующие проводки:
Дт 008 — когда получена гарантия банка для исполнения обязательств.
Дт 009 — когда выдано обеспечение бенефициару от банка-гаранта.
У бенефициара (заказчика):
Получение гарантии:
Дт 008 «Обеспечения обязательств полученные» — на сумму гарантии.
Исполнение обязательств принципалом:
Кт 008 — списание обеспечения.
Использование гарантии (если принципал не выполнил обязательства):
Дт 76 Кт 91.1 — предъявление требования банку.
Дт 51 Кт 76 — получение средств от банка.
Пример учета банковской гарантии в 1С 8.3
Рассмотрим случай, когда гарантия получена принципалом для обеспечения обязательств по договору поставки МПЗ.
Компания ООО «Морской бриз» (принципал) обратилась в ПАО «Банк ВТБ» (гарант), чтобы получить гарантию по обеспечению своих обязательств по оплате товаров на сумму 1 300 000 руб. (в т. ч. НДС 22% 234 426,20 руб.) по договору поставки с ООО «Весна» (бенефициар).
Вознаграждение ПАО «Банк ВТБ» за предоставление гарантии в размере 3% от суммы соглашения (39 000 руб., НДС не облагается) оплачено 30.01.2026. Независимая гарантия выдана банком 02.02.2026 сроком на два месяца. Товар принят к учету ООО «Морской бриз» 09.02.2026.
В учетной политике ООО «Морской бриз» прописано, что в бухгалтерском и налоговом учете стоимость банковской гарантии, полученной для обеспечения обязательств по оплате купленных МПЗ, нужно включать в их первоначальную стоимость. До этого момента гарантию следует учитывать на счете 97 «Расходы будущих периодов».
ООО «Морской бриз» применяет общую систему налогообложения.
Пошаговая инструкция, как отразить операции в программе.
Шаг 1. Оплата вознаграждения банку
Перейдите в «Банк и касса» → «Платежные поручения».
Создайте платежку на оплату услуги банка.
Укажите:
вид операции — «Прочие расчеты с контрагентами»;
получателя — ПАО «Банк ВТБ»;
вид договора — «Прочее»;
счет дебета — 76.09;
сумму.
Введите на основании платежки документ «Списание с расчетного счета».
После проведения выписки банка будет сформирована проводка:
Дт 76.09 Кт 51.
Шаг 2. Начисление вознаграждения банку
Перейдите в раздел «Операции» → «Операции, введенные вручную».
Создайте новую операцию.
Заполните проводки:
Дт 97.21, субконто «Банковская гарантия по договору № 33 от 30.01.2026» Кт 76.09, субконто «ПАО «Банк ВТБ», сумма без НДС.
Дт 19.04 Кт 76.09, сумма НДС (если банк отказался от освобождения таких операций от НДС). Также нужно зарегистрировать в 1С «Счет-фактуру полученный на поступление» от банка.
В нашем примере эта проводка не нужна.
Сохраните документ.
Карточка РБП должна быть заполнена так:
«Счет затрат» указывать не нужно, так как расходы на получение банковской гарантии впоследствии будут списаны на стоимость товара вручную при его приобретении.
Если сумма гарантии должна списываться каждый месяц в течение срока равными долями (например, когда гарантия получена в счет обеспечения договора аренды), в поле «Признание расходов» нужно выбирать «По месяцам» и указать «Счет затрат», например 26, а также статью затрат. Тогда отнесение затрат на счет будет выполняться автоматически при проведении регламентных операций «Закрытия месяца»:
Дт 26 (или др. счета затрат) Кт 97.21, субконто «Банковская гарантия по договору № 33 от 30.01.2026», сумма без НДС.
Шаг 3. Учет обеспечения по банковской гарантии
Иногда банк включает в договор с принципалом условие об обеспечении гарантии посредством внесения денежного залога или депозита. Для его отражения в программе «1С:Бухгалтерия 8.3» нужно создать отдельный расчетный счет «Депозитный» и перевести на него необходимую сумму денежных средств.
Перейдите в «Банк и касса» → «Банковские выписки».
Создайте новый документ с видом операции «Перевод на другой счет организации».
Проведите документ.
После того, как срок действия гарантии закончится, депозит возвращают обратно.
Шаг 4. Принятие к учету МПЗ
Перейдите в «Покупки» → «Поступление (акты, накладные)».
Создайте новый документ с видом «Поступление товаров».
Проведите документ.
Проводки:
Шаг 5. Включение вознаграждения банку в стоимость МПЗ
Создайте еще одну операцию, введенную вручную.
Заполните проводки:
Дт 41.1, субконто «Товар» Кт 97.21, субконто «Банковская гарантия по договору № 33 от 30.01.2026», сумма без НДС.
Сохраните операцию.
Распределять сумму гарантии, приходящуюся на каждый из товаров поставки, придется вручную. Вводить на основании прихода документ «Поступление доп. расходов» в этом случае некорректно, так как в нем нет возможности указать договор контрагента с видом «Прочее».
Для контроля остатка по счету 97.21 можно использовать:
«Оборотно‑сальдовую ведомость по счету» 97.21.
Посмотреть включение суммы банковской гарантии в стоимость товаров можно:
с помощью отчета «Анализ счета» по счету 41.01.
Что в итоге
Банковская гарантия — это письменное обязательство банка выплатить определенную сумму бенефициару, если принципал не выполнит свои обязательства по договору.
Учет банковской гарантии у принципала зависит от цели ее получения и включения условия о гарантии в договор. Приобретение гарантии может быть связано с покупкой активов (ОС, МПЗ) или для других целей. Выбранный способ учета нужно закрепить в учетной политике.
У бенефициара получение банковской гарантии и списание обеспечения проходит через забалансовый счет 008. Если принципал не выполнил обязательства, использование банковской гарантии отражается в учете следующими проводками:
Дт 76 Кт 91.1 — предъявление требования банку.
Дт 51 Кт 76 — получение средств от банка.
