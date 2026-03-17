Банковская гарантия: учет в 1С 8.3, бухгалтерские проводки и счета

Какие счета и проводки использовать в бухгалтерском учете

Учет банковской гарантии у принципала зависит от цели ее получения и включения условия о гарантии в договор.

Если гарантия связана с покупкой активов:

Основных средств. Если гарантия предусмотрена договором, расходы по ней нужно включать в первоначальную стоимость ОС (счет 08). Если гарантия получена после принятия ОС на учет — отнесите затраты в расходы (91.2).

Материально-производственных запасов (МПЗ). Если гарантия предусмотрена договором, в бухгалтерском учете расходы по ней включают в стоимость МПЗ (счета 10, 41). В налоговом учете — в стоимость запасов или издержки обращения (это прописывается в учетной политике).

До включения гарантии в стоимость активов, ее отражают по дебету счета 97.21.

Если гарантия нужна для других целей:

По основной деятельности — отнесите расходы по гарантии к расходам по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете (счета 20, 44 и др.) и к прочим расходам по производству и реализации в налоговом учете.

Для целей, не связанных с основной деятельностью — включите затраты в прочие расходы в бухгалтерском учете (счет 25, 26, 29) и во внереализационные расходы в налоговом учете.

Выбранный способ учета нужно закрепить в учетной политике.

Если гарантия рассчитана на длительный период и предусмотрена договором, ее отражают по дебету счета 97.21, а затем равными долями списывают на расходы.

Принципал не использует забалансовые счета 008 и 009 для учета банковской гарантии, потому что получает гарантию для кредитора, а не для себя.

Забалансовый учет возникает, только если принципал не выполнил свои обязательства, и его кредитором становится банк-гарант. Тогда сделайте следующие проводки:

Дт 008 — когда получена гарантия банка для исполнения обязательств.

Дт 009 — когда выдано обеспечение бенефициару от банка-гаранта.

У бенефициара (заказчика):

Получение гарантии:

Дт 008 «Обеспечения обязательств полученные» — на сумму гарантии.

Исполнение обязательств принципалом:

Кт 008 — списание обеспечения.

Использование гарантии (если принципал не выполнил обязательства):

Дт 76 Кт 91.1 — предъявление требования банку.

Дт 51 Кт 76 — получение средств от банка.