Как оформить самозанятого за минуту: инструкция для бизнеса

Сотрудничество с самозанятыми стало спасением для малого бизнеса. Не нужно оформлять трудовые договоры, платить страховые взносы, вести отчётность. Но если делать всё «на коленке» и без документов — можно легко нарваться на штраф или переквалификацию отношений в трудовые.

Разберёмся, как оформить самозанятого правильно и быстро — буквально за минуту, без юриста и стопки бумаг.