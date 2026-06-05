ЭДО для ИП в 2026 году: ТОП-10 операторов для подключения

При выборе оператора ИП важно смотреть на конкретные параметры. Средний ИП отправляет 10–100 исходящих в месяц — на таких объёмах принципиальна экономика тарифа за документ, наличие бесплатного приёма входящих и пробного периода.

При выборе оператора ИП важно смотреть на конкретные параметры. Средний ИП отправляет 10–100 исходящих в месяц — на таких объёмах принципиальна экономика тарифа за документ, наличие бесплатного приёма входящих и пробного периода. Не менее значима интеграция с учётной системой: если ИП ведёт учёт в 1С или Эльбе, дороже всего обойдётся оператор, требующий ручного переноса данных. Третий критерий — широта роуминга: контрагенты сидят в Диадоке, СБИС, Такскоме и 1С-ЭДО одновременно, без роуминга часть документов не дойдёт.

Рынок сложился вокруг трёх операторов-лидеров и десятка нишевых решений. Тройка ФНС-лидеров по обороту — Контур.Диадок, Такском и СБИС — закрывает около 80% документооборота в стране. Параллельно растут специализированные сервисы: ЭДО.Лайт от ЦРПТ для участников маркировки, Такском-Транспорт для готовящихся к обязательному ЭПД, Контур.Sign для агентств, работающих с самозанятыми. Ниже разбор десяти операторов с тарифами и сценариями для ИП.

ТОП-10 операторов ЭДО для ИП в 2026 году

Сводная таблица составлена по совокупной оценке: позиции в реестре операторов ФНС, охват контрагентов, удобство тарифов для малого объёма документов и репутация по открытым отзывам.

№ Оператор Оценка Главное 1 Контур.Диадок 5.0 Лидер рынка, максимальный охват контрагентов, глубокая интеграция с 1С 2 Такском-ЭДО 5.0 Один из старейших операторов, неиспользованные отправки не сгорают 3 1С-ЭДО 4.6 Встроен в 1С:Предприятие, бесплатные входящие, минимальный порог входа 4 СБИС ЭДО 4.5 Облачный сервис, понятный интерфейс, быстрый роуминг 5 Калуга Астрал ЭДО 4.2 Веб-кабинет и встройка в 1С, бесплатный промопериод 6 СберКорус (Сбер2B) 4.2 Льготные условия при счёте в Сбере, отчётность в комплекте 7 Контур.ЭДО-ЭТП 5.0 Закрывающие документы от электронных торговых площадок 8 Такском-Транспорт (ЭПД) 5.0 Электронные перевозочные документы под обязательный переход 01.09.2026 9 Контур.Sign 5.0 Подписание договоров с самозанятыми без КЭП у контрагента 10 ЭДО.Лайт (ЦРПТ) 3.8 Бесплатный сервис для участников «Честного ЗНАКа»

1. Контур.Диадок

Позиционирование: сервис юридически значимого ЭДО от СКБ Контур, многолетний лидер рынка по числу обслуживаемых организаций. Особенности: крупнейшая база контрагентов и обмен документами за 5–10 секунд. Юрлицо: АО «ПФ «СКБ Контур», Екатеринбург, оператор ЭДО в реестре ФНС.

Диадок закрывает полный цикл документооборота: формализованные УПД, акты, счёт-фактуры, договоры в свободном формате, корректировки, ЭПД и работу с маркировкой. Для ИП доступны тарифы с поштучной оплатой исходящих — оптимально для малого объёма, когда платить за пакет невыгодно. Подключиться можно странице Диадока с пробным доступом.

Технические параметры

Обмен УПД, актами, счёт-фактурами, корректировками

Отслеживание статусов в реальном времени и история операций

Глубокая интеграция с 1С через типовой коннектор

Поддержка маркировки товаров и ЭПД

Машиночитаемые доверенности (МЧД) и работа с КЭП

Сценарии для ИП

Подходит ИП-поставщикам маркетплейсов, для которых WB и Ozon требуют юридически значимый ЭДО. Используется ИП на УСН и ОСНО при работе с крупными контрагентами, где бумажные счёт-фактуры не принимают. Также востребован у ИП-участников госзакупок для приёма закрывающих документов от площадок.

Сильные стороны

Самая большая база подключённых контрагентов в РФ

Простой и понятный интерфейс веб-кабинета

Скорость обмена 5–10 секунд

Сильная интеграция с 1С и продуктами Контура (Эльба, Бухгалтерия, Экстерн)

Слабые стороны

Корректировки из 1С требуют ручной привязки в Диадоке

Ключ КЭП не продлевается автоматически

Иногда долгие консультации первой линии техподдержки

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2. Такском-ЭДО

Позиционирование: один из старейших операторов ЭДО в РФ, на рынке с 2000 года, сервис Такском-Файлер 2.0. Особенности: неиспользованные отправки не сгорают на следующем периоде, поддержка 24/7. Юрлицо: АО «Такском», входит в тройку лидеров по обороту документов.

Такском работает с полным набором учётных документов, маркировкой через «Честный знак», ЭПД и поддерживает все виды электронной подписи. Сервис исторически ориентирован на средний и крупный бизнес, но для ИП тоже актуален — особенно для тех, кто параллельно сдаёт отчётность через сервисы Такскома. Подключение и тарифы — через форму Такском-ЭДО.

Технические параметры

Юридически значимый обмен УПД, актами, счёт-фактурами, договорами

Работа с маркировкой товаров через «Честный ЗНАК»

Электронные перевозочные документы (ЭПД) внутри той же платформы

Интеграция с 1С через типовое решение

Поддержка всех видов ЭП — КЭП ФЛ, КЭП ЮЛ, МЧД

Сценарии для ИП

Используется ИП с устоявшимся документооборотом — от 30–50 исходящих в месяц, когда выгоднее тариф-пакет. Подходит участникам маркировки (одежда, обувь, парфюм, БАДы). Часто выбирают ИП, которые параллельно сдают отчётность в ФНС через Такском.

Сильные стороны

Стабильная работа и зрелый продукт с 25-летней историей

Поддержка 24/7 по телефону и почте

Неиспользованные отправки переносятся, не сгорают

Единая экосистема с онлайн-отчётностью

Слабые стороны

Долгая регистрация на этапе верификации ИП

API для интеграций доступен на платных тарифах

Высокий порог входа для новичка без бухгалтера

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3. 1С-ЭДО

Позиционирование: встроенный сервис ЭДО в программах 1С:Предприятие от фирмы 1С, де-факто стандарт для пользователей 1С. Особенности: подключение без отдельного внедрения — функционал доступен прямо в учётной программе. Юрлицо: 1С-ЭДО реализуется через операторов в составе реестра ФНС.

Главный аргумент 1С-ЭДО — отсутствие необходимости в отдельном веб-кабинете. Документы создаются, подписываются и отправляются прямо из 1С:Бухгалтерии, 1С:УНФ или 1С:Розницы. Автоматический роуминг с другими операторами решает проблему контрагентов в Диадоке или СБИС. Бесплатные входящие документы и лимит бесплатных исходящих закрывают потребности ИП с небольшим объёмом.

Технические параметры

Обмен УПД, актами, счёт-фактурами прямо из 1С

Автоматическое формирование учётных проводок

Управление КЭП и МЧД из карточки контрагента

Сопоставление номенклатуры продавца и покупателя

Автоматический роуминг между операторами ЭДО

Сценарии для ИП

Базовый выбор для любого ИП, который ведёт учёт в 1С. Снимает необходимость переключаться между программой и веб-кабинетом — документы приходят сразу в журнал. Используется ИП в торговле (1С:Розница) и услугах (1С:УНФ).

Сильные стороны

Не требует отдельного внедрения и обучения работе в стороннем кабинете

Бесплатные входящие и лимит бесплатных исходящих

Снижение ошибок и расходов на бумагу

Работает в 20+ типовых конфигурациях 1С:Предприятие 8

Слабые стороны

Жалобы на медленную техподдержку при сложных кейсах

Сложности на macOS и нестандартных конфигурациях

Жёсткая привязка к учётной системе 1С

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4. СБИС ЭДО (Saby Docs)

Позиционирование: облачный сервис ЭДО (с 2024 года под брендом Saby Docs) от ООО «Компания «Тензор», работает с 2003 года. Один из лидеров рынка наряду с Диадоком и Такскомом. Особенности: работа с маркетплейсами «из коробки», международный ЭДО. Юрлицо: ООО «Компания «Тензор», Ярославль.

СБИС закрывает классический ЭДО и смежные задачи: кадровый ЭДО, EDI для торговли, ЭТрН и ЭПЛ. Для ИП-поставщиков сетевых ритейлеров (М.Видео, Эльдорадо, Технониколь работают через СБИС) это часто безальтернативный выбор. Приём входящих документов бесплатный, оплата только за исходящие.

Технические параметры

ЭДО с контрагентами и подпись документов КЭП в веб-кабинете

Интеграция с «Честным ЗНАКом», ЕГАИС, «Меркурием»

ЭТрН, ЭПЛ, кадровый ЭДО, EDI в единой платформе

Согласование документов, маршруты, бизнес-процессы

Международный ЭДО и работа с маркетплейсами

Сценарии для ИП

Базовый выбор для ИП-поставщиков сетевого ритейла и маркетплейсов. Используется ИП в общепите и торговле, которым нужна связка ЭДО + ЕГАИС/Меркурий. Также популярен у ИП с наёмными работниками — есть кадровый ЭДО в комплекте.

Сильные стороны

Понятный интерфейс с низким порогом входа

Быстрая настройка роуминга со всеми операторами

Приём входящих документов бесплатный

Удобная система уведомлений (Telegram-бот, почта, десктоп)

Слабые стороны

Долгое ожидание ответа техподдержки в пиковые часы

Платная отправка через роуминг и платная интеграция с 1С

Частые обновления интерфейса — приходится переучиваться

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5. Калуга Астрал ЭДО

Позиционирование: сервис ЭДО от АО «КАЛУГА АСТРАЛ» и «АСТРАЛ-СОФТ», на рынке с 1993 года, один из крупнейших операторов в реестре ФНС. Особенности: веб-кабинет и встройка в 1С (продукт «Доки»), собственный удостоверяющий центр. Юрлицо: АО «КАЛУГА АСТРАЛ», Калуга.

Астрал.ЭДО — один из распространённых операторов у небольших компаний благодаря удобной тарифной сетке и бесплатному промопериоду. Часто идёт в комплекте с отчётностью в ФНС, выпуском КЭП, передачей данных в «Честный ЗНАК». Для ИП тариф дешевле тройки лидеров.

Технические параметры

ЭДО в веб-кабинете и встроенный в 1С через «Астрал.Доки»

Передача данных в «Честный ЗНАК» с кодами маркировки

Единый доступ к документам нескольких организаций

Роуминг с другими операторами ЭДО

Собственный УЦ — выпуск КЭП для ИП и сотрудников

Сценарии для ИП

Подходит ИП, ищущим бюджетный аналог Диадока без потери в функциональности. Используется ИП в торговле маркированной продукцией. Удобен для ИП с несколькими юрлицами — поддерживается единый вход.

Сильные стороны

Удобная тарифная сетка с бесплатным промопериодом

Тесная интеграция с 1С через «Доки»

Единая экосистема ЭДО + отчётность

Заметное снижение затрат на бумагу и курьерскую доставку

Слабые стороны

Жалобы на медленную и шаблонную техподдержку

Иногда УПД зависают в статусе «не отправлено»

Не самый удобный интерфейс веб-кабинета

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6. СберКорус (Сбер2B)

Позиционирование: оператор ЭДО, недавно переименован в Сбер2B, часть экосистемы Сбера для юрлиц и ИП. Особенности: льготные условия при счёте в СберБанке, бесплатная отчётность в комплекте. Юрлицо: ООО «КОРУС Консалтинг СНГ», входит в группу Сбера.

СберКорус интересен прежде всего ИП с расчётным счётом в Сбере — банк даёт льготные тарифы или промо-периоды. Сервис закрывает полный набор задач: ЭДО с партнёрами, отчётность в госорганы, EDI, ЭПД, ЭТрН и МЧД. Сильная сторона — гибкий роуминг и собственный УЦ.

Технические параметры

ЭДО с партнёрами в формате УПД, актов, счёт-фактур

Электронная отчётность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат

EDI для торговли и работы с сетями

ЭПД и ЭТрН для перевозок

МЧД и собственный УЦ для выпуска КЭП

Сценарии для ИП

Базовый выбор для ИП, держащих основной расчётный счёт в Сбере — экономия на тарифе за счёт банковских условий. Используется ИП, которым нужна связка ЭДО + отчётность в одном окне без переплаты за два сервиса.

Сильные стороны

Льготные условия и промо при счёте в СберБанке

Бесплатная отчётность в госорганы в составе тарифа

Гибкий роуминг со всеми основными операторами

Интеграции с банковскими сервисами Сбера

Слабые стороны

Технические сбои при отправке документов на подпись

Нет полноценного пробного периода для нового клиента

Сложности с удалением ЭП и повторным входом

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7. Контур.ЭДО-ЭТП

Позиционирование: расширение Контур.Диадока для приёма закрывающих документов от электронных торговых площадок. Особенности: единое окно для документов от всех ЭТП и обычных контрагентов. Юрлицо: АО «ПФ «СКБ Контур».

Узкоспециализированное решение для ИП-участников госзакупок 44-ФЗ и 223-ФЗ. После каждой выигранной процедуры площадка генерирует акт оказания услуг — без ЭДО эти документы приходится собирать вручную из кабинетов десятка ЭТП. Контур.ЭДО-ЭТП агрегирует закрывашки в один интерфейс. Подключение — через лендинг Контура.

Технические параметры

Приём УПД, актов и счёт-фактур от ЭТП

Подключение к большинству ЭТП РФ (Сбер-АСТ, РТС, ЕЭТП и др.)

Юридическая значимость документов для суда и ФНС

Единое окно для документов с ЭТП и контрагентами Диадока

Сценарии для ИП

Используется ИП — участниками госзакупок и тендеров. Особенно полезен ИП, работающим сразу с несколькими ЭТП. Подходит ИП в IT-услугах и поставках расходных материалов в госучреждения.

Сильные стороны

Все ЭТП в одном окне без переключения между кабинетами

Юридическая значимость документов «из коробки»

Интеграция с основным Диадоком и Контур.Торгами

Снимает рутину по ручному сбору закрывающих документов

Слабые стороны

Нужен активный аккаунт Контур.Диадока

Решение узкоспециализированное — нерационально вне госзакупок

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8. Такском-Транспорт (ЭПД)

Позиционирование: сервис электронных перевозочных документов от компании «Такском». Особенности: готовое решение под обязательный переход на ЭПД с 01.09.2026. Юрлицо: АО «Такском», оператор ЭДО и оператор ИС ЭПД.

Ключевой продукт для ИП-перевозчиков. С 01.09.2026 по 140-ФЗ становятся обязательными электронные транспортные накладные (ЭТрН) и сопроводительные перевозочные документы. ИП в грузоперевозках обязаны подключить оператора ЭПД и передавать данные в ГИС ЭПД. Подключение — через форму Такском-Транспорта.

Технические параметры

Электронные транспортные накладные (ЭТрН)

Электронные путевые листы (ЭПЛ)

Полный пакет перевозочных документов (ЭПД)

Передача данных в ГИС ЭПД в автоматическом режиме

Интеграция с 1С через типовое решение 1С-ЭПД

Сценарии для ИП

Обязательный сервис для ИП-перевозчиков всех видов грузов с 01.09.2026. Используется ИП-логистами, экспедиторами, владельцами малых автопарков (2–10 машин). Полезен ИП, которые планируют входить в грузоперевозки — лучше подключиться заранее.

Сильные стороны

Стабильный оператор с многолетней историей

Роуминг с другими операторами ЭПД

Понятная тарификация без скрытых платежей

Единая экосистема Такском — ЭДО, отчётность и ЭПД в одном кабинете

Слабые стороны

Жалобы на медленную работу техподдержки в пиковые часы

Интерфейс местами выглядит устаревшим

Базовое мобильное приложение по сравнению с конкурентами

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9. Контур.Sign

Позиционирование: сервис СКБ Контур для подписания документов с самозанятыми и физлицами электронной подписью онлайн. Особенности: контрагенту не нужна собственная КЭП — подпись выпускается внутри сервиса. Юрлицо: АО «ПФ «СКБ Контур».

Контур.Sign решает узкую задачу: ИП-агентствам и сервисным платформам нужно подписывать договоры с самозанятыми. Классический ЭДО не работает — у физлица нет КЭП. Sign выпускает облачную подпись внутри сервиса, физлицо подписывает через мобильное приложение, документ становится юридически значимым. Подключение — на странице Контур.Sign.

Технические параметры

Отправка договоров и актов на подпись физлицам и самозанятым

Подписание через мобильное приложение Контур.Подпись

Шаблоны типовых документов (договоры ГПХ, акты, NDA)

Хранение подписанных документов и аудит операций

Юридически значимый ЭДО с физлицами по 63-ФЗ

Сценарии для ИП

Используется ИП-агентствами (маркетинговыми, IT, дизайн-студиями), работающими с самозанятыми. Закрывает боль владельцев сервисных платформ и фриланс-бирж. Востребован ИП-арендодателями для договоров с физлицами.

Сильные стороны

Контрагенту не нужна собственная КЭП

Экономия 1.5–2× против бумажной почты и курьерской доставки

Документы признаются ФНС и судами

Быстрый запуск без длительного онбординга

Слабые стороны

Для подписания с юрлицами их надо подключать к классическому ЭДО отдельно

Жалобы на сложности с возвратом при отказе от сервиса

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10. ЭДО.Лайт (Честный ЗНАК)

Позиционирование: бесплатный сервис ЭДО от ЦРПТ (оператор «Честного ЗНАКа»), доступный участникам системы маркировки. Особенности: полная бесплатность для участников маркировки. Юрлицо: ООО «Оператор-ЦРПТ».

ЭДО.Лайт — единственный полностью бесплатный сервис в списке. Подходит ИП, торгующим маркированной продукцией (одежда, обувь, БАДы, молочка). Закрывает базовую задачу: отправка и приём УПД с кодами маркировки. Для немаркированных товаров не подходит — функциональность ограничена.

Технические параметры

Отправка и приём УПД с кодами маркировки

Подпись документов КЭП ИП

Веб-интерфейс и мобильное приложение «Честный ЗНАК.Бизнес»

API для интеграции с учётной системой

Роуминг с другими операторами ЭДО

Сценарии для ИП

Базовый выбор для ИП с маленьким оборотом маркированной продукции на старте. Используется ИП-продавцами одежды, обуви, парфюма — пока обороты не выросли до уровня, где нужны функции платных операторов.

Сильные стороны

Полностью бесплатно для всех участников «Честного ЗНАКа»

Встроен в личный кабинет маркировки

Простой вход без покупки тарифа

Поддержка мобильной работы

Слабые стороны

Ограниченная функциональность по сравнению с платными операторами

Сложности с интеграциями в учётные системы

Интерфейс не самый удобный

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Сравнение операторов по задачам ИП

Маркетплейсы Wildberries и Ozon — Контур.Диадок или СБИС ЭДО. Самый широкий охват контрагентов, маркетплейсы подключены. Стартовать дешевле через Диадок — есть тарифы с поштучной оплатой.

Документооборот до 50 исходящих в месяц и учёт в 1С — 1С-ЭДО. Бесплатные входящие, лимит бесплатных исходящих и встройка в учётную программу делают его самым экономным вариантом.

Расчётный счёт в Сбере — СберКорус (Сбер2B). Льготные условия плюс бесплатная отчётность.

Работа с самозанятыми — Контур.Sign. Единственный сервис, где контрагенту-физлицу не нужна собственная КЭП.

Грузоперевозки — Такском-Транспорт. С 01.09.2026 подключение оператора ЭПД становится обязательным по 140-ФЗ.

Госзакупки 44-ФЗ и 223-ФЗ — Контур.ЭДО-ЭТП. Закрывает задачу сбора актов от электронных торговых площадок.

Только маркированная продукция и нужна бесплатность — ЭДО.Лайт от ЦРПТ. На старте бизнеса достаточно, при росте оборотов нужен переход на платного оператора.

Что выбрать ИП в 2026 году

Для большинства ИП универсальная связка — Контур.Диадок или 1С-ЭДО. Диадок выигрывает по охвату контрагентов и скорости обмена, 1С-ЭДО — по цене и удобству для тех, кто уже живёт в 1С. Тройка лидеров (Диадок, Такском, СБИС) закрывает 80% документооборота в стране — риск нарваться на контрагента без роуминга минимален.

ИП в специфических сценариях — маркировка, грузоперевозки, госзакупки, работа с самозанятыми — должны смотреть профильные продукты. Универсальный ЭДО эти задачи закрывает хуже и в итоге обходится дороже за счёт надстроек.

💭 От редакции: единственного «лучшего» оператора для ИП не существует — выбор определяется учётной системой, отраслью и составом контрагентов. Имеет смысл подключиться к 1–2 операторам через роуминг, а не загонять всех партнёров в один сервис. Подключение стоит несколько тысяч рублей в год, а отказ от бумаги окупается за 2–3 месяца.

Ссылки в тексте — рекламные.