15 школ для подготовки к ЕГЭ в Москве

Собрали курсы для подготовки к ЕГЭ, которые можно пройти дистанционно в группах или индивидуально. Также подобрали курсы по подготовке к ЕГЭ в Москве. Обучение проходит в очном формате, а родители смогут отслеживать успеваемость и посещаемость школьников онлайн или с помощью смс-рассылки. В конце статьи — бесплатные курсы. Они состоят из тестов для самостоятельного решения и видеолекций.
Как мы сформировали рейтинг
Чтобы помочь вам найти лучшие курсы, я изучила курсы по подготовке к ЕГЭ от 50 онлайн- и офлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокие оценки и положительные отзывы минимум в двух агрегаторах.
ТОП-10 школ для подготовки к ЕГЭ в Москве и онлайн
Skysmart: практический курс по подготовке к ЕГЭ, на котором ученики не только смотрят вебинары, но и занимают в интерактивных тренажерах и проходят профориентацию.
«Годограф»: школа с упором на практику, в которой ученики выполнят 36 домашних заданий и прорешают 1000 заданий из ЕГЭ.
«Сотка»: курс с возможностью выбрать от одного до четырех предметов подготовки за единую цену — она зависит только от тарифа и длительности обучения.
«99 Баллов»: ученики курса отслеживают расписание, успеваемость, количество пройденных уроков и результаты тестов на сайте школы (промокод GDEKURS — скидка 10%).
«Вебиум»: курс с тремя программами обучения по 9, 10 или 11 месяцев, которые можно менять под цели и задачи ученика.
«Тетрика»: обучение проходит «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе в формате видеочата.
TutorOnline: курс с получением видеоразборов на каждое домашнее задание и доступом к тренажеру по решению тестов ФИПИ.
EXAMMY: курс для самостоятельной подготовки к ЕГЭ с интерактивными тестами и разбором типовых заданий.
LUDI: школа с подходом «перевернутый класс», где ученики самостоятельно изучают теорию и обсуждают в интерактивном формате материал.
«ЕГЭ-Студия»: курс с возможностью выбрать интенсивность программы, а также ее содержание — углубленную или базовую.
Онлайн-школы для подготовки к ЕГЭ
На онлайн-курсах студенты посещают вебинары или смотрят видеолекции, прорешивают тесты и готовят домашние задания, которые проверяют педагоги с опытом работы от пяти лет. Чтобы проверить знания, выявить пробелы и скорректировать программу обучения, ученики сдают пробные экзамены.
1. Skysmart
Школа предлагает три варианта подготовки к ЕГЭ. На онлайн-курсах студенты смотрят вебинары, работают с интерактивными тренажерами и выполняют домашние задания. По индивидуальному тарифу занятия проходят один на один с преподавателем, а программа составляется для каждого школьника отдельно. Также доступны занятия в мини-группах до четырех человек.
На платформе можно совместить подготовку сразу по нескольким предметам. Это будет учтено в расписании вебинаров.
Цена полностью: от 2485 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания с проверкой преподавателем, чат с преподавателями и студентами.
Курсы:
Достоинства:
Три варианта обучения на выбор.
Методисты школы следят за изменениями и обновляют материалы к урокам.
Есть бесплатная консультация для диагностики знаний и подбора направления.
Недостатки:
Нет подробной информации о стоимости тарифов.
4,8 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
2. «Годограф»
Программа курса по выбранному предмету состоит из 36 уроков, которые проходят 1 раз в неделю и длятся по 2 часа. Каждый месяц учащиеся пишут пробные варианты ЕГЭ, а преподаватели выявляют пробелы и корректируют программу.
Обучение делится на этапы: диагностика знаний, изучение базового материала, решение первой части экзамена на максимальный балл и второй части ЕГЭ по критериям оценивания.
Всего ученики выполнят 36 домашних заданий с проверкой и прорешают 1000 заданий из экзамена. Также школа отправляет отчеты об успеваемости школьников родителям.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: от 8200 рублей в месяц.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: онлайн-уроки, практические задания, тесты, курсы в Москве.
Достоинства:
В школе готовят к сдаче ЕГЭ более 12 лет.
Есть бесплатное пробное занятие.
Занятия в мини-группах.
Проверка домашних заданий и обратная связь от преподавателя.
Каждый месяц школьники пишут пробные ЕГЭ.
Скидки: за оформление нескольких курсов, полной оплаты за год, за приглашение друга и для социально незащищенных категорий граждан.
Недостатки:
Есть жалобы на то, что в группу включают учеников с разным уровнем подготовки.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
3. «Сотка»
Школа предлагает единый тариф сразу для нескольких предметов. Ученик может выбрать до четырех дисциплины, которые он планирует сдавать. Вне зависимости от количества предметов цена за подготовку будет одинаковой. На выбор есть три варианта подписки: на месяц, полгода и девять месяцев. Также есть три тарифа на выбор: «Стандарт», «Про», «Про+». Они различаются количеством практики и наличием индивидуальных консультаций.
Учащиеся самостоятельно изучают теоретические материалы по видеолекциям, выполняют домашние задания. Дополнительная практика проходит в формате «живых» вебинаров с преподавателями, которые объяснят ошибки и разберут задания.
Цена полностью: от 5500 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: от 4950 рублей в месяц на 5 месяцев при покупке подписки на 6 месяцев.
Длительность: от 1 до 9 месяцев.
Формат: видеолекции, практические задания с проверкой преподавателем, вебинары.
Достоинства:
Три тарифа обучения на выбор.
Есть «живые» вебинары с возможностью задать вопросы преподавателям.
У каждого ученика есть персональный менеджер, который составляет расписание и отвечает на вопросы.
Есть бесплатный вводный урок.
Курсы по программированию и шахматам — в подарок.
Недостатки:
Нет информации об обновлении программы и теории.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
4. «99 Баллов»
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 10% для новых пользователей.
Школьникам предлагают поучаствовать в десяти вебинарах за месяц по выбранному предмету. После каждой лекции предстоит выполнить домашнее задание. Проверка займет несколько секунд, так как она автоматическая. Также на платформе можно выполнять пробные варианты ЕГЭ и сразу видеть результаты.
Каждый месяц ученики выполняют тестовые задания, а доступ к материалам от преподавателей остается навсегда.
Цена полностью: от 3490 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: вебинары, практические задания с проверкой преподавателями.
Курсы:
Достоинства:
Есть бесплатный пробный урок.
У каждого ученика персональный куратор.
Практические задания с автоматической проверкой.
На платформе можно следить за расписанием, статистикой просмотров и баллами, домашними заданиями.
Недостатки:
На сайте школы нет полной информации о тарифах.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
5. «Вебиум»
В школе проходят курсы по подготовке к английскому, базовой и профильной математике, биологии, химии, литературе, физике, информатике, географии, обществознанию и истории. По одному предмету представлены несколько программ обучения. Например, на 9, 10 или 11 месяцев, в группах до 15 или до 30 человек.
Обучение проходит в формате видеоуроков и вебинаров. Школьники смотрят лекции, выполняют тесты и домашние работы, которые проверяет наставник. Все ученики получают методические материалы, карточки, памятки и конспекты.
Цена полностью: от 3490 рублей в месяц.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 2 месяцев.
Формат: видеолекции, вебинары, практические задания с проверкой преподавателем, тесты.
Курсы:
«Русский язык. Основа. Подготовка к ЕГЭ 2025 с любого уровня».
«Обществознание. Основа. Подготовка к ЕГЭ 2025 с любого уровня».
Достоинства:
Можно выбирать длительность и начало обучения.
Видеолекции совмещены с «живыми» вебинарами.
Домашние задания проверяет преподаватель.
Можно начать подготовку бесплатно.
Недостатки:
В отзывах ученики жалуются на ограниченный доступ к материалам — на полгода.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
6. «Тетрика»
Преподаватели с опытом работы более пяти лет лично общаются с каждым учеником. Занятия проходят один на один в формате видеочата. Школьник и репетитор разбирают теорию, решают задания на виртуальной доске и тут же отрабатывают ошибки. Все вопросы можно задать напрямую педагогу в чате, во время или после занятий. Обучение проходит на платформе школы — скачивать Skype, Zoom или другие программы не нужно.
Ученик может выбрать несколько предметов для подготовки, посетить пробные бесплатные уроки и составить удобное расписание. Стоимость за занятия будет ниже при покупке двух или более дисциплин. Заплатить сразу можно за 8, 16, 24, 32, 48 или 64 урока.
Цена полностью: по запросу.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 8 занятий.
Формат: общение с преподавателем в видеочате, практические задания с проверкой.
Курсы:
Достоинства:
Первый урок с репетитором бесплатный.
Занятия проводят индивидуально.
Программа составляется индивидуально для каждого ученика.
Все занятия проходят на единой платформе.
Недостатки:
Стоимость обучения нужно узнавать у менеджера.
4,9 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
7. TutorOnline
Школа предлагает несколько форматов подготовки к ЕГЭ. Школьники могут посещать индивидуальные занятия с репетитором. Для этого необходимо оплатить нужное количество занятий, выбрать предмет и преподавателя. Также ученики могут выбрать формат онлайн-курсов: в группах или видеолекций. Записи занятий в обоих вариантах доступны навсегда.
Домашние задания сопровождаются видеоразборами. Дополнительно ученики получают доступ к тренажеру по решению тестов ФИПИ.
Цена полностью: от 8561 рубля.
Цена в рассрочку: по запросу.
Длительность: от 8 занятий.
Формат: видеолекции, общение в видеочате, практические задания с проверкой.
Курсы:
Достоинства:
Несколько форматов обучения на выбор: индивидуальные занятия, онлайн в группах или видео в записи.
Оплата занятий не влияет на выбор предметов — можно каждый раз выбирать разные дисциплины.
Есть доступ к тренажеру по решению тестов ФИПИ.
Недостатки:
Стоимость занятий зависит от опыта преподавателей.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
8. EXAMMY
На курсах школы можно самостоятельно в удобное время подготовиться к ЕГЭ по истории, биологии, химии и обществознанию. В программу входят более 40 видеоуроков и интерактивные тесты. В каждом теоретическом блоке преподаватели разбирают типовые задания из экзамена на пройденную тему.
В ходе обучения можно задать вопросы напрямую преподавателю и получить консультацию.
Цена полностью: от 597 рублей.
Цена в рассрочку: нет.
Длительность: от 21 часа.
Формат: видеолекции, тесты.
Курсы:
Достоинства:
Курс можно проходить в любое удобное время.
Есть поддержка преподавателя.
Есть разбор типовых заданий из ЕГЭ.
Недостатки:
Школа предлагает подготовку только по четырем предметам.
4,6 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
9. Foxford
Занятия в школе ведут преподаватели из МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ и эксперты ЕГЭ. Они составляют и проверяют задания, понимают проблемы учеников и знают о тонкостях экзамена.
Программу самих занятий разрабатывают методисты, которые следят за обновлениями ЕГЭ.
Школа предлагает несколько вариантов обучения. Например, можно приобрести пакет с пятью курсами по направлению «Физмат + информатика» или для поступления на экономический факультет. Для покупки доступны курсы по отдельным предметам. Также ученики могут заниматься индивидуально с преподавателями. На всех форматах обучение проходит в формате «живых» вебинаров.
Цена полностью: от 4740 рублей.
Цена в рассрочку: от 2630 рублей в месяц.
Длительность: 4 месяца.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания с проверкой.
Достоинства:
Можно купить пакет с курсами по профилю.
Если ученик получит меньше 80 баллов, то школа вернет деньги.
Преподаватели — составители и эксперты ЕГЭ.
Недостатки:
В отзывах родители учеников жалуются на навязчивость менеджеров школы.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте gdekurs.ru.
10. «100бальный репетитор»
Школа предлагает годовые программы подготовки к ЕГЭ по всем предметам. Можно выбрать базовые программы для 10 класса или с повышенной интенсивностью для тех, кто хочет набрать более 90 баллов на экзаменах. На любом из курсов есть тарифы с куратором и без него.
Занятия проходят в формате «живых» вебинаров дважды в неделю. Записи эфиров будут доступны в личном кабинете ученика. У каждого школьника будет три виртуальных жизни. За невыполнение домашних заданий в срок одна вычитается. Когда закончатся все три, студент теряет доступ к курсу.
Цена полностью: от 26 990 рублей.
Цена в рассрочку: от 3090 рублей в месяц на 9 месяцев.
Длительность: от года.
Формат: вебинары, практические задания.
Достоинства:
Занятия проходят в формате «живых» вебинаров.
Есть возможность получить психологическую помощь.
Школа помогает с подачей апелляции.
Недостатки:
Можно потерять доступ к курсу без возможности вернуть деньги.
5 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте yandex.ru.
11. PARTA
При оплате обучения школьники выбирают от одного до четырех предметов. Количество дисциплин не влияет на стоимость пакета. Во время обучения ученики самостоятельно изучают теорию с помощью видеолекций.
На онлайн-интенсивах преподаватели разбирают практические задания. Домашнюю работу проверяет наставник и дает по ней обратную связь.
Цена полностью: от 6000 рублей.
Цена в рассрочку: от 3708 рублей в месяц.
Длительность: от 1 месяца.
Формат: вебинары, видеолекции, практические задания.
Достоинства:
Несколько форматов обучения: лекции в записи, вебинары, практические задания с проверкой.
Занятия проходят на единой платформе — не нужно скачивать дополнительные программы.
Можно вернуть деньги, если обучение не понравилось.
Недостатки:
Нет информации о программе обучения на курсах.
4,7 — рейтинг школы на основе отзывов на сайте otzovik.com.
Курсы по подготовке к ЕГЭ в Москве
Подготовили подборку курсов по подготовке к ЕГЭ, которые проходят очно в Москве. Школьники могут посетить бесплатные пробные занятия, пройти тесты по профессиональной ориентации и получить помощь в выборе университета и предметов для сдачи. Обучение проходит как в группах, так и индивидуально. А родители могут отслеживать посещаемость детей и их успехи в онлайн-журнале или через сообщения от преподавателей.
1. LUDI
Цена: от 8490 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Москва, Малый Харитоньевский пер., д. 6, стр. 2.
Номер телефона: 8 (499) 686-09-61.
Что в программе
Обучение проходит по системе «перевернутого класса». Ученики самостоятельно дома изучают материалы, которые предоставляет школа. Во время занятий вместе с преподавателем группа отрабатывает теорию на практике, прорешивает задания из ЕГЭ, задает вопросы, изучает ошибки и обсуждает материал.
Педагог на уроках использует от пяти до восьми разных форматов: опросы, дискуссии, анализ работ друг друга, обсуждение критериев, решение тестов ЕГЭ со взаимной проверкой и альтернативными вариантами решений.
2. «ЕГЭ-Студия»
Цена: от 10 500 рублей.
Обратная связь: от преподавателя на уроках.
Адрес: г. Москва, Петровский б-р, д. 15.
Номер телефона: 8 (800) 775-06-82, 8 (495) 984-09-27.
Что в программе
В школе проходят очные занятия по подготовке к ЕГЭ в группах до восьми человек. Программа обучения может отличаться в зависимости от уровня школьника: с нуля или для углубления знаний. Интенсивность курсов можно выбирать. Например, посещать школу один раз в неделю или два. Одно занятие длится два часа. А каждый месяц учащиеся пишут пробный экзамен.
3. Think24
Цена: от 4950 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1.
Номер телефона: 8 (800) 100-67-26.
Что в программе
На выбор есть несколько предметов: русский язык, математика, обществознание, информатика, физика, биология, химия. Занятия проходят онлайн два раза в неделю по 60 минут.
У школьника по каждой дисциплине будет куратор, который ответит на все вопросы, укажет на недочеты и поможет найти мотивацию на учебу. Также учеников и родителей проконсультирует психолог.
Цена: от 449 рублей.
Обратная связь: есть.
Адрес: г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1А.
Номер телефона: 8 (495) 127-03-26.
Что в программе
Подготовка к ЕГЭ проходит в группах от двух до пяти человек. Преподаватели следят за динамикой учеников и индивидуально корректируют программу каждого. Также специалисты школы помогают с выбором университета, подачей апелляции и документов.
Если школьник посетил более 95% занятий, выполнил 95% домашних заданий верно и не поступил на «бюджет», то школа обязуется вернуть всю стоимость обучения.
Бесплатные курсы для подготовки к ЕГЭ
Дополнительно собрали бесплатные курсы для подготовки к ЕГЭ. С их помощью ученики могут самостоятельно восполнить пробелы в знаниях, узнать свой уровень подготовки к экзамену и прорешать варианты прошлых лет.
1. «Карманный помощник» — Skysmart
Школа предлагает скачать на телефон или компьютер сборники формул и правил в виде шпаргалок. Есть текстовые документы по математике, русскому и английскому языках. С их помощью можно подготовиться к контрольным работам или освежить знания перед экзаменом.
Длительность: в своем темпе.
Формат: текстовые материалы.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Тайны подготовки к ЕГЭ и демокурсы» — «Вебиум»
Школа предлагает бесплатную подготовку к ЕГЭ по каждому предмету. Ученикам предоставляется доступ к курсу на две недели. За это время школьники проходят три видеоурока, общаются с преподавателями и другими учениками, выполняют домашние задания. Также на сайте школы доступны бесплатные тематические занятия.
Длительность: от 2 недель.
Формат: видеолекции, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Подготовьтесь к ЕГЭ и ОГЭ на высокий балл» — Foxford
Перед покупкой курса школа предлагает бесплатную неделю обучения по любой из программ. Школьники могут просмотреть записанные вебинары, ознакомиться с материалами курса, выполнить домашние задания и пробные варианты ЕГЭ без проверки.
Длительность: 1 неделя.
Формат: видеолекции, практические задания.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «ЕГЭ» — «Яндекс.Репетитор»
Курсы состоят из видеоуроков по предметам, в которых разбираются типовые задания ЕГЭ и теоретический материал. Все материалы записаны и выпущены в 2024 году, что гарантирует их актуальность и соответствие требованиям. На сервисе также можно прорешивать варианты экзамена по всем предметам за 2014–2020 годы.
Длительность: от 6 уроков.
Формат: видеолекции.
Доступ: свободный.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Курсы по ЕГЭ» — Stepik
На сервисе доступны бесплатные курсы по различным предметам и темам. Например, «Социология для ЕГЭ по обществознанию» или «ЕГЭ Информатика 2024». Курсы могут включать разбор задач или фокусироваться на изучении теории. В программе предусмотрен отдельный блок по психологической подготовке к экзаменам.
Длительность: от 1 часа.
Формат: лекции, видеоуроки, текст.
Доступ: после регистрации.
Программу курса можно изучить на его странице.
Как мы отбирали курсы для статьи
При написании подборки учитывались несколько критериев, которые помогли проанализировать и оценить школы:
Порог входа на курс. Выбрали курсы, на которых готовят к ЕГЭ с нуля и предлагают программы для углубленного изучения. Важно, чтобы ученики могли начать обучение независимо от их текущего уровня знаний, а также имели возможность развивать свои навыки до более продвинутого уровня.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Рассмотрели школы, которые предлагают оплатить обучение одним платежом или предоставляют рассрочку. Это делает обучение более доступным.
Бесплатный ознакомительный контент. Отобрали курсы и школы, которые предоставляют бесплатные уроки или возможность посетить пробные занятия. Ученики смогут понять, комфортно ли им учиться и подходит ли программа по уровню знаний.
Формат обучения и обратной связи. Подобрали школы, где общаются не только с учениками, но и с родителями. Учебный процесс строится с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика, а обратная связь помогает своевременно корректировать учебный план и подходы к обучению.
Экспертность преподавателей. Оценили квалификацию преподавателей, их опыт в профессии и достижения по подготовке других учеников.
Репутация школы и отзывы выпускников. Проанализировали реальные отзывы выпускников школ и их родителей на специализированных сайтах.
Решение проблемных ситуаций. Проверили, какие курсы можно оплатить материнским капиталом и получить налоговый вычет за обучение.
Какую школу для подготовки к ЕГЭ выбрать в москве
При выборе школы для подготовки к ЕГЭ нужно учитывать опыт преподавателей, возможные форматы обучения, наличие обратной связи и помощи от педагогов с решением задач, а также отзывы и оценки других учеников. Получить необходимые знания, восполнить пробелы в школьной программе и отработать теорию на практике можно на следующих курсах:
Skysmart: практический курс по подготовке к ЕГЭ, на котором ученики не только смотрят вебинары, но и занимают в интерактивных тренажерах и проходят профориентацию.
«Годограф»: школа с упором на практику, в которой ученики выполнят 36 домашних заданий и прорешают 1000 заданий из ЕГЭ.
«Сотка»: курс с возможностью выбрать от одного до четырех предметов подготовки за единую цену — она зависит только от тарифа и длительности обучения.
Если вы нашли в подборке неактуальную информацию или хотите, чтобы мы добавили в нее проверенный вами курс или школу, напишите в комментариях под подборкой.
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