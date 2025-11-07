🌟№1 – Сергей Лашин: архитектор пространства и руководитель студии VPROEKTE

Лучшие дизайнеры интерьера - Сергей Лашин

Город: Москва / Россия

Сайт дизайнера интерьера: https://vproekte.com

Опыт: более 14 лет в архитектуре и дизайне

Сегмент: премиальные квартиры, загородные дома, комплексные проекты «под ключ»

Сергей Лашин – один из тех дизайнеров интерьера, чьё имя сегодня стало синонимом системного подхода и архитектурного мышления. За более чем 14 лет в профессии он выстроил студию VPROEKTE в одну из самых сильных команд в премиум-сегменте России, а сам стал признанным экспертом в области комплексного проектирования жилых пространств.

Главная особенность подхода Сергея – архитектурный взгляд на интерьер. Пространство для него – не «фон для мебели», а самостоятельный организм, который строится из света, пропорций, объёма и логики движения. Его проекты всегда начинаются с глубокого анализа сценариев жизни заказчика: как человек просыпается, как перемещается по дому, где ему важно сосредоточиться, а где – расслабиться.

Отсюда – характерная черта его работ: они не просто эстетичны, они «работают» как живые пространства. В них нет случайных деталей, каждая линия подчинена функции, каждый предмет встроен в общую систему.

Под руководством Сергея Лашина студия VPROEKTE сопровождает проекты на всех этапах – от идеи и концепции до финального декорирования. Это управляемая система, где проработаны инженерные решения, спецификации материалов, чертежи и авторский надзор.

Заказать дизайн интерьера у студии Сергея Лашина — это сделать ставку не только на эстетику, но и на качество исполнения, сроки и отсутствие ошибок на стройке.

Примеры знаковых проектов

Коттедж в КП «Millennium Park» (470 м²) — проект, отражающий философию Accent. Здесь архитектура и интерьер построены на выразительных контрастах: масштабные пространства, эффектные линии, акцентные арт-объекты и комбинация сложных материалов создают впечатление динамики и визуального драйва. Это не просто жилой дом, а пространство, которое транслирует характер и стиль владельцев, подчеркивая их индивидуальность и вкус.

Двухэтажный пентхаус — воплощение фирменного подхода Nature, в котором основой концепции становится связь с природой и комфорт среды. Спокойные землистые оттенки, натуральное дерево и камень, мягкое рассеянное освещение и панорамные виды формируют интерьер, живущий в гармонии с внешним миром. Здесь важны не декоративные эффекты, а чувство баланса и внутреннего покоя, которое проект дарит своим обитателям.

Дом в стиле VIP — демонстрация bespoke-подхода VPROEKTE в авторском стиле VIP, где архитектурная композиция, материалы и детали подбираются исключительно под конкретного клиента. Здесь нет шаблонов: каждый элемент — от мрамора до светильников — создавался на заказ, а планировочные решения выстроены так, чтобы подчеркнуть статус владельцев и их образ жизни. Это интерьер, который не просто впечатляет, а становится частью персональной истории семьи.

Международный опыт и признание

Под руководством Сергея Лашина студия реализовала ряд проектов для МИД России за рубежом – в Индии, Италии, Португалии и других странах. Его команда участвует в профессиональных выставках, выступает на отраслевых конференциях и активно публикуется в профильных медиа.

Сам Сергей Лашин известен и широкой аудитории: он неоднократно появлялся в телепроекте «Идеальный ремонт» на Первом канале, делясь профессиональными знаниями с массовой аудиторией.

Для кого подойдёт

Для владельцев квартир и загородных домов от 100 м² и выше в бизнес- и премиум-сегменте, которые хотят получить интерьер высокого уровня, полностью отражающий их образ жизни и привычки.

Для собственников коммерческой недвижимости — офисов, представительств, шоурумов и лобби, где интерьер становится инструментом продвижения бренда и подчёркивает его статус.

Для тех, кто хочет полностью делегировать процесс: от планировки и авторского надзора до комплектации и сдачи проекта «под ключ», получив готовое пространство без личного участия.

Для заказчиков, которым важны архитектурная глубина, индивидуальность и выразительный авторский стиль, делающий интерьер по-настоящему уникальным и долговечным.

