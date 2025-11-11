ТОП–10 новостроек бизнес-класса Москвы 2025–2026: рейтинг лучших ЖК столицы

Мы обновили рейтинг новостроек бизнес–класса Москвы на 2025–2026 годы. В подборку вошли только те ЖК, которые соответствуют строгим критериям: престижная локация и транспортная доступность, современная архитектура, качественные планировки, продуманная инфраструктура и др. Всего 10 объектов, каждый из которых заслуживает внимания при выборе жилья в столице.

Редакция Houzzy регулярно готовит независимые рейтинги и обзоры по архитектуре, интерьерам и недвижимости для покупателей, инвесторов и профессионального сообщества. Наш список ограничивается 10 проектами, чтобы не просто перечислить названия, а дать глубокий, структурированный разбор каждого ЖК.

Что мы учитывали при отборе:

– Локация и транспорт: близость к метро, МЦК, МЦД, выезды на магистрали, время в пути до центра.

– Архитектура и дом: материалы фасадов, качество входных групп, инженерное оснащение (вентиляция, система «умный дом», камеры на территории).

– Варианты планировок и отделка: метражи, высота потолков, варианты от white box до чистовой.

– Инфраструктура: школы, детские сады, паркинг, магазины, аптеки, места отдыха.

– Сроки и надёжность: только с подтверждёнными разрешениями на строительство и реалистичными датами ввода.

***

№1. Лидер среди ЖК бизнес-класса Москвы – «Сердце столицы»

📍 Район: Пресненский (СЗАО), метро Шелепиха.

🏢 Статус и класс:

ЖК «Сердце столицы» входит в финальную очередь строительства. Завершение строительства и передача ключей запланированы на IV квартал 2025 года. Проект реализуется в сегменте бизнес-класса и является одним из самых востребованных в Москве на 2025–2026 годы.

🏗 Архитектура и особенности:

Комплекс представлен 10 корпусами от 19 до 41 этажей. Конструкция монолитно-кирпичная. Фасады из премиальных материалов: керамогранита, стеклофибробетона и алюминиевых панелей.

Двор полностью свободен от автомобилей и оформлен в формате двухуровневого ландшафтного парка. Входные зоны выделены панорамным остеклением, а высота потолков в лобби достигает 4,85 метра. Для максимального комфорта будущих жильцов организованы уютные лаунж-зоны, идеально подходящие для встреч или спокойного ожидания.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В продаже представлены современные студии, а также квартиры от 1 до 4 комнат площадью 28–111 м². Высота потолков в жилых помещениях от 3,2 до 3,4 м. Большинство квартир сдаются без отделки, что дает владельцам полную свободу в реализации индивидуального дизайна интерьера.

🌿 Инфраструктура:

«Сердце столицы» – полноценный «город в городе». На территории расположены:

- детский сад и школа;

- ТРЦ;

- современный фитнес-клуб с бассейном;

- разнообразные сервисные объекты: кафе, салоны красоты и др.

Придомовая территория благоустроена с учётом интересов всех возрастов: здесь расположены игровые площадки для детей, скейт-парк, зоны для занятий воркаутом и живописная роща для прогулок и пробежек. Общая площадь озеленённой зоны составляет 2 гектара. Подземный паркинг оснащён зарядными станциями для электромобилей и индивидуальными кладовыми.

🚇 Расположение и транспорт:

От ЖК до станции метро «Шелепиха» всего 7 минут пешком. В 1 минуте ходьбы находится строящаяся станция «Звенигородская», открытие которой запланировано на 2026 год. Расстояние до «Москва-Сити» – около 2 км. Выезды на ТТК и Хорошевское шоссе в радиусе 1–2 км.

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 488 750 ₽ до 724 346 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

ЖК идеально подходит для семей с детьми, ценящих комфорт, безопасность и развитую инфраструктуру, так и для инвесторов, ориентированных на высоколиквидные объекты в престижном районе рядом с деловым центром столицы. Благодаря этому «Сердце столицы» уверенно входит в топ-рейтинги лучших жилых комплексов бизнес-класса Москвы.

Источник данных:

Сайт: https://donstroy.moscow/objects/serdtse–stolitsy/

Циан: https://zhk–serdce–stolicy–i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5895–serdtse–stolitsy (разрешение №55–34–РС–2020, плановый ввод – IV кв. 2025 г.)

***

№ 2. «Level Причальный»

📍 Район: Хорошёво-Мнёвники (СЗАО), метро Шелепиха.

🏢 Статус и класс:

«Level Причальный» – один из лучших проектов бизнес-класса в Москве, вошедший в топ-рейтинги новостроек на 2025–2026 годы. Находится на завершающей стадии строительства. Сдача объекта запланирована на IV квартал 2025 года.

🏗 Архитектура и особенности:

Жилой комплекс включает четыре корпуса: «Север», «Юг», «Запад» и «Восток». Автором архитектурного проекта выступило известное бюро «Остоженка». Дизайн зданий построен на выразительном контрасте: массивный, словно «укоренённый» в землю цоколь плавно трансформируется в воздушную верхнюю часть, выполненную из панорамного остекления.

Дворовая территория закрытая, двухуровневая и функционально зонированная. Пешеходный мост разделяет пространство на тематические зоны.

Входные группы отличаются высокими потолками 4,4 м, предусмотрены гостевые санузлы, а также специальные раковины для удобного мытья лап домашним питомцам после прогулок.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В ассортименте студии и апартаменты с 1–4 комнатами, в том числе представлены редкие планировки с террасами, патио и даже окнами в ванных комнатах.

Потолки в жилых помещениях высотой от 3,4 до 4,44 м. Все квартиры сдаются без отделки, что позволяет реализовать любой дизайнерский замысел.

🌿 Инфраструктура:

На территории ЖК расположен собственный торговый центр. На первых этажах расположены 17 коммерческих помещений для удобства повседневной жизни.

Подземная многоуровневая парковка с возможностью аренды кладовых.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

До станции метро «Шелепиха» и платформы МЦК всего 7 минут пешком. На автомобиле путь до делового квартала «Москва-Сити» займёт не более 3 минут.

В непосредственной близости расположена живописная Шелепихинская набережная, а также одни из самых масштабных зелёных зон столицы: парки «Фили», «Серебряный бор» и «Красная Пресня».

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость квадратного метра у застройщика: от 810 854 ₽ до 900 307 ₽.

👤 Для кого подходит:

«Level Причальный» – это идеальный вариант для тех, кто ищет современное стильное жильё с панорамным видом на реку и деловой центр, но при этом ценит тишину и уединение. Проект предлагает редкое сочетание премиальной локации, экологичной среды и максимальной функциональности.

Источник данных:

Сайт: https://level.ru/projects/prichalniy

Циан: https://zhk–level–prichalnyy–i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5902–level–prichalnyy (разрешение №55–34–РС–2021, плановый ввод – IV кв. 2025 г.)

***

№3. Жилой комплекс «Остров»

📍 Район: Хорошёво-Мневники (СЗАО), метро Терехово (Большая кольцевая линия)

🏢 Статус и класс:

«Остров» это масштабный жилой квартал бизнес-класса, включающий несколько этапов: «Остров.12», «Остров.7» и другие. На данный момент ведётся активное строительство, а ввод отдельных корпусов запланирован на 2025–2026 годы.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Проект разработан британским бюро LDA Design и представляет собой гармоничное сочетание архитектурных стилей от элегантной малоэтажной классики до смелых форм бионического футуризма.

Фасады с обширным панорамным остеклением. Дворовые пространства полностью пешеходные.

Уникальная ландшафтная концепция «три парка в одном дворе» включает луговые поляны, живописные ручьи и зоны уединённого отдыха.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

Ассортимент жилья: от уютных студий до роскошных пентхаусов и частных вилл. Среди отличительных черт проекта квартиры, оснащённые террасами, панорамными окнами в ванных комнатах и даже каминами. Часть лотов предлагается с готовой чистовой отделкой в стиле минимализма, с итальянскими кухонными гарнитурами и сантехникой премиум-класса.

Высота потолков достигает 5 метров.

🌿 Инфраструктура:

Каждый квартал оснащён собственными лобби-клубами с фитнес-зонами, детскими игровыми комнатами и переговорными пространствами.

На территории комплекса расположены школы, дошкольные учреждения, торговый центр, разнообразные рестораны и один из крупнейших спортивных кластеров столицы: гребной канал, хоккейные корты.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

Пешая доступность до станции метро «Терехово» составляет всего 8 минут. На машине можно легко доехать до делового квартала «Москва-Сити» за 10 минут, а до исторического центра столицы за 15 минут. Благодаря удобным съездам на Рублёвское и Новорижское шоссе обеспечена транспортная связь как с любыми районами Москвы, так и с ближайшими направлениями Подмосковья.

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 497 000 ₽ до 2 617 000 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«Остров» - первый в России 5G-квартал, сочетающий передовые технологии, экологичную среду и атмосферу «островной» приватности. Он идеально подходит для тех, кто ценит природу, инновации и высокий уровень жизни в непосредственной близости от центра Москвы.

Источник данных:

Сайт: https://donstroy.moscow/objects/ostrov/

Циан: https://zhk–ostrov–i.cian.ru/

Паспорта проектов: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5905–ostrov–12 (разрешение №55–34–РС–2022, ввод – II–IV кв. 2025 г.; №55–34–РС–2023 – 2026 г.)

***

№4. Жилой комплекс бизнес-класса «Alia»

📍 Район: Пресненский (СЗАО), метро Шелепиха.

🏢 Статус и класс:

«Alia» современный жилой комплекс бизнес-класса, представленный 6 блоками (Park 1, 2. City 1, 2, 3. River 1). На данный момент ведутся строительные работы, а окончание возведения и ввод объекта в эксплуатацию намечены на 4 квартал 2026 года.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Корпус выполнен по монолитной технологии и облицован алюминиевыми композитными панелями в сочетании с панорамным остеклением.

Дворовая территория полностью свободна от автомобилей, создавая безопасное и спокойное пространство для жильцов. Продуманное ландшафтное оформление включает уютные зоны отдыха, обильное озеленение и комфортные маршруты для прогулок.

Входные группы выполнены по индивидуальному авторскому замыслу: здесь предусмотрены высокие потолки, лаунж-зоны для встреч и ожидания гостей, а также современные постаматы для удобства повседневной жизни. Каждый подъезд обладает собственной неповторимой атмосферой и уникальным ландшафтным решением.

Инженерная начинка дома соответствует самым современным стандартам: реализована система приточно-вытяжной вентиляции, а также интегрирована интеллектуальная платформа «умный дом», обеспечивающая максимальный комфорт и управляемость инженерными системами.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В продаже представлены апартаменты от 1 до 4 комнат площадью 40–110 м². Потолки высотой от 3,1 м. Покупателям доступны два формата: без отделки (для полной свободы в реализации дизайнерского замысла) и в варианте white box с базовой подготовкой под чистовую отделку.

🌿 Инфраструктура:

Вдоль бульваров откроют кафе, салоны красоты и сервисные точки, всё необходимое будет в шаговой доступности. Подземная парковка оборудована зарядными станциями для электромобилей и индивидуальными кладовыми. Во дворе размещены детские и спортивные площадки, соответствующие современным стандартам безопасности и функциональности.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

Пешая прогулка до станции метро «Шелепиха» займёт всего около 10 минут. На автомобиле до «Москва-Сити» менее чем 5 минут.

В непосредственной близости расположена живописная Шелепихинская набережная, а также одни из самых известных московских парков «Фили» и «Красная Пресня».

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 435 747 ₽ до 897 973 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«Alia» это идеальный выбор для покупателей, ищущих камерный, но технологичный жилой комплекс бизнес-класса в престижном районе столицы. Проект сочетает панорамные виды, современную инженерию и удачное расположение между деловой активностью и природными ландшафтами.

Источник данных:

Сайт: https://alia.moscow/

Циан: https://zhk–alia–i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/6104–alia (разрешение №55–34–РС–2023, плановый ввод – IV кв. 2026 г.)

***

№ 5. Жилой комплекс «Примавера»

📍 Район: Хорошёво-Мнёвники (СЗАО), метро Шелепиха.

🏢 Статус и класс:

«Примавера» это современный жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из 3 кварталов: Vivaldi, Rossini и Bellini. На данный момент ведётся строительство, а ввод в эксплуатацию планируется на IV квартал 2026 года.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Проект разработан архитектурной мастерской «Atrium». Фасады сочетают в себе керамогранит и алюминиевые панели.

Дворовая зона полностью пешеходная. На территории комплекса благоустроенный ландшафтный парк, включающий удобные прогулочные маршруты, игровые зоны для детей и функциональные площадки для занятий спортом на открытом воздухе.

Входные группы оформлены с использованием панорамного остекления, а высота потолков в лобби достигает впечатляющих 6 метров, создавая ощущение простора и света.

Инженерная инфраструктура здания оснащена современной системой приточно-вытяжной вентиляции, а также цифровой платформой «умный дом», обеспечивающей интуитивное управление параметрами комфорта, климата и безопасности в квартирах.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В продаже апартаменты площадью 40–192 м². Высота потолков от 3,1 м. Предлагаются варианты без отделки и white box для тех, кто предпочитает реализовать собственный интерьерный замысел или выбрать готовое решение под ключ.

🌿 Инфраструктура:

По авторской задумке каждый двор будет иметь свой цвет и тон озеленения. Подземный паркинг оборудован зарядными станциями для электроавтомобилей и кладовыми для хранения. Во дворе обустроены тщательно спланированные зоны отдыха, современные игровые комплексы и живописные аллеи для спокойных прогулок.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

До станции метро «Шелепиха» 10 минут пешком. На автомобиле до «Москва-Сити» около 5 минут.

Рядом находится Шелепихинская набережная, а также крупнейшие парковые массивы столицы: «Фили» и «Серебряный бор».

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 586 000 ₽ до 1 040 700 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«Примавера» станет удачным выбором как для семей, ценящих безопасную, зелёную среду с развитой инфраструктурой, так и для инвесторов, ориентированных на объекты с высокой ликвидностью в престижном районе, где качество архитектуры и удобство расположения работают на долгосрочную стоимость недвижимости.

Источник данных:

Сайт: https://primavera.moscow/

Циан: https://zhk–klubnyy–gorod–na–reke–primavera–i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/6105–primavera (разрешение №55–34–РС–2023, плановый ввод – IV кв. 2026 г.)

***

№ 6. ЖК «Символ»

📍 Район: Лефортово (ВАО), станции метро Авиамоторная, Площадь Ильича, Римская.

🏢 Статус и класс:

«Символ» один из наиболее масштабных и престижных проектов бизнес-класса на востоке Москвы. Реализация комплекса ведётся поэтапно и включает несколько тематических кварталов: «Гордость», «Искренность», «Независимость» и «Вдохновение».

На данный момент строительные работы находятся в активной фазе, а сдача первых корпусов намечена на 2025–2026 годы. В перспективе планируется возведение дополнительных жилых секций, что расширит масштабы всего квартала.

🏗 Архитектура и особенности:

Архитектурная концепция жилого комплекса создана ведущими международными студиями LDA Design и UHA London. Проект предусматривает возведение корпусов с переменной этажностью от 3 до 28 уровней, объединённых плавными формами, которые придают динамичный и современный облик. Фасады выполнены по технологии вентилируемых систем с использованием безопасных и долговечных материалов премиум-сегмента.

Дворы без автомобилей, оснащены камерами видеонаблюдения и охраной.

Входные зоны выполнены по авторскому проекту и включают уютные лаунж-пространства, стойку консьержа, гостевые санузлы, а также отдельные помещения для хранения детских колясок и велосипедов.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В продаже доступны студии и апартаменты от одной до четырёх комнат, площадью 29–120 м². Высота потолков варьируется от 3,0 до 3,7 метра метров, особенно впечатляющие показатели характерны для пентхаусов и квартир с двухуровневыми потолками.

Все помещения без чистовой отделки, что открывает неограниченные возможности для реализации индивидуального дизайнерского замысла и создания интерьера по собственному вкусу.

В большинстве лотов установлены широкоформатные окна.

🌿 Инфраструктура:

ЖК «Символ» это полноценный городской кластер. На его территории расположены:

лицей при МГТУ имени Н. Э. Баумана,

дошкольные учреждения,

современные медицинские центры,

фитнес-клубы,

супермаркеты, а также разнообразные кафе и рестораны.

Сквозь весь жилой комплекс протянулся ландшафтный парк «Зелёная река» длиной 2 километра. На его территории обустроены амфитеатр для проведения культурных и общественных мероприятий, памп-трек для любителей велоспорта, игровые зоны в формате «сказочных островов» и открытая площадка для танцев.

Для удобства жильцов подземный паркинг дополнен индивидуальными кладовыми помещениями, предназначенными для хранения сезонных и бытовых вещей.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

До ближайших станций метро «Площадь Ильича», «Римская» и «Авиамоторная», а также до остановки МЦД-2 можно дойти за 12 минут неспешным шагом. Вдоль квартала проходит шоссе Энтузиастов, по которому можно быстро добраться до других районов. Расстояние до Садового кольца всего 2 км.

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 440 000 ₽ до 645 000 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

ЖК «Символ» идеальный выбор для семей с детьми, которые ищут не просто жильё, а целостную среду: с развитой образовательной базой, парковой зоной рядом с домом и удобным доступом к центру столицы.

Источник данных:

Сайт: https://simvol–kvartal.ru/

Циан: https://zhk–simvol–i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5898–simvol (разрешения №50–07–РС–2021 и №50–07–РС–2022, ввод – 2025–2026 гг.)

***

№ 7. «ЗИЛАРТ»

📍 Район: Даниловский (ЮАО), метро ЗИЛ (МЦК), Тульская, Автозаводская.

🏢 Статус и класс:

«ЗИЛАРТ» – масштабный жилой квартал бизнес-класса, включающий в себя корпуса «ЗИЛАРТ Тауэр», «Дом Весниных» и другие. Строительство находится на активной стадии, а поэтапная сдача объектов запланирована на 2025–2026 годы.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Высота корпусов варьируется от 3 до 43 этажей. Центральным элементом композиции стала башня «ЗИЛАРТ Тауэр».

Архитектурные решения разработаны ведущими бюро: «СПИЧ», «Меганом», «Урбис» и другими. Несмотря на разнообразие стилей, все здания объединены единым дизайн-кодом.

Дворы полностью пешеходные, с линейными бульварами, зонами отдыха и озеленением. Входные зоны оснащены стойками консьержей, комфортными лаунж-пространствами для встреч гостей, а также отдельными помещениями, предназначенными для хранения детских колясок и инвентаря.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

Ассортимент охватывает весь спектр современных запросов: от компактных студий до просторных люксов и пентхаусов площадью более 200 м². Потолки высотой от 2,85 м в стандартных апартаментах до впечатляющих 5,7 м в премиальных форматах. Предлагаются варианты как без отделки, так и с чистовой отделкой. Среди особенностей панорамное остекление, террасы и мастер-спальни с отдельными гардеробными и санузлами.

🌿 Инфраструктура:

ЖК «ЗИЛАРТ» это не просто жильё, а полноценная городская среда. На территории расположены:

- крупнейший в Москве образовательный центр на 2500 мест

- технопарк «Кванториум» для детей,

- несколько дошкольных учреждений,

- ТРЦ «ЗУМ»

- музей современного искусства «Коллекция»,

- бульвар Весниных с арт-объектами и прогулочными зонами.

Рядом находятся два значимых зелёных массива столицы: парк «Тюфелева роща», набережная Марка Шагала протяжённостью 3,8 км.

Подземная парковка дополнена кладовыми для хранения сезонных вещей и оборудования.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

До станций «ЗИЛ» (МЦК), «Тульская» и «Автозаводская» не более 5 минут пешком. В перспективе откроется станция Троицкой линии «ЗИЛ», что ещё больше улучшит транспортную доступность.

Расстояние до центра Москвы около 5 км. Выезды на ТТК и Варшавское шоссе находятся в радиусе 1–2 км.

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 497 017 ₽ до 950 015 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«ЗИЛАРТ» создан для тех, кто ищет не просто квартиру, а насыщенную среду, где рядом находятся школа, музей, парк, концертный зал и набережная. Это квартал для ценителей культурной жизни, образования и урбанистического комфорта в южной части столицы.

Источник данных:

Сайт: https://www.lsr.ru/msk/zhilye-kompleksy/zilart/

Циан: https://zhk-zilart-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5901 (разрешение №50–07–РС–2021, ввод корпусов 6–7 – III кв. 2025 г.

***

№ 8. Жилой комплекс «Шагал»

📍 Район: Даниловский (ЮАО), метро ЗИЛ (МЦК), Технопарк.

🏢 Статус и класс:

«Шагал» один из крупнейших жилых кварталов бизнес-класса в южной части Москвы. Запланировано 66 корпусов, которые будут реализовываться поэтапно. В данную подборку включены очереди, которые будут сданы в IV квартале 2025 года – III квартале 2026 года. Строительство активно продолжается.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Квартал объединяет шесть архитектурных типологий от уютных малоэтажных таунхаусов до современных высотных башен. Авторы концепции: бюро «BuroMoscow» и бюро «КСАР».

Вся дворовая зона полностью свободна от автомобильного движения и предназначена исключительно для пешеходов. Продуманная система прогулочных маршрутов плавно соединяет между собой зоны отдыха, детские игровые комплексы и общественные пространства.

Входные группы оснащены уютными лаунж-зонами для встреч, стойками консьержей, а также отдельными помещениями для хранения детских колясок и велосипедов.

🏠 Квартиры и планировки:

В ассортименте представлены студии и апартаменты с 1–4 комнатами площадью 23–140+ м². Потолки высотой от 2,87 до 3,12 м.

Все квартиры сдаются без отделки, что позволяет реализовать индивидуальный дизайн-проект.

🌿 Инфраструктура:

«Шагал» позиционируется как полноценный «город в городе». На его территории разместятся:

- Дошкольные учреждения и общеобразовательные школы,

- Современные медицинские клиники,

- ТРЦ,

- Фитнес-центры, а также разнообразные кафе и рестораны.

Общая площадь благоустроенных зон превышает 109 га, включая 5,5 км набережной и центральный бульвар с арт-объектами и зонами отдыха.

Паркинг расположен под землёй, что позволяет освободить поверхность для пешеходов.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

До станции МЦК «ЗИЛ» 15 минут пешком, до метро «Технопарк» около 20 минут.

Расстояние до ТТК 2 км, до Кремля 9 км. Дополнительные транспортные возможности: канатная дорога и речной трамвай.

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 391 820 ₽ до 846 489 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«Шагал» это выбор для тех, кто ценит принцип «15-минутного города»: всё необходимое от школы до набережной в шаговой доступности. Это квартал для тех, кто хочет жить в просторном, но при этом уютном месте с видом на реку и развитой городской инфраструктурой.

Источник данных:

Сайт: shagal.city

Циан: https://zhk-shagal-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5903-shagal (разрешения №50–07–РС–2021 и др., ввод – IV кв. 2025 г. и далее)

***

№ 9. Жилой комплекс «Роттердам»

📍 Район: Нагатинский Затон (ЮАО), метро Нагатинская.

🏢 Статус и класс:

«Роттердам» это современный жилой комплекс бизнес-класса, представленный 5 корпусами разной этажности. В настоящее время ведётся строительство, а сдача комплекса планируется на 4 квартал 2025 года.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Проект разработан архитектурным бюро «СПИЧ». Корпуса возведены по монолитной технологии, а фасады сочетают в себе керамогранит и алюминиевые панели.

Дворы без машин, продуманный ландшафт с зонами отдыха, уличным коворкингом, детскими площадками, аллеями и озеленением.

Входные группы выполнена с панорамным остеклением, а высота потолков в лобби достигает 4,2 м.

Инженерное оснащение включает в себя систему приточно-вытяжной вентиляции, центральную станцию умягчения воды и цифровую платформу «умный дом» для управления микроклиматом и безопасностью.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В продаже 1–4-комнатные апартаменты площадью 27–143 м². Высота потолков в жилых зонах от 3,1 м.

Покупателям доступны два формата: без отделки и white box с базовой подготовкой под финишную отделку.

🌿 Инфраструктура:

На территории находятся ручей и сухой фонтан, основой озеленения стали полевые цветы и тюльпаны. Подземный паркинг оборудован кладовыми. Во дворе обустроены безопасные игровые зоны для детей, уютные места для отдыха и живописные прогулочные маршруты, проложенные вдоль зеленых, цветущих аллей.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

Пешая доступность до станции метро «Нагатинская» - дорога составляет всего 7 минут. На автомобиле можно доехать до Третьего транспортного кольца за 5 минут, а до центра Москвы примерно за 15 минут.

В непосредственной близости расположены парк «Нагатинская пойма» и ухоженная набережная Москвы-реки с комфортной инфраструктурой для отдыха и прогулок.

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 428 098 ₽ до 742 765 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«Роттердам» – больше, чем просто жильё: это продуманное долгосрочное решение для тех, кто стремится совместить ритм современного мегаполиса с атмосферой природного спокойствия. Семьи здесь обретут уютное и безопасное пространство с живописными видами на реку, а инвесторы стабильный и ликвидный актив в престижном районе, где архитектура остаётся актуальной на десятилетия вперёд.

Источник данных:

Сайт: fsk.ru/rotterdam

Циан: https://zhk-rotterdam-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5904-rotterdam (разрешение №50–07–РС–2022, ввод – IV кв. 2025 г.)

***

№ 10. Жилой комплекс «Эвер»

📍 Район: Обручево (ЮЗАО), метро Калужская.

🏢 Статус проекта:

Ever современный жилой комплекс бизнес-класса, состоящий из пяти 34-этажных башен. Строительство находится на завершающей стадии, а сдача комплекса запланирована на III квартал 2025 года.

🏗 Архитектура и особенности зданий:

Проект разработан архитектурным бюро «GAFA Architects». Фасады каждой башни уникальны, но в общей концепции. Фигурная кладка, глазурованный кирпич и керамогранит.

Дворовая территория полностью пешеходная, продуманный ландшафт, вдохновленный японскими садами, с зонами отдыха и озеленением.

Входные группы выполнены по авторскому проекту в латунных и медных цветах: двухуровневые, с высокими потолками и комфортными зонами ожидания.

🏠 Квартиры и планировочные решения:

В ассортименте апартаменты с 1–5 комнатами площадью 30–120 м². Особое преимущество проекта высокие потолки от 3,5 до 3,8 м. Французские балконы, что редко встречается даже в сегменте бизнес-класса.

Предлагаются варианты без отделки и с предчистовой подготовкой.

🌿 Инфраструктура:

На территории обустроен тематический игровой маршрут для детей, а также предусмотрены комфортные зоны для релакса и площадки для занятий йогой и фитнесом на свежем воздухе.

Подземный паркинг оснащён индивидуальными кладовыми помещениями, предназначенными для удобного хранения личных вещей и инвентаря.

🚇 Расположение и транспортная доступность:

До станции метро «Калужская» можно дойти всего за 7 минут пешком. Путь до центра Москвы займёт около 20 минут как на общественном транспорте, так и на личном автомобиле. В непосредственной близости расположен живописный «Обручевский лесопарк».

💰 Ценовой диапазон:

Стоимость: от 469 704 ₽ до 810 100 ₽ за квадратный метр.

👤 Для кого подходит:

«Эвер» создан для тех, кто ищет камерную, но современную среду в юго-западной части столицы. Высокие потолки, лаконичная архитектура и уютное расположение делают этот комплекс особенно привлекательным для покупателей, которые ценят пространство, свет и баланс между городом и природой.

Источник данных:

Сайт: ever.ru

Циан: https://zhk-ever-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://stroika.mos.ru/novostroiki/5906-ever (разрешение №50–07–РС–2021, ввод – III кв. 2025 г.)

***

Как выбрать ЖК бизнес-класса под задачу и бюджет

Если квартира планируется для проживания, ключевыми факторами станут развитая инфраструктура, удобная транспортная доступность и качество дворового пространства. Для инвестора же на первый план выходят ликвидность района, перспективы развития локации и надёжность застройщика.

Нашли подходящий вариант среди представленных проектов? Отлично! Теперь самое время задуматься о том, как превратить «коробку» в по-настоящему личное, функциональное и эстетичное пространство.

Команда VPROEKTE специализируется на создании интерьеров «под ключ» для владельцев квартир бизнес-класса от разработки концепции до финальных штрихов: подбора мебели, освещения и декора.

Хотите узнать ориентировочную стоимость проекта или пройти короткий тест, чтобы определить свой стиль в интерьере? Это займёт всего 5 минут и поможет избежать неопределённости и ошибок при ремонте, которые могут растянуться на месяцы.

Узнать стоимость проекта →

***

Часто задаваемые вопросы

Что отличает новостройки бизнес-класса от комфорт-сегмента?

Главное отличие — качество проектирования и инфраструктуры. В бизнес-классе важны локация, архитектура, благоустройство и инженерия. Это дома с подземным паркингом, консьерж-сервисом, системами очистки воздуха и охраны. Здесь продумана каждая деталь — от звукоизоляции до дизайна общественных зон. Покупая такую квартиру, вы платите не только за квадратные метры, но и за уровень жизни.

Какие районы Москвы сейчас лидируют по количеству бизнес-новостроек?

Наиболее активно развиваются Юго-Запад, Северо-Запад и Запад столицы — районы у Мичуринского проспекта, Хорошёвского шоссе, Раменок и Шелепихи. Популярны и проекты вблизи станций МЦД и ТТК — там сочетаются транспортная доступность и современные концепции благоустройства. Всё чаще застройщики создают кварталы с внутренними дворами без машин, парками и спортивными площадками.

Стоит ли покупать квартиру в новостройке бизнес-класса на этапе строительства?

Да, но только у надёжного застройщика и с эскроу-счетом. На ранней стадии можно получить цену на 10–15% ниже, чем у готовых квартир, и выбрать оптимальную планировку. Однако важно изучить репутацию девелопера, техническое задание и визуализации общественных зон — именно они определяют реальный уровень проекта.

Как выбрать планировку, чтобы квартира оставалась ликвидной?

Оптимальны планировки с мастер-спальней, гардеробной, просторной кухней-гостиной и двумя санузлами. Это универсальные решения, востребованные на рынке. Лучше избегать проходных комнат и сложных геометрий. Если высота потолков от 3 метров, а окна панорамные — квартира сохранит ценность при перепродаже.

Можно ли заказать дизайн-проект сразу после покупки квартиры в новостройке?

Да, и это даже выгоднее. Дизайнер поможет адаптировать пространство под ваши задачи, учесть розетки, свет и мебель ещё до начала отделки. Это экономит бюджет и избавляет от переделок. Премиальные бюро, такие как VPROEKTE, разрабатывают проекты «под ключ» с учётом планировок конкретных ЖК и требований застройщиков.

***

Почему стоит рассмотреть новостройки бизнес-класса для жизни и инвестиций

Бизнес-класс — золотая середина между комфортом и престижем

Покупка квартиры в новостройке бизнес-класса — это выбор в пользу баланса. Здесь есть всё, что ценят в премиум-сегменте, но без избыточной роскоши: надёжные инженерные системы, благоустроенные дворы, качественные фасады, а главное — продуманная архитектура.

Инвестиции, которые работают

Бизнес-класс остаётся самым устойчивым сегментом рынка недвижимости. Такие квартиры востребованы и для жизни, и для аренды. Грамотно выбранный проект даёт стабильный рост стоимости, особенно если локация развивается инфраструктурно — рядом метро, парки, школы и деловые кластеры.

Пространство, где хочется жить

Жильё бизнес-класса создаёт атмосферу уюта и статуса. Это дома, где важно не только как выглядит интерьер, но и как вы себя чувствуете внутри: тишина, чистый воздух, приватность. Правильно выбранный ЖК становится не просто адресом, а отражением вашего образа жизни.

