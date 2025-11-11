ТОП-10 элитных ЖК Москвы 2025-2026: рейтинг премиум-класса и клубных домов столицы

Москва меняется, и мы представляем новый пул элитных ЖК в Москве, которые определяют лицо столицы будущего. Наш рейтинг на 2025-2026 годы включает ТОП жилых комплексов премиум класса — 10 тщательно отобранных проектов для тех, кто выбирает не просто квадратные метры. Этот ТОП премиум ЖК представляет лучшие клубные дома Москвы.

Редакция Houzzy внимательно следит за изменениями на рынке элитной недвижимости Москвы. Мы создаем независимые рейтинги элитных жилых комплексов и обзоры, чтобы Ваш выбор был осознанным, взвешенным, а также удобным и быстрым. Наша методология проста: мы анализируем проекты, сверяем официальные данные и прислушиваемся к аудитории, чтобы предоставлять только выверенную информацию. Каждый объект глубоко изучен по следующим критериям: локация, транспорт, комфорт, архитектура и материалы, инженерные системы премиум-уровня, приватность и безопасность, приватная инфраструктура и сервисы. Наш рейтинг элитных новостроек поможет сориентироваться в сегменте премиум недвижимости.

***

№1 Бадаевский: ст. м. Киевская, Кутузовский проспект.

Премиальный ЖК Бадаевский вошел в рейтинг элитных новостроек в Москве

Премиальный ЖК Бадаевский вошел в рейтинг элитных новостроек в Москве

📅 Срок сдачи: 2026-2027

🏢 Класс и формат: Премиум-класс; культовый проект Herzog & de Meuron и швейцарского архитектурного бюро Capital Group. Два новых дома «в воздухе» и восстановленный исторический комплекс на земле. Проект входит в топ ЖК премиум-сегмента от ведущих архитекторов мира.

🏗 Архитектура и материалы: Авторская концепция «город на колоннах» отражает принцип единения природы с функциональностью и комфортом жизни в городе.

Панорамное остекление из энергосберегающего стекла с первого этажа

188 колонн высотой в 35 метров

Монолитный, кирпичный тип домов

Отделка фасадов из мрамора, стекла и металла

⚙️ Инженерия и комфорт:

Премиальные инженерные системы и климатические решения

Многоступенчатая вентиляция с очисткой воздуха

Инновационные технологии для оптимального микроклимата

🔒 Приватность и безопасность: Закрытая территория комплекса полностью освобождена от автомобилей и охраняется круглосуточно. Профессиональная служба безопасности и система видеонаблюдения контролируют периметр, а доступ в здания и сервисные зоны организованы с помощью индивидуальных электронных ключей.

🌿 Инфраструктура и сервисы УК: Комплекс сочетает урбанистический комфорт с природным окружением. Жителям доступны:

Благоустроенная набережная Тараса Шевченко с речными маршрутами

Парк "Красная Пресня" и лесопарки в радиусе 10 км

Торговые центры, бутики и Дорогомиловский рынок

Учебные заведения и спортивные объекты

Деловой центр "Москва-Сити" в 5 км

На территории:

Приватный лес с зонами отдыха

Ревитализированные цеха завода с пивоварней-музеем

Образовательные и спортивные центры с бассейном

Гастрономическая и рекреационная зона

🏠 Планировки и виды: В аэрированных корпусах представлены апартаменты от 57 до 245 м² и эксклюзивные виллы до 974 м², все с панорамным остеклением, монолитными балконами-галереями и видами на Москву-реку, "Москва-Сити" и Правительство РФ.

🅿️ Паркинг и склады: Подземный паркинг с прямым лифтовым доступом. Такое решение позволит сделать парковую зону полностью пешеходной.

🚇 Локация и транспорт: ЖК премиум «Бадаевский» разместится в окружении Кутузовского проспекта и набережной Тараса Шевченко. Расположение обеспечивает проекту не только высокий статус, но и превосходную транспортную логистику: путь на авто до Третьего транспортного и Садового кольца занимает пять минут, а путь до Кремля и ключевых объектов культурного наследия - 15 минут.

💰 Ценовой коридор: От 64,47 млн до 649,95 млн ₽.

🧑 Для кого подходит: Проект сочетает приватность лесной зоны с преимуществами центральной локации, предлагая элитное жилье для ценителей спокойствия и деловых людей. Архитектурная уникальность обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Источники:

Сайт: https://badaevsky.com/project/concept/

Циан: https://zhk-badaevskiy-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/badaevskij-1990121/

***

№2 Николь (Nicole): ст. м. Площадь революции, ул. Никольская

ЖК Nicole клубного формата является элитной новостройкой в сердце столицы

ЖК Nicole клубного формата является элитной новостройкой в сердце столицы

ЖК Nicole клубного формата является элитной новостройкой в сердце столицы

📅 Срок сдачи: 2027-2028 гг.

🏢 Класс и формат: De-luxe класс; формат клубной резиденции, три корпуса, камерный масштаб, малоквартирный жилой формат. Элитный ЖК представляет собой проект категории премиум от девелопера MR Group, создающий среду с вариативными форматами проживания. Этот клубный дом относится к премиум-класс ЖК Москвы.

🏗 Архитектура и материалы: Каждое здание комплекса воплощает образ элитной резиденции с изысканным декором и уникальным архитектурным обликом.

Монолитная технология строительства с кирпичной и блочной кладкой

Синтез классической монументальности и современных архитектурных тенденций

Сочетание неоклассики и бионического дизайна

Индивидуальные входные группы и лобби

Отделка мрамором, ценными породами дерева и латунью

⚙️ Инженерия и комфорт: Инженерные системы включают приточно-вытяжную вентиляцию, центральное кондиционирование и системы водоочистки. ЖК Nicole оснащен системой «умный дом» для управления светом, климатом и безопасностью, также на территории премиум ЖК установлены усилители сотовой связи

🔒 Приватность и безопасность: ЖК построен в формате клубного дома: закрытый квартал, отдельные входы во все резиденции, консьерж-сервис 24/7, видеонаблюдение по всему периметру, охрана только для резидентов.

🌿 Инфраструктура и сервисы: Жилой комплекс «Nicole» объединяет три приватных двора с центральной площадью, фонтаном и рестораном. Инфраструктура включает:

Спортивные и детские площадки

Зоны для йоги и смотровые террасы

Премиальные магазины и рестораны

Коворкинг, спа-зону с бассейном и детский клуб

Зимний сад с камином, винный бар, сигарную комнату

Музыкальный лаунж и тематические гостиные

🏠 Планировки и виды: Клубный дом предлагает многовариантные планировки: от апартаментов до 300 м² до двухуровневых резиденций с панорамным остеклением и эксклюзивных пентхаусов до 686 м² с террасами. В числе ключевых преимуществ элитных ЖК Москвы - авторская отделка, вариативная планировка и виды на исторический центр, включая перспективы на Кремль и Красную площадь с верхних этажей.

🅿️ Паркинг и склады: В состав объектов комплекса входит подземный паркинг, рассчитанный на потребности всех резидентов, а также зона для мойки автомобилей.

🚇 Локация и транспорт: Идеальная транспортная доступность обеспечивается близостью к станциям метро, МЦК, МЦД и железнодорожным платформам в 4 минутах ходьбы, а также остановкам наземного транспорта.

💰 Ценовой коридор: От 243,84 млн до 486,36 млн ₽

🧑 Для кого подходит: Эти элитные новостройки в Москве предлагают эксклюзивные условия: статусное представительство, ценители приватности, инвестиции в уникальные объекты.

Источники:

Сайт: https://nicole.ru/

Циан: https://zhk-nicole-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/nicole-3706631/

Доп. материалы: https://promesto-msk.ru/catalog/tsao/zhk-nicole/

***

№3 Хамовники 12: ст. м. Киевская, 1-й пер. Тружеников

ЖК Хамовники 12: топ элитных новостроек в Москве

ЖК Хамовники 12: топ элитных новостроек в Москве

ЖК Хамовники 12: топ элитных новостроек в Москве

📅 Срок сдачи: 4 квартал 2025 г.

🏢 Класс и формат: Элитный ЖК от девелопера Coldy расположен на Москворецкой набережной в престижном районе Хамовники, входящем в ЦАО. Формат клубного дома предлагает 51 квартиру, что обеспечивает приватность и камерную атмосферу. Проект относится к числу элитных новостроек и входит в число наиболее престижных клубных домов Москвы.

🏗 Архитектура и материалы: ЖК «Хамовники 12» возводится по монолитной технологии. Фасады в светлой палитре декорированы архитектурными элементами: колоннами, скульптурами, лепниной и эркерами. Высота потолков достигает 5,1 м.

⚙️ Инженерия и комфорт: Технологии комфорта обеспечат жителям ЖК класса de-luxe свежий воздух, чистую мягкую воду, абсолютную тишину. во всех апартаментах действует система умного дома сертифицированного премиум-уровня.

🔒 Приватность и безопасность: На территории элитного ЖК действует охрана 24/7, закрытая территория добавляет уверенности в безопасности, а в скором времени на территории появятся камеры видеонаблюдения.

🌿 Инфраструктура и сервисы: Резидентам доступны отельный сервис и внутренняя инфраструктура:

Детская игровая комната

Фитнес-центр и спа-услуги

Торговые, медицинские, образовательные и спортивные объекты

🏠 Планировки и виды: Из апартаментов элитного клубного дома «Хамовники 12» открываются панорамные виды на центр столицы, Москву-реку, «Москва-Сити», МГУ и Новодевичий монастырь. В продаже представлены одно-, двух- и трехкомнатные резиденции площадью от 101 до 305 м² с балконами, террасами, гардеробными, постирочными, мастер-спальнями и сейфовыми помещениями.

🅿️ Паркинг и склады: Подземный паркинг с необходимым для резидентов количеством мест. Также в здании присутствуют персональные кладовые.

🚇 Локация и транспорт: ЖК «Хамовники 12» расположен в 200 м от Саввинской набережной с отличной транспортной доступностью: 4 км до Кремля, 7 км до «Москва-Сити» и 28 км до аэропорта Внуково. В 5 минутах ходьбы находятся остановки общественного транспорта с маршрутами до метро «Смоленская», стадиона «Лужники» и Новодевичьего монастыря, а станция метро «Киевская» доступна за 15 минут пешком.

💰 Ценовой коридор: От 282,17 млн до 579,47 млн ₽.

🧑 Для кого подходит: Семейный формат, ценители приватности, инвесторы. Этот ЖК премиум в Москве предлагает камерность и комфорт, поэтому идеально подойдет для семейной тихой жизни. Однако покупка будет так же выгодна инвесторам и деловым жителям Москвы.

Источники:

Сайт: https://khamovniki12.ru/

Циан: https://zhk-hamovniki-12-i.cian.ru

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/hamovniki-12-3186893/

Пройдите тест – получите расчет дизайн-проекта для элитного ЖК

Вы уже выбрали квартиру в премиальном комплексе? Узнайте, сколько будет стоить дизайн интерьера для элитного ЖК под ключ с учётом планировки, высоты потолков и ваших пожеланий.

Пройти тест →

***

№4 Vesper Тверская: ст. м. Маяковская, ул. 1-я Тверская-Ямская

Жилой комплекс Vesper Тверская: лучшие клубные дома

Жилой комплекс Vesper Тверская: лучшие клубные дома

Жилой комплекс Vesper Тверская: лучшие клубные дома

📅 Срок сдачи: II квартал 2023 года.

🏢 Класс и формат: Компания Vesper создает клубные объекты премиум-класса, представленные 15 жилыми комплексами в Москве и Европе. Элитный ЖК органично интегрирован в историческую улицу, сохраняя приватную среду, защищенную от городского шума.

🏗 Архитектура и материалы: Архитектурный ансамбль состоит из двух девятиэтажных башен, объединенных двухуровневым стилобатом и подземным паркингом. Пешеходная зона соединяет Первую и Вторую Тверские Ямские улицы с отдельными входами в каждую секцию. Фасады выполнены из натурального камня: цоколь облицован гранитом антрацитового оттенка, а жилые этажи отделаны в нейтральной бежевой гамме для гармоничного сочетания с исторической застройкой.

⚙️ Инженерия и комфорт: Современные инженерные решения создают оптимальные условия для проживания в одном из лучших элитных ЖК Москвы. Ключевые особенности включают:

Многоуровневую систему шумопоглощения

Усовершенствованное электроснабжение для стабильной работы техники

Многоступенчатую систему водоподготовки с умягчением и минерализацией воды

🔒 Приватность и безопасность: Территория жилого комплекса охраняется круглосуточно и является полностью пешеходной зоной благодаря подземному паркингу. Доступ контролируется персональными электронными пропусками, а резидентaм доступен консьерж-сервис 24/7 для решения организационных вопросов.

🌿 Инфраструктура и сервисы: Жилой комплекс предлагает разнообразные услуги для комфортной жизни. Резидентам доступны:

Современный фитнес-центр с инновационным оборудованием

Просторный бассейн с многоступенчатой системой очистки воды

Ресторан с авторской кухней и curated подборкой вин

Комплекс бытовых услуг: портные, химчистка, горничные

Персональные услуги: няни и репетиторы

Доставка продуктов

🏠 Планировки и виды: В комплексе представлены апартаменты площадью 36–284 м² с потолками 3,35 м и эксклюзивный пентхаус 1067 м² с террасой, высокими потолками 4,5 м и персональным лифтом. Все резиденции сдаются с отделкой de-luxe, техникой и сантехникой, из окон открываются виды на центральную улицу, сталинские высотки, Москва-Сити и набережную.

🅿️ Паркинг и склады: Двухуровневая подземная парковка оснащена 89 машиноместами.

🚇 Локация и транспорт: Жители дома смогут прочувствовать все прелести жизни в самом сердце Москвы. ЖК расположен на первой линии ул. Тверская-Ямская, шаговая доступность до метро, Патриарших прудов.

💰 Ценовой коридор: От 69,46 млн до 193,45 млн ₽

🧑 Для кого подходит: Собственники бизнеса, резиденты с высоким уровнем запросов к сервису, семьи, ценители приватности - все они оценят комфортабельность в одном из лучших ЖК. В домах такого класса, жителям предлагают эксклюзивный сервис уровня пятизвездочного отеля.

Источники:

Сайт: https://vespermoscow.com/projects/kutuzovsky/

Циан: https://zhk-vesper-tverskaya-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/vesper-tverskaya-1791395/

Интерьеры квартир в ЖК Vesper Тверская выполнены лучшими дизайн-студиями Москвы. Пример - работа студии дизайна интерьера VPROEKTE.

Интерьер квартиры в ЖК Vesper Tverskaya от студии VPROEKTE

Интерьер квартиры в ЖК Vesper Tverskaya от студии VPROEKTE

Интерьер квартиры в ЖК Vesper Tverskaya от студии VPROEKTE

***

№5 Жизнь на Плющихе: ст. м. Фрунзенская, Хамовники, ул. Погодинская.

ЖК Жизнь на Плющихе вошел в топ элитного жилья

ЖК Жизнь на Плющихе вошел в топ элитного жилья

ЖК Жизнь на Плющихе вошел в топ элитного жилья

📅 Срок сдачи: 2019 год.

🏢 Класс и формат: Жилой комплекс верхнего премиум-сегмента с клубной концепцией состоит из восьми секций высотой от 7 до 13 этажей, образующих полуовальную конфигурацию. Приватная огражденная территория с декоративным фонтаном формирует камерное сообщество в историческом центре с малым количеством квартир на этаже.

🏗 Архитектура и материалы: Архитектура комплекса выполнена в неоклассическом стиле с элементами ар-деко и акцентом на натуральные материалы. В оформлении использованы:

Благородный камень, керамический кирпич и мраморные поверхности

Изысканные колонны, искусные барельефы и авторские орнаменты

Выразительные русты и декоративные элементы

Парадные зоны оборудованы функциональными помещениями для хранения колясок, инвентаря и велотранспорта, а также ресепшн-зонами и местами для приема корреспонденции. Высота потолков составляет 3,2-3,5 метра с увеличенными окнами, просторными балконами и террасами.

⚙️ Инженерия и комфорт: ЖК оснащен бесшумными лифтами. Здесь комфорт проживания соответствует самым высоким стандартам: умные системы, современные системы оснащения и качественная инженерия дает возможность расслабиться и почувствовать себя уютно и беззаботно.

🔒 Приватность и безопасность: Закрытый двор-парк без машин, приватная территория с круглосуточной охраной и видеонаблюдением, консьерж-сервис 24/7, персональные лифтовые холлы, системы контроля доступа.

🌿 Инфраструктура и сервисы: В шаговой доступности от клубного дома расположены образовательные, медицинские и культурные учреждения, включая музей-заповедник «Царицыно» и Московский музей современного искусства. На территории резидентам доступны:

Детские и спортивные площадки

Благоустроенная парковая зона с фонтаном

Фитнес-центр, салоны красоты и рестораны

Ювелирный салон и аптека

Продуктовые магазины премиум-класса

🏠 Планировки и виды: В комплексе представлены классические квартиры, двухуровневые апартаменты с панорамным остеклением и эксклюзивные пентхаусы в восьми секциях высотой 7-13 этажей. Планировки включают студии и шестикомнатные апартаменты с эркерами, дополнительными санузлами, остеклением в пол и лоджиями. Все помещения имеют потолки 3,2-3,5 м, изолированные спальные зоны и кухни-гостиные, на верхних уровнях возможна установка каминов.

🅿️ Паркинг и склады: В элитном ЖК предусмотрены подземный паркинг, кладовые, комната для водителей.

🚇 Локация и транспорт: Жилой комплекс «Жизнь на Плющихе» обладает развитой транспортной доступностью: в 900 метрах расположена станция метро «Киевская», в шаговой доступности автобусные остановки и удобный выезд на основные магистрали. До Садового кольца 1,2 км, до ТТК 2,2 км.

💰 Ценовой коридор: От 148 млн до 488 млн ₽.

🧑 Для кого подходит: Апартаменты в данном ЖК подойдут для тех, кто ищет элитное жилье в одном из самых престижных районов Москвы, при этом предпочитает приватность: семьи, статусные резиденты, инвесторы недвижимости.

Источники:

Сайт: https://zhizn-na-plyuschihe.ru/

Циан: https://zhk-zhizn-na-plyushcihe-i.cian.ru/

Авторами интерьеров для квартир премиального ЖК “Жизнь на Плющихе” стали лучшие дизайн-бюро столицы. Одно из них - студия дизайна интерьеров VPROEKTE, разработавшая стразу несколько проектов для этого комплекса.

Интерьер квартиры в ЖК Жизнь на Плющихе от студии VPROEKTE

Интерьер квартиры в ЖК Жизнь на Плющихе от студии VPROEKTE

Интерьер квартиры в ЖК Жизнь на Плющихе от студии VPROEKTE



***

№6 Luzhniki Collection: ст. м. Лужники, Лужнецкая наб.

Luzhniki Collection: топ элитных клубных домов

Luzhniki Collection: топ элитных клубных домов

Luzhniki Collection: топ элитных клубных домов

📅 Срок сдачи: 4 кв. 2027

🏢 Класс и формат: 12 клубных домов премиум-класса обеспечат спокойное времяпрепровождение в стенах дома и на территории. Приватность, камерный масштаб, спокойствие. Эти элитные новостройки в Москве представляют собой эталон премиум-класс ЖК Москвы.

🏗 Архитектура и материалы: Архитектурную концепцию разработали бюро Dyer и студия MVRDV, а интерьеры общественных зон созданы нью-йоркской ODA в стиле природного минимализма. Комплекс включает:

12 корпусов высотой 12-18 этажей с межздательными разрывами до 88 метров

Отделку натуральными материалами с вертикальным озеленением

Лобби с зонами отдыха, каминами и арт-объектами

Более 150 планировок с 1-4 спальнями

Панорамные окна с видами на реку и город

Высоту потолков 3,25-4,73 м

Опциональные террасы и гардеробные

⚙️ Инженерия и комфорт: Многоступенчатые системы климат-контроля с очисткой и увлажнением воздуха, комплексные решения водоподготовки с фильтрацией, а также датчики контроля протечек в санузлах и других влажных помещениях создают максимальный комфорт в апартаментах.

🔒 Приватность и безопасность: Закрытая охраняемая территория с приватным садом, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, СКУД, ограниченное количество резидентов и расположение строений на необходимом для максимальной приватности расстоянии.

🌿 Инфраструктура и сервисы:

В распоряжении резидентов:

Приватный парково-садовый комплекс

Развлекательный кластер

Два бизнес-центра

Фитнес-студия

Профессиональная студия звукозаписи для интервью и подкастов

Многофункциональные пространства для работы, деловых встреч и переговоров

🏠 Планировки и виды: Во всех резиденциях установлено панорамное остекление с видами на воду, парки, деловой центр и историческую часть города. Покупателям доступно более 150 планировок, включая варианты с террасами, гардеробными по индивидуальному проекту и пентхаусами. Высота потолков составляет от 3,25 до 4,73 метра.

🅿️ Паркинг и склады: Подземный многоуровневый паркинг с интересными дизайнерскими решениями позволит почувствовать себя уютно даже не парковке.

🚇 Локация и транспорт: Резиденция Luzhniki Collection занимает территорию на Лужнецкой набережной вблизи Андреевского моста. Выезд на Третье транспортное кольцо расположен в 800 метрах, а на Садовое кольцо — в 4,5 км от комплекса. Станции метрополитена «Спортивная» и МЦК «Лужники» находятся на расстоянии 1,7 км. Поездка до центра столицы на автомобиле занимает не более 15 минут.

💰 Ценовой коридор: От 71,87 млн до 2,77 млрд ₽

🧑 Для кого подходит: ЖК Москвы премиум уровня подойдёт ценителям семейного формата жизни. Статусное представительство в престижном районе, инвестиционное сохранение капитала. Этот клубный дом входит в топ элитных ЖК столицы.

Источники:

Сайт: https://luzhniki-collection.ru/

Циан: https://zhk-luzhniki-collection-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/luzhniki-collection-3172663/

***

№7 Исторический дом “Чистые Пруды”: ст. м. Чистые пруды, Потаповский пер., 5, стр. 4.

ЖК Исторический дом «Чистые Пруды» топ элитной недвижимости в Москве

ЖК Исторический дом «Чистые Пруды» топ элитной недвижимости в Москве

ЖК Исторический дом «Чистые Пруды» топ элитной недвижимости в Москве

📅 Срок сдачи: 1 кв. 2026 г.

🏢 Класс и формат: Премиум класс; формат клубный дом обеспечивает приватность даже в центре мегаполиса. Объект элитной недвижимости представляет собой аутентичный клубный дом постройки начала XX века, гармонично интегрированный в архитектурный ансамбль центрального московского района.

🏗 Архитектура и материалы: Камерный клубный дом на 34 резиденции в отреставрированном особняке 1915 года постройки. Архитектурный проект барона Оттона фон Дессина сохранен, а внутренние пространства адаптированы под современные стандарты комфорта и безопасности.

⚙️ Инженерия и комфорт: Каждая резиденция имеет вибродемпфирующие конструкции и шумопоглощающие стеклопакеты для акустической защиты. Установлены персональные системы климат-контроля с увлажнением и многоступенчатая фильтрация воды. Высокоскоростные бесшумные лифты обеспечивают время ожидания до 40 секунд.

🔒 Приватность и безопасность: Закрытый двор-сад создает исключительную приватную среду для резидентов. Ключевые особенности включают:

Усиленную шумоизоляцию всех квартир

Круглосуточную охрану территории

Малоквартирные секции (2-4 квартиры на этаж)

Окна, ориентированные во внутренний двор

🌿 Инфраструктура и сервисы: В пешей доступности от ЖК «Чистые Пруды» расположены медицинские, образовательные и финансовые учреждения, гастрономические заведения, театры и музеи. На территории комплекса оборудованы детские и спортивные зоны, а также доступны парковые территории.

🏠 Планировки и виды: Помимо апартаментов с классическими планировками, в доме на Чистых прудах представлены четыре эксклюзивных пентхауса с террасами и каминами, при этом на каждом этаже расположено всего 2–4 резиденции. Входную группу формирует просторное лобби с впечатляющей высотой потолков 4,7 метра.

🅿️ Паркинг и склады: В клубном ЖК премиум-класса функционирует автоматизированный паркинг на 45 мест с роботизированной системой размещения транспортных средств и интегрированной в лобби зоной высадки пассажиров.

🚇 Локация и транспорт: Особняк расположен в 50 метрах от Чистых прудов в Басманном районе, в пешей доступности от станций метро «Чистые пруды» (7 минут), «Китай-город» и «Лубянка» (12 минут). До Красной площади и Большого театра можно дойти за 20-22 минуты, а развитая транспортная сеть обеспечивает доступность любой локации в пределах Садового кольца в течение 30 минут.

💰 Ценовой коридор: От 923,46 млн до 1,77 млрд ₽

🧑 Для кого подходит: Семейный формат в историческом центре, статусная резиденция для ценителей аутентичного наследия, privacy lifestyle в уединенном дворе, инвестиционная привлекательность уникального объекта. Новостройки премиум сегмента предлагают эксклюзивное элитное жилье в Москве.

Источники:

Сайт: https://chistye-prudy.ru/

Циан: https://zhk-chistye-prudy-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/chistye-prudy-2803872/

Дизайн интерьера премиум-класса под ключ: расчет за 1 минуту

Студия VPROEKTE создает интерьеры для резидентов лучших клубных домов Москвы. Получите персональный расчёт дизайна интерьера премиум-класса прямо сейчас.

Получить расчет →

***

№8 Kuznetsky Most 12 by Lalique: ст. м. Кузнецкий мост, ул. Кузнецкий Мост, 12/3, стр. 1

ЖК Kuznetsky Most 12 by Lalique: рейтинг элитных новостроек

ЖК Kuznetsky Most 12 by Lalique: рейтинг элитных новостроек

ЖК Kuznetsky Most 12 by Lalique: рейтинг элитных новостроек

📅 Срок сдачи: 4 кв. 2026 г.

🏢 Класс и формат: Элитный клубный дом премиум-класса в реконструированном особняке XIX века, реализованный в партнерстве с французским брендом Lalique. Камерный проект с собственной торговой галереей, входящий в рейтинг уникальных элитных новостроек Москвы.

🏗 Архитектура и материалы: В отреставрированном здании XIX века созданы три стилистические секции: HERITAGE (17 апартаментов), JARDIN (19 апартаментов) и AQUATIQUE (25 апартаментов). Интерьеры в стиле ар-нуво и ар-деко дополнены эксклюзивными хрустальными произведениями Lalique, включая элементы из цветного стекла с ручной эмалью, созданные специально для проекта.

⚙️ Инженерия и комфорт: ЖК оборудовано современным инженерным наполнением в соответствии с требованиями Департамента культурного наследия, полным комплексом систем климат-контроля, системой “умный дом”, системой безопасности.

🔒 Приватность и безопасность: Закрытый доступ на территорию ЖК обеспечивает полную безопасность жителей клубного дома:

Персональная охрана

Видеонаблюдение

Ограниченное количество резидентов

Приватные лифтовые холлы

🌿 Инфраструктура и сервисы: В пешей доступности от клубного дома расположены театры (Большой, Малый, РАМТ, Театр оперетты), кинокомплексы «Москва» и «Формула Кино», торговые галереи ЦУМ, ГУМ, Третьяковский проезд и Столешников переулок. Гастрономическая инфраструктура включает рестораны Bolshoi, «Белуга», Dr. Живаго и Novikov Restaurant & Bar, а также парковые зоны Александровского сада и «Зарядье».

🏠 Планировки и виды: Здание с парадным фасадом на Кузнецкий Мост и камерным на Пушечную улицу предлагает апартаменты с 1-4 спальнями в черновой отделке. Эксклюзивные пентхаусы в секции HERITAGE с террасами сочетают хрустальные элементы Lalique с историческими деталями и современными материалами: майоликой, гранитом, сталью, мрамором и медью.

🅿️ Паркинг и склады: В элитном клубном доме обеспечены подземный паркинг, индивидуальные кладовые, прямой доступ к резиденциям.

🚇 Локация и транспорт: Станции метро «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Театральная» находятся в 3-7 минутах ходьбы. Расположенный в историческом деловом квартале, бывший торговый пассаж 1877 года постройки, созданный для чаеторговца Константина Попова, пройдет реставрацию в сотрудничестве с французским брендом Lalique, сохранив статус одного из самых репрезентативных адресов Москвы.

💰 Ценовой коридор: От 402 млн до 650 млн ₽.

🧑 Для кого подходит: Коллекционеры элитной недвижимости, ценители французского дома Lalique оценят недвижимость в центре города. Также покупка будет выгодной инвестицией в уникальные объекты культурного наследия. Этот ЖК премиум в Москве предлагает комфорт, удобное расположение и высокие технологии.

Источники:

Сайт: https://kuznetsky12.ru/

Циан: https://zhk-kuznetsky-most-12-by-lalique-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/kuznetsky-most-12-by-lalique-1761049/

Доп. материалы: нашдом.рф

***

№9 Камергер: ст. м. Охотный ряд, Камергерский пер. / Георгиевский пер.

ЖК Камергер вошел в топ лучших премиум апартаментов в Москве

ЖК Камергер вошел в топ лучших премиум апартаментов в Москве

ЖК Камергер вошел в топ лучших премиум апартаментов в Москве

📅 Срок сдачи: 3 кв. 2026 г.

🏢 Класс и формат: Жилой комплекс «Камергер» классифицируется как объект категории de-luxe, что обеспечивает исключительные стандарты комфорта и качества. Архитектурный ансамбль из пяти разновысотных корпусов (3-6 этажей) формирует камерную среду, выгодно контрастирующую с типовой высотной застройкой. Формат «комплекс особняков».

🏗 Архитектура и материалы: Комплекс возведен по монолитной технологии с кирпичными и блочными конструкциями, обеспечивающими долговечность. Архитектура сочетает исторические фасады с ажурным металлическим орнаментом и современный корпус с лаконичным дизайном. В пентхаусах предусмотрены террасы до 200 м² с выходом на эксплуатируемую кровлю.

⚙️ Инженерия и комфорт: Вертикальную коммуникацию в здании осуществляют инновационные лифтовые системы, обеспечивающие бесшумное и эффективное перемещение между уровнями. Новейшие инженерные системы обеспечивают комфорт deluxe-уровня.

🔒 Приватность и безопасность: Архитектурный ансамбль формируют пять разновысотных корпусов (3-6 этажей), создающих камерную и приватную атмосферу. Безопасность и комфорт обеспечиваются многоуровневой системой: территория комплекса ограждена и охраняется круглосуточно, работает консьерж-сервис 24/7, установлены камеры видеонаблюдения.

🌿 Инфраструктура и сервисы: Благоустроенная территория комплекса включает разнообразные зоны отдыха и развитую социальную инфраструктуру.

Детские и рекреационные площадки с ландшафтным озеленением и декоративным озером

Образовательные, медицинские и спортивные учреждения в шаговой доступности

Приватный фитнес-клуб с SPA и сервис консьержа

Эксклюзивный Club room у озера для мероприятий

🏠 Планировки и виды: В комплексе представлены апартаменты с высокими потолками и изолированными спальнями. В историческом корпусе 17 апартаментов с французскими балконами, в современном - 26 резиденций с панорамным остеклением. Доступна отделка "под ключ" или кастомизация.

🅿️ Паркинг и склады: Подземный паркинг на 123 автомобиля, оснащенный зарядными терминалами для электромобилей и комплексной системой усиления связи с Wi-Fi-покрытием.

🚇 Локация и транспорт: Станции метро «Охотный Ряд» и «Театральная» расположены в нескольких минутах ходьбы, а «Библиотека имени Ленина», «Кузнецкий Мост» и «Площадь Революции» доступны за 7-9 минут. Автомобилисты достигают Садового кольца за 10 минут, ТТК - за 17 минут, а деловой центр «Москва-Сити» - всего за 12 минут.

💰 Ценовой коридор: От 149,48 млн до 1,85 млрд ₽.

🧑 Для кого подходит: Элитный ЖК в историческом сердце Москвы оценят ценители family office формата. Представительские функции на высшем уровне, инвестиционная недвижимость мирового класса. Жилой комплекс премиум класса в синтезе культурного и исторического опыта с современным комфортом.

Источники:

Сайт: https://kamergermoscow.ru/

Циан: https://zhk-kamerger-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/kamerger-949454/

***

№10 Clos 17: ст. м. Арбатская, Староваганьковский пер., 17, стр. 4

ЖК Clos 17 премиум класса вошел в рейтинг лучших новостроек Москвы

ЖК Clos 17 премиум класса вошел в рейтинг лучших новостроек Москвы

📅 Срок сдачи: 1 кв. 2026 г.

🏢 Класс и формат: De-luxe класс. Clos 17 олицетворяет премиальный проект, реализованный в одном из наиболее статусных районов столицы. Уникальность концепции подчеркивается камерным форматом: единственный семиэтажный корпус формирует особую среду приватности и повышенного комфорта.

🏗 Архитектура и материалы: Архитектурно-строительные решения комплекса реализованы на основе монолитно-каркасной технологии, гарантирующей структурную целостность и долговечность. Фасадные плоскости отделаны комбинацией облицовочного кирпича и натурального травертина премиального качества.

⚙️ Инженерия и комфорт: В каждой резиденции рабочей зоны установлена ​​приточно-вытяжная вентиляция с многоуровневой очисткой воздуха, а также имеются выходы по климат-контролю. В комплексе централизованная очистка воды, подогрев открытых террас и балконов для дополнительного комфорта. Все квартиры оборудованы интеллектуальной системой умный дом.

🔒 Приватность и безопасность: Закрытая территория с круглосуточным видеонаблюдением и охраной, система СКУД, автоматическое распознавание госномеров при въезде.

🌿 Инфраструктура и сервисы: Ландшафтный парк комплекса воссоздает атмосферу французских регулярных садов с гравийными аллеями, зеркальным прудом и зонами для уединенного отдыха.

Благоустройство территории:

Серпантинные гравийные аллеи и природные валуны

Зеркальный пруд с кувшинками

Тенистые рощи для утреннего кофе

Ажурные беседки для вечернего отдыха

Спортивно-оздоровительный комплекс:

25-метровый бассейн

Хаммам и массажные кабинеты

Современный фитнес-зал

Специализированные студии для йоги и единоборств

🏠 Планировки и виды: Архитектура апартаментов отличается продуманной эргономикой, доминирующим форматом являются трехкомнатные резиденции для семейного проживания. Площадь варьируется от 114 м² в двухкомнатных лотах до 304 м² в четырехкомнатных, высота потолков составляет 3,2 м, что создает возможности для персонализации пространства.

🅿️ Паркинг и склады: Автомобильная инфраструктура включает паркинг с системой автоматического распознавания номеров и умным лифтом.

🚇 Локация и транспорт: Комплекс обладает превосходной транспортной доступностью: станции метро «Арбатская» и «Боровицкая» находятся в 390-680 метрах, обеспечивая быструю связь с любым районом города. Многочисленные остановки наземного транспорта в шаговой доступности дополняют мобильность.

💰 Ценовой коридор: От 232,44 млн до 653,1 млн ₽

🧑 Для кого подходит: Семейный формат с французским шармом, статусная резиденция для ценителей европейской культуры, privacy-lifestyle с природным садом, long-term инвестиции в уникальный проект. Элитные новостройки представляют премиум-класс ЖК Москвы.

Источники:

Сайт: https://clos-17.ru/

Циан: https://zhk-clos-17-i.cian.ru/

Паспорт проекта: https://realty.yandex.ru/moskva_i_moskovskaya_oblast/kupit/novostrojka/clos-17-4013614/

Доп. материалы: https://www.mr-group.ru/projects/clos_17/?utm_referrer=https%3a%2f%2fwww.google.com%2f

***

Как выбрать элитный клубный дом под свой сценарий и бюджет?

Представленные в рейтинге лучшие элитные новостройки в Москве демонстрируют новую философию столичного жилья премиум-класса. При выборе стоит ориентироваться на соответствие вашего образа жизни концепции проекта. Этот топ элитных ЖК 2025-2026 годов поможет сориентироваться в рынке элитной недвижимости.

Ключевые критерии для взвешенного решения:

Для семей - развитая приватная инфраструктура и безопасные дворы

Для инвесторов - уникальность архитектурного решения

Для ценителей приватности - камерность и многоуровневая система безопасности

Для статусного проживания - наличие эксклюзивных сервисов

Готовы обсудить дизайн-проект для квартиры в элитной новостройки в Москве? Наши эксперты помогут создать интерьер, который подчеркнет уникальность вашей резиденции. Этот рейтинг элитных ЖК представляет лучшие клубные дома Москвы для взыскательных покупателей.

Студия VPROEKTE создает интерьеры для резидентов лучших клубных домов Москвы. Получите персональный расчёт дизайна интерьера премиум-класса прямо сейчас.

Получить расчет →

Выбирайте только после контакта с отделом продаж и личного визита - архитектурная, инженерная и сервисная составляющие постоянно развиваются. Наш топ ЖК включает только проверенные проекты элитного жилья в Москве от надежных девелоперов.

***

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что жилой комплекс действительно относится к премиум- или элитному сегменту?

Настоящее премиум-жильё отличает не только высокая цена. Это всегда сочетание локации, архитектуры, инженерных решений и уровня обслуживания. Элитный ЖК должен быть вблизи центра, но при этом обеспечивать приватность, иметь продуманную инфраструктуру — фитнес, SPA, охрану, подземный паркинг, закрытую территорию. Если застройщик сотрудничает с известными архитекторами и дизайнерами, а концепция дома целостна — перед вами действительно люксовый проект.

Стоит ли покупать квартиру на этапе котлована в премиум-сегменте?

Да, если застройщик с безупречной репутацией и проект проходит по эскроу-схеме. На раннем этапе можно сэкономить 10–20% и выбрать лучшие планировки. Но важно убедиться, что объект реально элитный: изучите генплан, инфраструктуру, визуализации и управляющую компанию.

Какие районы Москвы сейчас считаются самыми престижными для покупки элитного жилья?

Традиционно — Остоженка, Золотая Миля, Хамовники, Пресненский и Якиманка. Но последние годы на карте появились новые центры притяжения: районы вокруг Москва-Сити, Патриаршие, Саввинская и Фрунзенская набережные, а также локации рядом с парками — Сокольники, Лужники, Покровское-Стрешнево. Тренд смещается в сторону экологии и приватности при сохранении статуса.

Как выбрать планировку в элитной квартире, чтобы она не потеряла ликвидность?

Лучше ориентироваться на универсальные решения: просторная кухня-гостиная, мастер-спальня с санузлом, минимум несущих стен. Планировки от архитектурных бюро с опытом премиального строительства всегда ликвиднее — они изначально проектируются под комфорт, а не под квадратные метры. Если квартира предусматривает панорамные окна и потолки от 3,2 метров — это всегда плюс к цене перепродажи.

В чём преимущества клубных домов по сравнению с большими жилыми комплексами?

Главное отличие — камерность и персональный сервис. В клубном доме меньше соседей, выше приватность, а сама атмосфера напоминает частную резиденцию. Здесь важен не масштаб, а качество: отделка лобби как в бутик-отеле, персональная охрана, закрытая парковка, тишина. Такие дома выбирают те, для кого жильё — не просто адрес, а отражение статуса и вкуса.

***

Почему стоит обратить внимание на ЖК премиум-класса

Элитная недвижимость — инвестиция в будущее

Премиальное жильё не теряет в цене даже в турбулентные периоды. Лучшие локации, архитектура и инфраструктура делают такие объекты устойчивыми к колебаниям рынка. Это не просто покупка квадратных метров — это инструмент сохранения капитала и символ стабильности.

Эстетика и статус

Современный покупатель элитной недвижимости ценит не роскошь ради блеска, а гармонию пространства. Интерьеры с натуральными материалами, панорамными окнами и продуманной логикой жизни создают ощущение личного пространства и высокого вкуса. Именно поэтому премиум-класс — это не про показную дороговизну, а про культуру обитания.

Время — главный ресурс

Выбирая элитный ЖК, вы покупаете не просто комфорт, а спокойствие: отсутствие строительных рисков, профессиональное управление и готовую экосистему. Это инвестиция в качество жизни, где всё продумано до мелочей — от инженерии до сервиса. Ваш дом становится не точкой на карте, а пространством, где хочется жить.

Не знаете, какой жилой комплекс выбрать? Пройдите короткий тест от VPROEKTE и получите персональную подборку элитных ЖК Москвы 2025–2026, соответствующих вашим критериям по бюджету, стилю и инфраструктуре. Результат придёт сразу с рекомендациями по дизайну интерьера и стоимости проекта под ключ.

👉 Пройти тест и получить подборку

Реклама: ИП Волобуева Ангелина Игоревна, ИНН: 46323838323259, erid: 2W5zFJcrFGk