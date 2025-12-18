ТОП-10 дизайн-студий интерьера Санкт-Петербурга 2026-2027: обновленный рейтинг

Лидер дизайна интерьера в Санкт-Петербурге – №1 – VPROEKTE

Компетенции и специализация

VPROEKTE специализируется на архитектурном проектировании и интерьерном дизайне, создавая уникальные концепции для апартаментов и частных элитных домов. Студия работает в бизнес и премиум сегментах.

VPROEKTE предоставляет полный набор услуг, начиная от разработки концептуального видения пространства и его перепланировки и заканчивая авторским надзором и сопровождением на всех этапах строительных работ. Интерьерный дизайн VPROEKTE реализуется в трех авторских концепциях Accent, Nature, Vip.

Команда готовит инженерные решения, подбирает материалы и занимается полной комплектацией интерьера. Преимуществами студии являются премиальное качество интерьеров, а также строгое соблюдение договорных сроков и обязательств.