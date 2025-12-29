Рейтинг новостроек Петербурга 2026-2027: ТОП-10 жилых комплексов СПб и Ленинградской области

Хотите понять, как будет выглядеть ваша будущая квартира в одном из лучших ЖК? Пройдите тест-драйв с дизайнером VPROEKTE – за один день вы разберёте планировку, стиль и реальные возможности пространства ещё до покупки или ремонта.

Премиальная недвижимость СПб: взгляд редакции Houzzy

Редакция Houzzy специализируется на аналитических рейтингах и гидах в сфере недвижимости, архитектуры и дизайна. Мы работаем на стыке данных и экспертной оценки: изучаем девелоперские проекты, динамику спроса, качество среды и долгосрочную ценность объектов – чтобы читатель видел реальную картину рынка, а не рекламные обещания.

Элитные ЖК Санкт-Петербурга и качественный бизнес-класс формируют устойчивый сегмент. В 2025-2026 годах рынок смещается в сторону комплексных проектов: растёт спрос на закрытые дворы, продуманную среду, сервисы, технологии «умного дома» и новые форматы жилья. А исторический контекст, престижные локации, развитая городская инфраструктура и внимание к архитектуре делают премиальную недвижимость СПб востребованной как для жизни, так и для инвестиций.

В этом материале мы представляем обновлённый рейтинг лучших жилых комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 2025-2026 годы, подготовленный совместно со студией VPROEKTE. Мы сравниваем проекты элитного и бизнес-класса по ключевым параметрам и даём практические ориентиры для покупателей, инвесторов и тех, кто планирует переезд в Санкт-Петербург.

***