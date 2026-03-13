ТОП-15 дизайнеров интерьера Новосибирска: лучшие дизайнеры интерьера для квартир и домов 2026 - 2027

Дизайнеры интерьера Новосибирска работают в самых разных форматах — от небольших авторских бюро до команд, реализующих крупные проекты недвижимости. В этом рейтинге мы собрали 15 специалистов, чьи портфолио включают реализованные квартиры, дома и общественные пространства с продуманной архитектурой интерьера и внимательной проработкой дизайн-решений.

Как устроен рынок дизайнеров интерьера НСК

Новосибирск (НСК) – крупнейший город Сибири и один из главных научных и индустриальных центров России, где сосредоточены десятки исследовательских институтов и университетов. Он также является важным экономическим и деловым узлом азиатской части России, где активно развивается строительство жилья и коммерческой недвижимости.

Вместе с ростом новых жилых комплексов и загородного строительства увеличивается и спрос на профессиональный дизайн интерьера НСК. На рынке работают десятки студий и частных дизайнеров – от небольших авторских бюро до команд, реализующих крупные проекты премиального сегмента. При этом ошибка в выборе специалиста может дорого обойтись: неудачные планировочные решения, перерасход бюджета или затянутые сроки ремонта часто становятся следствием слабой проработки проекта.

Этот рейтинг создан, чтобы помочь читателю сориентироваться в рынке и выбрать подходящего дизайнера под свои задачи – будь то квартира в новостройке, загородный дом или коммерческое пространство. Мы сознательно ограничили список пятнадцатью специалистами, чтобы дать более глубокий анализ их подходов и проектов. Отбор участников основан на изучении открытых источников: портфолио дизайнеров, отзывов клиентов, публикаций в профильных медиа, упоминаний в СМИ и профессиональных выставках.

***

Как мы составляли топ дизайнеров интерьера Новосибирска

Чтобы составить рейтинг дизайнеров интерьера НСК и показать сильных специалистов рынка, мы проанализировали открытые источники и профессиональные публикации. На первом этапе мы изучили поисковую выдачу по основным запросам, связанным с поиском дизайнеров интерьера Новосибирска. В фокус попали специалисты, которые стабильно появляются в верхних результатах поиска и заметны в профессиональной среде.

Далее список кандидатов уточнялся вручную. Мы анализировали портфолио проектов, отзывы клиентов, упоминания в профильных медиа и участие дизайнеров в профессиональных событиях. Такой подход позволяет сформировать более объективную картину рынка и выделить лучших интерьерных дизайнеров Новосибирска, как сильных независимых специалистов.

При отборе участников рейтинга учитывались несколько критериев:

🎓 Опыт и профессиональная база – стаж работы на рынке, профильное образование, участие в профессиональных конкурсах и выставках.

🏡 Реализованные проекты – наличие выполненных квартир, домов и коммерческих интерьеров, а не только визуализаций.

🎯 Специализация – тип объектов, с которыми чаще работает дизайнер: квартиры, загородные дома, коммерческие пространства или премиальные проекты.

📐 Системность работы – наличие проектной документации, 3D-визуализаций, подбор материалов и мебели, авторский надзор.

🔧 Доведение проекта до реализации – опыт взаимодействия со строителями и подрядчиками, контроль ремонта и соблюдение сроков.

Репутация – отзывы клиентов, рейтинг на профильных площадках и упоминания в СМИ.

Такой подход помогает показать не просто популярные имена, а специалистов, которые работают с интерьерами на практике и имеют опыт реализации проектов.

***

ТОП‑15 дизайнеров интерьера Новосибирска

🌟 1. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин, команда VPROEKTE

Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE.

🎨 Направление работы

Премиальные жилые и общественные интерьеры – от просторных квартир и резиденций до представительских пространств. Среди реализованных объектов интерьеры посольства России в Португалии, торгового представительства в Индии, а также лобби и общественных пространств.

⚙️ Особенности подхода

  • работа в архитектуре и интерьерном дизайне с 2015 года

  • проекты специалиста отмечены международными премиями в области архитектуры и дизайна

  • комплексная реализация проектов – от концепции до полной реализации интерьера

👥 Кому подойдет

Подойдет владельцам премиальной недвижимости, резиденций и просторных квартир, где интерьер рассматривается как архитектурный проект с индивидуальной концепцией и полной реализацией под ключ.

💬 Мнение Houzzy

Команда VPROEKTE относится к тем редким интерьерным бюро, которые работают на стыке архитектуры и дизайна. Такие проекты формируют более высокий стандарт интерьерного проектирования и показывают, как интерьер может становиться продолжением архитектуры пространства.

Проекты Сергея Лашина заметны на рынке благодаря авторским стилевым концепциям и вниманию к архитектуре пространства. В студии Сергея Лашина VPROEKTE разработаны собственные направления, которые задают характер интерьеров и позволяют работать с разными типами премиальной недвижимости:

Nature – сочетание минимализма, эко-подхода, лофта и элементов хай-тека.

Accent – изысканная комбинация модерна, неоклассики и деталей ар-деко.

VIP – люксовые интерьеры с эксклюзивными материалами и произведениями искусства.

Такая система авторских стилей делает проекты дизайнера узнаваемыми и помогает адаптировать интерьер под разные архитектурные и жизненные сценарии. 

***

🌟 2. Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Татьяна и Евгений Лейтан, команда Leytan Design

🎨 Направление работы

Жилые и общественные пространства с акцентом на функциональность и атмосферу: квартиры, частные дома, офисы. В проектах часто сочетаются современная архитектура интерьера, минимализм и авторская интерпретация русского стиля.

⚙️ Особенности подхода

  • авторский исследовательский подход к проектированию интерьеров

  • работа с культурным контекстом и атмосферой пространства

  • проекты, где важна идея и концепция интерьера

👥 Кому подойдет

Идеальный выбор для заказчиков, которые ищут не просто интерьер, а концептуальное пространство с характером, идеей и авторским стилем.

💬 Мнение Houzzy

Работы дизайнерского дуэта выделяются вниманием к идее интерьера и культурному контексту пространства. Подобный подход встречается нечасто и делает проекты ближе к авторскому интерьерному дизайну, чем к стандартным решениям.

***

🌟 3. Лучшие дизайнеры интерьера в Новосибирске с авторскими жилыми проектами – Анфиса Макарова, бренд AM Design

🎨 Направление работы

Дизайн квартир и частных домов в современном стиле с элементами минимализма и мягкой неоклассики. Основное внимание уделяется жилым пространствам, где важны уют, эргономика и продуманная организация повседневной жизни.

⚙️ Особенности подхода

  • внимание к удобству повседневной жизни семьи

  • проекты, ориентированные на практичные решения

👥 Кому подойдет

Хорошо подойдет семьям, которые хотят сделать квартиру или дом уютным и функциональным пространством для повседневной жизни.

💬 Мнение Houzzy

Проекты дизайнера показывают, что современный интерьер может оставаться спокойным и функциональным без сложных декоративных решений. Такой подход особенно востребован в жилых проектах, где важна удобная повседневная среда.

***

***

🌟 4. Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Полина Степанова, компания D'POLLY

🎨 Направление работы

Жилые интерьеры для квартир и загородных домов с современной архитектурой пространства. В проектах часто используются лаконичные решения, светлая палитра и функциональная планировка без перегруженного декора.

⚙️ Особенности подхода

  • внимательная работа с планировками городских квартир

  • умение находить компактные и функциональные решения

  • проекты, адаптированные под современные сценарии жизни

👥 Кому подойдет

Подойдет владельцам современных квартир, которым важно рационально использовать пространство и получить лаконичный интерьер без лишнего декора.

💬 Мнение Houzzy

Работы дизайнера демонстрируют внимательное отношение к масштабу и структуре городских квартир. Подобные проекты хорошо отражают тенденцию к более лаконичным и продуманным жилым пространствам.

***

🌟 5. Популярные дизайнеры интерьера Новосибирска – Мария Гадгаева, проект ELMI Interior

🎨 Направление работы

Интерьеры квартир и домов в стиле минимализм. В проектах часто используются спокойные цветовые решения, натуральные материалы и архитектурная чистота пространства.

⚙️ Особенности подхода

  • авторский подход к минималистичным интерьерам

  • внимание к деталям и композиции пространства

  • работа с интерьером как целостной архитектурной средой

👥 Кому подойдет

Идеальный вариант для ценителей минимализма и спокойных интерьеров с чистой архитектурой пространства.

💬 Мнение Houzzy

В проектах дизайнера чувствуется влияние минималистичной архитектуры интерьера и стремление к визуальной чистоте пространства. Такие интерьеры особенно актуальны для современной городской недвижимости.

***

🌟 6. Лучшие частные дизайнеры интерьера Новосибирска – Кирилл и Анна Дунаевы, компания Buro11

🎨 Направление работы

Проектирование жилых интерьеров и общественных пространств: квартиры, дома, коммерческие объекты. В стилистике встречаются современные интерьеры, минимализм и архитектурные решения с выразительными материалами.

⚙️ Особенности подхода

  • совместная работа дизайнерского дуэта над проектами

  • внимание к архитектурной логике интерьера

👥 Кому подойдет

Подойдет заказчикам, которые ищут дизайнерскую команду для более масштабных проектов – от квартир до общественных пространств.

💬 Мнение Houzzy

Команда Buro11 работает на пересечении интерьерного дизайна и архитектурного подхода к пространству. Подобные проекты часто становятся заметными примерами того, как интерьер может формировать характер объекта.

***

🌟 7. Лучшие интерьерные дизайнеры Новосибирска – Дина Потапова, команда REDI

🎨 Направление работы

Дизайн жилых пространств – квартир, апартаментов и домов. Проекты ориентированы на современные интерьеры с функциональной планировкой, спокойной цветовой гаммой и удобной организацией пространства.

⚙️ Особенности подхода

  • проекты, ориентированные на удобство и функциональность

  • внимательное отношение к образу жизни заказчиков

  • адаптация решений под реальные задачи семьи

👥 Кому подойдет

Хороший выбор для тех, кто делает интерьер впервые и хочет получить понятный и комфортный проект без сложных дизайнерских решений.

💬 Мнение Houzzy

Проекты дизайнера демонстрируют практичный подход к жилому пространству, где важна логика использования квартиры. Такой формат интерьера особенно востребован среди владельцев городской недвижимости.

***

🌟 8. Популярные дизайнеры интерьера НСК – Анна Игнатенко, команда FAUNA

🎨 Направление работы

Интерьеры квартир и частных домов с акцентом на индивидуальные решения для заказчика. Часто используются современные стили, мягкий минимализм и элементы современной классики.

⚙️ Особенности подхода

  • индивидуальный подход к каждому проекту

  • внимание к персональным пожеланиям заказчиков

  • проекты, отражающие характер владельцев

👥 Кому подойдет

Подойдет клиентам, которые хотят максимально персонализированный интерьер, отражающий их образ жизни и индивидуальные предпочтения.

💬 Мнение Houzzy

В интерьерах дизайнера заметно стремление создавать пространство, отражающее характер владельцев. Именно персонализированный подход становится одной из ключевых тенденций современного интерьерного дизайна.

***

***

🌟 9. Лучшие дизайнеры интерьера НСК – Павел Каширин, компания Sundis

🎨 Направление работы

Дизайн квартир, частных домов и коммерческих пространств. Проекты могут сочетать современный стиль, лофт и функциональные интерьерные решения для городской недвижимости.

⚙️ Особенности подхода

  • умение сочетать функциональность и современную эстетику

  • проекты для городской недвижимости

👥 Кому подойдет

Идеальный вариант для владельцев городской недвижимости, которые хотят заказать современный интерьер для квартиры или коммерческого пространства.

💬 Мнение Houzzy

Проекты компании Sundis показывают современный взгляд на оформление городской недвижимости и коммерческих пространств. Такие специалисты формируют актуальный сегмент рынка интерьерного дизайна Новосибирска.

***

🌟 10. ТОП 10 дизайнеров интерьера – Екатерина Котова, команда KIT Design

🎨 Направление работы

Жилые интерьеры для квартир и загородных домов. В проектах встречаются современные и скандинавские стилистические решения, а также интерьеры с элементами неоклассики.

⚙️ Особенности подхода

  • работа с интерьерами для комфортной повседневной жизни

  • внимание к атмосфере и гармонии пространства

  • проекты, ориентированные на семейные квартиры

👥 Кому подойдет

Подойдет молодым семьям и владельцам квартир, которые хотят создать светлый, спокойный и комфортный интерьер для жизни.

💬 Мнение Houzzy

Интерьеры дизайнера выделяются спокойной атмосферой и вниманием к повседневному комфорту пространства. Подобный подход особенно ценится в проектах для семейных квартир и жилых интерьеров.

***

🌟 11. Лучшие дизайнеры интерьера Новосибирска – Виктор Чуйков

🎨 Направление работы

Интерьеры квартир и частных домов с акцентом на современную архитектуру пространства. В проектах часто используются минимализм, нейтральная палитра и функциональные решения.

⚙️ Особенности подхода

  • акцент на архитектуре пространства

  • внимание к планировочной логике интерьера

  • проекты с продуманной функциональной структурой

👥 Кому подойдет

Хороший выбор для тех, кто ценит логичную архитектуру пространства и продуманную функциональную планировку.

💬 Мнение Houzzy

Проекты Виктора Чуйкова относятся к той категории работ, где внимание уделяется не только идее пространства, но и ее точному воплощению.

***

🌟 12. Лучшие интерьерные дизайнеры с авторским почерком – Рита Лессинг

🎨 Направление работы

Дизайн квартир, апартаментов и домов в современных стилях. В проектах часто используются авторские декоративные решения, контрастные фактуры и индивидуальные интерьерные композиции.

⚙️ Особенности подхода

  • авторский декоративный подход к интерьерам

  • внимание к художественной выразительности пространства

  • проекты с яркими индивидуальными решениями

👥 Кому подойдет

Подойдет заказчикам, которые хотят выразительный интерьер с художественными элементами и индивидуальной атмосферой.

💬 Мнение Houzzy

В работах дизайнера заметно стремление к более выразительному и эмоциональному интерьеру. Такие проекты помогают разнообразить рынок, где часто преобладают спокойные и нейтральные решения.

***

🌟 13. Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Ирина Максименко и Татьяна Шматова, бюро TI Interiors

🎨 Направление работы

Жилые и коммерческие интерьеры: квартиры, частные дома и общественные пространства. В стилистике встречаются современная классика, минимализм и интерьеры бизнес-класса.

⚙️ Особенности подхода

  • опыт реализации проектов бизнес-класса

  • системный подход к ведению проекта

👥 Кому подойдет

Идеальный вариант для клиентов, которым нужен интерьер бизнес-класса с вниманием к деталям и комплексным подходом к проекту.

💬 Мнение Houzzy

Партнерские команды нередко формируют более устойчивую модель работы над проектами. В случае TI Interiors именно сочетание двух профессиональных взглядов позволяет создавать более комплексные интерьерные решения.

***

🌟 14. Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска с современными жилыми проектами – Алена Балаш

🎨 Направление работы

Интерьеры квартир и домов с акцентом на современную архитектуру пространства и комфорт повседневной жизни. В проектах используются современные стили, светлые палитры и функциональная организация пространства.

⚙️ Особенности подхода

  • проекты с акцентом на комфорт и удобство жизни

  • внимание к деталям интерьера

👥 Кому подойдет

Подойдет тем, кто ищет современный и спокойный интерьер для квартиры или дома с акцентом на комфорт повседневной жизни.

💬 Мнение Houzzy

В проектах Алёны Балаш чувствуется стремление создавать спокойные и визуально цельные жилые интерьеры, где внимание уделяется композиции пространства и атмосфере дома. Подобные работы хорошо отражают

***

🌟 15. ТОП-15 дизайнеров интерьера Новосибирска – Елена и Владимир Булановы, команда Bulanovi

🎨 Направление работы

Проектирование жилых интерьеров – квартиры, апартаменты и загородные дома. Проекты ориентированы на современные интерьеры с элементами классики и индивидуальными решениями для семьи.

⚙️ Особенности подхода

  • семейный формат работы дизайнерского дуэта

  • внимание к задачам и образу жизни заказчиков

  • проекты, ориентированные на долгосрочный комфорт проживания

👥 Кому подойдет

Хороший выбор для семейных проектов, где важно создать уютное и гармоничное пространство для жизни.

💬 Мнение Houzzy

Семейные дизайнерские команды часто создают особый характер проектов, где внимание уделяется атмосфере и жизненному сценарию пространства. Такой формат работы добавляет интерьерному рынку более личный и авторский подход.

***

Какие критерии отличают лучших дизайнеров интерьера НСК

При составлении рейтинга дизайнеров интерьера Новосибирска мы ориентировались на профессиональные показатели их работы. Важно было выделить специалистов, которые не ограничиваются визуальными концепциями, а регулярно доводят проекты до реальной реализации и работают с интерьерами на практике.

Сильные дизайнеры обычно обладают рядом общих признаков:

  • 🏡 Реализованные проекты – в портфолио есть не только 3D-визуализации, но и реальные квартиры, дома или коммерческие пространства.

  • ✍️ Собственный профессиональный почерк – узнаваемый подход к архитектуре интерьера, работе с пространством и материалами.

  • 📐 Четкая проектная документация – рабочие чертежи, спецификации и визуализации, которые помогают строителям точно реализовать проект.

  • 🏆 Профессиональное развитие – участие в конкурсах, профильных выставках и международных премиях в области дизайна.

  • 🔧 Авторский надзор – сопровождение проекта во время ремонта и взаимодействие с подрядчиками.

Такие специалисты отличаются от массового рынка более системным подходом к работе. Они заранее просчитывают решения, прозрачнее формируют бюджет проекта и сопровождают реализацию интерьера.

Важно учитывать и то, что стоимость услуг не всегда является главным критерием выбора. Ошибки в проектировании, неудачные планировочные решения или отсутствие контроля ремонта часто приводят к дополнительным расходам. Поэтому лучшие дизайнеры интерьера в НСК ценятся прежде всего за опыт, ответственность и способность довести интерьер до качественного результата.

***

На что обратить внимание при выборе дизайнера интерьера в Новосибирске

Если вы планируете дизайн квартир НСК, важно оценивать не только визуальный стиль специалиста, но и то, как дизайнер работает с проектом на практике. Опыт реализации, прозрачность процесса и качество документации часто оказываются важнее громкого портфолио.

Чек-лист, который поможет выбрать специалиста:

1️⃣ Изучите реализованные проекты. 3D-визуализации показывают концепцию, но реальные фотографии интерьеров позволяют понять, как идеи воплощаются на практике.

2️⃣ Обсудите бюджет проекта. Важно сразу понять, работает ли дизайнер в премиальном сегменте или предлагает решения с балансом цены и качества.

3️⃣ Уточните состав дизайн-проекта. Обычно он включает планировочные решения, рабочие чертежи, визуализации, подбор мебели и материалов, а иногда и авторский надзор.

4️⃣ Узнайте о сопровождении ремонта. Опыт взаимодействия со строителями и проверенными подрядчиками помогает избежать многих ошибок при реализации.

5️⃣ Оцените коммуникацию. Хорошие специалисты регулярно показывают промежуточные этапы проекта и поддерживают контакт с заказчиком на протяжении всей работы.

Такие критерии помогают отличить профессиональные команды от случайных исполнителей и найти лучших интерьерных дизайнеров Новосибирска, которые способны довести интерьер до качественного результата.

Как использовать этот рейтинг при выборе дизайнера

Этот рейтинг – не универсальная рекомендация, а ориентир для знакомства с рынком интерьерного дизайна Новосибирска. Подходящий специалист зависит от ваших задач, типа объекта и бюджета: кому-то нужен компактный дизайн-проект НСК для квартиры, а кому-то – полноценное сопровождение большого дома или коммерческого пространства. В любом случае интерьер – это долгосрочная инвестиция в комфорт жизни и будущую стоимость недвижимости.

***

***

Часто задаваемые вопросы о выборе дизайнера интерьера в Новосибирске

Как понять, подходит ли вам стиль конкретного дизайнера?

Перед выбором специалиста важно внимательно изучить не только портфолио, но и логику проектов. Обратите внимание, как дизайнер работает с пространством: объединяет ли зоны, использует ли встроенные системы хранения, какие материалы и цвета предпочитает. Если в нескольких проектах вам нравятся планировка, атмосфера и общий характер интерьера, скорее всего подход дизайнера будет комфортен и для вашей квартиры.

Можно ли заказать дизайн-проект, если квартира уже имеет готовую планировку?

Да, большинство проектов сегодня выполняются без радикальной перепланировки. Дизайнер может оптимизировать расстановку мебели, продумать освещение, системы хранения и визуальное зонирование пространства. Даже при фиксированной планировке грамотная работа с цветом, материалами и функциональными решениями помогает сделать интерьер более удобным и гармоничным.

Стоит ли выбирать дизайнера только по стоимости проекта?

Цена – важный фактор, но не единственный критерий. Слишком дешёвый проект может привести к дополнительным расходам на этапе ремонта, если документация проработана поверхностно или решения не учитывают реальные условия объекта. Но и высокая стоимость не всегда гарантирует лучший результат: иногда она связана с известностью дизайнера или масштабом команды. Поэтому важно оценивать не только цену, но и реализованные проекты, опыт работы и подход к ведению проекта.

Можно ли работать с дизайнером дистанционно, если вы находитесь в другом городе?

Сегодня многие студии и частные специалисты успешно ведут проекты удалённо. Обсуждение концепции, планировочных решений и визуализаций проходит онлайн, а вся рабочая документация передаётся в цифровом виде. При этом часть задач – например, авторский надзор или подбор материалов – иногда выполняется локальными специалистами. Такой формат позволяет сотрудничать сдизайнерами из других городов, если вам близок их стиль и подход.

Почему важно продумать выбор дизайнера заранее

Многие обращаются к дизайнеру уже после покупки квартиры и начала ремонта. Однако профессионалы всё чаще советуют приглашать специалиста ещё на этапе выбора недвижимости: дизайнер может оценить потенциал планировки, расположение инженерных коммуникаций и возможности зонирования пространства. Иногда такая консультация помогает понять, насколько квартира подходит для будущего интерьера и какие решения действительно можно реализовать без сложных переделок.

Не менее важно учитывать и практическую сторону проекта. Дизайнер помогает продумать систему хранения, сценарии освещения и подбор материалов ещё до начала строительных работ. Это снижает риск импровизаций во время ремонта и позволяет заранее сформировать более точный бюджет проекта. В результате интерьер получается не только эстетичным, но и функциональным, а сам процесс ремонта проходит гораздо спокойнее и предсказуемее.

***

