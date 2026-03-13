Этот рейтинг создан, чтобы помочь читателю сориентироваться в рынке и выбрать подходящего дизайнера под свои задачи – будь то квартира в новостройке, загородный дом или коммерческое пространство. Мы сознательно ограничили список пятнадцатью специалистами, чтобы дать более глубокий анализ их подходов и проектов. Отбор участников основан на изучении открытых источников: портфолио дизайнеров, отзывов клиентов, публикаций в профильных медиа, упоминаний в СМИ и профессиональных выставках.

Вместе с ростом новых жилых комплексов и загородного строительства увеличивается и спрос на профессиональный дизайн интерьера НСК. На рынке работают десятки студий и частных дизайнеров – от небольших авторских бюро до команд, реализующих крупные проекты премиального сегмента. При этом ошибка в выборе специалиста может дорого обойтись: неудачные планировочные решения, перерасход бюджета или затянутые сроки ремонта часто становятся следствием слабой проработки проекта.

Новосибирск (НСК) – крупнейший город Сибири и один из главных научных и индустриальных центров России, где сосредоточены десятки исследовательских институтов и университетов. Он также является важным экономическим и деловым узлом азиатской части России, где активно развивается строительство жилья и коммерческой недвижимости.

Такой подход помогает показать не просто популярные имена, а специалистов, которые работают с интерьерами на практике и имеют опыт реализации проектов.

⭐ Репутация – отзывы клиентов, рейтинг на профильных площадках и упоминания в СМИ.

🔧 Доведение проекта до реализации – опыт взаимодействия со строителями и подрядчиками, контроль ремонта и соблюдение сроков.

🎯 Специализация – тип объектов, с которыми чаще работает дизайнер: квартиры, загородные дома, коммерческие пространства или премиальные проекты.

🏡 Реализованные проекты – наличие выполненных квартир, домов и коммерческих интерьеров, а не только визуализаций.

🎓 Опыт и профессиональная база – стаж работы на рынке, профильное образование, участие в профессиональных конкурсах и выставках.

При отборе участников рейтинга учитывались несколько критериев:

Далее список кандидатов уточнялся вручную. Мы анализировали портфолио проектов, отзывы клиентов, упоминания в профильных медиа и участие дизайнеров в профессиональных событиях. Такой подход позволяет сформировать более объективную картину рынка и выделить лучших интерьерных дизайнеров Новосибирска, как сильных независимых специалистов.

Чтобы составить рейтинг дизайнеров интерьера НСК и показать сильных специалистов рынка, мы проанализировали открытые источники и профессиональные публикации. На первом этапе мы изучили поисковую выдачу по основным запросам, связанным с поиском дизайнеров интерьера Новосибирска. В фокус попали специалисты, которые стабильно появляются в верхних результатах поиска и заметны в профессиональной среде.

Как мы составляли топ дизайнеров интерьера Новосибирска

ТОП‑15 дизайнеров интерьера Новосибирска

🌟 1. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин, команда VPROEKTE

Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. 🎨 Направление работы Премиальные жилые и общественные интерьеры – от просторных квартир и резиденций до представительских пространств. Среди реализованных объектов интерьеры посольства России в Португалии, торгового представительства в Индии, а также лобби и общественных пространств. ⚙️ Особенности подхода работа в архитектуре и интерьерном дизайне с 2015 года

проекты специалиста отмечены международными премиями в области архитектуры и дизайна

комплексная реализация проектов – от концепции до полной реализации интерьера Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. 👥 Кому подойдет Подойдет владельцам премиальной недвижимости, резиденций и просторных квартир, где интерьер рассматривается как архитектурный проект с индивидуальной концепцией и полной реализацией под ключ. 💬 Мнение Houzzy Команда VPROEKTE относится к тем редким интерьерным бюро, которые работают на стыке архитектуры и дизайна. Такие проекты формируют более высокий стандарт интерьерного проектирования и показывают, как интерьер может становиться продолжением архитектуры пространства. Проекты Сергея Лашина заметны на рынке благодаря авторским стилевым концепциям и вниманию к архитектуре пространства. В студии Сергея Лашина VPROEKTE разработаны собственные направления, которые задают характер интерьеров и позволяют работать с разными типами премиальной недвижимости: Nature – сочетание минимализма, эко-подхода, лофта и элементов хай-тека. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. Accent – изысканная комбинация модерна, неоклассики и деталей ар-деко. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. VIP – люксовые интерьеры с эксклюзивными материалами и произведениями искусства. Топ дизайнеров интерьера Новосибирска – Сергей Лашин. Фото VPROEKTE. Такая система авторских стилей делает проекты дизайнера узнаваемыми и помогает адаптировать интерьер под разные архитектурные и жизненные сценарии. 🌐 Официальная страница ***

🌟 2. Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Татьяна и Евгений Лейтан, команда Leytan Design

Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Татьяна и Евгений Лейтан, фото с сайта leytan.design 🎨 Направление работы Жилые и общественные пространства с акцентом на функциональность и атмосферу: квартиры, частные дома, офисы. В проектах часто сочетаются современная архитектура интерьера, минимализм и авторская интерпретация русского стиля. ⚙️ Особенности подхода авторский исследовательский подход к проектированию интерьеров

работа с культурным контекстом и атмосферой пространства

проекты, где важна идея и концепция интерьера Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Татьяна и Евгений Лейтан, фото с сайта leytan.design Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Татьяна и Евгений Лейтан, фото с сайта leytan.design 👥 Кому подойдет Идеальный выбор для заказчиков, которые ищут не просто интерьер, а концептуальное пространство с характером, идеей и авторским стилем. 💬 Мнение Houzzy Работы дизайнерского дуэта выделяются вниманием к идее интерьера и культурному контексту пространства. Подобный подход встречается нечасто и делает проекты ближе к авторскому интерьерному дизайну, чем к стандартным решениям. 🌐 Официальная страница ***

🌟 3. Лучшие дизайнеры интерьера в Новосибирске с авторскими жилыми проектами – Анфиса Макарова, бренд AM Design

Лучшие дизайнеры интерьера в Новосибирске – Анфиса Макарова, фото с сайта designer-am.ru 🎨 Направление работы Дизайн квартир и частных домов в современном стиле с элементами минимализма и мягкой неоклассики. Основное внимание уделяется жилым пространствам, где важны уют, эргономика и продуманная организация повседневной жизни. ⚙️ Особенности подхода внимание к удобству повседневной жизни семьи

Лучшие дизайнеры интерьера в Новосибирске – Анфиса Макарова, фото с сайта designer-am.ru Лучшие дизайнеры интерьера в Новосибирске – Анфиса Макарова, фото с сайта designer-am.ru 👥 Кому подойдет Хорошо подойдет семьям, которые хотят сделать квартиру или дом уютным и функциональным пространством для повседневной жизни. 💬 Мнение Houzzy Проекты дизайнера показывают, что современный интерьер может оставаться спокойным и функциональным без сложных декоративных решений. Такой подход особенно востребован в жилых проектах, где важна удобная повседневная среда. 🌐 Официальная страница ***

🌟 4. Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Полина Степанова, компания D'POLLY

Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Полина Степанова, компания D'POLLY, фото с сайта d-polly.ru 🎨 Направление работы Жилые интерьеры для квартир и загородных домов с современной архитектурой пространства. В проектах часто используются лаконичные решения, светлая палитра и функциональная планировка без перегруженного декора. ⚙️ Особенности подхода внимательная работа с планировками городских квартир

умение находить компактные и функциональные решения

проекты, адаптированные под современные сценарии жизни Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Полина Степанова, компания D'POLLY, фото с сайта d-polly.ru Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Полина Степанова, компания D'POLLY, фото с сайта d-polly.ru 👥 Кому подойдет Подойдет владельцам современных квартир, которым важно рационально использовать пространство и получить лаконичный интерьер без лишнего декора. 💬 Мнение Houzzy Работы дизайнера демонстрируют внимательное отношение к масштабу и структуре городских квартир. Подобные проекты хорошо отражают тенденцию к более лаконичным и продуманным жилым пространствам. 🌐 Официальная страница ***

🌟 5. Популярные дизайнеры интерьера Новосибирска – Мария Гадгаева, проект ELMI Interior

Популярные дизайнеры интерьера Новосибирска – Мария Гадгаева, фото с сайта elmi-interior.ru 🎨 Направление работы Интерьеры квартир и домов в стиле минимализм. В проектах часто используются спокойные цветовые решения, натуральные материалы и архитектурная чистота пространства. ⚙️ Особенности подхода авторский подход к минималистичным интерьерам

внимание к деталям и композиции пространства

работа с интерьером как целостной архитектурной средой Популярные дизайнеры интерьера Новосибирска – Мария Гадгаева, фото с сайта elmi-interior.ru Популярные дизайнеры интерьера Новосибирска – Мария Гадгаева, фото с сайта elmi-interior.ru 👥 Кому подойдет Идеальный вариант для ценителей минимализма и спокойных интерьеров с чистой архитектурой пространства. 💬 Мнение Houzzy В проектах дизайнера чувствуется влияние минималистичной архитектуры интерьера и стремление к визуальной чистоте пространства. Такие интерьеры особенно актуальны для современной городской недвижимости. 🌐 Официальная страница ***

🌟 6. Лучшие частные дизайнеры интерьера Новосибирска – Кирилл и Анна Дунаевы, компания Buro11

Лучшие частные дизайнеры интерьера Новосибирска – Кирилл и Анна Дунаевы, фото с сайта buro11.ru 🎨 Направление работы Проектирование жилых интерьеров и общественных пространств: квартиры, дома, коммерческие объекты. В стилистике встречаются современные интерьеры, минимализм и архитектурные решения с выразительными материалами. ⚙️ Особенности подхода совместная работа дизайнерского дуэта над проектами

внимание к архитектурной логике интерьера Лучшие частные дизайнеры интерьера Новосибирска – Кирилл и Анна Дунаевы, фото с сайта buro11.ru Лучшие частные дизайнеры интерьера Новосибирска – Кирилл и Анна Дунаевы, фото с сайта buro11.ru 👥 Кому подойдет Подойдет заказчикам, которые ищут дизайнерскую команду для более масштабных проектов – от квартир до общественных пространств. 💬 Мнение Houzzy Команда Buro11 работает на пересечении интерьерного дизайна и архитектурного подхода к пространству. Подобные проекты часто становятся заметными примерами того, как интерьер может формировать характер объекта. 🌐 Официальная страница ***

🌟 7. Лучшие интерьерные дизайнеры Новосибирска – Дина Потапова, команда REDI

Лучшие интерьерные дизайнеры Новосибирска – Дина Потапова, фото с сайта redi-nsk.ru 🎨 Направление работы Дизайн жилых пространств – квартир, апартаментов и домов. Проекты ориентированы на современные интерьеры с функциональной планировкой, спокойной цветовой гаммой и удобной организацией пространства. ⚙️ Особенности подхода проекты, ориентированные на удобство и функциональность

внимательное отношение к образу жизни заказчиков

адаптация решений под реальные задачи семьи Лучшие интерьерные дизайнеры Новосибирска – Дина Потапова, фото с сайта redi-nsk.ru Лучшие интерьерные дизайнеры Новосибирска – Дина Потапова, фото с сайта redi-nsk.ru 👥 Кому подойдет Хороший выбор для тех, кто делает интерьер впервые и хочет получить понятный и комфортный проект без сложных дизайнерских решений. 💬 Мнение Houzzy Проекты дизайнера демонстрируют практичный подход к жилому пространству, где важна логика использования квартиры. Такой формат интерьера особенно востребован среди владельцев городской недвижимости. 🌐 Официальная страница ***

🌟 8. Популярные дизайнеры интерьера НСК – Анна Игнатенко, команда FAUNA

Популярные дизайнеры интерьера НСК – Анна Игнатенко, фото с сайта ignatenko.design 🎨 Направление работы Интерьеры квартир и частных домов с акцентом на индивидуальные решения для заказчика. Часто используются современные стили, мягкий минимализм и элементы современной классики. ⚙️ Особенности подхода индивидуальный подход к каждому проекту

внимание к персональным пожеланиям заказчиков

Популярные дизайнеры интерьера НСК – Анна Игнатенко, фото с сайта ignatenko.design Популярные дизайнеры интерьера НСК – Анна Игнатенко, фото с сайта ignatenko.design 👥 Кому подойдет Подойдет клиентам, которые хотят максимально персонализированный интерьер, отражающий их образ жизни и индивидуальные предпочтения. 💬 Мнение Houzzy В интерьерах дизайнера заметно стремление создавать пространство, отражающее характер владельцев. Именно персонализированный подход становится одной из ключевых тенденций современного интерьерного дизайна. 🌐 Официальная страница ***

🌟 9. Лучшие дизайнеры интерьера НСК – Павел Каширин, компания Sundis

Лучшие дизайнеры интерьера НСК – Павел Каширин, фото с сайта sundis.ru 🎨 Направление работы Дизайн квартир, частных домов и коммерческих пространств. Проекты могут сочетать современный стиль, лофт и функциональные интерьерные решения для городской недвижимости. ⚙️ Особенности подхода умение сочетать функциональность и современную эстетику

проекты для городской недвижимости Лучшие дизайнеры интерьера НСК – Павел Каширин, фото с сайта sundis.ru Лучшие дизайнеры интерьера НСК – Павел Каширин, фото с сайта sundis.ru 👥 Кому подойдет Идеальный вариант для владельцев городской недвижимости, которые хотят заказать современный интерьер для квартиры или коммерческого пространства. 💬 Мнение Houzzy Проекты компании Sundis показывают современный взгляд на оформление городской недвижимости и коммерческих пространств. Такие специалисты формируют актуальный сегмент рынка интерьерного дизайна Новосибирска. 🌐 Официальная страница ***

🌟 10. ТОП 10 дизайнеров интерьера – Екатерина Котова, команда KIT Design

ТОП 10 дизайнеров интерьера – Екатерина Котова, фото с сайта kitdesign.tilda.ws 🎨 Направление работы Жилые интерьеры для квартир и загородных домов. В проектах встречаются современные и скандинавские стилистические решения, а также интерьеры с элементами неоклассики. ⚙️ Особенности подхода работа с интерьерами для комфортной повседневной жизни

внимание к атмосфере и гармонии пространства

проекты, ориентированные на семейные квартиры ТОП 10 дизайнеров интерьера – Екатерина Котова, фото с сайта kitdesign.tilda.ws ТОП 10 дизайнеров интерьера – Екатерина Котова, фото с сайта kitdesign.tilda.ws 👥 Кому подойдет Подойдет молодым семьям и владельцам квартир, которые хотят создать светлый, спокойный и комфортный интерьер для жизни. 💬 Мнение Houzzy Интерьеры дизайнера выделяются спокойной атмосферой и вниманием к повседневному комфорту пространства. Подобный подход особенно ценится в проектах для семейных квартир и жилых интерьеров. 🌐 Официальная страница ***

🌟 11. Лучшие дизайнеры интерьера Новосибирска – Виктор Чуйков

Лучшие дизайнеры интерьера Новосибирска – Виктор Чуйков, фото с сайта chuikoff-design.ru 🎨 Направление работы Интерьеры квартир и частных домов с акцентом на современную архитектуру пространства. В проектах часто используются минимализм, нейтральная палитра и функциональные решения. ⚙️ Особенности подхода акцент на архитектуре пространства

внимание к планировочной логике интерьера

проекты с продуманной функциональной структурой Лучшие дизайнеры интерьера Новосибирска – Виктор Чуйков, фото с сайта chuikoff-design.ru 👥 Кому подойдет Хороший выбор для тех, кто ценит логичную архитектуру пространства и продуманную функциональную планировку. 💬 Мнение Houzzy Проекты Виктора Чуйкова относятся к той категории работ, где внимание уделяется не только идее пространства, но и ее точному воплощению. 🌐 Официальная страница ***

🌟 12. Лучшие интерьерные дизайнеры с авторским почерком – Рита Лессинг

Лучшие интерьерные дизайнеры – Рита Лессинг, фото с сайта ritalessing.ru 🎨 Направление работы Дизайн квартир, апартаментов и домов в современных стилях. В проектах часто используются авторские декоративные решения, контрастные фактуры и индивидуальные интерьерные композиции. ⚙️ Особенности подхода авторский декоративный подход к интерьерам

внимание к художественной выразительности пространства

проекты с яркими индивидуальными решениями Лучшие интерьерные дизайнеры – Рита Лессинг, фото с сайта ritalessing.ru 👥 Кому подойдет Подойдет заказчикам, которые хотят выразительный интерьер с художественными элементами и индивидуальной атмосферой. 💬 Мнение Houzzy В работах дизайнера заметно стремление к более выразительному и эмоциональному интерьеру. Такие проекты помогают разнообразить рынок, где часто преобладают спокойные и нейтральные решения. 🌐 Официальная страница ***

🌟 13. Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Ирина Максименко и Татьяна Шматова, бюро TI Interiors

Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Ирина Максименко и Татьяна Шматова, фото с сайта ti-interiors.ru 🎨 Направление работы Жилые и коммерческие интерьеры: квартиры, частные дома и общественные пространства. В стилистике встречаются современная классика, минимализм и интерьеры бизнес-класса. ⚙️ Особенности подхода опыт реализации проектов бизнес-класса

системный подход к ведению проекта Известные дизайнеры интерьера Новосибирска – Ирина Максименко и Татьяна Шматова, фото с сайта ti-interiors.ru 👥 Кому подойдет Идеальный вариант для клиентов, которым нужен интерьер бизнес-класса с вниманием к деталям и комплексным подходом к проекту. 💬 Мнение Houzzy Партнерские команды нередко формируют более устойчивую модель работы над проектами. В случае TI Interiors именно сочетание двух профессиональных взглядов позволяет создавать более комплексные интерьерные решения. 🌐 Официальная страница ***

🌟 14. Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска с современными жилыми проектами – Алена Балаш

Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Алена Балаш, фото с сайта balashdesign.com 🎨 Направление работы Интерьеры квартир и домов с акцентом на современную архитектуру пространства и комфорт повседневной жизни. В проектах используются современные стили, светлые палитры и функциональная организация пространства. ⚙️ Особенности подхода проекты с акцентом на комфорт и удобство жизни

внимание к деталям интерьера Рейтинг дизайнеров интерьера Новосибирска – Алена Балаш, фото с сайта balashdesign.com 👥 Кому подойдет Подойдет тем, кто ищет современный и спокойный интерьер для квартиры или дома с акцентом на комфорт повседневной жизни. 💬 Мнение Houzzy В проектах Алёны Балаш чувствуется стремление создавать спокойные и визуально цельные жилые интерьеры, где внимание уделяется композиции пространства и атмосфере дома. Подобные работы хорошо отражают 🌐 Официальная страница ***

🌟 15. ТОП-15 дизайнеров интерьера Новосибирска – Елена и Владимир Булановы, команда Bulanovi